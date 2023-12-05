«Утренний бухгалтер» № 5533. Поменяли КУДиР для УСН с 2024 года: вместо 6 запланированных разделов стало 4

ФНС опять все поменяла: в проекте новой КУДиР было 6 разделов, по факту осталось 4. Приказ уже опубликован.

С отчета за 1 квартал 2024 года расчет 6-НДФЛ надо будет сдавать по новой форме: налоговики считают, что новый бланк удобнее.

Депутаты снова хотят ужесточить наказание за утечку персональных данных: штраф до 15 млн рублей и лишение свободы.

Минфин: к материальной выгоде можно применить вычет по НДФЛ.

Роскомнадзор настоял на обязательной маркировки любой интернет-рекламы, в том числе на заблокированных ресурсах.

Как ИП опубликовать сообщение о полученной лицензии, чтобы не получить штраф, узнаете из обзора.

ФНС утвердила пять новых справок для социального вычета по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес.

Совет от редакции: как разместить сообщение об обязательном аудите в Федресурс до 31 декабря, и что будет, если этого не сделать, узнаете на бесплатном вебинаре 7 декабря в 11:00 мск. Записывайтесь.