Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5533. Поменяли КУДиР для УСН с 2024 года: вместо 6 запланированных разделов стало 4

С нового года будет применяться новая книга учета доходов и расходов организаций и ИП на УСН.

Версия для печати

ФНС опять все поменяла: в проекте новой КУДиР было 6 разделов, по факту осталось 4. Приказ уже опубликован.

С отчета за 1 квартал 2024 года расчет 6-НДФЛ надо будет сдавать по новой форме: налоговики считают, что новый бланк удобнее.

Депутаты снова хотят ужесточить наказание за утечку персональных данных: штраф до 15 млн рублей и лишение свободы.

Минфин: к материальной выгоде можно применить вычет по НДФЛ.

Роскомнадзор настоял на обязательной маркировки любой интернет-рекламы, в том числе на заблокированных ресурсах.

Как ИП опубликовать сообщение о полученной лицензии, чтобы не получить штраф, узнаете из обзора.

ФНС утвердила пять новых справок для социального вычета по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес.

Совет от редакции: как разместить сообщение об обязательном аудите в Федресурс до 31 декабря, и что будет, если этого не сделать, узнаете на бесплатном вебинаре 7 декабря в 11:00 мск. Записывайтесь.

🔥Налоговый мониторинг: мнения экспертов

На ежегодной конференции по налоговому мониторингу специалисты ДРТ подвели итоги исследования зрелости СВК и обсудили актуальные вопросы вместе с представителями крупнейших российских компаний.

О тенденциях в налоговом мониторинге рассказала Людмила Катулевская, директор Департамента налогов ПАО «Сбербанк», подчеркнув:

«Из решения для крупнейших налогоплательщиков налоговый мониторинг превращается в перспективную форму взаимодействия для всех компаний. Это становится возможным благодаря развитию цифровизации: происходит прямая интеграция данных от налогоплательщика в базы данных налоговых органов».

Раймонд Иссако, директор продукта «НОТА ВИЗОР» российского вендора «НОТА» (холдинг «Т1»), рассказал, как избежать проблем при внедрении технических решений:

«Тщательнее формируйте рабочие группы: обязательно должны присутствовать коллеги из бухгалтерии, налогового департамента, службы безопасности, специалисты, занимающиеся инфраструктурой, и, конечно, ИТ-специалисты. Стоит изначально включать в группу представителей разных отделов: они будут погружены в ситуацию, когда будет необходим их вклад».

Послушать выступления всех экспертов полностью вы можете в нашем Telegram-канале «PRO.Налоговый мониторинг». Присоединяйтесь!

Реклама: ООО «ДРТ Консалтинг», ИНН 7710976720, erid: LjN8KTYcE

Разборы законов

На что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке.

За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году

С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.

Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году

Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.

Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками

С 2024 года платить НДФЛ надо будет два раза в месяц, сдавать уведомления – тоже два раза в месяц.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2023 года

Подготовили для вас обзор разъяснений ноября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

🔥 Зарабатывайте на успешном бизнесе

Предприниматели на площадках, таких как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, и так загружены продажами, работой со складами, заказами, рекламой. Им некогда рабираться еще и в бухгалтерии.

Начинать работать с продавцами маркетплейсов на нужно уже с пониманием особенностей интернет-торговли. О них мы рассказываем в курсе Бухгалтер маркетплейса.

Эксперты-практики научат всем особенностям учета. Покажут, как отражать отдельные операции, в том числе в 1С. После курса получите официальный диплом ФИС ФРДО. 

Сейчас на курс действует скидка: 9 900 ₽ 26 000 ₽. Пользуйтесь ситуацией, занимайте нишу, пока бизнесу так остро не хватает бухгалтеров в теме!

Купить курс

Новости

1 🔥 В новой книге доходов и расходов по УСН не будет раздела IV для уменьшения налога на взносы

2 Утвердили пять новых справок для социального вычета по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес

3 Медклиника не включает прощенный долг в состав профильных доходов для налога на прибыль 0%

4 Газпромбанк увеличит комиссию за хранение долларов корпоративных клиентов до 12%

5 Для упрощенного соцвычета по НДФЛ надо будет заполнять новые заявления

6 Поменялись книги учета доходов по ПСН, УСН, ЕСХН

7 🎓Вебинар: Изменения налогового законодательства — 2024. 5 декабря в 10:00 мск!

8 Клиенты «Тинькофф» могут отправлять деньги в Бразилию

9 Как заполнить приказ об организации воинского учета

10 🎉II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» уже завтра! Не пропустите все самое полезное и интересное

11 Доходы российских компаний за полгода сократились в два раза

12 ФНС не возвращает физлицам НДС

13 Как в 1С отразить доход продавцов на маркетплейсах

14 Какие ПБУ и ФСБУ будут действовать в 2024 году

15 Рекламу в интернете нужно маркировать, даже если она в заблокированных соцсетях

16 🎓Вебинар: Изменения в трудовом законодательстве — 2024. ЕФС-1. Воинский учет. Изменения в ЛНА. 5 декабря в 16:00 мск!

