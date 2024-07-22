Утренний бухгалтер № 5684. Шесть рублей на человека: в 6-НДФЛ допустима погрешность при умножении дохода на налоговую ставку

— Утренний бухгалтер № 5683. Упрощенцы с НДС 5% и 7% смогут брать к вычету НДС с авансов

В нормы НК, регулирующие вычет по НДС с авансов, никаких поправок власти не вносили.

— Какой датой проводить электронные документы, если отгрузка и приемка товара в разных налоговых периодах

Когда поставщик и покупатель находятся в разных регионах, приемка товара может происходить через несколько недель после отгрузки. Какой датой поставщику проводить документы у себя в налоговом учете: датой составления или датой подписания электронного документа?

— Как оформить перечисление зарплаты другому человеку

Запрета на эту операцию нет: на чужую карту можно платить как всю зарплату, так и часть (например, в счет алиментов по нотариально удостоверенному соглашению). Причем не имеет значения, на какого человека оформлена карта. Необходимо лишь получить заявление от сотрудника и оформить допсоглашение к трудовому договору.

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Когда реализация и возврат бракованного товара происходят в разных налоговых периодах, то непонятно, как это отразить в отчетности. При этом не всегда нужно восстанавливать НДС за бракованный товар. Рассказываем, как правильно списать бракованный товар в налоговом учете.

🔒 Как уменьшить платеж по УСН за полугодие 2024 года на взносы: примеры

Во 2 квартале аванс может быть к доплате, к уменьшению или его может не быть вообще.

🔒 Компенсация при увольнении. Мини-курс

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск есть у каждого работника. Если часть отпуска на момент увольнения не использована, ее выплачивают как компенсацию. Разберем, как ее рассчитать.

— 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 года: как правильно заполнить в 1С по шагам

В 2024 году форма и порядок заполнения расчета 6-НДФЛ в очередной раз претерпели изменения. Рассказываем, как заполнить в 1С 6-НДФЛ за первое полугодие по правилам 2024 года, на что обратить внимание.

— Внедрение МСФО 17 в страховые компании: что нужно знать бухгалтеру и руководителю

Кому и когда необходимо применять МСФО 17, в чем его отличие от предыдущего стандарта, какие трудности возникают при его внедрении и как с ним работать в 1С, рассказывает Маковеев Денис Юрьевич, директор компании «BUSINESS RELATIONSHIP GROUP -- CONSULTING».

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В июльском уведомлении не будет взносов. В него войдет НДФЛ и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

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Многие предприниматели считают, что решение банка не в пользу клиента после запроса документов по 115-ФЗ — это конечная точка бизнеса. Однако, это далеко не так: банки стараются выстраивать отношения по принципам долгосрочного сотрудничества и помогать компаниям. Например, Сбер позволяет продолжить ведение бизнеса после блокировки по 115-ФЗ, если клиент скорректирует свою деятельность. Как получить помощь в Сбере после такого решения рассказываем в статье.