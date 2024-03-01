«Утренний бухгалтер» № 5589. Будет амнистия для бизнеса, который оптимизировал налоги через дробление

Президент отметил, что государство само подталкивало упрощенцев к применению схем дробления, поскольку налоговые платежи при переходе на ОСНО резко вырастают. Для таких случаев будет амнистия.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Вышло письмо ФНС с контрольными соотношениями для РСВ.
Путин поставил властям задачу к 2030 году увеличить размер МРОТ до 35 тыс. рублей.
Реформация баланса: что это, для чего нужна и как провести, узнаете из обзора.
До 2030 года в стране будет введена дифференцированная система налогообложения.
Повысят стандартный вычет на второго ребенка до 2800 руб., а на каждого последующего — до 6000.
🔥Роботы и Excel – как освободить от рутины финансистов
Еxcel — это палочка-выручалочка финансиста. Особенно выручает она, когда рабочие задачи не автоматизированы полностью. Например, нужно собрать данные из разных источников: 1С, гугл-таблиц, CRM и т.д. – и обработать вручную в Excel. Но, есть и хорошие новости. Все это можно поручить роботу. Он справится быстрее и освободит сотрудника для выполнения более важных дел.
О том, кому подойдут программные роботы, какие задачи они выполняют и как интегрировать их в структуру компании, рассказали эксперты компании «Аксиоматика».
Разборы законов
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К кому идет директор компании с вопросами: сколько у нас сейчас денег, сколько мы заработали в прошлом году и на что рассчитывать в будущем? Чаще всего к бухгалтеру. Многие компании сразу ищут главбуха с управленческим образованием и готовы платить им повышенную зарплату, чтобы не принимать финансиста в штат.
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Выручка — это доходы предприятия от его обычного вида деятельности: продажи продукции или товаров, от выполнения работ, предоставления услуг. В бухгалтерском учете выручка принимается в сумме, равной величине поступивших денежных средств (ПБУ 9/99, утвержденное приказом Минфина от 06.05.1999 № 32н).
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/22123 от 16.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Четыре неоднозначные ситуации с исчислением и уплатой НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/121385 от 12.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Четыре неоднозначные ситуации с исчислением и уплатой НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/77586 от 10.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Четыре неоднозначные ситуации с исчислением и уплатой НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/58763 от 21.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Четыре неоднозначные ситуации с исчислением и уплатой НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/123556 от 16.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Четыре неоднозначные ситуации с исчислением и уплатой НДС
Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 8Г-26232/2021 от 18.11.2021
Минтруд РФ: Постановление № 40 от 27.06.1996
Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-10087/2022 от 12.04.2022
Девятый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-10086/2023 от 02.11.2023
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