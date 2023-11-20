«Утренний бухгалтер» № 5522. НДФЛ будем платить дважды в месяц, закон принят, бухгалтеры готовьтесь

С 2024 года налоговые агенты по НДФЛ будут уведомлять ФНС о начисленном налоге два раза в месяц: не позднее 25 числа и не позднее 3 числа.
После проверки Прокуратурой Wildberries сделал правила работы с покупателями более лояльными.
Как выставлять допсчета на бухгалтерские услуги клиентам и не бояться, что они уйдут, узнаете здесь.
Минфин: если игнорировать требования ФСБУ 6/2020, в бухотчетности будут недостоверные данные.
Приказ на отпуск по форме Т-6 одновременно может служить извещением о предстоящем отпуске.
Что нужно знать при подготовке отчетности по налогу на прибыль за 2023 год, узнаете из обзора.
ФНС может в течение двух лет несколько раз проверять контролируемые сделки, но Конституционный суд решил, что это неправильно — предпринимателей будут проверять один раз.
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Документы
Фонд "НРБУ "БМЦ": Рекомендация № Р-97/2018-КпР от 17.12.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/60950 от 12.08.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/34673 от 28.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/87538 от 13.11.2019
Минфин РФ: Письмо № 07-04-10/25532 от 31.03.2020
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Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/12267 от 20.02.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/95659 от 04.10.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/60214 от 28.07.2021
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