Утренний бухгалтер № 5674. Долгов по зарплате не будет: за работодателями будут следить спецкомиссии

В регионах будут работать межведомственные комиссии по противодействию формирования просроченной задолженности по зарплате.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Организации должны сдать ЕНП-уведомление на имущественные налоги за 2 квартал.
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Минфин: зарплата директора-нерезидента облагается по ставке НДФЛ 30%.
Бизнес хотят обязать переводить сотрудников на удаленку при уходе за престарелыми и инвалидами.
Как проверить судебную историю контрагента, узнаете здесь.
Ярослав Нилов: Россия придет к 4-дневной рабочей неделе.
Роструд: совместитель не может работать на полную ставку.
💥Совет от редакции: Открываем продажу билетов на V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»! Мероприятие пройдет 12 сентября. Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с изменениями в законодательстве. Билеты разлетаются как горячие пирожки, успейте занять свободное место! Купить билет.
Разборы законов
— Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс
В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.
— Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года
Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.
— Как перейти с УСН на ОСН в 2024–2025 годах: уведомления, налоги, учет доходов и расходов
Бизнес может меняться, расти и ждать перемен. Например, смены налогового режима. Разберем, как перейти с упрощенной системы на общую. Объясним, как оформить переход и опишем основные сложности, возникающие при этом в учете.
— Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям: как их исправить и избежать штрафов. Мини-курс с тестами
Проведем детальный анализ ключевых аспектов кассовой дисциплины, рассмотрим наиболее распространенные ошибки и разработаем стратегии их предотвращения, чтобы обезопасить бизнес от штрафных санкций и сложностей во взаимодействии с налоговыми органами.
— Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению
Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.
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11 ☀️ Все по 3 690 рублей! Нужные всем бухгалтерам курсы по летней цене!
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Налоговая реформа 2025: УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество
Дата проведения: 9 июля, вторник
Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ
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Вакансии
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/47372 от 23.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/48444 от 27.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/48314 от 27.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/49471 от 29.05.2024
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-17/423@ от 27.05.2024
Правительство РФ: Постановление № 908 от 31.12.2004
ФНС РФ: Письмо № ПА-17-21/1590@ от 31.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/53522 от 10.06.2024
Конституционный Суд РФ: Постановление № 35-П от 04.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33855 от 12.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговый статус физлица определяют по итогам года
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Утренний бухгалтер
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