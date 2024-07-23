Утренний бухгалтер № 5685. Изменят сроки сдачи ЕФС-1

Сейчас подраздел 1.1 ЕФС-1 сдают до 25 числа следующего месяца. Но есть случаи, когда сдать отчет надо на следующий день. Таких случаев будет больше.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

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