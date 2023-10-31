«Утренний бухгалтер» № 5509. Будет проще? Какие изменения внесли в 6-НДФЛ

Налоговики рассказали об изменениях в 6-НДФЛ: убрали лишнее, облегчили налоговым агентам самостоятельный контроль достоверности отчетности.
Профсоюзы: разница между высокой и низкой зарплатой более, чем в 10 раз — недопустима.
30 октября 2023 года вступили в силу поправки в КоАП, по которым бизнес будут штрафовать за называние услуг и за отказ рассмотреть претензии потребителей.
Минфин: вакцинация сотрудников от COVID-19 идет в расходы по налогу на прибыль и не облагается НДФЛ.
Как прокачать свою карьеру в бухгалтерии, узнаете здесь.
За спам-звонки и рекламу микрозаймов могут оштрафовать до 1,6 млн рублей. Правительство поддержало законопроект.
💥Совет от редакции: не пропустите бесплатный вебинар Налоговая переквалификация договоров. Он пройдет уже сегодня 31 октября в 10:00 мск. Узнаете, как избежать доначислений и штрафов от ФНС. Записаться.
🔥Как прокачать свою карьеру в бухгалтерии? Получите пошаговый план для профессионального роста
Реально ли бухгалтеру вырасти в найме, где найти клиентов на аутсорсинге, с чего начать строить бухгалтерское агентство? Получите ответы и готовую стратегию
2 ноября в 18:00 по МСК «Как увеличить прибыль бухгалтерского агентства в 2 раза за 3 месяца благодаря эффективной системе».
Эксперты в бухгалтерском бизнесе Екатерина Сидиченко, и Анатолий Чакарь разберут:
1️⃣ Бизнес-модель бухгалтерского агентства: принципы работы и успешные практики
2️⃣ Расчет стоимости бухгалтерских услуг: пошаговый план и секреты повышения цен
3️⃣ KPI бухгалтеров и эффективная работа отдела бухгалтерии
4️⃣ Основные направления развития бухгалтерского бизнеса: система, продажи, команда
5️⃣ Выбор клиентов: как найти идеального клиента и кого стоит избегать
6️⃣ Эффективные каналы продаж бухгалтерских услуг в 2023-2024 году
7️⃣ Пошаговый план на 3 месяца: привлечение и удержание новых клиентов
Вебинар пройдет 2 ноября в 18:00 по Мск
Всем, кто придет, дарим подарок — Шаблон KPI бухгалтера, инструмент, с которым ваши сотрудники будут замотивированы, а вы не будете работать в убыток.
Зарегистрироваться и получить подарок
Реклама: ИП Филатова Е.С., ИНН 246213815352, erid: LjN8K6Tkr
Разборы законов
— Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения
Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.
— Сколько можно выдать под отчет, не опасаясь претензий ФНС. Мини-курс
Разбираемся в мини-курсе, какие суммы можно выдать под отчет подрядчикам и сотрудникам по договору ГПХ, чтобы не получить претензии ФНС.
— Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю
Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?
— Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить
Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.
— Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?
🔥 Готовим бухгалтеров к годовой отчетности с учетом всех поправок и изменений!
Для тех, кто готов проникнуть в самые глубины НК и освоить налог на прибыль и НДС! Курс повышения квалификации Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность.
Научим не бояться сложностей налогового учета на общей системе, формировать отчетность с учетом новых ФСБУ и последних изменений. Узнаете, на что надо обратить внимание при заполнении деклараций.
Ваши знания будут закреплены тестами и подтверждены официальным удостоверением с занесением в ФИС ФРДО.
Успевайте, пока действует скидка на курс: 4 990 ₽
26 000 ₽.
Новости
1 Лимит дохода по ПСН считают до момента отказа от патента
2 ❗ Стало известно, что изменится в справке о принадлежности ЕНП
3 ФНС насчитает взносы на ОПС бизнесменам из числа бывших военных с начала года по 23 июня
4 Сегодня – срок уплаты налогов. Не забыли?
