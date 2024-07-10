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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5676. Законопроект о налоговой реформе принят во втором чтении: собрали самое важное

Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы.

С 1 января 2025 года ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%, увеличится размер рентных налогов, а также будет установлена новая шкала НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного дохода.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

На упрощенке в 2025 году будет НДС без права на вычет, но пока есть лазейка.

С 1 января 2025 года «северные» надбавки будут облагаться по ставкам 13% и 15%.

Сразу все новости по налоговой реформе собрали в одном большом обзоре.

Как вступить в Клуб Бухгалтеров Всея Руси, получить поддержку и толчок к развитию в профессии, узнаете здесь.

Появилось два новых основания для исключения из ЕГРЮЛ.

ФНС: при переходе с УСН на НПД можно не отказываться от УСН, если «закрыть» ИП.

💥Совет от редакции: не пропустите вебинар Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ 11 июля в 13:00 мск. Разберетесь во всех важных изменениях чтобы быть готовыми, и узнаете, как сейчас сдать 6-НДФЛ без ошибок.

📝Уступка права требования (цессия): учет у цедента

Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций. Начало: 17 июля 2024 в 11:00.

Организации с дебиторской задолженностью прибегают к заключению договора цессии, то есть уступке права требования, для различных целей. Это может быть необходимость привлечь дополнительные денежные средства, в том числе чтобы улучшить показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, или желание сохранить хорошие отношения с контрагентами. Доверяя свое право разобраться с долгами другой, более опытной организации (цессионарию), цедент может значительно снизить риски неисполнения обязательств контрагентами. Далее цеденту потребуется правильно организовать бухгалтерский и налоговый учет передачи права требования долга и получения вознаграждения по такой уступке от цессионария. О механизме цессии, ее бухгалтерском учете и налогообложении у цедента мы подробно расскажем на вебинаре.

Программа:

  • Правовой механизм уступки права требования (цессии).

  • Бухучет продажи дебиторской задолженности по договору цессии.

  • Уступка денежного требования при расчете налога на прибыль.

  • НДС с цессии.

  • Операции по договору цессии при применении УСН.

Спикер: Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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Разборы законов

Как получать налоговые уведомления через Госуслуги. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как получать налоговые уведомления через Госуслуги.

Дробление бизнеса: признаки, последствия и тенденции проверок ФНС. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Налоговики усиливают контроль за дроблением бизнеса. Разберем признаки дробления, которые могут привлечь внимание ФНС, возможные негативные последствия признания схемы незаконной, а также современные тенденции проверок соблюдения законодательства о налогах и сборах.

Как оформить и оплатить сверхурочную работу бухгалтера

Задержаться допоздна после окончания рабочего дня — обычное дело для бухгалтера. Если это происходит по инициативе работодателя, такая работа считается сверхурочной и ее нужно оплачивать в повышенном размере или предоставлять отгул. Рассказываем, как это оформить, рассчитать и отразить в учете.

Как перейти с УСН на ОСН в 2024–2025 годах: уведомления, налоги, учет доходов и расходов

Бизнес может меняться, расти и ждать перемен. Например, смены налогового режима. Разберем, как перейти с упрощенной системы на общую. Объясним, как оформить переход и опишем основные сложности, возникающие при этом в учете.

Как принять на работу дистанционного работника. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие документы нужны, чтобы принять на работу дистанционного работника.

📢Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!

Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.

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32 Росфинмониторинг разрешит удаленно открывать банковские счета

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Резюме

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № ПГ/02487-6-1 от 21.02.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Компания не должна проводить инструктаж по охране труда для физлиц по договорам ГПХ

Евразийский экономический союз: Протокол № 18 от 29.05.2014

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/4368@ от 12.04.2024

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/4325@ от 11.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/30320 от 03.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/30722 от 03.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/28553 от 29.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/28406 от 29.03.2024

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-31/181@ от 24.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 27-01-25/127931 от 29.12.2023

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Поправки в НК РФ

🔥 Опубликован еще один проект с поправками в НК ко второму чтению

ЕУД надо будет сдавать только один раз, фиксированные взносы ИП можно будет брать на расходы без уплаты, при продаже квартиры после перепланировки не придется платить НДФЛ.

