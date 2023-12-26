«Утренний бухгалтер» № 5543. Изменения в 2024 году: что ждет бухгалтера

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Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах отражаются: по строке 2340 — положительные и по строке 2350 — отрицательные.

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Опасных клиентов нужно знать в лицо. Премиям быть. Что выпить горяченького и ходить ли к бесплатному врачу? Полезные памятки в закладки бухгалтеру и другие новости дня.

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