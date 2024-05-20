Утренний бухгалтер № 5640. В ТК могут закрепить 6-часовой рабочий день. В новой версии кодекса — 765 страниц

В КПРФ предложили новую версию ТК на 765 страниц. Одно из нововведений: единый 6-часовой рабочий день, не более 30 часов в неделю.

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