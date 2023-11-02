«Утренний бухгалтер» № 5511. Налоговики утвердили новую форму РСВ

Бухгалтеры отчитались за 3 квартал либо по старой форме РСВ, либо по новой рекомендованной. Сейчас утвердили новую официальную.

С 1 октября заработало правило, по которому данные из декларации сразу не отразятся на ЕНС, если идет несоответствие контрольным соотношениям.

Минфин: при определении налоговой базы предоплата, полученная упрощенцем, учитывается в отчетном (налоговом) периоде ее получения.

ИП на патенте вправе продавать товары юрлицам в розницу. Если будет оптовая торговля, то нельзя.

Как оплачивать налоги и взносы за внештатных исполнителей через ЕНС, узнаете здесь.

Минфин: если при увольнении вам отдали старую оргтехнику, будет НДФЛ с натурального дохода.

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