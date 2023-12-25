«Утренний бухгалтер» № 5544. Когда платить зарплату за декабрь и НДФЛ: забирайте табличку

Срок уплаты НДФЛ и срок сдачи уведомления по ЕНП зависит от фактической даты выплаты зарплаты. Смотрите сроки в нашей таблице.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Страховые взносы за последний месяц квартала не включают в уведомление по ЕНП, но для декабря есть свои нюансы.
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Подробнее о документе мы писали в новости Что делать, если при годовой инвентаризации обнаружили недостачу
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