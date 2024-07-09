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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5675. Упрощенцы будут применять НДС 5 и 7% в беззаявительном порядке

В законопроекте ко второму чтению убрали норму про заявление.

При доходах свыше 60 до 250 млн рублей упрощенцы смогут применять ставку НДС 5% без права на вычет, при доходах от 250 до 450 млн рублей – ставку НДС 7%. Подавать заявление о применении этих ставок в ФНС будет не нужно.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Новая глава НК: будет ежеквартальная декларация по туристическому налогу и минимальный налог.

Минфин разъяснил, как считают налог на имущество за ПВЗ маркетплейсов.

Тарифы страховых взносов по производственному травматизму, которые действуют сейчас, будут применяться и в 2025 году.

ФНС: при переходе с УСН на НПД можно не отказываться от УСН, если «закрыть» ИП.

Где бухгалтеру подтянуть навыки и получить новые знания, узнаете здесь.

Работодателей обяжут предоставлять сотрудникам выходной день, чтобы они могли сводить детей на медосмотр.

💥Совет от редакции: как принимать оплату по СБП (QR-коду) в 1С, узнаете на бесплатном вебинаре 11 июля 13:00 мск. Записаться.

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Разборы законов

Как уменьшить платеж по УСН за полугодие 2024 года на взносы: примеры

Во 2 квартале аванс может быть к доплате, к уменьшению или его может не быть вообще.

Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс

В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.

Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

Как перейти с УСН на ОСН в 2024–2025 годах: уведомления, налоги, учет доходов и расходов

Бизнес может меняться, расти и ждать перемен. Например, смены налогового режима. Разберем, как перейти с упрощенной системы на общую. Объясним, как оформить переход и опишем основные сложности, возникающие при этом в учете.

Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям: как их исправить и избежать штрафов. Мини-курс с тестами

Проведем детальный анализ ключевых аспектов кассовой дисциплины, рассмотрим наиболее распространенные ошибки и разработаем стратегии их предотвращения, чтобы обезопасить бизнес от штрафных санкций и сложностей во взаимодействии с налоговыми органами.

🛠️Как бухгалтеру стать профи в строительной сфере за 2 месяца

Пройдите онлайн-курс «Учет и налогообложение в строительстве».

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Новости

1 ❗ Опубликованы поправки в НК-2025 ко второму чтению

2 При выходе за рамки обычного электропотребления придется платить налог за майнинг

3 В России могут появиться стандарты доставки готовой еды

4 По туристическому налогу надо будет ежеквартально сдавать декларацию. И будет минимальный налог

5 Когда при УСН не будет НДС: поправки в НК-2025 ко второму чтению

6 Минфин уточнил, когда именно компенсация за вынужденный прогул облагается НДФЛ

7 Чтобы не платить НДФЛ с продажи старой квартиры, не обязательно выделять доли в новой

8 Минфин: авансовый счет-фактуру можно выставлять только на незакрытые на конец месяца авансы

9 Будет новый бланк уведомления для освобождения от НДС

10 Центробанк создал для инвесторов базу с рейтингом компаний

11 Ставки НДС 5% и 7% для бизнеса на УСН будут без заявления

12 Организации ОПК получат субсидии на выпуск гражданской продукции

13 Госзаказчик не может снижать цену контракта для подрядчика на УСН

14 🔥 Открываем продажу билетов на V Всероссийскую конференцию «Клерка»

15 Как считают налог на имущество за ПВЗ маркетплейсов

16 Бесплатные записи вебинаров по налоговой реформе-2025 от «Клерк.Премиум»

17 Когда по грузоперевозкам можно применять ставку НДС 0%

18 Хакеры атакуют государственный сектор и компании через системы для лифтов

19 Уже завтра эксперт расскажет бухгалтерам о налоговой реформе 2025

20 В 2025 году будет 32 тарифа взносов на травматизм

21 Не забудьте до 15 июля уплатить НДФЛ с доходов за 2023 год

22 Стоимость регистрации интеллектуальных прав вырастет на 10-15%

23 Экспертные разборы за неделю: какие расходы учитывать на УСН и как уменьшать налог

24 Депутаты предложили давать сотрудникам выходные для визита в поликлинику с ребенком

25 У малого и среднего бизнеса появился сервис для привлечения инвесторов

26 Работодатели стали больше платить внештатным специалистам

27 Покупатели экономят на распродажах больше 13 тысяч рублей в месяц

28 При переходе с УСН на НПД можно не отказываться от УСН, если «закрыть» ИП

29 😻 Еще больше онлайн-курсов по 3 690 рублей!

