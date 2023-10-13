«Утренний бухгалтер» № 5497. Налога на собак не будет

Минфин не поддержал идею о введении налога на собак — нет экономического основания.

Президент подписал указ, по которому экспортеры должны полгода продавать выручку в иностранной валюте.

Декларацию по налогу на имущество за 2023 год нужно будет сдать раньше.

Правительство включило в список программ, обязательных для предустановки на гаджеты, приложение «Честный ЗНАК».

Минфин разъяснил, когда бесплатное питание работников включают в доход для НДФЛ.

Как бухгалтерской фирме найти персонал и наладить работу, узнаете здесь.

С 2024 по 2026 годы власти собираются получить с налога на проценты по вкладам 312 млрд рублей.

Инспекторы предлагают повторно уплатить налоги и взносы ИП после резервирования их в имущественные налоги.

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