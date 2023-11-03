«Утренний бухгалтер» № 5512. ФНС объясняла, как заполнить уведомление по взносам за декабрь, но опечаталась в коде периода. Не допустите ошибку

ФНС выпустила новое письмо, в котором абзац с ошибкой из предыдущего письма изложен в новой редакции. В нем был указан код периода для уведомления по взносам на декабрь, уплаченным в декабре.
Союз предпринимателей предлагает в два раза увеличить лимит заработка для самозанятых.
Минтруд: во время отпуска без содержания можно устроиться на вторую работу.
Как работать с персональными данными и не получить штрафы, узнаете здесь.
ФНС и Минфин будут бороться с низкими ценами в сделках между взаимозависимыми компаниями.
Как составить график отпусков на 2024 год без ошибок, узнаете здесь.
Стало известно, сколько взносов на травматизм заплатит бизнес на АУСН в 2024 году.
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🔥 Как составить график отпусков на 2024 год без ошибок и трудозатрат
Всем компаниям — не важно работают они давно или только открылись до 17 декабря надо составить график отпусков на 2024 год (фактически до 15, ведь 17 декабря — воскресенье).
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Мероприятия
Как не довести налоговое планирование до уголовного дела
Дата проведения: 3 ноября, пятница
Договор ЕАЭС: как правильно рассчитать налоги и не допустить ошибок
Дата проведения: 7 ноября, вторник
Дата проведения: 8 ноября, среда
Бухгалтерские новшества 23 - 24
Дата проведения: 8 ноября, среда
Требования из ИФНС: как отвечать. Мастер-класс для бухгалтеров от налогового юриста
Дата проведения: 8 ноября, среда
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Документы
Минтранс России: Приказ № 200 от 25.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости ГИС ЭПД: всё о Реестре операторов
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-6552 от 18.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Многодетный отец не может взять отпуск сразу после трудоустройства
Верховный Суд РФ: Определение № 303-ЭС20-20498 от 24.12.2020
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 12АП-4815/2019 от 22.04.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/86520 от 11.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как амортизировать неотделимые улучшения в арендованные ОС
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-6066/19 от 16.10.2019
Президиум ВАС РФ: Постановление № 18002/12 от 12.11.2013
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-11749/2018 от 27.08.2018
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 12-09/173945л от 05.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Белоруса-дистанционщика на договоре ГПХ не надо включать в ЕФС-1. Но это неточно
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