«Утренний бухгалтер» № 5589. Будет амнистия для бизнеса, который оптимизировал налоги через дробление

Президент отметил, что государство само подталкивало упрощенцев к применению схем дробления, поскольку налоговые платежи при переходе на ОСНО резко вырастают. Для таких случаев будет амнистия.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Вышло письмо ФНС с контрольными соотношениями для РСВ.

Путин поставил властям задачу к 2030 году увеличить размер МРОТ до 35 тыс. рублей.

Реформация баланса: что это, для чего нужна и как провести, узнаете из обзора.

До 2030 года в стране будет введена дифференцированная система налогообложения.

Повысят стандартный вычет на второго ребенка до 2800 руб., а на каждого последующего — до 6000.