Утренний бухгалтер № 5676. Законопроект о налоговой реформе принят во втором чтении: собрали самое важное

С 1 января 2025 года ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%, увеличится размер рентных налогов, а также будет установлена новая шкала НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного дохода.

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На упрощенке в 2025 году будет НДС без права на вычет, но пока есть лазейка.

С 1 января 2025 года «северные» надбавки будут облагаться по ставкам 13% и 15%.

Сразу все новости по налоговой реформе собрали в одном большом обзоре.

Как вступить в Клуб Бухгалтеров Всея Руси, получить поддержку и толчок к развитию в профессии, узнаете здесь.

Появилось два новых основания для исключения из ЕГРЮЛ.

ФНС: при переходе с УСН на НПД можно не отказываться от УСН, если «закрыть» ИП.

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