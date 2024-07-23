Утренний бухгалтер № 5685. Изменят сроки сдачи ЕФС-1

Сейчас подраздел 1.1 ЕФС-1 сдают до 25 числа следующего месяца. Но есть случаи, когда сдать отчет надо на следующий день. Таких случаев будет больше.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минфин: удержание из зарплаты за питание не облагается НДФЛ и взносами.
ИП будут по-новому уменьшать налог по УСН на сумму уплаченных страховых взносов.
Памятку для бухгалтера по выездным налоговым проверкам, забирайте здесь.
Гендира — единственного учредителя надо будет включать в годовой отчет о стаже по форме ЕФС-1.
Как заполнить платежку на аванс по УСН за 2 квартал 2024: смотрите образец.
Как работает СБП, почему комиссии ниже эквайринга, как быстро внедрить оплату и нужна ли вам касса, узнаете здесь.
♿Новый порядок выполнения квоты по трудоустройству инвалидов: что изменится?
С 1 сентября 2024 года определять квоту работодателям нужно будет ежеквартально, а не ежегодно как раньше. Успеть сделать расчет нужно будет до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Выполнение рассчитанной квоты по-прежнему будет обязанностью и ответственностью работодателя.
О новых правилах расчета квоты, способах ее закрытия и условиях освобождения, читайте в статье.
Разборы законов
— Как оплачивать работу в выходные и праздничные дни
Разбираем, по каким правилам платят зарплату за работу в выходные и праздничные дни.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июле 2024 года
В июльском уведомлении не будет взносов. В него войдет НДФЛ и квартальные авансовые платежи по другим налогам.
— Компенсация при увольнении. Мини-курс
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск есть у каждого работника. Если часть отпуска на момент увольнения не использована, ее выплачивают как компенсацию. Разберем, как ее рассчитать.
— Как уменьшить платеж по УСН за полугодие 2024 года на взносы: примеры
Во 2 квартале аванс может быть к доплате, к уменьшению или его может не быть вообще.
— Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года
Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.
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Новости
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10 🥳 Успейте купить онлайн-курсы по 3 290 рублей в честь дня рождения школы «Клерка». Сегодня последний день акции!
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19 🔥 Забудьте об ошибках в ведении учета с новым онлайн-курсом «Клерка» — «Типичные ошибки бухгалтера в бухгалтерском и налоговом учете»!
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34 🔥 Самый насыщенный день в 2024 году — уже близко! Расскажем обо всех ключевых изменениях в работе бухгалтера на конференции «Клерка»
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39 ⚡️ Итоги дня: сотрудника посадили в темную комнату и заставили уволиться, школьники поехали на отдых в Северную Корею, а детей будут снимать на свидетельство о рождении
40 У «ВкусВилла» появился свой платежный сервис EshPay
41 Разработчик корпоративного софта VK Tech начал вести блог на «Клерке»
42 С 1 марта 2025 материнский капитал можно тратить на строительство жилых домов
📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!
Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Мероприятия
Совместная работа для бухгалтеров в Экстерне: порядок, контроль и безопасность
Дата проведения: 23 июля, вторник
МЧД-2025: успеть до сентября-2024. Практика работы с маркировкой и ЭДО
Дата проведения: 23 июля, вторник
Форензик, как разновидность проверки деятельности компании
Дата проведения: 24 июля, среда
Взаимодействие централизованной бухгалтерии и учреждения – документационное обеспечение
Дата проведения: 25 июля, четверг
Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль
Дата проведения: 25 июля, четверг
Объекты коммерческой недвижимости и "самострой": причины проблем и способы их решения
Дата проведения: 26 июля, пятница
Как произвести впечатление с первого слова
Дата проведения: 27 июля, суббота
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СБП — это не только про быструю и удобную оплату покупки в интернете или обычном магазине по QR коду. Мы решили расспросить обо всех возможностях СБП генерального директора компании ООО «КуАрМенеджер» (Платформа QRService) Андрея Олеговича Федорца.
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Есть мнение, что организация без бухгалтера не проживет ни дня. Так оно и есть — налоги, зарплата, отчеты, все это ложится на плечи бухгалтера. Давайте разбираться, что должен знать и уметь бухгалтер. Какое нужно образование, чтобы стать специалистом. Плюсы, минусы, востребованность профессии, сколько можно заработать.
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Вывести свой продукт на новый рынок — ответственное решение. Неважно, хотите вы оказывать услуги за рубежом, продавать товары или продвигать собственное приложение / игру / сервис, нужно позаботиться о защите интеллектуальной собственности.
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В Налоговом законодательстве действует термин «региональные налоги» (РН). Это обязательный сбор, который ФЛ и предприятия уплачивают в бюджет субъекта РФ: республики, края, области. Налог на имущество организаций – один из трех РН. По факту это налоговый сбор на недвижимое имущество, движимая собственность налогом не облагается.
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Разбираем, по каким правилам платят зарплату за работу в выходные и праздничные дни.
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Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в РФ
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Утренний бухгалтер
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