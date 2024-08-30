Утренний бухгалтер № 5713. 15% сотрудников позволяют себе плакать на работе

Каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на рабочем месте.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

42% россиян считают, что расплакаться на работе недопустимо. Каждый третий сотрудник признался, что хотя бы раз позволил себе плакать на работе.

Нужна ли накладная при выполнении работ или достаточно акта? Этот вопрос активно обсуждают наши читатели в нашем Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

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Документы

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Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/73282 от 06.08.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-02-06/73897 от 07.08.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/73859 от 07.08.2024

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-2371/2023 от 13.06.2023