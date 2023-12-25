Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5544. Когда платить зарплату за декабрь и НДФЛ: забирайте табличку

Помогаем бухгалтерам одолеть налоговые сложности.

Срок уплаты НДФЛ и срок сдачи уведомления по ЕНП зависит от фактической даты выплаты зарплаты. Смотрите сроки в нашей таблице.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Страховые взносы за последний месяц квартала не включают в уведомление по ЕНП, но для декабря есть свои нюансы.

Праздники стали обходиться дороже: на Новый год россияне планируют потратить 54 067 рублей.

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С 1 января 2024 года работающим женщинам тоже будут платить пособие по уходу за ребенком.

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Предприниматели могут получать письма из ФНС не по месту прописки, надо только подать заявление. Юрлица так не могут.

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Как отчитываться по РСВ в 2024 году. Что изменилось

Отчитаться по РСВ за 2023 год придется уже по новой форме.

Выплата зарплаты за декабрь 2023 года. Мини-курс

Срок выплаты заработной платы за последний месяц 2023 года определяется правилами, которые прописаны в трудовом договоре или в соответствующих локальных актах.

Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году

Сдавать ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо будет чаще и с новыми кодами.

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В 2024 году вступают в силу изменения по ЕНП, НДФЛ, отдельным налогам и страховым взносам, расчету зарплаты, годовую отчетность надо готовить по новым ФСБУ.

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Резюме

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/412 от 08.07.2011

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/28205 от 18.07.2013

Роскомнадзор: Письмо № 08-71063 от 19.10.2021

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Роскомнадзор: Разъяснения № от 24.12.2012

Подробнее о документе мы писали в новости Документы по персональным данным

Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-26394/2020 от 18.11.2020

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Второй кассационный суд общей юрисдикции: Кассационное определение № 88а-17020/2020 от 31.07.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Персональные данные

Минцифры: Письмо № ОП-П24-070-19433 от 17.07.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Персональные данные

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/10/В-16567 от 29.11.2022

Роструд: Письмо № ПГ/3890-6-1 от 30.05.2012

Подробнее о документе мы писали в новости Что делать, если при годовой инвентаризации обнаружили недостачу

Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № 77/7-9717-20-ОБ/10-13022-ОБ/18-1193 от 18.04.2020

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РАССЫЛКА422 615 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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