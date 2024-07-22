Утренний бухгалтер № 5684. Шесть рублей на человека: в 6-НДФЛ допустима погрешность при умножении дохода на налоговую ставку

Сумма в строке 140 раздела 2 формы 6-НДФЛ не обязательно должна «копейка в копейку» равняться сумме дохода, умноженному на 13%.
Утренний бухгалтер
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Внедрение МСФО 17: что нужно знать бухгалтеру и руководителю, рассказали здесь.
Минюст готовит базу для внесудебного взыскания налогов.
Почти половина жителей страны пользуются налоговыми вычетами. В топе инвествычет.
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июле 2024 года
В июльском уведомлении не будет взносов. В него войдет НДФЛ и квартальные авансовые платежи по другим налогам.
— Компенсация при увольнении. Мини-курс
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск есть у каждого работника. Если часть отпуска на момент увольнения не использована, ее выплачивают как компенсацию. Разберем, как ее рассчитать.
— Как уменьшить платеж по УСН за полугодие 2024 года на взносы: примеры
Во 2 квартале аванс может быть к доплате, к уменьшению или его может не быть вообще.
— Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года
Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.
— Как в 1С заполнить 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 года: пошаговая инструкция
В 2024 году форма и порядок заполнения расчета 6-НДФЛ в очередной раз претерпели изменения. Рассказываем, как заполнить в 1С 6-НДФЛ за первое полугодие по правилам 2024 года, на что обратить внимание.
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Дата проведения: 23 июля, вторник
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Дата проведения: 23 июля, вторник
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Взаимодействие централизованной бухгалтерии и учреждения – документационное обеспечение
Дата проведения: 25 июля, четверг
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В нормы НК, регулирующие вычет по НДС с авансов, никаких поправок власти не вносили.
— Какой датой проводить электронные документы, если отгрузка и приемка товара в разных налоговых периодах
Когда поставщик и покупатель находятся в разных регионах, приемка товара может происходить через несколько недель после отгрузки. Какой датой поставщику проводить документы у себя в налоговом учете: датой составления или датой подписания электронного документа?
— Как оформить перечисление зарплаты другому человеку
Запрета на эту операцию нет: на чужую карту можно платить как всю зарплату, так и часть (например, в счет алиментов по нотариально удостоверенному соглашению). Причем не имеет значения, на какого человека оформлена карта. Необходимо лишь получить заявление от сотрудника и оформить допсоглашение к трудовому договору.
— Как списать бракованный товар в налоговом учете
Когда реализация и возврат бракованного товара происходят в разных налоговых периодах, то непонятно, как это отразить в отчетности. При этом не всегда нужно восстанавливать НДС за бракованный товар. Рассказываем, как правильно списать бракованный товар в налоговом учете.
🔒 Как уменьшить платеж по УСН за полугодие 2024 года на взносы: примеры
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Право на ежегодный оплачиваемый отпуск есть у каждого работника. Если часть отпуска на момент увольнения не использована, ее выплачивают как компенсацию. Разберем, как ее рассчитать.
— 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 года: как правильно заполнить в 1С по шагам
В 2024 году форма и порядок заполнения расчета 6-НДФЛ в очередной раз претерпели изменения. Рассказываем, как заполнить в 1С 6-НДФЛ за первое полугодие по правилам 2024 года, на что обратить внимание.
— Внедрение МСФО 17 в страховые компании: что нужно знать бухгалтеру и руководителю
Кому и когда необходимо применять МСФО 17, в чем его отличие от предыдущего стандарта, какие трудности возникают при его внедрении и как с ним работать в 1С, рассказывает Маковеев Денис Юрьевич, директор компании «BUSINESS RELATIONSHIP GROUP -- CONSULTING».
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В июльском уведомлении не будет взносов. В него войдет НДФЛ и квартальные авансовые платежи по другим налогам.
— Бизнес не прошел проверку по 115-ФЗ: возможно ли исправить ситуацию
Многие предприниматели считают, что решение банка не в пользу клиента после запроса документов по 115-ФЗ — это конечная точка бизнеса. Однако, это далеко не так: банки стараются выстраивать отношения по принципам долгосрочного сотрудничества и помогать компаниям. Например, Сбер позволяет продолжить ведение бизнеса после блокировки по 115-ФЗ, если клиент скорректирует свою деятельность. Как получить помощь в Сбере после такого решения рассказываем в статье.
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Трибуна
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-08-09/24920 от 20.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/25822 от 22.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/26447 от 25.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/28516 от 29.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/29256 от 01.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30497 от 03.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30651 от 04.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33749 от 11.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/45101 от 16.05.2024
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