30 Банки продали коллекторам долги на 70 млрд рублей

31 Банк American Express в России подал заявление о ликвидации

32 Вычет 18 000 руб. за нормы ГТО можно будет получить единовременно в любом месяце

33 За наследство не надо платить госпошлину, если наследник жил вместе с наследодателем

34 Telegram оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

35 Путин принял закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Мероприятия

Дебиторская и кредиторская задолженность в налоговом учете: как списать без ошибок и налоговых рисков?

Дата проведения: 9 июля, вторник

Налоговая реформа 2025: УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество

Дата проведения: 9 июля, вторник

Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ

Дата проведения: 11 июля, четверг

Как принимать оплату по СБП (QR-коду) в 1С:Предприятие

Дата проведения: 11 июля, четверг

Отпускные – 2024: правила предоставления, порядок расчета и сложные моменты

Дата проведения: 12 июля, пятница

Статьи

Утренний бухгалтер № 5674. Долгов по зарплате не будет: за работодателями будут следить спецкомиссии

В ТК будет новая статья 158.1 по борьбе с задолженностью по зарплате.

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Подготовили для вас анонс предстоящих вебинаров в этом месяце.

Как выполнить снятие с воинского учета по возрасту

Рассказываем, как выполнить снятие с воинского учета по возрасту.

HR-тренды 2024 и их влияние на работу с кадрами

В периоды стремительных изменений важно держать руку на пульсе, отслеживать значимые тенденции и вовремя вносить в свою работу коррективы. Один из ключевых факторов, который сегодня на повестке дня у представителей российского бизнеса, — кадровый голод. Почему его нельзя игнорировать, что стоит предпринять уже сегодня, какие еще тренды наблюдаются в HR-сфере и причем тут цифровизация кадров — читайте в статье.

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Электронные или бумажные: какие чеки нужны при оплате через СБП и нужны ли вообще

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Открытие банковского счета иностранному юридическому лицу (NRA для иностранной фирмы в России)

Универсальный передаточный документ: что изменится с 1 апреля 2025 года

Купить или продать криптовалюту в Ростове-на-дону

Масштабируем бизнес: от бизнес-плана до смены команды

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Главный бухгалтер Зарплата от 150000 до 185000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

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Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухгалтер

Главный бухгалтер, бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

Трибуна

Как создавать инструкции с помощью ИИ

18,75% на лизинге. Свежие облигации: Практика ЛК на размещении

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Налоговая реформа-2025. Обзор поправок

Консультации экспертов теперь выгодней с подпиской Клерк.Премиум. Чем дольше подписка, тем больше у вас консультаций

Ставка НДС при продаже медицинских изделий. Разъяснения Коллегии налоговых консультантов

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💊Что должно быть в офисной аптечке. Новый состав с 1 сентября

Как директору обезопасить себя при переводе денег компании: рекомендации и судебная практика

Документы

Минфин РФ: Письмо № 02-06-05/4406 от 30.09.2011

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/49933 от 30.05.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/52878 от 07.06.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/36982 от 19.04.2024

Подробнее о документе мы писали в новости За наследство не надо платить госпошлину, если наследник жил вместе с наследодателем

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/6635@ от 14.06.2024

ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/9761@ от 03.07.2024

ФНС РФ: Письмо № СД-16-3/186@ от 20.06.2024

Минфин РФ: Письмо № 24-06-07/56102 от 18.06.2024

Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-20/28627 от 25.06.2024

Минздрав РФ: Приказ № 262н от 24.05.2024

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18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

С 1 января работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию в размере, установленном на 31 декабря 2024 года. Затем в феврале будет первая индексация, а вторая — в апреле.

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Не нужны уведомления об освобождении от НДС и заявления на пониженные ставки на УСН: свежие поправки по налоговой реформе + налоговый гороскоп. ⭐«Ночной бухгалтер» №1719

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Обучение для бухгалтеров

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Что сдавать ИП и организациям за второй квартал 2024 (полугодие): обзор для всех режимов налогообложения

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Общество

Туристы смогут вернуть средства по невозвратным тарифам в отелях

Стоимости проживания при выборе невозвратного тарифа будет дешевле для потребителя, а гостиницы сократят риски того, что гость в последний момент отменит бронь.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ведение бизнеса

Туристические автобусы войдут в программу льготного лизинга

Компании смогут приобрети автобусы для туристов на более выгодных условиях.

