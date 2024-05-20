Утренний бухгалтер № 5640. В ТК могут закрепить 6-часовой рабочий день. В новой версии кодекса — 765 страниц

В КПРФ предложили новую версию ТК на 765 страниц. Одно из нововведений: единый 6-часовой рабочий день, не более 30 часов в неделю.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Нужен ли кассовый чек при закупке товаров у физлица для перепродажи на УСН, разъясняет эксперт.
КС РФ: если налоговые инспекторы нарушили сроки проведения проверок, то это не изменит порядок исчисления сроков на взыскание налогов, пеней и штрафов.
Как открыть расчетный счет и получить все сервисы для бизнеса бесплатно, узнаете здесь.
Роструд: появление на работе в состоянии алкогольного опьянения является грубым нарушением трудовых обязанностей.
Мониторинг самозанятых с 1 марта 2024 года, что нужно знать.
Разбираем ФСБУ: проверять на обесценение остатки по кредиторской задолженности не нужно, а по дебиторской обязательно только частично.
Эксперт: идентичный товар от двух поставщиков может идти с разными ставками НДС.
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-12/314 от 09.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/124210 от 21.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/122590 от 18.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-02-06/120702 от 14.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/119327 от 11.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/119302 от 11.12.2023
Девятый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-608/2024 от 01.02.2024
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-698/2024 от 27.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/94882 от 24.11.2021
Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-2951/2024 от 08.02.2024
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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