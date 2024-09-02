Утренний бухгалтер № 5714. При УСН тоже будут льготы по НДС

С 2025 года все упрощенцы станут плательщиками НДС.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

И нормы статьи 149 НК о необлагаемых операциях распространяются в том числе на плательщиков УСН — разъяснение дает Минфин в письме от 23.07.2024 № 03-07-11/68747.

Здесь пять идей для автоматизации управленческого учета в 2024 году.

ФНС разъяснила, как учитывают доходы при налогообложении операций по реализации товаров через маркетплейсы.

Работающим пенсионерам могут снять лимит по пенсионным баллам: теперь вместо 3 будет 10.

Исходящий НДС не учитывают в доходах при УСН — подробное разъяснение наших экспертов.

🔥 Совет от редакции: ФНС усилила проверки в отношении селлеров, поэтому теперь вести бухгалтерию маркетплейсов нужно более осторожно. Как именно расскажем на бесплатном вебинаре 4 сентября в 11:00.

🔥 Работа с самозанятыми становится опасной? Когда компании не хватает рук, приходится искать внештатных исполнителей. Но работа с самозанятыми полна рисков: если ФНС заподозрит подмену трудовых отношений, то компании не избежать доначислений и штрафов. Такие же санкции грозят организации, если самозанятый утратит статус, а компания продолжит с ним работать. Кроме того, новые межведомственные Минтруда комиссии уже работают и волна проверок по самозанятым будет только расти. Значит ли это, что от сотрудничества с ними лучше отказаться? Вовсе нет! Достаточно просто правильно построить документооборот и вовремя проверять статус исполнителя. Обезопасьте свой бизнес и начните работать с Биржей аутсорсинга. Мы проверяем статус исполнителя до заключения сделки и до каждой оплаты в автоматизированном режиме, минимизируем налоговые риски, консультируем на всех этапах работы и осуществляем массовые выплаты резидентам и нерезидентам РФ. Подключиться Реклама: ООО «МСК АУТСОРСИНГ», ИНН 7713476758, erid: LjN8JswZ8

Разборы законов

— Что изменилось по страховым взносам: обзор поправок в НК

Уточнили порядок расчета взносов ИП 1%, установили фиксированные взносы на следующие 3 года, продлили пониженные взносы для НКО.

— Как заполнять ЕФС‑1 по работникам на удаленке. Мини-курс

Какие ошибки при заполнении ЕФС-1 на удаленных работников возникают чаще всего и как их не допустить — разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

— Работник хочет в отпуск перед увольнением, можно ли отказать. Мини-курс

Есть ли у работодателя право не отпустить работника в отпуск перед увольнением, как учитывать неиспользованные дни отпуска и полагается ли за них компенсация, рассказываем в мини-курсе.

🍂 Осень с новыми знаниями!

Еще успеваете занять свое место «за партой». Выбирайте любой курс, оплачивайте обучение прямо сегодня и не упускайте возможность получить новые знания этой осенью. Вспомните, каково это учиться. Выбрать курс

Новости

1 У МСП и самозанятых будет льгота по патентной пошлине

2 Минфин: может ли личный фонд применять УСН

3 В ТК нет особенностей сохранения среднего заработка работникам-пенсионерам, заявил Минтруд

4 Для налогового учета отнесение тары к возвратной или невозвратной определяют в договоре

5 Пять идей для автоматизации управленческого учета в 2024 году

6 Сотрудница может и позже уйти в отпуск по беременности и родам

7 Россияне набрали автокредитов на 1,4 трлн рублей

8 ФНС приостановила операции по счетам компаньона Павла Дурова

9 📅 Какие изменения вступают в силу с 1 сентября: что нужно знать бухгалтеру

10 При УСН тоже будут льготы по НДС

11 Кабмин выделит 1,4 млрд рублей на тушение лесных пожаров

12 На глютен действует пониженная ставка НДС

13 С компенсации проезда вахтовиков не надо удерживать НДФЛ

14 💻 Лаборатория Касперского уже год ведет блог на «Клерке»

15 Пока построенный дом не зарегистрирован в Росреестре, строительная фирма будет платить повышенный земельный налог

16 Почему селлерам на маркетплейсе невыгодно применять УСН «Доходы»

17 Глава «Роснефти» просит снизить налоги на нефтяную отрасль

18 Исходящий НДС не учитывают в доходах при УСН

19 Спрос на оборудование для майнинга вырос в три раза

20 ❗ ИП-производитель на ПСН может торговать своей продукцией оптом

21 Роскомнадзор: операторы не должны самостоятельно ускорять работу YouTube

22 Как получить налоговую амнистию по дроблению бизнеса

23 Обмен заблокированным акциями продлят до середины октября

24 🚌 ИП-перевозчики на УСН в 2025 году не будут платить НДС

25 Кому выгодно в 2025 году применять новый инвестиционный вычет

26 👤 Минюст введет уголовную ответственность за регистрацию ИП через подставных лиц. Комментарий юриста по ответственности руководителей

27 Корпорация МСП и ФНС тестируют новый интерфейс личных кабинетов юрлиц

28 Минфин: налоги надо платить деньгами. Иное имущество не годится

29 С 2025 года за продажу дорогостоящего жилья нужно платить НДФЛ по ставке 15%

30 👴 👵 Работающим пенсионерам могут снять лимит по пенсионным баллам. Мнение юриста

