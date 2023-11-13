Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5517. Как платить и отчитываться по авансам на УСН в 2024 году

Смотрите в нашей таблице сроки по УСН для 2024 года.

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Подготовили для вас таблицу для УСН на 2024 год. Забирайте в закладки.

С 1 января 2024 года компании будут подавать пояснения по транспортному, земельному и налогу на имущество с «кадастровых» объектов по новой форме.

Минтруд вносит поправки в ТК: работодатели будут предоставлять сотрудникам с инвалидностью отпуск продолжительностью не меньше 30 дней.

Налоговики и ФСБ раскрыли схемы по нелегальному обороту алкоголя.

Фиксированные взносы ИП в 2024 году: взносы будут больше, и платить их надо будет только на КБК ЕНП.

Как выплачивать суточные при командировках в 2023-2024, узнаете из обзора.

Обсуждают клерки: будущая пенсия ИП формируется очень медленными темпами. Раньше предпринимателям давали 1 балл в год, а теперь – и того меньше.

Как правильно провести инвентаризацию за 2023 год, узнаете здесь.

Размер компенсации за использование личного авто сотрудников в служебных целях увеличится вдвое: вместо 1 200 будет 2 400 руб.

🔥 Почему важно применять ФСБУ Инвентаризация уже сейчас?

Бесплатный вебинардля бухгалтеров, 15 ноября в 11:00.

Близится пора составления годовой отчетности, а значит, и проведения инвентаризации активов и обязательств перед налоговой. С недавних пор она регламентирована ФСБУ 28/2023. Стандарт актуален, он подстроен под действующие ФСБУ и позволяет повысить качество подготовки отчетной информации. 

Как правильно провести инвентаризацию в 2023 году и более точно и справедливо оценить свои активы расскажем на вебинаре.

Программа:

  • Общие требования к инвентаризации.

  • Определение наличия объектов.

  • Оценка результатов инвентаризации.

  • Дата, по состоянию на которую нужно провести инвентаризацию.

  • Обязательное применение ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

  • Отражение результатов инвентаризации в декларации по налогу на прибыль (УСН).

Спикер: Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками

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Отрицательное уведомление по ЕНП. Мини-курс

С 1 октября 2023 года появилось новое понятие в налоговой отчетности — отрицательное уведомление по ЕНП. Расскажем, кто и как должен его заполнять.

Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы

Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.

Ответственность бухгалтера после увольнения

Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.

Основания и порядок истребования документов налоговым органом. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем основания и порядок истребования документов налоговым органом.

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🔥 Как работать с МЧД уже сейчас и что будет дальше?

С 1 сентября 2023 года для сотрудников, подписывающих документы от лица организации, стало обязательным использование машиночитаемой доверенности.

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Эксперт расскажет, какие электронные подписи подходят для работы с МЧД и объяснит все нюансы применения в работе ЭДО.

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Как работать с МЧД: электронные подписи, сервисы, реестры

Дата проведения: 14 ноября, вторник

Уважаемые партнёры! 14 ноября приглашаем принять участие в Мегафоруме

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Документы

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Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/14234 от 15.03.2016

Алтайский краевой суд: Апелляционное определение № 33-6630-13г от 04.09.2013

Ивановский областной суд: Кассационное определение № 33-190 от 01.02.2012

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/34264 от 14.06.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/25297 от 30.04.2015

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-11/649@ от 19.09.2023

Правительство РФ: Протокол № от 24.01.2006

Пермский краевой суд: Решение № 21-46/2018 от 23.01.2018

Правительство РФ: Постановление № 466 от 14.05.2015

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