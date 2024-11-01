Бизнес на УСН добровольно хочет платить НДС. Утренний бухгалтер № 5758

Упрощенцев с доходами до 60 млн рублей освободили от НДС. Но они сами зачем-то хотят его платить, причем по льготной ставке, на которую у них нет права. Бухгалтеры в недоумении – зачем?
Налоговики грозят пенями за несдачу уведомлений. Но вообще-то пеней быть не должно, если на ЕНС есть деньги.
При выходе из ООО нет НДФЛ, если учредитель владел долей более 5 лет. Если за эти годы размер доли менялся, то льгота будет только на ту часть, которая числилась за учредителем более 5 лет.
Поставщики выдают дубликаты первички только за деньги.
Повышение ключевой ставки не разгоняет инфляцию, считают в ЦБ.
Как вернуть деньги, если вы купили некачественный товар? Объясняют эксперты.
Если в акте или решении по налоговой проверке нет фразы «дробление бизнеса», право на амнистию все равно есть.
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Можно ли работать без МЧД?
МЧД или машиночитаемая доверенность — необходима любой организации, когда документы от лица компании подписывает не руководитель, а ответственный сотрудник.
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Мероприятия
Порядок уплаты НДС на УСН - 2025
Дата проведения: 1 ноября, пятница
Бизнес с Китаем: работа с поставщиками от закупки до сертификации
Дата проведения: 5 ноября, вторник
Бухгалтер маркетплейса: учет, проверки ФНС и налоговая реформа-2025
Дата проведения: 6 ноября, среда
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Резюме
Трибуна
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Инициативный аудит бухгалтерии и финансов в бизнесе
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Эксперименты по маркировке продолжаются: привет, маркированная жвачка
Принят закон о новых штрафах для работодателей
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Документы
Центральный банк РФ: Письмо № 4990-U-2024/7 от 24.09.2024
Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011
Минфин РФ: Письмо № 03-02-06/32816 от 14.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/33002 от 14.04.2022
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-20/3612@ от 14.04.2022
Минфин РФ, Казначейство России: Письмо № 09-02-09/40987 от 29.04.2022
: Федеральный закон № 362-ФЗ от 29.10.2024
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5624 от 11.05.2022
Минфин РФ: Приказ № 2н от 09.01.2019
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