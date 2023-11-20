Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5522. НДФЛ будем платить дважды в месяц, закон принят, бухгалтеры готовьтесь

Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому с 2024 года налоговые агенты обязаны перечислять НДФЛ в бюджет два раза в месяц.

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С 2024 года налоговые агенты по НДФЛ будут уведомлять ФНС о начисленном налоге два раза в месяц: не позднее 25 числа и не позднее 3 числа.

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Документы

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