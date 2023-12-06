Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5534. Дубль два: ФНС разработала новую форму 6-НДФЛ

С 1 квартала 2024 года надо будет сдавать новую форму 6-НДФЛ.

В новой форме 6-НДФЛ в 1 разделе будет 6 сроков уплаты в квартал, а не 3, как сейчас. ФНС опубликовала проект приказа.

Какие нормы Трудового кодекса признали частично неконституционными, рассказал эксперт.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

На обязательный с 2024 года ФСБУ 14/2022 можно перейти ретроспективно и альтернативным способом.

Что вам обязательно нужно знать про зарплату и кадры, узнаете из большого обзора.

Как поступить бухгалтеру, если кассиры не пробивают чеки — инструкция от эксперта.

Как налоговики выбирают компании для выездных проверок, объяснил эксперт.

10 ошибок бухгалтеров при списании кредиторской и дебиторской задолженности, забирайте в закладки.

Совет от редакции: как разместить сообщение об обязательном аудите в Федресурс до 31 декабря, и что будет, если этого не сделать, узнаете на бесплатном вебинаре 7 декабря в 11:00 мск. Записывайтесь.

🔥Спрос на бухгалтеров вырос на 30%

Никаких шуток, бухгалтер – это правая рука руководителя. Только в первой половине 2023 года открыто более 500 тыс. новых предприятий, и на каждое нужны бухгалтеры. Хотите быть востребованным специалистом с современными навыками? 

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Разборы законов

Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось

С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.

Как получить упрощенный вычет по НДФЛ. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как получить упрощенный налоговый вычет по НДФЛ.

Агентский договор: НДС у агента и принципала

Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.

Что будет, если бухгалтер не ходит в отпуск

Любой трудящийся имеет право на ежегодный отпуск в 28 календарных дней. Запрещено не отпускать человека отдыхать более 2 лет подряд. Но это правило часто нарушают, особенно в отношении бухгалтера, когда сдать отчетность без него просто некому. Что грозит работодателю?

На что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке.

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Новости

1 ❗ Предлагают платить бизнесменам больничные сразу после уплаты ими добровольного взноса

2 Налог на прибыль можно уменьшать на неуплаченный торговый сбор, если потом он точно будет уплачен

3 Изменят формы Р21001 и Р26001 для регистрации и закрытия ИП

4 🎓Вебинар: Бухгалтерская отчетность за 2023 год. ФСБУ. Учетная политика 2024. Уже сегодня в 11:30 мск!

5 Обновили анкету АДВ-1 для получения СНИЛС

6 Медклиника не включает прощенный долг в состав профильных доходов для налога на прибыль 0%

7 🔔Начинается II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»! Вас ждут топовые эксперты и полезные темы

8 Почти 40% релокантов вернулись в Россию

9 31 декабря закончится переходный период ЕНС

10 Когда компенсация дистанционщикам не облагается НДФЛ, взносами и идет в расходы

11 В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ЕНС: деньги на ЕНП поступили, а конкретные налоги окажутся неуплаченными

12 Правительство не будет пересматривать курсовые пошлины в 2023 году

13 📛 Эксперт назвала 10 ошибок бухгалтеров при списании кредиторской и дебиторской задолженности

14 Какие изменения в бухгалтерских программах будут в 2024 году

15 Какие активы включают в состав НМА по ФСБУ 14/2022

16 В товарный знак нельзя включать обозначение «номер один»

17 На ФСБУ 14/2022 можно перейти ретроспективно и альтернативным способом

18 Минфин собирается изменить правила получения льготной ипотеки

19 За два года стало в 1,5 раза больше сотрудников с зарплатой свыше 1 млн рублей

20 Какие новые ФСБУ ждут бухгалтеров в ближайшие годы

21 ФАС: «Сбер» навязывает клиентам услуги своего страховщика

22 Какие ошибки в кассовых чеках допускает бизнес

23 Объем брокерских счетов инвесторов превысил 9 трлн рублей

24 🌻 Проблема семечек решена. НДС стал 10% задним числом

25 Как налоговики выбирают компании для выездных проверок

26 📌 Лимиты УСН-2024: таблица

27 Центробанк откажется от IPhone и IPad

28 Как поступить бухгалтеру, если кассиры не пробивают чеки

29 Когда сокращенному сотруднику не надо платить выходное пособие за второй месяц