5 Теле2, Билайн и Мегафон больше не будут брать деньги за раздачу интернета
6 🧨Самые важные изменения в ТК, которые касаются всех
7 Банки перестали выдавать ипотеку по ранее одобренным условиям
8 🍣 Для льготы по НДС зарплата в общепите должна быть не ниже средней по коду ОКВЭД 56
9 Страховщики будут получать информацию о клиентах через систему «АИС страхование»
10 «Газпром» может купить до 40% автомобильной компании Aurus
11 Что изменится в 6-НДФЛ: разъяснения ФНС
12 🎓Вебинар. Банкротство контрагента: почему важно быть готовым? 31 октября в 11:00 мск!
13 Профсоюзы: разница между высокой и низкой заплатой должна быть не более чем в 10 раз
14 Инженерам обнулят налоги на прибыль
15 Госдума рассмотрит обязательное правило «второй руки» при онлайн-операциях в банках
16 Малый и средний бизнес из новых регионов получил льготный лизинг на 88 млн рублей
17 С 30 октября предпринимателей начнут штрафовать до 40 тысяч рублей за навязывание товаров и услуг
18 Вакцинация сотрудников от COVID-19 идет в расходы по налогу на прибыль и не облагается НДФЛ
19 🎓Как бухгалтеру сделать финмодель бизнеса: мастер-класс по финансовой аналитике 1 ноября в 11:00 мск!
20 Компании стали на 16% чаще выяснять отношения в судах
21 Введут новый КБК для фиксированных взносов ИП-военных пенсионеров
22 Центробанк предупредил о рисках инвестирования в депозитарные расписки со скидками
23 Бизнесмены из дружественных стран смогут быстро открыть счет в банках РФ
24 Оспорить увольнение в суде можно будет в течение 2 месяцев
25 Сливочное масло из Белоруссии подорожало на 10 рублей четвертый раз за месяц
26 ФНС будет по-новому устанавливать взаимозависимость иностранных компаний с российскими
27 Как учитывать сувениры с логотипом компании для налога на прибыль
28 💸Как пройти проверку с наименьшими доначислениями
29 Полиция проверяет склад Wildberries «Белая дача»
30 НКО не должна сдавать 6-НДФЛ, если нет выплат физлицам
31 47 млн человек живут с кредитами и займами
32 «Северсталь» стала первой компанией, которой разрешили не выпускать замещающие облигации
33 За спам-звонки и рекламу микрозаймов могут оштрафовать до 1,6 млн рублей
34 🔥Ищете хорошую работу? Она уже у нас! Смотрите подборку вакансий дня от «Клерка»
35 Роспатент зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»
36 Для радиоэлектронных ОС нужно соотнести коды ОКОФ и ОКПД2
🔥 Неподготовленность — путь к собственному банкротству
Что делать, чтобы не оказаться на грани банкротства? Как защитить свои интересы?
Приглашаем вас на бесплатный вебинар «Банкротство контрагента: почему важно быть готовым?».
На вебинаре вы узнаете:
✔️ Как вступить в дело о банкротстве на правах кредитора;
✔️ Какие сроки и основания для включения в РТК и предъявления требования;
✔️ Как оспорить сомнительные требования других кредиторов;
✔️ Контроль и обжалование действий арбитражного управляющего.
Будьте внимательны! Неосмотрительные действия и неправильное управление финансами могут привести к банкротству вашей компании и потере всего, за что вы так долго и упорно работали.
Вебинар состоится 31 октября в 11:00.
Мероприятия
Налоговая переквалификация договоров
Дата проведения: 31 октября, вторник
Банкротство контрагента: почему важно быть готовым?
Дата проведения: 31 октября, вторник
Большая встреча бухгалтеров в офисе «Клерка» в Краснодаре. Очно
Дата проведения: 31 октября, вторник
Halloween для HR: 31 октября в Москве пройдет закрытая презентация сервиса TenHunter
Дата проведения: 31 октября, вторник
Как бухгалтеру сделать финмодель бизнеса: мастер-класс по финансовой аналитике
Дата проведения: 1 ноября, среда
Основные средства: самое важное в бухгалтерском и налоговом учете для закрытия года
Дата проведения: 1 ноября, среда
График отпусков на 2024 г. в КЭДО EasyDocs
Дата проведения: 2 ноября, четверг
Как не довести налоговое планирование до уголовного дела
Дата проведения: 3 ноября, пятница
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5508. Форму 6-НДФЛ снова изменили, в ней будет больше данных
Приказ ФНС с новой формой 6-НДФЛ опубликован на официальном портале.
