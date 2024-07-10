Утренний бухгалтер № 5676. Законопроект о налоговой реформе принят во втором чтении: собрали самое важное

С 1 января 2025 года ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%, увеличится размер рентных налогов, а также будет установлена новая шкала НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного дохода.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
На упрощенке в 2025 году будет НДС без права на вычет, но пока есть лазейка.
С 1 января 2025 года «северные» надбавки будут облагаться по ставкам 13% и 15%.
Сразу все новости по налоговой реформе собрали в одном большом обзоре.
Как вступить в Клуб Бухгалтеров Всея Руси, получить поддержку и толчок к развитию в профессии, узнаете здесь.
Появилось два новых основания для исключения из ЕГРЮЛ.
ФНС: при переходе с УСН на НПД можно не отказываться от УСН, если «закрыть» ИП.
💥Совет от редакции: не пропустите вебинар Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ 11 июля в 13:00 мск. Разберетесь во всех важных изменениях чтобы быть готовыми, и узнаете, как сейчас сдать 6-НДФЛ без ошибок.
📝Уступка права требования (цессия): учет у цедента
Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций. Начало: 17 июля 2024 в 11:00.
Организации с дебиторской задолженностью прибегают к заключению договора цессии, то есть уступке права требования, для различных целей. Это может быть необходимость привлечь дополнительные денежные средства, в том числе чтобы улучшить показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, или желание сохранить хорошие отношения с контрагентами. Доверяя свое право разобраться с долгами другой, более опытной организации (цессионарию), цедент может значительно снизить риски неисполнения обязательств контрагентами. Далее цеденту потребуется правильно организовать бухгалтерский и налоговый учет передачи права требования долга и получения вознаграждения по такой уступке от цессионария. О механизме цессии, ее бухгалтерском учете и налогообложении у цедента мы подробно расскажем на вебинаре.
Программа:
Правовой механизм уступки права требования (цессии).
Бухучет продажи дебиторской задолженности по договору цессии.
Уступка денежного требования при расчете налога на прибыль.
НДС с цессии.
Операции по договору цессии при применении УСН.
Спикер: Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8K7Rhs
Разборы законов
— Как получать налоговые уведомления через Госуслуги. Мини-курс
В мини-курсе рассказываем, как получать налоговые уведомления через Госуслуги.
— Дробление бизнеса: признаки, последствия и тенденции проверок ФНС. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
Налоговики усиливают контроль за дроблением бизнеса. Разберем признаки дробления, которые могут привлечь внимание ФНС, возможные негативные последствия признания схемы незаконной, а также современные тенденции проверок соблюдения законодательства о налогах и сборах.
— Как оформить и оплатить сверхурочную работу бухгалтера
Задержаться допоздна после окончания рабочего дня — обычное дело для бухгалтера. Если это происходит по инициативе работодателя, такая работа считается сверхурочной и ее нужно оплачивать в повышенном размере или предоставлять отгул. Рассказываем, как это оформить, рассчитать и отразить в учете.
— Как перейти с УСН на ОСН в 2024–2025 годах: уведомления, налоги, учет доходов и расходов
Бизнес может меняться, расти и ждать перемен. Например, смены налогового режима. Разберем, как перейти с упрощенной системы на общую. Объясним, как оформить переход и опишем основные сложности, возникающие при этом в учете.
— Как принять на работу дистанционного работника. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие документы нужны, чтобы принять на работу дистанционного работника.
📢Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!
Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Новости
1 По сделкам с ломом меди покупатели будут налоговыми агентами по НДС
2 Как списать дебиторскую и кредиторскую задолженность без налоговых рисков? Расскажем уже сегодня!