30 Как в 2024 году подтверждать ставку НДС 0%

31 ⚡⚡⚡ Разработали новую форму 6-НДФЛ

32 Электронные счета будет можно выставлять через платежную систему «Мир»

33 Какие нормы Трудового кодекса признали частично неконституционными

34 Регионы смогут пресекать работу «наливаек» в многоквартирных домах

35 Эксперт назвал риски при сотрудничестве с самозанятыми

36 Вкладчики смогут открывать социальные счета в банках

37 Необанки теряют позиции, уступая рынок тяжеловесам — ПСБ и Альфа-Банку

Мероприятия

Онлайн-конгресс: налоги и цифровизация

Дата проведения: 6 декабря, среда

Бюджетный контроль в компании. Исполнение бюджетов и операционный контроль платежей.

Дата проведения: 6 декабря, среда

Риски привлечения самозанятых: как бизнесу избежать проблем с внештатниками

Дата проведения: 6 декабря, среда

Обзор возможностей модуля "Ортикон: ПДС"

Дата проведения: 6 декабря, среда

Подготовка к формированию отчетности за год

Дата проведения: 6 декабря, среда

Дробление бизнеса и опасные налоговые схемы 2024

Дата проведения: 6 декабря, среда

Как бухгалтеру частной практики вырасти в доходе: внедряем изменения

Дата проведения: 7 декабря, четверг

Структурирование группы компаний. ННП и НДФЛ: риски и возможности

Дата проведения: 7 декабря, четверг

Что обязаны размещать в Федресурсе, если провели аудит: 2 обязательных сообщения о финансовой отчетности до 31 декабря

Дата проведения: 7 декабря, четверг

Модуль Экстерна для 1С: объедините две системы в одном окне

Дата проведения: 7 декабря, четверг

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5533. Поменяли КУДиР для УСН с 2024 года: вместо 6 запланированных разделов стало 4

С нового года будет применяться новая книга учета доходов и расходов организаций и ИП на УСН.

По какой строке отражается основной капитал в балансе

Основной капитал — строка в балансе как таковая для него не предусмотрена. Однако зная, из каких статей складывается данный показатель, его несложно вычислить на основании данных бухгалтерской отчетности. Для начала определимся с понятием основного капитала (далее — ОК), разберем, какие формы он принимает и где находит свое отражение в балансе.

Поступление основных средств в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Продолжим серию публикаций по теме основных средств. В этом материале расскажем о том, как в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 сделать поступление основных средств, ведь оно может производиться двумя способами: упрощенным или полным.

🔒 Агентский договор: НДС у агента и принципала

Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.

Занижение дохода через реорганизацию и увеличение дебиторки не помогут сохранить право на УСН

Верховный суд признал правоту налоговиков, которые выступили против прерывания периода учета доходов при реорганизации компании и не признали дебиторку взаимозависимых лиц.

🔒 Как получить упрощенный вычет по НДФЛ. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как получить упрощенный налоговый вычет по НДФЛ.

Что нужно знать самозанятым в 2024 году: требования, лимиты

Разбираем, какие требования предъявляет законодательство к самозанятым в 2024 году и как меняется лимит дохода этой категории налогоплательщиков.

Какие ошибки в расчетах с сотрудниками встречаются чаще всего

Расчеты с сотрудниками требуют не только технической точности и четких сроков, но и соблюдения правил. Выплаты в рамках трудовых отношений также подчиняются требованиям трудового законодательства. Ошибки чреваты не только доплатами и компенсациями, но и штрафами за нарушение ТК. Единственный способ их избежать — помнить о нормах и проверять, как они выполняются в компании.

🔒 Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось

С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.

Блоги компаний

Где найти программиста 1С: лайфхаки по поиску специалиста и оформлению сотрудничества

Какие операции клиентов должны вызывать подозрения при осуществлении лизинговой деятельности

То, что вам обязательно нужно знать про зарплату и кадры: обзор лучших инструкций на «Клерке»

92% представителей малого и среднего бизнеса торгуют минимум на трех маркетплейсах. Им срочно нужны бухгалтеры в теме!

🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на все курсы!