31 В «СБПэй» появилась оплата по биометрии

32 🌵 НДС при УСН, повышение налога на прибыль и директор без зарплаты и отпуска. Топ новостей за неделю

33 67% предпринимателей негативно относятся к изменениям в УСН с 2025 года

Мероприятия

Налоговая реформа: все изменения по НДФЛ и соцвычетам с 2025 года

Дата проведения: 3 сентября, вторник

ПСН: особенности и рекомендации для ИП в 2024-2025 году

Дата проведения: 3 сентября, вторник

Новые правила игры: как вести бухгалтерию на маркетплейсе в 2025 году

Дата проведения: 4 сентября, среда

5 историй про согласование договоров: зачем внедрять СЭД в 2024 году

Дата проведения: 5 сентября, четверг

Эмоциональное выгорание бухгалтера: что это и как с ним справиться

Дата проведения: 5 сентября, четверг

Статьи

— Утренний бухгалтер № 5713. 15% сотрудников позволяют себе плакать на работе

Каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на рабочем месте.

— Как исправить ошибки прошлых налоговых периодов в учете

Разбираемся, как исправить ошибки прошлых лет в налоговом учёте.

— Топ бухгалтерских проводок на Ozon

Если вы продаете товары на маркетплейсе как юрлицо, например ООО, то обязаны вести бухгалтерский учет. Обычно этим занимается выделенный специалист или целый отдел, но владельцу бизнеса также полезно уметь разбираться в отчётности, чтобы не потерять контроль над финансами.

— Как отчитаться в ЛесЕГАИС по продаже или покупке древесины

Организации, которые совершают сделки с древесиной, должны отчитываться в ЛесЕГАИС. Разбираемся: кто должен отчитываться, как это правильно сделать и какие санкции будут, если не отчитаться.

Блоги компаний

Гид по профессии финансового менеджера

Пять вещей, которые бухгалтер должен знать о профессии аналитика 1С

Налогообложение дивидендов в 2025 году

Сергей Соляник: кто купил краснодарский Spider

Инструкция по реорганизации ООО в форме разделения

Каким отраслям положены налоговые льготы

10 онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ

Обязательное применение МЧД и порядок использования КЭП с 1 сентября 2024 года

Кредиторская задолженность: как отражать в бухгалтерском и налоговом учете

Дробление бизнеса в 2024 году: зоны риска и судебная практика

7 признаков того, что вы не получаете необходимую бухгалтерскую поддержку

Обязательная маркировка медицинских перчаток

Смежная профессия: новая специализация без лишних затрат

Осторожность в работе с персональными данными не помешает — снова ужесточение штрафных санкций

Как зарабатывать больше в бухгалтерии, не превращая свою жизнь в работу

Налоговая реформа 2025: основные направления

Что такое клиентский опыт и почему его нужно исследовать каждому бизнесу

Последний день акции на безлимитные консультации, новые разборы законов и записи вебинаров: что нового в Клерк.Премиум

Консультации

Продажа машины собственнику

псн на сдачу в аренду квартиры

Продажа авто директору/учредителю

Социальном вычете

Ставка Ндс -20% или 0% при международной перевозке?

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

— Бухгалтер по расчёту заработной платы Зарплата от 80000 до 80000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 70000 ₽, Краснодар, Полный день

— Бухгалтер (удаленная работа) Зарплата от 50000 до 50000 ₽, , Полный день

— Финансовый менеджер Зарплата от 60000 до 75000 ₽, Екатеринбург, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

— Бухгалтер

— ЮРИСТ -международник , ВЭД

— Бухгалтер

— Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера

Трибуна

🔍📃Важность проверки описанных бизнес процессов при покупке готового бизнеса. Бизнес брокер

Старт осеннего дивидендного сезона. Кто и сколько?

Обвал на рынке. Пополнил брокерский счёт на 200 000 в августе. Что купил? Часть 2

💥Обзор новостей: суд изъял у Дурова все паспорта, банки отказывают в кредитных каникулах, одна кружка пива может привести к подагре

Что нужно доказывать в суде, чтобы избежать субсидиарной ответственности?

Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть? Часть 12

О налоговых последствиях при оплате действительной стоимости доли имуществом

Это семейный бизнес. Интервью с Машей Журавлевой — певицей, совладелицей «Кофемании»

🧠Мозгонапрягатель

Что такое инвестиционная недвижимость в бухгалтерском учете

Заплати за подарок! Как налоговая превращает радость в обязательства

Ошибки, проблемы и советы. Ответ на требования ИФНС

❗️Правила Трибуны на «Клерке» стали строже. Обратите внимание на изменения

Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть? Часть 13

Новостной дайджест

Оптовые поставщики одежды: как выбрать надежного партнера для вашего бизнеса

🔥Профессия аналитик 1С в 2024 году выросла в цене. Почему это выгодно бухгалтерам

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/71439 от 31.07.2024

Хабаровский краевой суд: Апелляционное определение № 33-5446/2015 от 19.08.2015

Суд Чукотского автономного округа: Апелляционное определение № 33-104/12 от 21.06.2012

Арбитражный суд Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-707/2023 от 07.04.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/73346 от 06.08.2024

Последние темы форума

— Сдача квартиры