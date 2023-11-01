«Утренний бухгалтер» № 5510. Банки не будут проводить платежки-02 с 1 января 2024 года

С 2024 года всем придется переходить на уведомления. Банк точно не проведет вашу платежку-02 с 01.01.2024.
Роструд: если компания создана в сентябре 2023 года, первый график отпусков она должна утвердить на 2024 год.
Центробанку могут разрешить штрафовать банки, которые открывают счет подросткам от 14 до 18 лет без согласия их родителей или опекунов.
ФНС: если уполномоченный представитель сменил КЭП, действие электронной доверенности не прекращается.
Будет новый бланк для регистрации ИП: на федеральном портале опубликовано уведомление о разработке новых форм.
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Новости
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7 У большинства сотрудников остается 10% дохода перед получением новой зарплаты
8 Кабмин просят не наказывать компании за использование зарубежного ПО
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10 Достижения ФНС покажут на выставке
11 Если уполномоченный представитель сменил КЭП, действие электронной доверенности не прекращается
12 🎓Вебинар. Как встать на воинский учет и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний. 9 ноября в 11:00 мск!
13 Почти каждая вторая финансовая операция прошла по карте «Мир»
14 📝Как исправлять ошибки по новым ФСБУ
15 67% россиян уже запланировали отпуск в 2024 году
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17 ФНС рассказала, в какие сроки ждет отчеты от НКО
18 🎓Вебинар. Бухотчетность за 2023 год, ФСБУ и учетная политика 2024: инструкции от аудитора. 10 ноября в 11:00 мск!
19 Минфин: цифровой рубль станет наличной валютой XXII века
20 Обновили правила контроля налоговых платежек
21 ❗️Налоговики начали начислять пени компаниям и ИП. Ловите формулу расчета
22 Банки начнут штрафовать за выдачу карт подросткам без согласия родителей
23 84% предпринимателей из ЛНР стали вести бизнес по законам РФ
24 Новая компания не обязана делать график отпусков на текущий год
25 📢 Изменения по специальным налоговым режимам
26 Спрос на льготную ипотеку упал на 10%
27 💯Топ курс для бухгалтера-новичка — бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
28 В сервисы «Яндекс» можно войти по картинке без пароля
29 МТС отказывается отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств
30 Вход — рубль, выход — два. В Кремле рассказали об условиях для «выхода» западных компаний с рынка
31 🔥Собрали для вас лучшие вакансии дня на «Клерке»!
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Мероприятия
Как бухгалтеру сделать финмодель бизнеса: мастер-класс по финансовой аналитике
Дата проведения: 1 ноября, среда
Основные средства: самое важное в бухгалтерском и налоговом учете для закрытия года
Дата проведения: 1 ноября, среда
График отпусков на 2024 г. в КЭДО EasyDocs
Дата проведения: 2 ноября, четверг
Как не довести налоговое планирование до уголовного дела
Дата проведения: 3 ноября, пятница
Статьи
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Об этом рассказывает ФНС.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/84439 от 05.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Потери от недостачи и порчи товара идут в расходы по налогу на прибыль, но в пределах нормы
Ленинский районный суд г. Владимира: Решение № 2-2709/2011 от 12.10.2011
Вилючинский городской суд Камчатского края: Решение № 2-959/2011 от 13.12.2011
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-6134 от 29.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости В какой срок уведомлять военкомат о приеме работника без документов воинского учета
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/17700 от 30.03.2016
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5016@ от 25.04.2022
Роструд: Письмо № 14-6/ООГ-6470 от 16.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Новая компания не обязана делать график отпусков на текущий год
Росархив: Приказ № 77 от 31.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Новые правила хранения архивных документов
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/51 от 21.02.2012
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