«Утренний бухгалтер» № 5518. За подозрительные операции по банку компании и ИП исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Налоговики теперь вправе исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП компании и предпринимателей с высокой категорией риска на платформе Центробанка «Знай своего клиента».

Сдавать квартиру посуточно смогут только ИП и самозанятые: власти хотят убрать с рынка аренды квартир частных лиц.

Как не попасть на уловки банков, которые при подключении эквайринга дают одну ставку, а потом внезапно ее повышают, узнаете здесь.

Бухгалтеры не понимают, как оформлять пособие по уходу за ребенком на договорников по ГПХ. Ведомства, выпускают разъяснения, которые ничего не разъясняют.

Что продавцам маркетплейсов нужно сделать до конца года: налоги, учет, отчетность, узнаете здесь.

ФНС: в общем случае при реализации прослеживаемых товаров счета-фактуры должны быть только электронными. Но для экспорта сделано исключение.

Как быть с выплаченной компенсацией отпуска после отказа от увольнения: что говорят Минтруд и Роструд.

Бухгалтера без справки от гинеколога отстранили от работы. Дело дошло до Конституционного суда.