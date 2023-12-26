Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5543. Изменения в 2024 году: что ждет бухгалтера

Собрали для бухгалтеров обзоры новостей по изменениям. Сохраняйте в закладки.

Важные изменения по страховым взносам в 2024 году: памятка в закладки.

РАССЫЛКА422 500 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Как в 1С:Бухгалтерии 8 учесть затраты на ремонт основных средств: инструкция.

Что изменится в бухгалтерском учете в 2024 году: ФСБУ — новый и обновленный.

Пять изменений по УСН с 2024 года: обзор для бухгалтера.

Минфин: при модернизации НМА увеличивается его первоначальная стоимость и надо пересчитать амортизацию.

Когда и зачем организациям сдавать уведомления по ЕНП по имущественным налогам.

Где найти программиста 1С, узнаете из обзора. Получите полезные лайфхаки по поиску специалиста и оформлению сотрудничества.

Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая.

💥Совет от редакции: не пропустите бесплатный вебинар «Выплаты организаций в пользу физических лиц: инструменты и практика налоговой оптимизации». Он пройдет 21 декабря в 17:00. Узнаете о возможностях снижения налоговой нагрузки в части уплаты НДФЛ и взносов. Записаться.

Разборы законов

Выплата зарплаты за декабрь 2023 года. Мини-курс

Срок выплаты заработной платы за последний месяц 2023 года определяется правилами, которые прописаны в трудовом договоре или в соответствующих локальных актах.

Как отчитываться по РСВ в 2024 году. Что изменилось

Отчитаться по РСВ за 2023 год придется уже по новой форме.

Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году

Сдавать ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо будет чаще и с новыми кодами.

Изменения по НДС в общепите-2024: как будут считать сотрудников для льготы

Теперь надо не пересчитывать сотрудников «по головам» в разделе 3 РСВ, а ориентироваться на среднесписочную численность. Чем меньше показатель численности, тем выше средняя зарплата и выше шансы на льготу по НДС.

Нужно ли главбуху проходить медосмотр. Мини-курс

Разберем, обязан ли главбух компании проходить периодический медосмотр и на каком основании?

Новости

1 ❗ Четкие условия для выплаты премий надо будет прописывать в зарплатной нормативке

2 Резидент ОЭЗ платит пониженный налог на прибыль, даже если продает свой товар за пределами ОЭЗ

3 Запретят начислять сверхурочные на «голый» оклад

4 Без открытия банковского счета будет можно переводить до 100 тысяч рублей

5 В 24-дневный допотпуск для родителей детей-инвалидов входят только рабочие дни

6 Wildberries вышел на китайский рынок

7 🎓Вебинар. Учетная политика — 2024 по новым ФСБУ: проверяем, дополняем. 19 декабря в 11:00 мск!

8 При модернизации НМА увеличивается его первоначальная стоимость и надо пересчитать амортизацию

9 Систему маркировки «Честный ЗНАК» будут использовать в госзаказах

10 Россияне предпочитают государственную медицину частной

11 Организации должны сдать уведомления по ЕНП по имущественным налогам

12 Центробанк может продлить срок обязательного замещения евробондов на полгода

13 Пять изменений по УСН с 2024 года: обзор

14 Мосбиржа открыла доступ к информационно-торговому терминалу «Трейд Радар»

15 Малому и среднему бизнесу увеличат лимит по кредитам до 320 млрд рублей

16 Регионы получат больше 1 млрд рублей на компенсации по оплате услуг ЖКХ

17 Какие отчеты бухгалтер должен сдать в январе 2024 года

18 🎲 «Клерк» запускает новогодний квест для бухгалтера!

19 В 2023 году число селлеров на маркетплейсах выросло на 35%

20 Как в 1С:Бухгалтерии 8 учесть затраты на ремонт основных средств

21 Закон о самозапрете кредитов не могут принять из-за технических проблем

22 Важные изменения по страховым взносам в 2024 году: памятка для бухгалтера

23 Каждый 12 предприниматель получил поддержку от «Корпорации МСП»

24 Маркетплейсы создадут свою Ассоциацию цифровых платформ

25 Что изменится в бухгалтерском учете в 2024 году

26 Счетная палата обнаружила почти четыре тысячи нарушений на 1,774 трлн рублей

27 Летом в отпуск за свой счет ушли 3,44 млн человек

28 ФНС дали премию за вклад в развитие Рунета

29 Доходы федерального бюджета превысили план

Мероприятия

Учетная политика - 2024 по новым ФСБУ: проверяем, дополняем

Дата проведения: 19 декабря, вторник

Как бухгалтеру защитить свои права от налоговой, директора, уголовной и субсидиарной ответственности

Дата проведения: 20 декабря, среда

Новые правила составления графика отпусков

Дата проведения: 20 декабря, среда

Выплаты организаций в пользу физических лиц: инструменты и практика налоговой оптимизации

Дата проведения: 21 декабря, четверг

Новое в налогах в 2024 году

Дата проведения: 22 декабря, пятница

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5542. Бухгалтер будет работать 30 декабря, если кто-то увольняется

Ситуацию разобрал Роструд.