17 К Новому году цены на отечественный алкоголь снизятся

18 Суды вынесли приговоры мошенникам на Wildberries. Они похитили 385 млн рублей

19 Имущественные налоги физлиц из резерва ушли в бюджет. Начисление прошло в личном кабинете

20 Как в 1С:ЗУП отправить электронный документ сотруднику

21 85% предприятий испытывают кадровый голод

22 🧨Остался 1 день до II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Успейте забрать последние билеты

23 Адвокат Блиновской: у блогера нет возможности погасить налоговую задолженность на 1,4 млрд рублей

24 Нет розетки — и точка! Все рестораны быстрого питания демонтируют гнезда RJ-45

25 Общественная палата предлагает создать реестр неналоговых платежей бизнеса

26 🎉Такое нельзя пропустить! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре

27 К матвыгоде можно применить вычет по НДФЛ

28 За утечку персональных данных можно получить штраф до 15 млн рублей и лишение свободы

29 Компания Jetcom примет участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

30 💪 Вышел перечень фитнес-клубов для соцвычета по НДФЛ

31 МТС начал тестировать платформу видеоконтента NUUM — аналог YouTube

32 На Госуслугах теперь можно купить автомобиль

33 👌 Налоговики считают, что новая форма 6-НДФЛ стала удобнее для бухгалтеров

34 От ненормированного графика работы за год пострадали 740 тысяч человек

35 Центробанк: банки провели почти 14 тысяч тестовых операций с цифровым рублем

🧨II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка», уже сегодня!

Не пропустите! Мы пригласили множество экспертов, которые поделятся ценной информацией о том:

  • как поменяется порядок работы с ЕНС и ЕНП в 2024 году;

  • что теперь будет проверять налоговая;

  • как оспорить результаты проверок и получить наименьшие доначисления;

  • как годовую отчетность и сформировать учетную политику на 2024 год;

  • что делать с воинским учетом: новые сроки и формы отчетностей в военкомат;

  • какие изменения будут трудовом законодательстве.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции!

Купить билет

Мероприятия

Секреты масштабирования бухгалтерского бизнеса и эффективной работы с отчетностью

Дата проведения: 5 декабря, вторник

Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»

Дата проведения: 5 декабря, вторник

Всероссийская бухгалтерская конференция: налоги, закрытие года, воинский учет, проверки

Дата проведения: 5 декабря, вторник

Онлайн‑конференция «Итоги‑2023. Перспективы‑2024. Новое в бюджетном учете»

Дата проведения: 5 декабря, вторник

Изменения налогового законодательства — 2024

Дата проведения: 5 декабря, вторник

Бухгалтерская отчетность за 2023 год. ФСБУ. Учетная политика 2024

Дата проведения: 5 декабря, вторник

Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы

Дата проведения: 5 декабря, вторник

Изменения в трудовом законодательстве - 2024. ЕФС-1. Воинский учет. Изменения в ЛНА

Дата проведения: 5 декабря, вторник

Бюджетный контроль в компании. Исполнение бюджетов и операционный контроль платежей.

Дата проведения: 6 декабря, среда

Онлайн-конгресс: налоги и цифровизация

Дата проведения: 6 декабря, среда

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5532. Утверждены контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП

В уведомлениях по ЕНП, прежде чем сделать по ним начисление на ЕНС, проверят КБК, сумму, дату, период.

Справочник кодов видов валютных операций 2023–2024

Код вида валютной операции — это 5-значное число, в котором зашифрована сущность проводимой банковской операции. Эти коды (или КВВО) проставляются в специальных справках и платежных поручениях. Рассмотрим, где применяются КВВО, каков порядок их применения, а также основные коды валютных операций в материале далее.

Как ограничить ответственность по договору

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору контрагента можно привлечь к ответственности. В некоторых случаях стороны ограничивают ее по взаимному согласию. К каким мерам ответственности можно привлечь провинившегося контрагента, в каких случаях ее размер можно ограничить, изложено в статье.

🔒 За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году

С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.

Договор цессии: какие долги можно перепродать, как оформить сделку и кто может ее оспорить

Разбираем, что такое договор цессии, кому он выгоден, как его оформить или расторгнуть при необходимости и когда придется платить НДФЛ после такого соглашения.

🔒 На что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке.

