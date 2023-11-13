«Утренний бухгалтер» № 5517. Как платить и отчитываться по авансам на УСН в 2024 году

Подготовили для вас таблицу для УСН на 2024 год. Забирайте в закладки.

С 1 января 2024 года компании будут подавать пояснения по транспортному, земельному и налогу на имущество с «кадастровых» объектов по новой форме.

Минтруд вносит поправки в ТК: работодатели будут предоставлять сотрудникам с инвалидностью отпуск продолжительностью не меньше 30 дней.

Налоговики и ФСБ раскрыли схемы по нелегальному обороту алкоголя.

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Как выплачивать суточные при командировках в 2023-2024, узнаете из обзора.

Обсуждают клерки: будущая пенсия ИП формируется очень медленными темпами. Раньше предпринимателям давали 1 балл в год, а теперь – и того меньше.

Как правильно провести инвентаризацию за 2023 год, узнаете здесь.

Размер компенсации за использование личного авто сотрудников в служебных целях увеличится вдвое: вместо 1 200 будет 2 400 руб.

🔥 Почему важно применять ФСБУ Инвентаризация уже сейчас? Бесплатный вебинардля бухгалтеров, 15 ноября в 11:00. Близится пора составления годовой отчетности, а значит, и проведения инвентаризации активов и обязательств перед налоговой. С недавних пор она регламентирована ФСБУ 28/2023. Стандарт актуален, он подстроен под действующие ФСБУ и позволяет повысить качество подготовки отчетной информации. Как правильно провести инвентаризацию в 2023 году и более точно и справедливо оценить свои активы расскажем на вебинаре. Программа: Общие требования к инвентаризации.

Определение наличия объектов.

Оценка результатов инвентаризации.

Дата, по состоянию на которую нужно провести инвентаризацию.

Обязательное применение ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

Отражение результатов инвентаризации в декларации по налогу на прибыль (УСН). Спикер: Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело». Записаться Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KVb6R