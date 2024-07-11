Утренний бухгалтер № 5677. Депутаты единогласно приняли закон о совершенствовании налоговой системы

Госдума в третьем чтении приняла закон об изменении налоговой системы с 2025 года.

Закон о налоговой реформе приняли в окончательном чтении. С 2025 года организации будут платить налог на прибыль по ставке 25% и установят прогрессивную шкалу НДФЛ.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Минфин дал разъяснения о сроке составления годовой бухгалтерской отчетности организации — не позднее 3 месяцев после окончания отчетного периода.

Семейная ипотека продлена до 2030 года: семьи с детьми могут оформить льготный кредит на покупку жилья по ставке 6%. Размер первоначального взноса составляет 20%.

Мораторий по штрафам за валютные нарушения в этом году не действует. Но за нарушения из-за санкций штрафа не будет.

Теперь работодатель будет обязан оплатить все неиспользованные отгулы при увольнении сотрудника – Госдума в первом чтении приняла законопроект с поправками в ТК.

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🔎 Выездные налоговые проверки: топ-10 ответов на горячие вопросы Выездная налоговая проверка — всегда неприятная неожиданность для бухгалтерии и руководства компании. Возникает множество вопросов:кто мог пожаловаться, на сколько затянется, какой период проверят, можно ли избежать проверки, снизить размер доначислений и т. д.? Собрали для вас ответы на 10 самых популярных вопросов. Читать сейчас

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Если компания приобретает активы с длительной отсрочкой или рассрочкой платежа, то учитывать их стоимость нужно по специальным правилам. Расскажем о том, как такой порядок оплаты повлияет на списание затрат в бухгалтерском и налоговом учете.

— Как зарезервировать взносы ИП на ЕНС и зачем это нужно

Заявление о зачете на фиксированные взносы — это добровольный документ. Потребность в нем может возникнуть, если ИП хочет досрочно учесть свои взносы в составе расходов.

— Как получать налоговые уведомления через Госуслуги. Мини-курс

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Новости

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6 Поменяют форму налогового расчета для импортеров

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13 Кардинально решат проблему по ставке НДС на семена

14 🙆 Выходное пособие при увольнении надо будет пересчитать по правилам расчета больничных

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21 «М.Видео» начнет оказывать финансовые услуги

22 Минфин будет штрафовать за нарушения по ведению раздельного учета при госконтрактах

23 Сроки ответов на требования ФНС

24 ❗️Объявляем набор в летнюю школу бухгалтера! Старт обучения 15 июля

25 Малый бизнес освободили от лишней отчетности

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28 Мосбиржа закончила расчеты по обмену акций Яндекса

29 Бизнес на УСН и ПСН из новых регионов получит вычет на покупку ККТ

30 Семейную ипотеку продлили до 2030 года

31 Как в 1С проводить продажи юрлицам через маркетплейс

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33 Власти начнут проверять отчеты по целевому капиталу НКО

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Дата проведения: 11 июля, четверг

Косвенные и множественные косвенные иски в корпоративном праве

Дата проведения: 12 июля, пятница

Отпускные – 2024: правила предоставления, порядок расчета и сложные моменты

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Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ

Дата проведения: 15 июля, понедельник

Требования налогового органа: оцениваем, анализируем и готовим ответ

Дата проведения: 16 июля, вторник

Налоговая реформа и амнистия за дробление: что изменится для бизнеса и как законно снизить налоговую нагрузку

Дата проведения: 16 июля, вторник

Работа с больничными и отпусками в 1С:ЗУП

Дата проведения: 16 июля, вторник

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы.

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Разбираемся какие документы или сведения может требовать ИФНС вне рамок камеральной или выездной проверок.

— Когда агенту на ОСНО нужно выставлять счет-фактуры

По агентскому договору агент обязуется совершать действия по поручению принципала от своего имени, но за счет принципала или от имени и за счет принципала. Но как оформлять сделки, если у агента и принципала разные системы налогообложения?

🔒 Учет приобретения активов с отсрочкой и рассрочкой платежа

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Изменения и нововведения в системе электронного документооборота не только ускоряют большую часть бизнес-процессов, но и порождают множество спорных моментов. До сих пор возникают вопросы, связанные с долговременным хранением документов, подписанных электронной подписью.

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Вакансии

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Трибуна

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/54849 от 29.10.2014

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-307/2018 от 08.02.2018

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-3370/19 от 30.04.2020

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постановление № Ф02-2926/2020 от 24.08.2020

Минтруд РФ: Письмо № ПГ/02487-6-1 от 21.02.2020

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