«Утренний бухгалтер» № 5497. Налога на собак не будет

Минфин не поддержал идею о введении налога на собак — нет экономического основания.
Президент подписал указ, по которому экспортеры должны полгода продавать выручку в иностранной валюте.
Декларацию по налогу на имущество за 2023 год нужно будет сдать раньше.
Правительство включило в список программ, обязательных для предустановки на гаджеты, приложение «Честный ЗНАК».
Минфин разъяснил, когда бесплатное питание работников включают в доход для НДФЛ.
Как бухгалтерской фирме найти персонал и наладить работу, узнаете здесь.
С 2024 по 2026 годы власти собираются получить с налога на проценты по вкладам 312 млрд рублей.
Инспекторы предлагают повторно уплатить налоги и взносы ИП после резервирования их в имущественные налоги.
💥Совет от редакции «Клерка»: как не допустить ошибок при инвентаризации? Узнаете на бесплатном вебинаре 17 октября в 10:00 мск. Записывайтесь.
🔥 Как не допустить утечки данных и не получить штраф
За утечку персональных данных компании получают штрафы, в подобных ситуациях бизнес теряет не только деньги, но и ухудшает собственную репутацию. Проблемы могут возникнуть как из-за неполадок в системе безопасности, так и по вине недобросовестных сотрудников.
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Разборы законов
— ЕФС-1 за 9 месяцев 2023 года
ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.
— Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, что делать с кредиторской или дебиторской задолженностью в случае исключения контрагента из ЕГРЮЛ.
— Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится
Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.
— На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.
— Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения
Для ООО с 1 июля 2023 г. доступен упрощенный порядок ликвидации, при условии, что они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, соблюдены определенные требования и корректно заполнено заявление.
🔥 Упрощенка в 2023 году кардинально изменилась! Осенью вступили в силу новые поправки в НК
Бухгалтеру важно не пропустить законодательные новшества и учесть их в работе. Пройдите онлайн-курс «Главный бухгалтер на УСН» — узнаете обо всех налоговых изменениях, сможете вести учет по новым ФСБУ, и успешно проходить налоговые проверки.
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Новости
1 Предложили платить НДФЛ по месту жительства сотрудников
2 😦 ФНС предлагает повторно уплатить налоги и взносы ИП после резервирования их в имущественные налоги
3 Роструд: увольняться можно телеграммой
4 Правительство определилось с квотой по «визовым» работникам на 2024 год
5 Для земельного налога за 2023 год применяют старую кадастровую стоимость
6 🐕 Минфин не поддержал идею о введении налога на собак
7 На «Клерк» появились персональные ленты. Настраивайте контент под себя
8 С налога на проценты по вкладам планируют за три года собрать 312 млрд рублей
9 ✨На Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» поделятся секретом, как закрыть 2023 год без ошибок и подготовиться к изменениям-2024
10 Wildberries будет брать комиссию 3% за оплату заказа картами Visa и Mastercard
11 🍜 Когда бесплатное питание работников включают в доход для НДФЛ
12 В каком регионе Китая лучше начинать бизнес
13 💥Что бухгалтеру предстоит сдать до 20 октября. Забирайте напоминалку
14 Если договор дарения квартиры отменили, то НДФЛ по нему не будет
15 🎓Вебинар. Как внедрить управленческий учет за 3 месяца: план, ошибки, этапы. 17 октября в 15:00 мск
16 Обесценение ОС в бухучете не обязывает восстанавливать НДС
17 Банк «Санкт-Петербург» выиграл суд с Euroclear
18 HR-специалистов раздражают слова «стрессоустойчивость» и «коммуникабельность» в резюме
19 Гаждеты будут продаваться с предустановленным приложением «Честный ЗНАК»
20 ❗️С 19 октября СФР начнет списывать штрафы по-новому
21 «Тинькофф» принимает заявки на премию в области онлайн-торговли
22 У «Клерк» теперь есть удобное переключение между лентами
23 🎀 При передаче чужих подарочных сертификатов надо платить НДС
24 40% компаний требуют от сотрудников писать отчеты, остальные контролируют выполнение задач с помощью автоматических программ
25 Если после окончательного расчета сотрудник передумал увольняться, ему положен отпуск, за который он уже получил компенсацию
26 🎓Мастер-класс. Бухучет аренды по ФСБУ 25/2018: главные вопросы и практические ситуации. 26 октября в 11:00 мск
27 Декларацию по налогу на имущество за 2023 год надо сдавать раньше
28 🔔 Узнайте обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии на «Бухгалтерской Клерк.Конференции» в Краснодаре!
