Изменится форма справки о сальдо ЕНС, утверждены контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, новые правила уплаты НДФЛ

Информационная неделя была полна лайфхаков. Поэтому теперь не нужно тратить время на поиск информации, как учитывать фиксированные взносы на УСН «доходы минус расходы»: таблица для 2023 и 2024 годов. Или как в декабре платить страховые взносы за сотрудников, чтобы уменьшить налог по УСН.
ИП получилиинструкцию, какуменьшать налог по УСН «доходы» на фиксированные взносы: таблица на 2023 и 2024 годы. В отдельный раздел дайджеста выделены рекомендации по решению насущных бухгалтерских вопросов в программах 1С.
Со своей стороны даем еще один лайфхак: если при работе с программами 1С что-то не заполняется, не распределяется, не закрывается (ох, уж эти информационные технологии!) — мы всегда на связи, буквально в одном клике мышки.
Свои хитрости есть и при приготовлении еды. О них — в нашем новом рецепте после новостей.
Ну, что, поехали!
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И о хорошем
От полезного возвращаемся к приятному. Сегодня у нас в меню горбуша с брокколи, запеченные в сливках — просто, быстро, вкусно, все, как мы любим.:)
Нам понадобится:
1 кг горбуши,
300 гр. брокколи,
250 мл сливок 10%,
розмарин,
соль, черный молотый перец — по вкусу,
оливковое масло для смазывания формы.
Стейки или филе горбуши вымойте, посолите, посыпьте перцем и тимьяном. Полезная информация! Рыбе требуется всего 30 минут, чтобы пропитаться маринадом. Лучше всего подходят лимонный сок, соевый соус, любые виды перца, имбирь, а также травы — укроп, кинза, розмарин, майоран, тимьян. Соль лучше брать крупного помола. И лучше отказаться от уксуса — он делает рыбу сухой и жесткой.
Форму для запекания с высокими бортиками смажьте оливковым маслом. На дно выложите горбушу. Свежую или замороженную брокколи отварите в небольшом количестве подсоленной воды в течение 2 минут, откиньте на дуршлаг, затем переложите к рыбе.
Залейте горбушу и брокколи сливками. При необходимости еще немного посолите. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
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