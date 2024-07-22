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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5684. Шесть рублей на человека: в 6-НДФЛ допустима погрешность при умножении дохода на налоговую ставку

Контрольные соотношения ФНС допускают погрешность при расчета налога на доходы физических лиц.

Сумма в строке 140 раздела 2 формы 6-НДФЛ не обязательно должна «копейка в копейку» равняться сумме дохода, умноженному на 13%.

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Утренний бухгалтер

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Как уменьшить платеж по УСН за полугодие 2024 года на взносы: примеры

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Как в 1С заполнить 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 года: пошаговая инструкция

В 2024 году форма и порядок заполнения расчета 6-НДФЛ в очередной раз претерпели изменения. Рассказываем, как заполнить в 1С 6-НДФЛ за первое полугодие по правилам 2024 года, на что обратить внимание.

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Утренний бухгалтер № 5683. Упрощенцы с НДС 5% и 7% смогут брать к вычету НДС с авансов

В нормы НК, регулирующие вычет по НДС с авансов, никаких поправок власти не вносили.

Какой датой проводить электронные документы, если отгрузка и приемка товара в разных налоговых периодах

Когда поставщик и покупатель находятся в разных регионах, приемка товара может происходить через несколько недель после отгрузки. Какой датой поставщику проводить документы у себя в налоговом учете: датой составления или датой подписания электронного документа?

Как оформить перечисление зарплаты другому человеку

Запрета на эту операцию нет: на чужую карту можно платить как всю зарплату, так и часть (например, в счет алиментов по нотариально удостоверенному соглашению). Причем не имеет значения, на какого человека оформлена карта. Необходимо лишь получить заявление от сотрудника и оформить допсоглашение к трудовому договору.

Как списать бракованный товар в налоговом учете

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🔒 Как уменьшить платеж по УСН за полугодие 2024 года на взносы: примеры

Во 2 квартале аванс может быть к доплате, к уменьшению или его может не быть вообще.

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Право на ежегодный оплачиваемый отпуск есть у каждого работника. Если часть отпуска на момент увольнения не использована, ее выплачивают как компенсацию. Разберем, как ее рассчитать.

6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 года: как правильно заполнить в 1С по шагам

В 2024 году форма и порядок заполнения расчета 6-НДФЛ в очередной раз претерпели изменения. Рассказываем, как заполнить в 1С 6-НДФЛ за первое полугодие по правилам 2024 года, на что обратить внимание.

Внедрение МСФО 17 в страховые компании: что нужно знать бухгалтеру и руководителю

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Бизнес не прошел проверку по 115-ФЗ: возможно ли исправить ситуацию

Многие предприниматели считают, что решение банка не в пользу клиента после запроса документов по 115-ФЗ — это конечная точка бизнеса. Однако, это далеко не так: банки стараются выстраивать отношения по принципам долгосрочного сотрудничества и помогать компаниям. Например, Сбер позволяет продолжить ведение бизнеса после блокировки по 115-ФЗ, если клиент скорректирует свою деятельность. Как получить помощь в Сбере после такого решения рассказываем в статье.

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РАССЫЛКА463 185 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5684. Шесть рублей на человека: в 6-НДФЛ допустима погрешность при умножении дохода на налоговую ставку

Контрольные соотношения ФНС допускают погрешность при расчета налога на доходы физических лиц.

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⚡ У бухгалтеров будет меньше времени на сдачу ЕФС-1

Сейчас подраздел 1.1 ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД) сдают до 25 числа следующего месяца. Но есть случаи, когда сдать отчет надо на следующий день. Таких случаев будет больше.

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Начали повышать ставки тем, кто второй раз пользуется льготной ипотекой

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Общество

Принят закон, упрощающий проведение общих собраний СНТ

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
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Обзор судебной практики

Директора–руководили в разные периоды, в их действиях нет группы лиц по предварительному сговору

Суд первой инстанции осудил двух руководителей налогоплательщика, управлявших им в разные периоды, по части 2 ст. 199 УК, в том числе, по пункту «а», за уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору группой лиц.

Известны итоги Статистического диктанта-2024

В этом году число написавших статистический диктант увеличилось вдвое в сравнении с 2023 годом и составило 33 933 человек.

Малый и средний бизнес

Число МСП в гостиничном бизнесе на Кавказе выросло вдвое за 3 года

Гостиничный бизнес демонстрирует наибольший рост среди всех сфер, в которых работают малые и средние предприятия (МСП) Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Общество

Росреестр разработал методическое пособие по социальной догазификации

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Права потребителей

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Инвестиции

Как застройщики дают ипотеку под 5,9%? Недвижка дорожает, конец дивидендного сезона, рост акций, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Массовые льготные ипотеки под 8% всё, зато у застройщиков теперь можно взять под 5,9%! Ессссстессссна, есть нюанс. Зато это помогает толкать цены на квартиры снова вверх. Закончились обвалы акций и облигаций, ждём новую ключевую ставку, тыкаем палкой доллар. И ни слова про хомяка. Собрал самые интересные новости недели и упаковал их в этот пост. Го!

Как застройщики дают ипотеку под 5,9%? Недвижка дорожает, конец дивидендного сезона, рост акций, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
Олег Ваганов
Оптимизация налогообложения

Немного о том, как правильно дробить бизнес. Часть 2: важные организационно-технические моменты деятельности группы компаний

Попробуем сформулировать основные  рекомендации организационного (стратегического и тактического)  характера, соблюдение которых  поможет отбить как минимум 90% обвинений налоговиков в умышленном дроблении с целью незаконной оптимизации налогов.

Детские пособия

Почти 500 тысяч семей получили пособие при рождении ребенка

В течение шести месяцев с момента рождения ребенка у семей есть возможность подать заявление на единовременное пособие. Размер выплаты составляет больше 24 тысяч рублей.

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Общество

Опубликован рейтинг регионов по органической продукции

Роскачество представило обновленный рейтинг субъектов РФ по количеству сертифицированных производителей органической продукции по итогам первого полугодия 2024 года.

Торговый сбор

Мастерская по ремонту телефонов не платит торговый сбор

Под торговый сбор подпадает деятельности, связанная с розничной, мелкооптовой и оптовой куплей-продажей товаров через объекты стационарной и нестационарной торговой сети, а также через товарные склады.

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Инвестиции

Элементарные 19%. Свежие облигации: элемент лизинг на размещении

Кто на рынке всех смелее? Можно даже не сомневаться — это лизинговые компании. За деньгами инвесторов снова идёт Элемент Лизинг, а в качестве козыря в рукаве — девятнадцатипроцентный купон. При нём также есть ежемесячный купон и амортизация. Выглядит вполне интересно, посмотрим, что внутри.

Элементарные 19%. Свежие облигации: элемент лизинг на размещении
Патенты на интеллектуальную собственность

В России растет число патентных поверенных

Квалификационные экзамены Роспатента успешно сдали 95 человек с начала 2024 года и 179 человек за 2023 год.

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🍒 Зарегистрирован первый региональный бренд новых регионов РФ

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Налоговая база по земельному налогу – это кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН. Она применяется с 1 января года, являющегося налоговым периодом.