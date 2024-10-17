Утренний бухгалтер № 5747. ФНС пояснила, как упрощенцам считать лимит для освобождения от НДС в 2025 году

Лимит для освобождения от НДС на УСН считают кассовым методом.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Абхазией об избежании двойного налогообложения.
ФНС призывает упрощенцев обновить ПО кассы в связи с налоговой реформой-2025.
В текущую декларацию НДС за 3 квартал 2024 года можно включить счета-фактуры по покупкам за прошлый период.
Власти считают, что эксперимент по внедрению АУСН принес положительные результаты.
Трудовые споры: несогласие с изменением зарплатных дней не может приводить к увольнению.
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Разборы законов
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Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 9 месяцев 2024 года, собрали всю полезную информацию в одной таблице.
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Арбитражный управляющий осуществляет профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой. Разберем, какие налоги и взносы он платит, вправе ли заниматься бизнесом и как это совмещать.
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Подготовили для вас обзор разъяснений сентября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
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🔮Билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» уже в продаже
5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.
Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.
Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.
Мероприятия
Изменения в кадровом и воинском учете 2024-2025
Дата проведения: 17 октября, четверг
Эффективные инструменты B2B маркетинга в 2024 году
Дата проведения: 18 октября, пятница
Дата проведения: 19 октября, суббота
Обучение сотрудников бухгалтерии: аргументы для руководителя
Дата проведения: 22 октября, вторник
Обзор изменений по кассам – 2025
Дата проведения: 22 октября, вторник
НДС: декларация за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 г
Дата проведения: 22 октября, вторник
Статьи
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Об этом сказано в Методических рекомендациях ФНС по НДС для УСН.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/95518 от 03.10.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/14515 от 27.10.2022
Федеральный закон № 244-ФЗ от 28.09.2010
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые последствия при утрате статуса резидента Сколково
Минфин РФ: Письмо № 24-06-08/104139 от 27.10.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/104966 от 28.10.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/104978 от 28.10.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/104969 от 28.10.2022
Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-19222/2024 от 04.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-07-08/105019 от 28.10.2022
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