Бизнес на УСН добровольно хочет платить НДС. Утренний бухгалтер № 5758

Упрощенцев с доходами до 60 млн рублей освободили от НДС. Но они сами зачем-то хотят его платить, причем по льготной ставке, на которую у них нет права. Бухгалтеры в недоумении – зачем?

Налоговики грозят пенями за несдачу уведомлений. Но вообще-то пеней быть не должно, если на ЕНС есть деньги.

При выходе из ООО нет НДФЛ, если учредитель владел долей более 5 лет. Если за эти годы размер доли менялся, то льгота будет только на ту часть, которая числилась за учредителем более 5 лет.

Поставщики выдают дубликаты первички только за деньги.

Повышение ключевой ставки не разгоняет инфляцию, считают в ЦБ.

Как вернуть деньги, если вы купили некачественный товар? Объясняют эксперты.

Если в акте или решении по налоговой проверке нет фразы «дробление бизнеса», право на амнистию все равно есть.

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