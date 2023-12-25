«Утренний бухгалтер» № 5544. Когда платить зарплату за декабрь и НДФЛ: забирайте табличку

Срок уплаты НДФЛ и срок сдачи уведомления по ЕНП зависит от фактической даты выплаты зарплаты. Смотрите сроки в нашей таблице.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Страховые взносы за последний месяц квартала не включают в уведомление по ЕНП, но для декабря есть свои нюансы.

Праздники стали обходиться дороже: на Новый год россияне планируют потратить 54 067 рублей.

К началу 2025 года из российских магазинов исчезнет импортное вино стоимостью до 700 руб. за бутылку.

С 1 января 2024 года работающим женщинам тоже будут платить пособие по уходу за ребенком.

No Russia: Евросоюз в 12-м пакете санкций ввел для экспортеров обязательное контрактное условие, не допускающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию из других стран.

Предприниматели могут получать письма из ФНС не по месту прописки, надо только подать заявление. Юрлица так не могут.