🔒 Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?
— Можно ли начислять амортизацию по имуществу, которое простаивает?
Амортизация в отношении имущества, находящегося на временном простое, начисляется в общеустановленном порядке.
— Особенности бухгалтерского учета в интернет-магазине
Бухгалтерский учет интернет-магазина в целом аналогичен бухучету стационарных розничных магазинов. Но при детальном рассмотрении бухгалтерского учета интернет-магазина обнаруживается ряд особенностей, которые нужно принимать во внимание при его первоначальной организации. О подробностях читайте далее.
🔒 Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить
Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.
— Аудит учета финансовых результатов: что контролировать бухгалтеру
Аудит учета финансовых результатов обязателен при составлении годовой бухотчетности, поскольку позволяет проверить правильность ее формирования. Рассмотрим, на что следует обратить внимание при такой проверке.
— Какие проверки до сих пор пугают бизнес
Кто любит проверки? Подготовка к плановым визитам занимает почти весь год. За последствия внеплановых приходится долго расплачиваться. Расскажем, что нужно знать о проверках в грядущем 2024 и уходящем 2023 году, и от кого защищает мораторий.
🔒 Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю
Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?
— Теория поколений и рост аутсорсинга: почему предприниматели–миллениалы не ищут бухгалтера в офис
Согласно теории, которую разработали американские социологи Уильям Штрауси Нил Хау, социальные поколения сменяют друг друга раз в 15–20 лет, а люди, родившиеся в определенный период времени, имеют схожие ценности и тип мышления. Влияние этой теории я в полной мере ощутил в том деле, которому посвятил жизнь, — в бухгалтерском учете.
🔒 Сколько можно выдать под отчет, не опасаясь претензий ФНС. Мини-курс
Разбираемся в мини-курсе, какие суммы можно выдать под отчет подрядчикам и сотрудникам по договору ГПХ, чтобы не получить претензии ФНС.
— Что изменится в 6-НДФЛ и справке о принадлежности ЕНП, новые штрафы для бизнеса с 30 октября. 💣«Ночной бухгалтер» № 1553
Налоговая пояснила, что поменяется в расчете 6-НДФЛ с 2024 года. Справку о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП, почти не изменили, внесли только некоторые уточнения. С 30 октября вступили в силу поправки в КоАП, бизнес накажут за навязывание товаров или услуг и отказ рассматривать претензию потребителя.
🔒 Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения
Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.
Блоги компаний
Как обеспечить безопасность при работе с личного мобильного устройства
Как организовать доставку товаров интернет-магазину и рознице
1С в облаке или аренда сервера для 1С: что выбрать
Автоматизация малого бизнеса. С чего начать и как держать все цифры под контролем
Сколько платят бухгалтерам разной специализации
Приказ об организации воинского учета в компании: как заполнить, образец
Как за 1 год увеличить месячный оборот с 400 000 до 1 200 000 руб. на бухгалтерских услугах
Какие изменения ждут бухгалтера в 2024 году. Часть 2
Персональные данные: между реальностью и заблуждениями
Топ-3 разъяснений Минфина по основным средствам и амортизации в 2023 году, ФСБУ 6/2020: бухгалтеру в копилку
Представьте себе ситуацию, что директор вашего контрагента, с которыми вы работаете несколько лет заявил налоговому органу, что он номинальный
Закон о ломе: как перейти на безнал
Нужен ли штатный бухгалтер для ООО и ИП, или можно без него?
