«Утренний бухгалтер» № 5534. Дубль два: ФНС разработала новую форму 6-НДФЛ

В новой форме 6-НДФЛ в 1 разделе будет 6 сроков уплаты в квартал, а не 3, как сейчас. ФНС опубликовала проект приказа.
Какие нормы Трудового кодекса признали частично неконституционными, рассказал эксперт.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
На обязательный с 2024 года ФСБУ 14/2022 можно перейти ретроспективно и альтернативным способом.
Что вам обязательно нужно знать про зарплату и кадры, узнаете из большого обзора.
Как поступить бухгалтеру, если кассиры не пробивают чеки — инструкция от эксперта.
Как налоговики выбирают компании для выездных проверок, объяснил эксперт.
10 ошибок бухгалтеров при списании кредиторской и дебиторской задолженности, забирайте в закладки.
Совет от редакции: как разместить сообщение об обязательном аудите в Федресурс до 31 декабря, и что будет, если этого не сделать, узнаете на бесплатном вебинаре 7 декабря в 11:00 мск. Записывайтесь.
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Разборы законов
— Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось
С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.
— Как получить упрощенный вычет по НДФЛ. Мини-курс
В мини-курсе рассказываем, как получить упрощенный налоговый вычет по НДФЛ.
— Агентский договор: НДС у агента и принципала
Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.
— Что будет, если бухгалтер не ходит в отпуск
Любой трудящийся имеет право на ежегодный отпуск в 28 календарных дней. Запрещено не отпускать человека отдыхать более 2 лет подряд. Но это правило часто нарушают, особенно в отношении бухгалтера, когда сдать отчетность без него просто некому. Что грозит работодателю?
— На что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке.
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Самые актуальные темы зимы: маркетплейсы, финансовый анализ, ВЭД, и всегда нужные темы — налоги, зарплата, упрощенка.
Новости
1 ❗ Предлагают платить бизнесменам больничные сразу после уплаты ими добровольного взноса
2 Налог на прибыль можно уменьшать на неуплаченный торговый сбор, если потом он точно будет уплачен
3 Изменят формы Р21001 и Р26001 для регистрации и закрытия ИП
4 🎓Вебинар: Бухгалтерская отчетность за 2023 год. ФСБУ. Учетная политика 2024. Уже сегодня в 11:30 мск!
5 Обновили анкету АДВ-1 для получения СНИЛС
6 Медклиника не включает прощенный долг в состав профильных доходов для налога на прибыль 0%
7 🔔Начинается II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»! Вас ждут топовые эксперты и полезные темы
8 Почти 40% релокантов вернулись в Россию
9 31 декабря закончится переходный период ЕНС
10 Когда компенсация дистанционщикам не облагается НДФЛ, взносами и идет в расходы
11 В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ЕНС: деньги на ЕНП поступили, а конкретные налоги окажутся неуплаченными
12 Правительство не будет пересматривать курсовые пошлины в 2023 году
13 📛 Эксперт назвала 10 ошибок бухгалтеров при списании кредиторской и дебиторской задолженности
14 Какие изменения в бухгалтерских программах будут в 2024 году
15 Какие активы включают в состав НМА по ФСБУ 14/2022
16 В товарный знак нельзя включать обозначение «номер один»
17 На ФСБУ 14/2022 можно перейти ретроспективно и альтернативным способом
18 Минфин собирается изменить правила получения льготной ипотеки
19 За два года стало в 1,5 раза больше сотрудников с зарплатой свыше 1 млн рублей
20 Какие новые ФСБУ ждут бухгалтеров в ближайшие годы
21 ФАС: «Сбер» навязывает клиентам услуги своего страховщика
22 Какие ошибки в кассовых чеках допускает бизнес
23 Объем брокерских счетов инвесторов превысил 9 трлн рублей
24 🌻 Проблема семечек решена. НДС стал 10% задним числом
25 Как налоговики выбирают компании для выездных проверок
27 Центробанк откажется от IPhone и IPad
28 Как поступить бухгалтеру, если кассиры не пробивают чеки
29 Когда сокращенному сотруднику не надо платить выходное пособие за второй месяц
30 Как в 2024 году подтверждать ставку НДС 0%
31 ⚡⚡⚡ Разработали новую форму 6-НДФЛ
32 Электронные счета будет можно выставлять через платежную систему «Мир»
33 Какие нормы Трудового кодекса признали частично неконституционными
34 Регионы смогут пресекать работу «наливаек» в многоквартирных домах
35 Эксперт назвал риски при сотрудничестве с самозанятыми
36 Вкладчики смогут открывать социальные счета в банках
37 Необанки теряют позиции, уступая рынок тяжеловесам — ПСБ и Альфа-Банку
Мероприятия
Онлайн-конгресс: налоги и цифровизация
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Бюджетный контроль в компании. Исполнение бюджетов и операционный контроль платежей.