Общество

Путин: семьи могут использовать 10 тысяч рублей из маткапитала на сбор детей в школу

Деньги, которые остались у семьи от выплаты материнского капитала, разрешат использовать на подготовку детей к школе.

Клерк
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Что такое эскроу-счет, для чего он предназначен, учет у застройщика

Госдума приняла законопроект, который позволяет использовать эскроу-счета для постройки частных домов. Пока их применяют только при возведении многоквартирных зданий и коттеджных поселков. Что такое эскроу-счет, зачем он нужен и что учесть застройщику и его бухгалтеру.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Как оформить и оплатить сверхурочную работу бухгалтера

Задержаться допоздна после окончания рабочего дня — обычное дело для бухгалтера. Если это происходит по инициативе работодателя, такая работа считается сверхурочной и ее нужно оплачивать в повышенном размере или предоставлять отгул. Рассказываем, как это оформить, рассчитать и отразить в учете.

Как оформить и оплатить сверхурочную работу бухгалтера
Государственные ведомства

Гознак запустил новую программу хранения золота

Спрос на хранение драгоценных металлов вырос, поэтому Гознак начал предоставлять клиентам кастодиальный сервис, который позволит безопасно хранить золото.

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Интервью

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой

Про предстоящие изменения в Налоговом законодательстве и про то, как к ним подготовиться, рассказала Эльвира Митюкова — популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», спикер V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой
6

Разборы законов

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Минфин упростит аренду федеральной недвижимости

Если в Росимущество передать отчет независимого оценщика, то срок рассмотрения документов для согласования договора аренды займет всего 5 дней.

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Зачем нужен МКАС? Преимущества

В комментариях под прошлым постом выразили мнение, что МКАС — «помойка», которая ничем не отличается от государственных судов. Про эффективность правосудия по экономическим спорам я уже писал (все очень даже неплохо, если спор не касается интересов компаний с государственным участием), теперь расскажу про «российский» арбитраж.

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Как начать делегировать? Топ-7 советов для роста бухгалтера

Многие считают переход от операционки к эффективному управлению командой одним из самых сложных этапов в становлении руководителя. Однако, следуя определенным принципам, этот процесс может стать более плавным и продуктивным — для этого есть несколько лайфхаков, о которых и пойдет речь в этой статье.

Как начать делегировать? Топ-7 советов для роста бухгалтера
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⚡️ Итоги дня: компания Boeing призналась в мошенничестве, Никас Сафронов выбросил 1,5 млн рублей, а Nike удалит приложение для автоматической шнуровки кроссовок

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Суд игнорирует позицию ВС по аресту дебиторской задолженности

Рассмотрим сегодня необычный налоговый спор. Кассационная инстанция решила наложить арест (дело № А45-19328/2023, АС Западно-Сибирского округа) на дебиторскую задолженность компании, у которой были долги по налогам.

Суд игнорирует позицию ВС по аресту дебиторской задолженности
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Как найти свою целевую аудиторию на маркетплейсе

Кажется, что для успешных продаж на Ozon достаточно написать в карточках товаров побольше ключевых запросов, чтобы зацепить каждого, а потом наблюдать, как покупатели сметают товары со складов. Но на самом деле, если пытаться охватить всех и сразу, легко проиграть конкурентам, которые прицельно работают со своей аудиторией. Разобрались, зачем изучать своих покупателей и как это поможет реализовать даже самые амбициозные планы продаж.

Как найти свою целевую аудиторию на маркетплейсе

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Как уведомить работников о начале отпуска по графику отпусков: бланк и образец документа

Как составить уведомление о начале отпуска по графику отпусков в соответствии с ТК? По какой форме составлять этот документ? В какой срок направлять его работнику? Можно передавать уведомление в электронном виде? Что будет, если работодатель вовремя не передаст работнику уведомление? Отвечаем на вопросы, а также приводим бланк и образец заполненного уведомления.

Как уведомить работников о начале отпуска по графику отпусков: бланк и образец документа

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