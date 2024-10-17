Утренний бухгалтер № 5747. ФНС пояснила, как упрощенцам считать лимит для освобождения от НДС в 2025 году

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Арбитражный управляющий осуществляет профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой. Разберем, какие налоги и взносы он платит, вправе ли заниматься бизнесом и как это совмещать.

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Представьте ситуацию: контролеры обнаружили нарушение в организации, и виновником оказался один из ее сотрудников, должностное лицо. В таких случаях ответственность могут понести и сама организация, и виновный работник. Но есть ситуации, когда отвечать будет кто-то один.

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Перевод на другую работу возможен для любого сотрудника — совместителя, отпускника, находящегося на больничном или в командировке. Рассмотрим нюансы оформления, приведем примеры формулировок.