Блоги компаний

Самые частые нарушения трудового законодательства 2023. Какие ошибки не допускать в 2024

Как в 2023 году провести инвентаризацию перед составлением годового отчета

Меры поддержки малого бизнеса в 2024 году

Интернет-магазины и рестораны: как организовать доставку с оплатой в месте получения заказа

Аудит, финансовая отчетность и Федресурс: как теперь публикуются эти сведения в реестр

Реструктуризация задолженности при взыскании дебиторской задолженности

Банкротство без суда стало доступнее

🔥 Курсы профпереподготовки с дипломом в ФИС ФРДО со скидкой до 80% и акция на лучшую подписку для бухгалтера

Заберите стикерпак ко Дню юриста и выиграйте ценные призы

🎇Не пропустите! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре

Где найти программиста 1С: лайфхаки по поиску специалиста и оформлению сотрудничества

Лизинг: как разделить арендные и неарендные компоненты договора

Уменьшение налога по УСН «доходы» на фиксированные взносы в 2023 и 2024 годах. Таблица для бухгалтера, чтобы не запутаться

Когда инспекция может снять ККТ с учета без заявления пользователя

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Помощник бухгалтера Зарплата не указана, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 80000 до 80000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

Бухгалтер на первичную документацию-поступление товаров и услуг Зарплата от 55000 до 60000 ₽, Москва, Полный день

Копирайтер в бухгалтерское СМИ Зарплата от 50000 до 70000 ₽, Удаленно, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухгалтер

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

Финансист, Главный бухгалтер (удаленная работа)

Ведущий бухгалтер

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Главный бухгалтер

Трибуна

На что способны приматы, в период брачных игр, чтобы…

Свежие облигации: Энерготехсервис на размещении

Новости мировых финансов. Обзор для бухгалтера

Как-то можно телевизор списать потом?

КопиБУХ✅Дайджест бухгалтера в мире Управленческого учета и Excel /1

Кто-то настраивал в 1С Бухгалтерии 8.3 автоматическую загрузку выписки из банка, нормально работает?

🤖Голосование закончилось. Роботу дали имя — Григорий. Ждем победителя за призом!

Как быть, если в ЛК ИП стоит одновременно отложенная переплата и предстоящие платежи физлица?

Сколько у ИП не должна превышать выручка?

Что делать с кредиторской задолженностью? 6 важных шагов

Как защитить блог от налоговых проверок и других проблем. Основные риски

Что делать, если не отдают деньги❓ Историческая справка

Есть кто с таксопарками работает?

Как списать тогда образец, который завис на 10 счете?

Риски работы без регламента. Что будет, без регламента проверки контрагентов?

Можно ли внести изменения о смене адреса через ЛК?

Покупатель хочет, чтобы мы отражали в счетах-фактурах номера ДТ и страны происхождения. Нужно ли?

Проценты, которые начисляются при применении IFRS 16 «Аренда» включать в состав EBITDA?

Где в декларации НДС восстановление отразится?

Как уволить сотрудника перед закрытием ИП?

Документы

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 54 от 21.12.2017

Подробнее о документе мы писали в новости Договор цессии: какие долги можно перепродать, как оформить сделку и кто может ее оспорить

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/112401 от 23.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости К матвыгоде можно применить вычет по НДФЛ

ФНС РФ: Письмо № СА-4-14/12662 от 17.07.2015

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/12099@ от 10.07.2015

ФНС РФ: Письмо № НД-4-8/11579@ от 02.07.2015

ФНС РФ: Письмо № ЗН-20-17/67 от 01.07.2015

ФНС РФ: Письмо № ЗН-4-17/11507@ от 01.07.2015

ФНС РФ: Письмо № АС-19-15/147 от 26.06.2015

ФНС РФ: Письмо № ГД-4-3/11067@ от 25.06.2015

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/10412@ от 16.06.2015

Последние темы форума

Реализация при комиссионной торговле

Проводки по стипендиям в бюджетном учете

Премии

Дарение недвижимости

Каким образом необходимо утверждать данное мировое соглашение

Ошибка в уведомлении

Сроки выставления счет фактуры на аванс в ОСНО

Товарный знак

Расходы при УСН - спонсорская помощь товарами

Уменьшение УСН на страховые ИП

Постановка на воинский учет

Оборудование сисстемами центральных коммуникаций (ОС)

Образец заполнения заявления о смене режима налогообложения

Можно ли организации выдавать займы без процентов

Как сформулировать просительную часть?

Имеет ли право вкладчик попросить на основании заявления перечислить его вклад на счет другого человека

Смена паспорта ИП в 45 лет

Исковая давность при кредиторской задолженности

ИП на патенте, переход на НПД

Налогообложение и валютный контроль при получении выручки от нерезидента?

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Трудовые отношения

Что будет, если бухгалтер не ходит в отпуск

Любой трудящийся имеет право на ежегодный отпуск в 28 календарных дней. Запрещено не отпускать человека отдыхать более 2 лет подряд. Но это правило часто нарушают, особенно в отношении бухгалтера, когда сдать отчетность без него просто некому.  Что грозит работодателю?

Что будет, если бухгалтер не ходит в отпуск

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Декретный отпуск

Как ИП получить декретные из СФР в 2024 году

Чтобы в 2024 году получить декретные, ИП нужно в 2023 году оформить добровольное страхование и заплатить взнос. Поторопитесь. Осталось не много времени. Все это надо успеть завершить до 31 декабря 2023 года. Рассказываем, как регистрироваться, сколько платить и сколько потом получать.

Как ИП получить декретные из СФР в 2024 году
Читать еще