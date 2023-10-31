«Утренний бухгалтер» № 5509. Будет проще? Какие изменения внесли в 6-НДФЛ

Налоговики рассказали об изменениях в 6-НДФЛ: убрали лишнее, облегчили налоговым агентам самостоятельный контроль достоверности отчетности.

Профсоюзы: разница между высокой и низкой зарплатой более, чем в 10 раз — недопустима.

30 октября 2023 года вступили в силу поправки в КоАП, по которым бизнес будут штрафовать за называние услуг и за отказ рассмотреть претензии потребителей.

Минфин: вакцинация сотрудников от COVID-19 идет в расходы по налогу на прибыль и не облагается НДФЛ.

Как прокачать свою карьеру в бухгалтерии, узнаете здесь.

За спам-звонки и рекламу микрозаймов могут оштрафовать до 1,6 млн рублей. Правительство поддержало законопроект.

💥Совет от редакции: не пропустите бесплатный вебинар Налоговая переквалификация договоров. Он пройдет уже сегодня 31 октября в 10:00 мск. Узнаете, как избежать доначислений и штрафов от ФНС. Записаться.