🔒 Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году

Сдавать ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо будет чаще и с новыми кодами.

Работа в выходные и праздники: как оплачивать разным типам сотрудников

За выход в нерабочее время специалист получает повышенную оплату или отгул. Рассказываем, как рассчитывать вознаграждение персоналу на окладе, на суммированном учете и на сделке.

Мораторий на проверки в 2024 году. Легче не будет

Президент поручил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год. Правительство выполнило — постановление от 14.12.2023 № 2140. Но это не значит, что бизнес вообще останется без контроля. А в некоторых случаях компаниям было бы даже лучше, если бы он сохранился. Об этом расскажем в статье.

Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах за 2023 год

Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах отражаются: по строке 2340 — положительные и по строке 2350 — отрицательные.

🔒 Как отчитываться по РСВ в 2024 году. Что изменилось

Отчитаться по РСВ за 2023 год придется уже по новой форме.

Работников защитят от произвола по премиям. Ловчилы, токсики и умники — какими бывают клиенты у бухгалтера. Если лечиться, то бесплатно.🤸«Ночной бухгалтер» № 1587

Опасных клиентов нужно знать в лицо. Премиям быть. Что выпить горяченького и ходить ли к бесплатному врачу? Полезные памятки в закладки бухгалтеру и другие новости дня.

Когда нужна доверенность для военкомата и как ее заполнить

Если гражданин, подлежащий призыву, не имеет возможности явиться в военкомат, он может отправить вместо себя третье лицо, предварительно оформив доверенность. Но есть исключения, когда необходимо личное присутствие.

Лидер ≠ руководитель: в чем разница и как совместить в себе две роли

Многие продолжают ошибочно считать, что понятия «лидер» и «руководитель» — синонимы. На самом деле термины имеют существенные различия. В чем разница между двумя понятиями и как совместить в себе две эти роли?

🔒 Выплата зарплаты за декабрь 2023 года. Мини-курс

Срок выплаты заработной платы за последний месяц 2023 года определяется правилами, которые прописаны в трудовом договоре или в соответствующих локальных актах.

Блоги компаний

Штатный персонал или внештатные исполнители. Кого выбрать?

Грузовая накладная: особенности оформления и применения в логистике

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Изменения по УСН в 2024 году: топ-5 новшеств, что надо знать бухгалтеру

Особенности оформления сезонных работников: трудовой договор или ГПД

ФНС запретила инспекциям требовать сканы «форматных» электронных документов

На приостановку трудового договора не всегда надо подавать ЕФС–1. Разъяснения Минтруда

Как составить номенклатуру дел бухгалтерии на 2024 год по новым правилам

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Когда выгодно брать отпуск в 2024 году по деньгам: расчет, примеры

Как и когда лизинговые компании предоставляют отчетность в Росфинмониторинг

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Воинский учет в 2024 году: к чему готовиться компаниям уже сейчас

Вакансии

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Резюме

Трибуна

Кто должен платить налоги за исполнителя: заказчик или агент?

Замещающие облигации: какие есть, какая доходность, когда их отберут, а доллар запретят?

ТОП-3 опасных клиентов для бухгалтера. Ловчилы, токсики и умники

Новости мировых финансов. Дайджест

Робот Маска нежно щупает яйца, а Набиуллина поднимает ставку во имя борьбы с их подорожанием

Как удалить лишние пробелы в тексте? И кое-что еще!

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Как расстаться с иностранным акционером непубличного АО в 2024 году

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/42660 от 11.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Как отчитываться по РСВ в 2024 году. Что изменилось

Минфин РФ: Письмо № 27-05-13/40945 от 04.05.2023

Росфинмониторинг: Приказ № 94 от 26.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Как и когда лизинговые компании предоставляют отчетность в Росфинмониторинг

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/11402@ от 07.09.2023

Минфин РФ: Письмо № 27-05-13/44952 от 17.05.2023

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10800@ от 24.08.2023

Минфин РФ: Письмо № 27-05-13/40935 от 04.05.2023

Минтранс России: Приказ № 300 от 10.08.2018

Подробнее о документе мы писали в новости Грузовая накладная: особенности оформления и применения в логистике

ФНС РФ: Письмо № ШС-22-3/660@ от 21.08.2009

Подробнее о документе мы писали в новости Грузовая накладная: особенности оформления и применения в логистике

Минтранс России: Приказ № 256 от 27.07.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Грузовая накладная: особенности оформления и применения в логистике

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РАССЫЛКА422 500 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Комментарии

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    Карьера бухгалтера

    Топ востребованных навыков среди бухгалтеров и финансистов в 2024 году

    В мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, профессии бухгалтера и финансиста остаются актуальными. Но требования к навыкам меняются. Чтобы быть востребованным специалистом, нужно иметь современные навыки, которые необходимы сейчас и пригодятся в будущем.

    Топ востребованных навыков среди бухгалтеров и финансистов в 2024 году
    430
    Налог на имущество организаций

    Для базы по налогу на имущество надо учитывать обесценение по ФСБУ 6/2020

    При расчете налога на имущество по ОС, облагаемым по среднегодовой стоимости, учитывают их стоимость по данным бухгалтерского учета, то есть – по ФСБУ 6/2020.

