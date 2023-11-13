«Утренний бухгалтер» № 5517. Как платить и отчитываться по авансам на УСН в 2024 году

Подготовили для вас таблицу для УСН на 2024 год. Забирайте в закладки.
С 1 января 2024 года компании будут подавать пояснения по транспортному, земельному и налогу на имущество с «кадастровых» объектов по новой форме.
Минтруд вносит поправки в ТК: работодатели будут предоставлять сотрудникам с инвалидностью отпуск продолжительностью не меньше 30 дней.
Налоговики и ФСБ раскрыли схемы по нелегальному обороту алкоголя.
Фиксированные взносы ИП в 2024 году: взносы будут больше, и платить их надо будет только на КБК ЕНП.
Как выплачивать суточные при командировках в 2023-2024, узнаете из обзора.
Обсуждают клерки: будущая пенсия ИП формируется очень медленными темпами. Раньше предпринимателям давали 1 балл в год, а теперь – и того меньше.
Как правильно провести инвентаризацию за 2023 год, узнаете здесь.
Размер компенсации за использование личного авто сотрудников в служебных целях увеличится вдвое: вместо 1 200 будет 2 400 руб.
🔥 Почему важно применять ФСБУ Инвентаризация уже сейчас?
Бесплатный вебинардля бухгалтеров, 15 ноября в 11:00.
Близится пора составления годовой отчетности, а значит, и проведения инвентаризации активов и обязательств перед налоговой. С недавних пор она регламентирована ФСБУ 28/2023. Стандарт актуален, он подстроен под действующие ФСБУ и позволяет повысить качество подготовки отчетной информации.
Как правильно провести инвентаризацию в 2023 году и более точно и справедливо оценить свои активы расскажем на вебинаре.
Общие требования к инвентаризации.
Определение наличия объектов.
Оценка результатов инвентаризации.
Дата, по состоянию на которую нужно провести инвентаризацию.
Обязательное применение ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".
Отражение результатов инвентаризации в декларации по налогу на прибыль (УСН).
Спикер: Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».
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Разборы законов
— Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками
С 2024 года платить НДФЛ надо будет два раза в месяц, сдавать уведомления – тоже два раза в месяц.
— Отрицательное уведомление по ЕНП. Мини-курс
С 1 октября 2023 года появилось новое понятие в налоговой отчетности — отрицательное уведомление по ЕНП. Расскажем, кто и как должен его заполнять.
— Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы
Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.
— Ответственность бухгалтера после увольнения
Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.
— Основания и порядок истребования документов налоговым органом. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем основания и порядок истребования документов налоговым органом.
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12 Фиксированные взносы ИП в 2024 году: что изменится
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🔥 Как работать с МЧД уже сейчас и что будет дальше?
С 1 сентября 2023 года для сотрудников, подписывающих документы от лица организации, стало обязательным использование машиночитаемой доверенности.
О том, кто обязан работать с МЧД узнайте на бесплатном вебинаре Как работать с МЧД: электронные подписи, сервисы, реестры. 14 ноября, в 11:00 мск.
Эксперт расскажет, какие электронные подписи подходят для работы с МЧД и объяснит все нюансы применения в работе ЭДО.
Мероприятия
Как работать с МЧД: электронные подписи, сервисы, реестры
Дата проведения: 14 ноября, вторник
Уважаемые партнёры! 14 ноября приглашаем принять участие в Мегафоруме
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Массовые выплаты внештатному персоналу: как нивелировать риски
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Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-11/13952 от 27.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Отступные при увольнении по соглашению сторон не облагаются НДФЛ и взносами
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/14234 от 15.03.2016
Алтайский краевой суд: Апелляционное определение № 33-6630-13г от 04.09.2013
Ивановский областной суд: Кассационное определение № 33-190 от 01.02.2012
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/34264 от 14.06.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/25297 от 30.04.2015
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-11/649@ от 19.09.2023
Правительство РФ: Протокол № от 24.01.2006
Пермский краевой суд: Решение № 21-46/2018 от 23.01.2018
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