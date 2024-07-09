Утренний бухгалтер № 5675. Упрощенцы будут применять НДС 5 и 7% в беззаявительном порядке

При доходах свыше 60 до 250 млн рублей упрощенцы смогут применять ставку НДС 5% без права на вычет, при доходах от 250 до 450 млн рублей – ставку НДС 7%. Подавать заявление о применении этих ставок в ФНС будет не нужно.

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