    11

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Электронные подписи

    Компания сама выбирает вид электронной подписи для первичных документов

    Для электронных документов бухгалтерского учета вид электронной подписи выбирают из числа предусмотренных Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

    47

    Максимальная сумма перевода без открытия счета в России будет ограничена суммой 100 тыс. рублей

    Запоздалые меры для снижения оттока денег из страны.

    241
    Торговый сбор

    В Москве торговый сбор вырастет на 5,8%

    Сбор с торговых предприятий будет ежегодно индексировать, начиная с 2025 года.

    191
    Бесплатно с РСВ

    Как отчитываться по РСВ в 2024 году. Что изменилось

    Отчитаться по РСВ за 2023 год придется уже по новой форме. 

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    288
    Экономика России

    Доходы федерального бюджета превысили план

    В бюджет поступило на 89,3 млрд рублей больше, чем было запланировано на 2023 год. На 25,6% выросли ненефтегазовые доходы.

    1
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    Записи вебинаров

    704
    Новые видео от экспертов каждый день
    Бесплатно с Зарплата

    Выплата зарплаты за декабрь 2023 года. Мини-курс

    Срок выплаты заработной платы за последний месяц 2023 года определяется правилами, которые прописаны в трудовом договоре или в соответствующих локальных актах.

    Выплата зарплаты за декабрь 2023 года. Мини-курс
    266
    Интернет и IT

    ФНС дали премию за вклад в развитие Рунета

    Платформа поставки данных предоставляет закрытую информацию для исполнительной власти, но есть и открытая инфографика, которая будет полезна бизнесу. Например, тепловая карта, где указаны размер выручки компаний, средний чек и популярные отрасли.

    7
    246
    Карьера бухгалтера

    Лидер ≠ руководитель: в чем разница и как совместить в себе две роли

    Многие продолжают ошибочно считать, что понятия «лидер» и «руководитель» — синонимы. На самом деле термины имеют существенные различия. В чем разница между двумя понятиями и как совместить в себе две эти роли?

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    131
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Кому еще Налоговая изменила сроки уплаты СВ и НДФЛ?

    Товарищи, кому то ещё налоговая прислала пожелания по уплате СВ и НДФЛ за ноябрь и декабрь со сроками, отличными от НК? Или только Омск креативит? 😂

    107
    Воинский учет

    Когда нужна доверенность для военкомата и как ее заполнить

    Если гражданин, подлежащий призыву, не имеет возможности явиться в военкомат, он может отправить вместо себя третье лицо, предварительно оформив доверенность. Но есть исключения, когда необходимо личное присутствие.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    133
    Отпуска

    Летом в отпуск за свой счет ушли 3,44 млн человек

    В отпуске без содержания побывало рекордное число сотрудников. Работодатели могут вынуждать уходить в отпуск за свой счет, чтобы не оплачивать простой.

    2
    135
    ВЭД

    Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах за 2023 год

    Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах отражаются: по строке 2340 — положительные и по строке 2350 — отрицательные.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    156
    Бюджетный учет

    Счетная палата обнаружила почти четыре тысячи нарушений на 1,774 трлн рублей

    Аудиторы выявили больше 400 нарушений в бюджетном учете на сумму 1,2 трлн рублей. Ущерб за неправильное исполнение федерального бюджета составил 14,4 млрд рублей.

    90
    Проверки

    Мораторий на проверки в 2024 году. Легче не будет

    Президент поручил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год. Правительство выполнило — постановление от 14.12.2023 № 2140. Но это не значит, что бизнес вообще останется без контроля.  А в некоторых случаях компаниям было бы даже лучше, если бы он сохранился. Об этом расскажем в статье.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    378
    Зарплата

    Работа в выходные и праздники: как оплачивать разным типам сотрудников

    За выход в нерабочее время специалист получает повышенную оплату или отгул. Рассказываем, как рассчитывать вознаграждение персоналу на окладе, на суммированном учете и на сделке.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    199
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Воинский учет

    Воинский учет в 2024 году: к чему готовиться компаниям уже сейчас

    Рассказали, что изменится в воинском учете в 2024 году: поднимут призывной возраст, введут единый реестр военнообязанных, а штрафы, которыми запугивали компании, станут более реальными. Также в статье поделились реальными кейсами из практики: какие проблемы могут возникнуть при постановке на учет и как их решить.

    Воинский учет в 2024 году: к чему готовиться компаниям уже сейчас
    201
    ФСБУ

    Что изменится в бухгалтерском учете в 2024 году

    В новом году всем организациям нужно в обязательном порядке применять новый ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020 в обновленной редакции.

    431
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можем ли распределить прибыль и выплатить дивиденды учредителям?

    Добрый день! ООО работает на УСН (дох. - расходы) уже более 10 лет. Подскажите пожалуйста, можем ли мы сейчас распределить прибыль за 2021 год или более ранние года (до этого никогда этого не делали) и выплатить дивиденды учредителям? Или установлены какие-либо сроки по дивидендам?

    1
    112