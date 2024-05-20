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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5640. В ТК могут закрепить 6-часовой рабочий день. В новой версии кодекса — 765 страниц

Подготовлен проект новой версии ТК. Основные цели — поддержать одиноких сотрудников, пенсионеров и беременных, а также искоренить такое явление как «работающие нищие».

В КПРФ предложили новую версию ТК на 765 страниц. Одно из нововведений: единый 6-часовой рабочий день, не более 30 часов в неделю.

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Утренний бухгалтер

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-12/314 от 09.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/124210 от 21.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/122590 от 18.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-02-06/120702 от 14.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/119327 от 11.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/119302 от 11.12.2023

Девятый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-608/2024 от 01.02.2024

Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-698/2024 от 27.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/94882 от 24.11.2021

Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-2951/2024 от 08.02.2024

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