II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Администратор выставки Зарплата от 40000 до 45000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 50000 ₽, Пермь, Полный день
— Мастер строительных работ, прораб, инженер ПТО Зарплата не указана, Якутск, Вахтовый метод
— Мастер строительных работ, прораб, инженер ПТО Зарплата не указана, Благовещенск (Амурская обл.), Вахтовый метод
— Мастер строительных работ, прораб, инженер ПТО Зарплата не указана, Иркутск, Вахтовый метод
— Мастер строительных работ, прораб, инженер ПТО Зарплата не указана, Новосибирск, Вахтовый метод
— Мастер строительных работ, прораб, инженер ПТО Зарплата не указана, Красноярск, Вахтовый метод
— Мастер строительных работ, прораб, инженер ПТО Зарплата не указана, Улан-Удэ, Вахтовый метод
— Бухгалтер Зарплата от 75000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер товаровед Зарплата от 70000 до 120000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 70000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер по расчету заработной платы в ИТ-компанию Зарплата до 80000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 130000 до 160000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Аналитик
Трибуна
Можно ли использовать нераспределенную прибыль для приобретения услуг или сп списания материалов
Не время отдыхать: как руководителю бизнеса сохранить баланс
Можно ли продолжить деятельность после окончания патента в середине года
Как правильно пересчитать цену товара при реализации
Может ли ИП на патенте нанять руководителя отдела продаж, который является ИП
Дивиденды в ноябре 2023. Ну вот, опять богатеть
Как продлить ЭЦП через налоговую без похода к ним?
Налогообложение страховыми взносами выплат физ лицу по договору ГПХ. Что выявили налоговики?
Как определить стоимость НМА полученного по договору цессии без затрат?
Как выстроить маркетинг с минимальным бюджетом: кейс по продвижению детского центра
Как проверить данные по кредитам и займам, отраженные в балансе и ОФР?
Фотосъемка: какие права возникают у участников процесса?
Как сохранить апартаменты в ситуации банкротства — рекомендации и подборка практики
Оплата векселями без фактических расходов на УСН не прошла. Что выявили налоговики на проверке?
12 признаков апокалипсиса. Как обезопасить себя от проблем с налоговой
Возможно ли уволить директора ООО без назначения нового руководителя? Как уведомить налоговую?
Сплошные успехи, не успеваем благодарить. Бухгалтеры возмущаются в чате ФНС
Про НДС. Проверьте уплачена ли первая 1/3 суммы налога, начисленного за 3-й квартал 2023 года
Как узнать, изменилась ли сумма патента после подачи уведомления?
ВС РФ указал критерии отнесения оплаты электроэнергии к внеочередным платежам при банкротстве
Документы
Правительство РФ: Постановление № 669 от 28.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Антикризисное планирование–2024: советы для предпринимателей
Правительство РФ: Постановление № 1461 от 19.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Антикризисное планирование–2024: советы для предпринимателей
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/82573 от 30.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Для радиоэлектронных ОС нужно соотнести коды ОКОФ и ОКПД2
Ставропольский краевой суд: Апелляционное определение № 33-5743/2018 от 24.07.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Добросовестный ответит за недобросовестного
Новосибирский областной суд: Апелляционное определение № 33-3752/2015 от 05.05.2015
Подробнее о документе мы писали в новости Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения
Президиум Верховного Суда Российской Федерации: Обзор практики № от 09.12.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения
Конституционный Суд РФ: Определение № 916-О-О от 17.06.2010
Подробнее о документе мы писали в новости Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения
Минфин РФ: Письмо № БС-4-11/13445@ от 23.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости НКО не должна сдавать 6-НДФЛ, если нет выплат физлицам
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/304 от 28.04.2010
Последние темы форума
— ПО для Управленческого учета в общепите
— Резерв под снижение стоимости материалов
— Покупка товара подотчетным лицом в интернет-магазинах
— Отражение расходов на рекламу в БУ организацией оказывающей фитнес-услуги
— Может ли одно ЮЛ оплатить за другое ЮЛ?
— Оплата сотруднику за сдачу крови и ее компонентов
— Сокращение внешнего совместителя
— Покупка электронных услуг в Казахстане через Российского посредника НДС
— Покупка сырья и материалов гоз
— Ген дир забыл продлить отсрочку от воинской службы?
— Удержание налога с оплаты в Венгрию за фильмы
— Возмещение суточных с казначейского счета, ГОЗ
— Внести новый ОКВЭД не дает не найдены учредители