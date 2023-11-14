«Утренний бухгалтер» № 5518. За подозрительные операции по банку компании и ИП исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Налоговики теперь вправе исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП компании и предпринимателей с высокой категорией риска на платформе Центробанка «Знай своего клиента».
Сдавать квартиру посуточно смогут только ИП и самозанятые: власти хотят убрать с рынка аренды квартир частных лиц.
Как не попасть на уловки банков, которые при подключении эквайринга дают одну ставку, а потом внезапно ее повышают, узнаете здесь.
Бухгалтеры не понимают, как оформлять пособие по уходу за ребенком на договорников по ГПХ. Ведомства, выпускают разъяснения, которые ничего не разъясняют.
Что продавцам маркетплейсов нужно сделать до конца года: налоги, учет, отчетность, узнаете здесь.
ФНС: в общем случае при реализации прослеживаемых товаров счета-фактуры должны быть только электронными. Но для экспорта сделано исключение.
Как быть с выплаченной компенсацией отпуска после отказа от увольнения: что говорят Минтруд и Роструд.
Бухгалтера без справки от гинеколога отстранили от работы. Дело дошло до Конституционного суда.
🔥Решили открыть свой магазин?
А как быстро подключить прием оплаты?
Как не попасть на уловки банков, которые при подключении дают одну ставку, а потом внезапно ее повышают?
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Разборы законов
— Что такое расчетная ставка НДС и когда ее надо использовать. Мини-курс
Все плательщики НДС должны представлять, какая ставка используется для того или иного товара или услуги. Кроме широко известных и чаще всего используемых ставок 20%, 10% и 0%, в некоторых ситуациях придется применять расчетные ставки.
— Как организации покупать ТМЦ и основные средства у физического лица + образец закупочного акта
Разберем, как оформить закупку, если организация приобретает основное средство, сырье или товары у физического лица.
— Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы
Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.
— Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками
С 2024 года платить НДФЛ надо будет два раза в месяц, сдавать уведомления – тоже два раза в месяц.
— Отрицательное уведомление по ЕНП. Мини-курс
С 1 октября 2023 года появилось новое понятие в налоговой отчетности — отрицательное уведомление по ЕНП. Расскажем, кто и как должен его заполнять.
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Мероприятия
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Дата проведения: 14 ноября, вторник
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-04/2/274 от 13.11.2007
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/9234 от 06.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/17912 от 03.03.2023
Минпромторг России: Приказ № 2701 от 21.07.2023
Правительство РФ: Постановление № 1295 от 08.08.2023
Правительство РФ: Постановление № 1160 от 29.06.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/78220 от 18.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости После принятия основных средств на учет можно взять на вычет НДС по ним
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/21548 от 11.04.2017
Подробнее о документе мы писали в новости После принятия основных средств на учет можно взять на вычет НДС по ним
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/48860 от 22.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ФСБУ 25/2018 «Аренда». Как избежать ошибок и негативных налоговых последствий
Минтруд РФ: Письмо № 17-1/В-199 от 27.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🙆 Дело ясное, что дело темное. Бухгалтеры не понимают, как оформлять пособие по уходу за ребенком на договорников
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