Утренний бухгалтер № 5674. Долгов по зарплате не будет: за работодателями будут следить спецкомиссии

— Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс

В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.

— Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

— Как перейти с УСН на ОСН в 2024–2025 годах: уведомления, налоги, учет доходов и расходов

Бизнес может меняться, расти и ждать перемен. Например, смены налогового режима. Разберем, как перейти с упрощенной системы на общую. Объясним, как оформить переход и опишем основные сложности, возникающие при этом в учете.

— Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям: как их исправить и избежать штрафов. Мини-курс с тестами

Проведем детальный анализ ключевых аспектов кассовой дисциплины, рассмотрим наиболее распространенные ошибки и разработаем стратегии их предотвращения, чтобы обезопасить бизнес от штрафных санкций и сложностей во взаимодействии с налоговыми органами.

— Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению

Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.