3 🏃💞 Мужчинам разрешат развод с женой, у которой ребенок от другого
4 При переходе с УСН на НПД можно не отказываться от УСН, если «закрыть» ИП
5 Как считать доход на УСН по договору цессии
6 🔥 Открываем продажу билетов на V Всероссийскую конференцию «Клерка»
7 Если вы считаете, что ваше сальдо ЕНС неправильное, можете жаловаться
8 В бюджет поступят 173 млрд рублей сверх прогноза
9 ✈🌴 Оплата дороги северного отпускника до Турции только частично освобождена от НДФЛ и взносов
10 Семейный налоговый кешбэк выплатят раньше других вычетов
11 В России создадут сервис для заключения брака по биометрии
12 Амнистию за дробление бизнеса дадут, если решение ИФНС еще не вступило в силу
13 При невыплате процентов за задержку зарплаты нельзя приостанавливать работу
14 В РЖД признали, что неэффективно привлекать осужденных к строительству железной дороги
15 Резиденты экопромышленных парков получат от правительства 330 млн рублей
16 Материалы в составе работ подрядчик учитывает на счете 20
17 Появилось два новых основания для исключения из ЕГРЮЛ
18 Осенью начнется эксперимент по маркировке игр
19 Нетрезвые водители будут восстанавливать автомобиль за свой счет
20 Росаккредитация нашла 211 сертификатов с нарушениями
21 Если сотрудник в отпуске решил отдохнуть подольше, надо оформлять новый отпуск
22 Госдума во втором чтении приняла законопроект о налоговой реформе
23 На УСН в 2025 году будет НДС без права на вычет, но есть лазейка
24 Для трудовых мигрантов создадут проект «управляемого найма»
25 Т-Банк продлил льготное кредитование бизнеса в Москве
26 НДФЛ в 2025 году будут платить по ставкам от 13% до 22%
27 💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера
28 Законопроект с масштабными поправками в НК принят во втором чтении. С 2025 года налог на прибыль будет 25%
29 Поменяют форму налогового расчета для импортеров
30 Больше 10 тысяч дольщиков получили компенсацию на сумму 41,1 млрд рублей
31 Высшая налоговая академия дарит неделю бесплатного обучения!
32 Росфинмониторинг разрешит удаленно открывать банковские счета
33 В Киргизии создадут собственное программное обеспечение для работы с картами «Мир»
34 Комитет Совета Федерации одобрил закон о налоговой реформе-2025
Мероприятия
Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ
Дата проведения: 11 июля, четверг
Как принимать оплату по СБП (QR-коду) в 1С:Предприятие
Дата проведения: 11 июля, четверг
Косвенные и множественные косвенные иски в корпоративном праве
Дата проведения: 12 июля, пятница
Отпускные – 2024: правила предоставления, порядок расчета и сложные моменты
Дата проведения: 12 июля, пятница
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5675. Упрощенцы будут применять НДС 5 и 7% в беззаявительном порядке
В законопроекте ко второму чтению убрали норму про заявление.
— Опасные условия в трудовом договоре и их последствия
Есть условия, которые делают трудовой договор опасным для работодателя. Разберем, какие пункты нужно срочно проверить в договорах с сотрудниками, чтобы вашу компанию не оштрафовала ГИТ.
— Как ИП трудоустроить гражданина Украины с ВНЖ
ИП собирается трудоустроить гражданина Украины с видом на жительство. Разбираем, какие нюансы учесть при приеме на работу.
— Руководитель хочет передать ООО грузовой автомобиль и погрузчик: какие налоги платить
У директора ООО в собственности есть грузовой автомобиль и погрузчик, которые он хочет передать организации. Как лучше поступить, сдать имущество в аренду? Что с НДФЛ и транспортным налогом?
🔒 Дробление бизнеса: признаки, последствия и тенденции проверок ФНС. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
Налоговики усиливают контроль за дроблением бизнеса. Разберем признаки дробления, которые могут привлечь внимание ФНС, возможные негативные последствия признания схемы незаконной, а также современные тенденции проверок соблюдения законодательства о налогах и сборах.
— «Не всякая кухарка может управлять государством»: пять функций менеджмента, о которых должны знать руководители
Управление организациями превращается в серьезную задачу, с которой не всегда справляются даже опытные руководители. Однако есть пять ключевых функций менеджмента, которые должен знать и применять каждый, кто стремится возглавлять коллектив.