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Риски привлечения самозанятых: как бизнесу избежать проблем с внештатниками
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Дробление бизнеса и опасные налоговые схемы 2024
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Как бухгалтеру частной практики вырасти в доходе: внедряем изменения
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Структурирование группы компаний. ННП и НДФЛ: риски и возможности
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Модуль Экстерна для 1С: объедините две системы в одном окне
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Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5533. Поменяли КУДиР для УСН с 2024 года: вместо 6 запланированных разделов стало 4
С нового года будет применяться новая книга учета доходов и расходов организаций и ИП на УСН.
— По какой строке отражается основной капитал в балансе
Основной капитал — строка в балансе как таковая для него не предусмотрена. Однако зная, из каких статей складывается данный показатель, его несложно вычислить на основании данных бухгалтерской отчетности. Для начала определимся с понятием основного капитала (далее — ОК), разберем, какие формы он принимает и где находит свое отражение в балансе.
— Поступление основных средств в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Продолжим серию публикаций по теме основных средств. В этом материале расскажем о том, как в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 сделать поступление основных средств, ведь оно может производиться двумя способами: упрощенным или полным.
🔒 Агентский договор: НДС у агента и принципала
Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.
— Занижение дохода через реорганизацию и увеличение дебиторки не помогут сохранить право на УСН
Верховный суд признал правоту налоговиков, которые выступили против прерывания периода учета доходов при реорганизации компании и не признали дебиторку взаимозависимых лиц.
🔒 Как получить упрощенный вычет по НДФЛ. Мини-курс
В мини-курсе рассказываем, как получить упрощенный налоговый вычет по НДФЛ.
— Что нужно знать самозанятым в 2024 году: требования, лимиты
Разбираем, какие требования предъявляет законодательство к самозанятым в 2024 году и как меняется лимит дохода этой категории налогоплательщиков.
— Какие ошибки в расчетах с сотрудниками встречаются чаще всего
Расчеты с сотрудниками требуют не только технической точности и четких сроков, но и соблюдения правил. Выплаты в рамках трудовых отношений также подчиняются требованиям трудового законодательства. Ошибки чреваты не только доплатами и компенсациями, но и штрафами за нарушение ТК. Единственный способ их избежать — помнить о нормах и проверять, как они выполняются в компании.
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С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.
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Предсказывать налоговые проверки теперь будут карты таро / БухТуб
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/37596 от 24.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-11-10/48609 от 02.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/39165 от 29.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/11228 от 17.02.2022
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-14/4@ от 10.01.2017
Роструд: Приказ № 212 от 21.07.2015
Генеральная прокуратура России: Приказ № 84 от 07.05.2008
Генеральная прокуратура России: Приказ № 723 от 02.11.2018
Правительство РФ: Постановление № 39 от 18.01.2023
Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № 77/7-5692-20-ОБ от 26.02.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Лишение работника премии при наложении дисциплинарного взыскания
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