Утренний бухгалтер № 5675. Упрощенцы будут применять НДС 5 и 7% в беззаявительном порядке

При доходах свыше 60 до 250 млн рублей упрощенцы смогут применять ставку НДС 5% без права на вычет, при доходах от 250 до 450 млн рублей – ставку НДС 7%. Подавать заявление о применении этих ставок в ФНС будет не нужно.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Новая глава НК: будет ежеквартальная декларация по туристическому налогу и минимальный налог.
Минфин разъяснил, как считают налог на имущество за ПВЗ маркетплейсов.
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Работодателей обяжут предоставлять сотрудникам выходной день, чтобы они могли сводить детей на медосмотр.
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Разборы законов
— Как уменьшить платеж по УСН за полугодие 2024 года на взносы: примеры
Во 2 квартале аванс может быть к доплате, к уменьшению или его может не быть вообще.
— Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс
В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.
— Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года
Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.
— Как перейти с УСН на ОСН в 2024–2025 годах: уведомления, налоги, учет доходов и расходов
Бизнес может меняться, расти и ждать перемен. Например, смены налогового режима. Разберем, как перейти с упрощенной системы на общую. Объясним, как оформить переход и опишем основные сложности, возникающие при этом в учете.
— Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям: как их исправить и избежать штрафов. Мини-курс с тестами
Проведем детальный анализ ключевых аспектов кассовой дисциплины, рассмотрим наиболее распространенные ошибки и разработаем стратегии их предотвращения, чтобы обезопасить бизнес от штрафных санкций и сложностей во взаимодействии с налоговыми органами.
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Новости
1 ❗ Опубликованы поправки в НК-2025 ко второму чтению
2 При выходе за рамки обычного электропотребления придется платить налог за майнинг
3 В России могут появиться стандарты доставки готовой еды
4 По туристическому налогу надо будет ежеквартально сдавать декларацию. И будет минимальный налог
5 Когда при УСН не будет НДС: поправки в НК-2025 ко второму чтению
6 Минфин уточнил, когда именно компенсация за вынужденный прогул облагается НДФЛ
7 Чтобы не платить НДФЛ с продажи старой квартиры, не обязательно выделять доли в новой
8 Минфин: авансовый счет-фактуру можно выставлять только на незакрытые на конец месяца авансы
9 Будет новый бланк уведомления для освобождения от НДС
10 Центробанк создал для инвесторов базу с рейтингом компаний
11 Ставки НДС 5% и 7% для бизнеса на УСН будут без заявления
12 Организации ОПК получат субсидии на выпуск гражданской продукции
13 Госзаказчик не может снижать цену контракта для подрядчика на УСН
14 🔥 Открываем продажу билетов на V Всероссийскую конференцию «Клерка»
15 Как считают налог на имущество за ПВЗ маркетплейсов
16 Бесплатные записи вебинаров по налоговой реформе-2025 от «Клерк.Премиум»
17 Когда по грузоперевозкам можно применять ставку НДС 0%
18 Хакеры атакуют государственный сектор и компании через системы для лифтов
19 Уже завтра эксперт расскажет бухгалтерам о налоговой реформе 2025
20 В 2025 году будет 32 тарифа взносов на травматизм
21 Не забудьте до 15 июля уплатить НДФЛ с доходов за 2023 год
22 Стоимость регистрации интеллектуальных прав вырастет на 10-15%
23 Экспертные разборы за неделю: какие расходы учитывать на УСН и как уменьшать налог
24 Депутаты предложили давать сотрудникам выходные для визита в поликлинику с ребенком
25 У малого и среднего бизнеса появился сервис для привлечения инвесторов
26 Работодатели стали больше платить внештатным специалистам
27 Покупатели экономят на распродажах больше 13 тысяч рублей в месяц
28 При переходе с УСН на НПД можно не отказываться от УСН, если «закрыть» ИП
29 😻 Еще больше онлайн-курсов по 3 690 рублей!
30 Банки продали коллекторам долги на 70 млрд рублей
31 Банк American Express в России подал заявление о ликвидации
32 Вычет 18 000 руб. за нормы ГТО можно будет получить единовременно в любом месяце
33 За наследство не надо платить госпошлину, если наследник жил вместе с наследодателем
34 Telegram оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию
35 Путин принял закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
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В периоды стремительных изменений важно держать руку на пульсе, отслеживать значимые тенденции и вовремя вносить в свою работу коррективы. Один из ключевых факторов, который сегодня на повестке дня у представителей российского бизнеса, — кадровый голод. Почему его нельзя игнорировать, что стоит предпринять уже сегодня, какие еще тренды наблюдаются в HR-сфере и причем тут цифровизация кадров — читайте в статье.
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Вакансии
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Резюме
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— Главный бухгалтер, бухгалтер
Трибуна
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 02-06-05/4406 от 30.09.2011
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/49933 от 30.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/52878 от 07.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/36982 от 19.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости За наследство не надо платить госпошлину, если наследник жил вместе с наследодателем
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/6635@ от 14.06.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/9761@ от 03.07.2024
ФНС РФ: Письмо № СД-16-3/186@ от 20.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-07/56102 от 18.06.2024
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-20/28627 от 25.06.2024
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