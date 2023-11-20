«Утренний бухгалтер» № 5522. НДФЛ будем платить дважды в месяц, закон принят, бухгалтеры готовьтесь

С 2024 года налоговые агенты по НДФЛ будут уведомлять ФНС о начисленном налоге два раза в месяц: не позднее 25 числа и не позднее 3 числа.

После проверки Прокуратурой Wildberries сделал правила работы с покупателями более лояльными.

Как выставлять допсчета на бухгалтерские услуги клиентам и не бояться, что они уйдут, узнаете здесь.

Минфин: если игнорировать требования ФСБУ 6/2020, в бухотчетности будут недостоверные данные.

Приказ на отпуск по форме Т-6 одновременно может служить извещением о предстоящем отпуске.

Что нужно знать при подготовке отчетности по налогу на прибыль за 2023 год, узнаете из обзора.

ФНС может в течение двух лет несколько раз проверять контролируемые сделки, но Конституционный суд решил, что это неправильно — предпринимателей будут проверять один раз.

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