29 В 2024 году на Мосбирже появятся ЦФА на жилье
30 Путин обязал экспортеров полгода продавать валютную выручку
31 Больше 450 тысяч жителей ЛНР получили полисы ОМС
32 Эксперт: новые требования по воинскому учету пойдут на пользу бизнесу
33 🔥Ищете хорошую работу? Она уже у нас — скорее смотрите вакансии дня от «Клерка»!
34 Zoom оштрафовали на 15 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей из России
35 Суд запретил Соликамскому магниевому заводу выплачивать инвесторам дивиденды
36 Как считать налог на сверхприбыль
🔥 Всем бухгалтерам! «Клерк» ждет вас на конференции
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Мероприятия
Дата проведения: 13 октября, пятница
Дата проведения: 14 октября, суббота
Где бухгалтеру брать клиентов на аутсорс? 5 способов
Дата проведения: 16 октября, понедельник
Как не допустить ошибок при инвентаризации
Дата проведения: 17 октября, вторник
Как внедрить управленческий учет за 3 месяца: план, ошибки, этапы
Дата проведения: 17 октября, вторник
ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы: переход с 2024 года
Дата проведения: 18 октября, среда
Как найти бухгалтера и наладить его работу с отчетами: секреты бухгалтерского бизнеса
Дата проведения: 18 октября, среда
Электронный документооборот. Что ждет бизнес в 2023 - 2024 годах
Дата проведения: 18 октября, среда
Воинский учет по новым правилам + образцы документов + ответы на вопросы
Дата проведения: 18 октября, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5496. Вырастет пособие по безработице
Минтруд собирается включить ежегодную индексацию пособий по безработице в новый закон о занятости.
— Учет возвратной тары: ФСБУ, проводки
Нередко покупателей просят вернуть тару, если возможно ее дальнейшее использование без ущерба для товара. В нашей статье мы рассмотрим, как оборот возвратной тары учитывается у поставщика и покупателя.
— НДС при возврате аванса в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. Учет у продавца
Получая аванс в счет грядущих поставок товаров или услуг, фирма обязана начислить НДС с суммы предоплаты. Но нередко происходят такие случаи, когда аванс получен, а товар не может быть поставлен, изменились условия договора или вовсе произошло его расторжение.
— Валовая, чистая, нераспределенная прибыль в бухгалтерской отчетности: в чем разница
Валовая и чистая прибыль, как вы знаете, не одно и тоже. Они имеют разный экономический смысл и в отчете о финансовых результатах показываются по разным строкам. А в балансе есть показатель нераспределенной прибыли. Как они взаимоувязаны?
— Старший юрисконсульт, коммерческий директор, менеджер по работе с товарами: кого ищет бизнес. Обзор вакансий
Подготовили обзор вакансий недели для тех, кто в поиске. Изучайте, откликайтесь.
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— Можно ли рассчитать работника раньше дня увольнения
При увольнении сотрудник должен получить все положенные ему выплаты в последний день работы: зарплату, неотгулянный отпуск, другие компенсации. Так гласит ст. 140 ТК. Если человека не было в офисе, компания должна перечислить деньги на следующий день после его требования о расчете. Но можно ли рассчитаться с работником раньше?
— Как уменьшить налог по УСН на взносы 1%, арендовать квартиру-офис у жены директора, провести в учете мероприятие в ресторане. Отвечают эксперты Клерк.Консультаций
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🔒 ЕФС-1 за 9 месяцев 2023 года
ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.
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— ФНС предлагает ИП повторно заплатить налоги и взносы, обязательная репатриация и продажа валютной выручки, увольнение телеграммой. 💸 «Ночной бухгалтер» № 1541
Налоговики резервируют имущественные налоги с сальдо ЕНС, куда ИП платит взносы и другие налоги. Подходит срок уплаты, денег на сальдо не хватает, но ФНС не видит проблемы — заплатите еще раз. Вводится требование о продаже валютной выручки, указ еще не опубликовали, а его уже обсуждают. Работник может отправить заявление на увольнение телеграммой.
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Резюме
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Трибуна
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-5901 от 18.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Если после окончательного расчета сотрудник передумал увольняться, ему положен отпуск, за который он уже получил компенсацию
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/88753 от 18.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🎀 При передаче чужих подарочных сертификатов надо платить НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/87462 от 13.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как считать налог на сверхприбыль
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/83401 от 01.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как считать налог на сверхприбыль
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/91924 от 27.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Обесценение ОС в бухучете не обязывает восстанавливать НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/91712 от 27.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Если договор дарения квартиры отменили, то НДФЛ по нему не будет
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/56905 от 30.09.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/68787 от 05.08.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/68787 от 05.08.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/90580 от 22.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🍜 Когда бесплатное питание работников включают в доход для НДФЛ
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