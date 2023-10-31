Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5509. Будет проще? Какие изменения внесли в 6-НДФЛ

Об этом рассказывает ФНС.

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Налоговики рассказали об изменениях в 6-НДФЛ: убрали лишнее, облегчили налоговым агентам самостоятельный контроль достоверности отчетности.

Профсоюзы: разница между высокой и низкой зарплатой более, чем в 10 раз — недопустима.

30 октября 2023 года вступили в силу поправки в КоАП, по которым бизнес будут штрафовать за называние услуг и за отказ рассмотреть претензии потребителей.

Минфин: вакцинация сотрудников от COVID-19 идет в расходы по налогу на прибыль и не облагается НДФЛ.

Как прокачать свою карьеру в бухгалтерии, узнаете здесь.

За спам-звонки и рекламу микрозаймов могут оштрафовать до 1,6 млн рублей. Правительство поддержало законопроект.

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2️⃣ Расчет стоимости бухгалтерских услуг: пошаговый план и секреты повышения цен
3️⃣ KPI бухгалтеров и эффективная работа отдела бухгалтерии
4️⃣ Основные направления развития бухгалтерского бизнеса: система, продажи, команда
5️⃣ Выбор клиентов: как найти идеального клиента и кого стоит избегать
6️⃣ Эффективные каналы продаж бухгалтерских услуг в 2023-2024 году
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Разборы законов

Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения

Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.

Сколько можно выдать под отчет, не опасаясь претензий ФНС. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, какие суммы можно выдать под отчет подрядчикам и сотрудникам по договору ГПХ, чтобы не получить претензии ФНС.

Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю

Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?

Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

🔥 Готовим бухгалтеров к годовой отчетности с учетом всех поправок и изменений!

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32 «Северсталь» стала первой компанией, которой разрешили не выпускать замещающие облигации

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Налоговая переквалификация договоров

Дата проведения: 31 октября, вторник

Банкротство контрагента: почему важно быть готовым?

Дата проведения: 31 октября, вторник

Большая встреча бухгалтеров в офисе «Клерка» в Краснодаре. Очно

Дата проведения: 31 октября, вторник

Halloween для HR: 31 октября в Москве пройдет закрытая презентация сервиса TenHunter

Дата проведения: 31 октября, вторник

Как бухгалтеру сделать финмодель бизнеса: мастер-класс по финансовой аналитике

Дата проведения: 1 ноября, среда

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Дата проведения: 2 ноября, четверг

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Дата проведения: 3 ноября, пятница

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5508. Форму 6-НДФЛ снова изменили, в ней будет больше данных

Приказ ФНС с новой формой 6-НДФЛ опубликован на официальном портале.

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Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

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Амортизация в отношении имущества, находящегося на временном простое, начисляется в общеустановленном порядке.

Особенности бухгалтерского учета в интернет-магазине

Бухгалтерский учет интернет-магазина в целом аналогичен бухучету стационарных розничных магазинов. Но при детальном рассмотрении бухгалтерского учета интернет-магазина обнаруживается ряд особенностей, которые нужно принимать во внимание при его первоначальной организации. О подробностях читайте далее.

🔒 Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

Аудит учета финансовых результатов: что контролировать бухгалтеру

Аудит учета финансовых результатов обязателен при составлении годовой бухотчетности, поскольку позволяет проверить правильность ее формирования. Рассмотрим, на что следует обратить внимание при такой проверке.

Какие проверки до сих пор пугают бизнес

Кто любит проверки? Подготовка к плановым визитам занимает почти весь год. За последствия внеплановых приходится долго расплачиваться. Расскажем, что нужно знать о проверках в грядущем 2024 и уходящем 2023 году, и от кого защищает мораторий.

🔒 Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю

Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?

Теория поколений и рост аутсорсинга: почему предприниматели–миллениалы не ищут бухгалтера в офис

Согласно теории, которую разработали американские социологи Уильям Штрауси Нил Хау, социальные поколения сменяют друг друга раз в 15–20 лет, а люди, родившиеся в определенный период времени, имеют схожие ценности и тип мышления. Влияние этой теории я в полной мере ощутил в том деле, которому посвятил жизнь, — в бухгалтерском учете.

🔒 Сколько можно выдать под отчет, не опасаясь претензий ФНС. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, какие суммы можно выдать под отчет подрядчикам и сотрудникам по договору ГПХ, чтобы не получить претензии ФНС.

Что изменится в 6-НДФЛ и справке о принадлежности ЕНП, новые штрафы для бизнеса с 30 октября. 💣«Ночной бухгалтер» № 1553

Налоговая пояснила, что поменяется в расчете 6-НДФЛ с 2024 года. Справку о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП, почти не изменили, внесли только некоторые уточнения. С 30 октября вступили в силу поправки в КоАП, бизнес накажут за навязывание товаров или услуг и отказ рассматривать претензию потребителя.

🔒 Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения

Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.

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Документы

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Правительство РФ: Постановление № 1461 от 19.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Антикризисное планирование–2024: советы для предпринимателей

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/82573 от 30.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Для радиоэлектронных ОС нужно соотнести коды ОКОФ и ОКПД2

Ставропольский краевой суд: Апелляционное определение № 33-5743/2018 от 24.07.2018

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Подробнее о документе мы писали в новости Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения

Президиум Верховного Суда Российской Федерации: Обзор практики № от 09.12.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения

Конституционный Суд РФ: Определение № 916-О-О от 17.06.2010

Подробнее о документе мы писали в новости Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения

Минфин РФ: Письмо № БС-4-11/13445@ от 23.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости НКО не должна сдавать 6-НДФЛ, если нет выплат физлицам

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/304 от 28.04.2010

Минтруд РФ: Приказ № 646н от 17.09.2015

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Можно ли оплатить УСН 6% в меньшем размере?

Здравствуйте коллеги, вопрос по ИП 6%. На енс переплата из-за фиксированных взносов и 1% взноса. (Платим заранее). Но зачёт в счёт предстоящей обязанности не прошел. Можно ли заплатить УСН 6% в меньшем размере?

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