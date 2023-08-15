«Утренний бухгалтер» № 5454. Работаете в выходные? Отдыхайте в будние!

Отгул будет полноценным 8-часовым. Такое разъяснение дает Роструд.

Снова изменения: существует вероятность, что в 2024 году могут измениться сроки сдачи отчетов и уплаты налогов.

А уже сейчас НДФЛ с процентов по вкладам будут считать по-новому.

Роструд заявлял, что хранить копии документов работника в его деле можно, если он дал согласие на это.

Напоминаем, что сегодня последний день для подачи формы П-4 в статистику!

Совет от редакции «Клерка»: уже завтра пройдет бесплатное мероприятиеот наших партнеров компании «Контур», где вы сможете узнать, как работать с МЧД по новым правилам.

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Разборы законов

— Как выплатить дивиденды участнику-сотруднику

Как провести выплату, можно ли перечислять дивиденды частями вместе с зарплатой, есть риски переквалификации. Отвечаем на вопросы в этом разборе.

— Имущественные налоговые вычеты. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как получить имущественный налоговый вычет, какую сумму расходов можно вернуть и какие есть нюансы.

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Дата проведения: 16 августа, среда

Учет НМА, полученных в пользование с 2024 года

Дата проведения: 16 августа, среда

ВЭД: как работать с последними изменениями

Дата проведения: 16 августа, среда

Тренингобучающая программа для руководителей, финансовых и технических директоров, главных бухгалтеров и пр.

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Как снизить налоговый штраф

Дата проведения: 17 августа, четверг

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Документы

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Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/42797 от 11.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы должны быть обоснованы и документально подтверждены

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/17561@ от 26.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Как учесть курсовые разницы в 2023 году

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/66936 от 12.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Как учесть курсовые разницы в 2023 году

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/64 от 16.07.2012

Подробнее о документе мы писали в новости Порядок учета расходов на рекламу в бухгалтерском учете

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