Предсказывать налоговые проверки теперь будут карты таро / БухТуб

Как рассчитать налог на прибыль при лизинге

Лишение работника премии при наложении дисциплинарного взыскания

Изменится форма справки о сальдо ЕНС, утверждены контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, новые правила уплаты НДФЛ

Изменения в правилах оформления иностранных ВКС 2023-2024

Особенности вступления в налоговый мониторинг: мнения экспертов

Выбираем онлайн-кассу для кофейни

Вакансии

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Ведущий экономист по ГОЗ Зарплата от 70000 до 85000 ₽, Новосибирск, Полный день

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Резюме

Трибуна

Изменения по транспортному налогу 2024. На что обратить внимание

Не ошибитесь, на электронную почту рассылают мошенническую информацию

Как подавать справку об отсутствии транспортных средств на балансе организации в военкомат?

Лучшие акции РФ от брокера Цифра для консервативных, агрессивных и неопределившихся инвесторов

Как провести чекап своего бизнеса? 7 ключевых точек контроля

Неделя конкурсов на «Клерке» продолжается! Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум

Получат ли клиенты вычет по НДС, если ИП использует НПД, вместо ОСНО?

Как долго можно не назначать директора ООО и как оформлять отсутствие у него зарплаты первое время?

Можно ли исключить какие-то суммы из поступлений, чтобы не слететь с патента за превышение лимита?

Оспаривание сделки по перечислению денег с р/с ООО физлицу 💸

Можно ли в конце декабря подать одно уведомление об исчисленных налогах, но на два периода по НДФЛ?

Проценты на возврате переплаты по налогам: закон и изменения в 2023 году

Стоит ли подгонять сроки выдачи з/п под новые сроки уплаты и подачи уведомлений по НДФЛ?

Кто следит за нарушением сроков выплаты отпускных?

Как улучшить опыт пассажиров: практические советы для перевозчиков⁠⁠

Кому приходят результаты сверки с налоговой?

Дрессировка домашних животных: ключевые принципы и практические советы

Можно ли составить акт на оказание услуг за прошлый налоговый период?

Регулирование гособоронзаказа в 2023 и 2024 году. Ответственность за нарушения законодательства о гособоронзаказе

🔥Что происходит прямо сейчас на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Репортаж из зала

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/37596 от 24.05.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-11-10/48609 от 02.07.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/39165 от 29.05.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/11228 от 17.02.2022

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-14/4@ от 10.01.2017

Роструд: Приказ № 212 от 21.07.2015

Генеральная прокуратура России: Приказ № 84 от 07.05.2008

Генеральная прокуратура России: Приказ № 723 от 02.11.2018

Правительство РФ: Постановление № 39 от 18.01.2023

Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № 77/7-5692-20-ОБ от 26.02.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Лишение работника премии при наложении дисциплинарного взыскания

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Статистика. Сдача отчетности

Основные средства

Приобретение ТМЦ для руководства

Исправления ошибок в учете, допущенных много лет назад

Ликвидации ООО

Ликвидации ООО

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РАССЫЛКА422 929 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Комментарии

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    ДРТ
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    С 2024 года учредители бизнеса в США, Великобритании, Германии, Латвии и Украины не смогут применить налоговые льготы по доходам от бизнеса

    ФНС готовит обновленный перечень государств, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией. Расскажу, что изменится с 2024 года.

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    Регистрация обособленных подразделений

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    Красный уголок бухгалтера

    Как оформить в ЗУПе прием на работу и сразу отпуск по беременности и родам?

    Добрый день, увольняем работницу, которая находится на больничном по беременности и родам и принимаем ее в другую организация, как оформить в ЗУПе прием и сразу отпуск по беременности и родам, не нашла такого вида отпуска и как ей потом до 1.5 лет оформить СФР? НЕ было такого опыта, подскажите, пожалуйста.

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    Логотип IT_АНГЕЛ
    IT_АНГЕЛ

    Недостатки синхронизации баз 1С: каждый день я думаю, как там моя обновленная 1С

    Бухгалтер заметила проблему с выгрузкой базы из 1С УНФ в 1С Бухгалтерию не сразу. Оказалось, что сбоит уже несколько дней. Сисадмину решить проблему с восстановлением выгрузки не удалось.

    Недостатки синхронизации баз 1С: каждый день я думаю, как там моя обновленная 1С
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    Обучение для бухгалтеров

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    На «Клерке» проходит неделя конкурсов. Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум

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    Иллюстрация: freepik/freepik
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