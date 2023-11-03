«Утренний бухгалтер» № 5512. ФНС объясняла, как заполнить уведомление по взносам за декабрь, но опечаталась в коде периода. Не допустите ошибку

ФНС выпустила новое письмо, в котором абзац с ошибкой из предыдущего письма изложен в новой редакции. В нем был указан код периода для уведомления по взносам на декабрь, уплаченным в декабре.

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