«Утренний бухгалтер» № 5533. Поменяли КУДиР для УСН с 2024 года: вместо 6 запланированных разделов стало 4

ФНС опять все поменяла: в проекте новой КУДиР было 6 разделов, по факту осталось 4. Приказ уже опубликован.
С отчета за 1 квартал 2024 года расчет 6-НДФЛ надо будет сдавать по новой форме: налоговики считают, что новый бланк удобнее.
Депутаты снова хотят ужесточить наказание за утечку персональных данных: штраф до 15 млн рублей и лишение свободы.
Минфин: к материальной выгоде можно применить вычет по НДФЛ.
Роскомнадзор настоял на обязательной маркировки любой интернет-рекламы, в том числе на заблокированных ресурсах.
Как ИП опубликовать сообщение о полученной лицензии, чтобы не получить штраф, узнаете из обзора.
ФНС утвердила пять новых справок для социального вычета по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес.
Совет от редакции: как разместить сообщение об обязательном аудите в Федресурс до 31 декабря, и что будет, если этого не сделать, узнаете на бесплатном вебинаре 7 декабря в 11:00 мск. Записывайтесь.
🔥Налоговый мониторинг: мнения экспертов
На ежегодной конференции по налоговому мониторингу специалисты ДРТ подвели итоги исследования зрелости СВК и обсудили актуальные вопросы вместе с представителями крупнейших российских компаний.
О тенденциях в налоговом мониторинге рассказала Людмила Катулевская, директор Департамента налогов ПАО «Сбербанк», подчеркнув:
«Из решения для крупнейших налогоплательщиков налоговый мониторинг превращается в перспективную форму взаимодействия для всех компаний. Это становится возможным благодаря развитию цифровизации: происходит прямая интеграция данных от налогоплательщика в базы данных налоговых органов».
Раймонд Иссако, директор продукта «НОТА ВИЗОР» российского вендора «НОТА» (холдинг «Т1»), рассказал, как избежать проблем при внедрении технических решений:
«Тщательнее формируйте рабочие группы: обязательно должны присутствовать коллеги из бухгалтерии, налогового департамента, службы безопасности, специалисты, занимающиеся инфраструктурой, и, конечно, ИТ-специалисты. Стоит изначально включать в группу представителей разных отделов: они будут погружены в ситуацию, когда будет необходим их вклад».
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Разборы законов
— На что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке.
— За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году
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— Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году
Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.
— Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками
С 2024 года платить НДФЛ надо будет два раза в месяц, сдавать уведомления – тоже два раза в месяц.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2023 года
Подготовили для вас обзор разъяснений ноября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
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Новости
1 🔥 В новой книге доходов и расходов по УСН не будет раздела IV для уменьшения налога на взносы
2 Утвердили пять новых справок для социального вычета по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес
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4 Газпромбанк увеличит комиссию за хранение долларов корпоративных клиентов до 12%
5 Для упрощенного соцвычета по НДФЛ надо будет заполнять новые заявления
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8 Клиенты «Тинькофф» могут отправлять деньги в Бразилию
9 Как заполнить приказ об организации воинского учета
10 🎉II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» уже завтра! Не пропустите все самое полезное и интересное
11 Доходы российских компаний за полгода сократились в два раза
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13 Как в 1С отразить доход продавцов на маркетплейсах
14 Какие ПБУ и ФСБУ будут действовать в 2024 году
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16 🎓Вебинар: Изменения в трудовом законодательстве — 2024. ЕФС-1. Воинский учет. Изменения в ЛНА. 5 декабря в 16:00 мск!
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18 Суды вынесли приговоры мошенникам на Wildberries. Они похитили 385 млн рублей
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22 🧨Остался 1 день до II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Успейте забрать последние билеты
23 Адвокат Блиновской: у блогера нет возможности погасить налоговую задолженность на 1,4 млрд рублей
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25 Общественная палата предлагает создать реестр неналоговых платежей бизнеса
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32 На Госуслугах теперь можно купить автомобиль
33 👌 Налоговики считают, что новая форма 6-НДФЛ стала удобнее для бухгалтеров
34 От ненормированного графика работы за год пострадали 740 тысяч человек
35 Центробанк: банки провели почти 14 тысяч тестовых операций с цифровым рублем
🧨II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка», уже сегодня!
Не пропустите! Мы пригласили множество экспертов, которые поделятся ценной информацией о том:
как поменяется порядок работы с ЕНС и ЕНП в 2024 году;
что теперь будет проверять налоговая;
как оспорить результаты проверок и получить наименьшие доначисления;
как годовую отчетность и сформировать учетную политику на 2024 год;
что делать с воинским учетом: новые сроки и формы отчетностей в военкомат;
какие изменения будут трудовом законодательстве.
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Мероприятия
Секреты масштабирования бухгалтерского бизнеса и эффективной работы с отчетностью
Дата проведения: 5 декабря, вторник
Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»
Дата проведения: 5 декабря, вторник
Всероссийская бухгалтерская конференция: налоги, закрытие года, воинский учет, проверки
Дата проведения: 5 декабря, вторник
Онлайн‑конференция «Итоги‑2023. Перспективы‑2024. Новое в бюджетном учете»
Дата проведения: 5 декабря, вторник
Изменения налогового законодательства — 2024
Дата проведения: 5 декабря, вторник
Бухгалтерская отчетность за 2023 год. ФСБУ. Учетная политика 2024
Дата проведения: 5 декабря, вторник
Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы
Дата проведения: 5 декабря, вторник
Изменения в трудовом законодательстве - 2024. ЕФС-1. Воинский учет. Изменения в ЛНА
Дата проведения: 5 декабря, вторник
Бюджетный контроль в компании. Исполнение бюджетов и операционный контроль платежей.
Дата проведения: 6 декабря, среда
Онлайн-конгресс: налоги и цифровизация
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Документы
Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 54 от 21.12.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Договор цессии: какие долги можно перепродать, как оформить сделку и кто может ее оспорить
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/112401 от 23.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости К матвыгоде можно применить вычет по НДФЛ
ФНС РФ: Письмо № СА-4-14/12662 от 17.07.2015
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/12099@ от 10.07.2015
ФНС РФ: Письмо № НД-4-8/11579@ от 02.07.2015
ФНС РФ: Письмо № ЗН-20-17/67 от 01.07.2015
ФНС РФ: Письмо № ЗН-4-17/11507@ от 01.07.2015
ФНС РФ: Письмо № АС-19-15/147 от 26.06.2015
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-3/11067@ от 25.06.2015
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