Обзоры для бухгалтера

Приняты поправки в НК по налоговой реформе: надежды бухгалтеров на смягчение условий по НДС для УСН рухнули. 😢«Ночной бухгалтер» №1720

Во втором чтении приняли поправки в НК по НДС, УСН, налогу на прибыль, НДФЛ. Надеяться, что в третьем чтении ситуация поменяется, не приходится. Упрощенцы не получат права на вычет, на ОСНО вырастет налог на прибыль, НДФЛ смягчили только в части северных надбавок. А тем временем мужчинам хотят разрешить развод, если у жена ребенок от другого.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

Как зарезервировать взносы ИП на ЕНС и зачем это нужно

Заявление о зачете на фиксированные взносы — это добровольный документ. Потребность в нем может возникнуть, если ИП хочет досрочно учесть свои взносы в составе расходов.

Как зарезервировать взносы ИП на ЕНС и зачем это нужно
Общество

Банки предложат клиентам с невысокими доходами социальный вклад и счет

На социальном вкладе с максимальной доходностью можно хранить не больше 50 тысяч рублей. Воспользоваться социальными продуктами банков смогут только получатели соцподдержки.

Наталия Лукина
Интервью

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой

Про предстоящие изменения в Налоговом законодательстве и про то, как к ним подготовиться, рассказала Эльвира Митюкова — популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», спикер V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой
6

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Вебинары для бухгалтеров

Вышел новый конспект вебинара по дроблению бизнеса

Хотите разобраться в сложной теме за час — читайте конспекты-вебинаров с экспертами. У нас уже есть конспекты по тематике налоги, бухучет, кадры и право. Сегодня мы добавили еще один — по дроблению.

Евгений Спиридонов
Управление финансами

Как сократить расходы компании за счет внедрения финансового контроля

В современных экономических условиях эффективное управление финансами становится ключевым фактором успеха для компаний любого масштаба. Особенно актуальным это становится для малого и среднего бизнеса, где каждый рубль на счету. В этой статье мы рассмотрим, какие шаги помогут компаниям сократить расходы за счет внедрения финансового контроля.

Маркировка товаров

С 1 марта 2025 года ювелиры будут клеймить изделия и драгметаллы

Экспортировать ювелирные изделия и другую продукцию из драгоценных металлов вне стран ЕАЭС будет можно только после нанесения двухмерного штрихкода.

Маркетинг

В 2024 году россияне могут побить рекорд по спросу на мороженое

Из-за жаркой погоды покупатели чаще обращают внимание на мороженое. Спрос на это лакомство может установить новый рекорд по итогам 2024 года.

Ипотека

Средняя ставка по ипотеке достигла 19,5% годовых

За последнюю неделю крупные банки ужесточили условия по ипотечным кредитам.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: прошел конкурс красоты среди ИИ-девушек, мошенники обманывают интеллигенцию, а в Москве можно арендовать зонтики

Подготовили обзор главных событий дня — 9 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Вебинары для бухгалтеров

Бесплатные записи вебинаров по налоговой реформе-2025 от «Клерк.Премиум»

Опубликовали записи вебинаров, где эксперты рассказывают о грядущих изменения в Налоговый кодекс, с которыми придется работать бухгалтерам уже в 2025 году.

Налоговые изменения 2025

Комитет Совета Федерации одобрил закон о налоговой реформе-2025

Парламентарии поддержали пакет законов, которые направлены на совершенствование налоговой системы. Они вступят в силу с 1 января 2025 года.

1
Банки

Росфинмониторинг разрешит удаленно открывать банковские счета

Для удобства клиентов и снижение расходов банков кредитным организациям позволят дистанционно открывать счета физлицам.

4
Обучение для бухгалтеров

Высшая налоговая академия дарит неделю бесплатного обучения!

Бухгалтеров приглашают пройти неделю бесплатного онлайн обучения в Высшей налоговой академии.

6
Государственные ведомства

Больше 10 тысяч дольщиков получили компенсацию на сумму 41,1 млрд рублей

С 2019 года власти выплатили обманутым дольщикам 168,9 млрд рублей. Деньги получили больше 57 тыс. человек.

Инвестиции

Стоит ли сейчас инвестировать или лучше положить деньги на вклад

Инвестиции в ценные бумаги и банковские вклады — одни из основных вариантов вложения накоплений, и у каждого из них есть свои особенности, преимущества и риски. Разбирались с экспертами, какой из этих способов выгоднее прямо сейчас.

Стоит ли сейчас инвестировать или лучше положить деньги на вклад
Наталья Горячая
Налоговые изменения 2025

Как быть с НДС, который УСН получают от поставщиков?

Вижу, что вы задаетесь вопросом, как быть с НДС, который упрощенцы, обязанные платить НДС по ставке 5 (7)%, получают от поставщиков.

1

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Цифра дня. Про контроль за персоналом

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