🔒 Как получать налоговые уведомления через Госуслуги. Мини-курс
В мини-курсе рассказываем, как получать налоговые уведомления через Госуслуги.
— Как подавать уведомления об исчисленных суммах налогов в 2024 году
В 2024 году все организации и ИП должны подавать в ИФНС уведомления с суммами налогов и страховых взносов. Все платежи поступают на единый налоговый счет, а по данным из уведомлений налоговая распределяет их на конкретные КБК. Когда уведомление нужно, а когда нет, как его заполнять и сдавать — в нашей подробной инструкции.
— Себестоимость производства продукции
В материале разберем, что такое себестоимость производства продукции. Рассмотрим, из чего она состоит и каких бывает видов. Поговорим о том, как происходит ее калькуляция и учет.
— Минфин ввел три новых МСФО: о чем они
Приказ Минфина от 04.06.2024 № 77н ввел в действие три новых международных стандарта финансовой отчетности.
— Цифра дня. Про контроль за персоналом
Большинство работодателей считают, что присутствие руководства на рабочем месте повышает эффективность труда сотрудников.
— Стоит ли сейчас инвестировать или лучше положить деньги на вклад
Инвестиции в ценные бумаги и банковские вклады — одни из основных вариантов вложения накоплений, и у каждого из них есть свои особенности, преимущества и риски. Разбирались с экспертами, какой из этих способов выгоднее прямо сейчас.
Блоги компаний
Инвентаризация по ФСБУ 28/2023. Часть вторая (обязательная инвентаризация)
Инструкция по реорганизации НКО в форме преобразования
Один отчет вместо четырех: кто и в каких случаях сдает упрощенную декларацию за II полугодие
Как заполнить декларацию по НДС за 2 квартал 2024: пошаговая инструкция для бухгалтера
Как продать идею работать с бухгалтером-аутсорсером
Как понять, что работу юридического департамента пора автоматизировать
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер Зарплата до 80000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер на первичную документацию Зарплата не указана, Москва, Полный день
— Ведущий бухгалтер Зарплата от 115000 до 115000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 90000 до 100000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Плата за прогул. Что делать, если нет желания или возможности явиться на комиссию
Волшебная таблетка для портфеля. IPO Промомед
Забастовка бухгалтеров, новые налоговые агенты, отмена подоходного налога. Обзор финансовых новостей
💥Обзор новостей: брак без документов, медиация при разводах, остатки маткапитала и охота на котиков
Финансовые риски и финмодель: что угрожает бизнесу и как можно защититься
📢Подкаст про управленческий учет. Важная информация и прекрасный баритон
Дедлайны ЕФС-1 за второй квартал. В каких случаях штрафа за опоздание можно избежать
Что делать, если родитель не платит алименты
Вы отказали в приеме на работу? Сообщите причину
ПЭП, КЭП, НЭП, УНЭП, УКЭП — чем они отличаются?
Комитет Думы отклонил 13 поправок по НДС. Обзор изменений в законопроекте
Серия статей: упрощенный бухучет. Кто может применять упрощенный бухучет
Как быть с НДС, который УСН получают от поставщиков?
Пигментация. Что с ней делать и что не делать
Документы
Минтруд РФ: Письмо № ПГ/02487-6-1 от 21.02.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Компания не должна проводить инструктаж по охране труда для физлиц по договорам ГПХ
Евразийский экономический союз: Протокол № 18 от 29.05.2014
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/4368@ от 12.04.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/4325@ от 11.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/30320 от 03.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/30722 от 03.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/28553 от 29.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/28406 от 29.03.2024
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-31/181@ от 24.03.2023
Последние темы форума
— Исправление ошибки страховые взносы
— Списания налогов в счет уплаченных
— Годовая премия при расчете среднего заработка
— Платит ндс налоговый агент с ошибочно перечисленных денег
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию