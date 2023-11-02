«Утренний бухгалтер» № 5511. Налоговики утвердили новую форму РСВ

Бухгалтеры отчитались за 3 квартал либо по старой форме РСВ, либо по новой рекомендованной. Сейчас утвердили новую официальную.
С 1 октября заработало правило, по которому данные из декларации сразу не отразятся на ЕНС, если идет несоответствие контрольным соотношениям.
Минфин: при определении налоговой базы предоплата, полученная упрощенцем, учитывается в отчетном (налоговом) периоде ее получения.
ИП на патенте вправе продавать товары юрлицам в розницу. Если будет оптовая торговля, то нельзя.
Как оплачивать налоги и взносы за внештатных исполнителей через ЕНС, узнаете здесь.
Минфин: если при увольнении вам отдали старую оргтехнику, будет НДФЛ с натурального дохода.
🔥 Учет лизинга по ФСБУ 25/2018 у лизингополучателя: просто, доступно, по полочкам
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Если бухгалтер при учете лизинга не применяет ФСБУ 25/2018 – это:
грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету;
штраф от 5 000 до 10 000 ₽ по ст. 15.11 КоАП, который платит сам бухгалтер;
повторное нарушение — дисквалификация до 2 лет.
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Мероприятия
График отпусков на 2024 г. в КЭДО EasyDocs
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Как не довести налоговое планирование до уголовного дела
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/77350 от 17.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на СИЗ уменьшают базу по налогу на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/58153 от 22.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Возвращенный аванс учитывают для лимита доходов по УСН по дате возврата, а не получения
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/78189 от 18.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Субсидии не исключают из налоговой базы по налогу на сверхприбыль
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы: Приказ № 1721 от 24.12.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/57 от 22.03.2010
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/20427 от 24.11.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/98914 от 06.12.2021
Правительство РФ: Постановление № 1042 от 30.09.2015
Правительство РФ: Постановление № 688 от 15.09.2008
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/59105 от 26.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 💥 ИП на ПСН может продавать товары юрлицам в розницу
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