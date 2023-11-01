«Утренний бухгалтер» № 5510. Банки не будут проводить платежки-02 с 1 января 2024 года

С 2024 года всем придется переходить на уведомления. Банк точно не проведет вашу платежку-02 с 01.01.2024.

Роструд: если компания создана в сентябре 2023 года, первый график отпусков она должна утвердить на 2024 год.

Центробанку могут разрешить штрафовать банки, которые открывают счет подросткам от 14 до 18 лет без согласия их родителей или опекунов.

ФНС: если уполномоченный представитель сменил КЭП, действие электронной доверенности не прекращается.

Будет новый бланк для регистрации ИП: на федеральном портале опубликовано уведомление о разработке новых форм.