«Утренний бухгалтер» № 5543. Изменения в 2024 году: что ждет бухгалтера

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Утренний бухгалтер
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Дата проведения: 20 декабря, среда
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/42660 от 11.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как отчитываться по РСВ в 2024 году. Что изменилось
Минфин РФ: Письмо № 27-05-13/40945 от 04.05.2023
Росфинмониторинг: Приказ № 94 от 26.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как и когда лизинговые компании предоставляют отчетность в Росфинмониторинг
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/11402@ от 07.09.2023
Минфин РФ: Письмо № 27-05-13/44952 от 17.05.2023
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10800@ от 24.08.2023
Минфин РФ: Письмо № 27-05-13/40935 от 04.05.2023
Минтранс России: Приказ № 300 от 10.08.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Грузовая накладная: особенности оформления и применения в логистике
ФНС РФ: Письмо № ШС-22-3/660@ от 21.08.2009
Подробнее о документе мы писали в новости Грузовая накладная: особенности оформления и применения в логистике
Минтранс России: Приказ № 256 от 27.07.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Грузовая накладная: особенности оформления и применения в логистике
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