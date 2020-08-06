Субсидию зажать нельзя выдать. Правительство диктует свои правила

Ну, вот почему у нас всегда за хорошей законодательной инициативой следуют абсолютно уродские механизмы реализации? Замечательное было предложение — поддержать внутренний туризм на фоне закрытия традиционных зарубежных туристических маршрутов. Я прям позавидовал тем, кто имел реальный шанс оптимизировать свои затраты на отдых. Но, как обычно, дьявол скрывался в деталях. А они таковы. Ростуризм назвал еще несколько условий для получения кэшбэка по турпоездкам. Да и продажа туров с кэшбеком продлится всего неделю. Дата начала кампании пока не названа. В общем, гладко было на бумаге...

Остается только надеяться, что реализация обещания правительства выделить дополнительные 18,4 млрд на детские выплаты, будет более продуманной. Как, например, выделение больше 94 млн. руб. на создание искусственного интеллекта, который будет отслеживать фейковые новости. Почему-то кажется, что в этом случае с механизмами реализации все будет в порядке.

Мы не будем брать пример с наших законодателей. Если обещаем, что рецепт блюда с кабачками называется «пальчики оближешь», то так оно и есть, без всяких дополнительных условий. Нам понадобится фарш куриный, лук, морковь, соль, перец, сыр твердых сортов, яйцо, сметана, кабачок. Заранее обжариваем морковь с луком. Кабачок нарезаем кружочками удаляем сердцевину и варим 5 минут. В фарш добавляем обжаренные лук и морковь, соль, перец по вкусу, яйцо. Кольцо кабачка выкладываем на противень и наполняем фаршем башенкой. Верх башенки и свободное кольцо кабачка смазываем сметаной. Отправляем в духовку на 35 минут. Подаём, украшая сыром.

Подкрепились? А теперь к финансовым новостям.

Вокруг коронавируса

— На случай второй волны коронавируса готовят «план Б»

Спасение утопающих

— 129 тыс. компаний и ИП уже подали заявление на субсидию по профилактике коронавируса

— Налоговыми каникулами в период пандемии воспользовались лишь 2% крупных компаний

Новости из ИФНС

— Налоговики предупреждают о мошенниках, рассылающих письма от имени ФНС

— Госдума примет закон об упрощении внесения сведений о собственниках недвижимости в ЕГРН

Узнайте, как...

— учесть нерабочие дни в статистической отчетности

— сейчас налоговики считают 1% взносов для ИП на упрощенке 15%?

— получить бумажное свидетельство о постановке на учет в ИФНС

— учесть расходы на профилактику COVID-19 при расчете налогов

Спрашивали — отвечаем...

— Как быстро, дешево и просто сменить участников в ООО? Никак

— ИП на УСН получает товар «из ниоткуда». Какие могут быть проблемы?

— ФНС убрала срок уплаты налогов из уведомления физлицам. Зачем?

— Какой датой при ликвидации компании увольнять директора?

— Когда выплаты при увольнении работников, выходящих на пенсию, не облагаются НДФЛ и взносами

— Организация ничего не нарушила, а ей прилетают пени. Сразу жаловаться или есть варианты?

— Кто должен готовить и сдавать СЗВ-М? Бухгалтерия или кадры?

— НДФЛ с чая, кофе, печенек для офиса. Кто-нибудь заморачивался?

Внимание!

— Росстат утвердил новые формы статотчетности по наблюдению за финансами

— Росстат объяснил, как указывать стимулирующие выплаты медикам в отчетности

— Выход из ООО с 10 августа будет осуществляться по-новому

— Обновят порядок сверки по налогам

— Оплату за нерабочие дни можно включить в расходы по прибыли. Но как внереализационные расходы

— Нерабочие дни войдут в стаж для досрочной пенсии

— 8% вместо 6% и 20 % вместо 15%. Принят закон о переходном периоде для УСН

Не может не радовать!

— Для получения субсидий на оплату ЖКХ не нужно будет собирать справки

— Для оформления пособия на детей от 3 до 7 лет не будет нужна справка об алиментах

— ЕДВ инвалидам стали назначать в беззаявительном порядке

— Налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП продлили еще на три года

— Профсоюзы поддержали проекты об ограничении удержаний из зарплаты

УУППССС...

— Банки отклонили 2/3 заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов

— Налоговые декларации с арифметическими ошибками будут считаться несданными

— Банки хотят получить право без спроса списывать деньги со счетов физлиц

— В столице оштрафовали более 6 тыс. торговых точек на сумму более 300 млн. За нарушение масочного режима

— Стоимость российских лекарств выросла почти на 24%. По сравнению с прошлым годом

— Канцтовары для первоклассников подорожали на 55 %

— Расходы на президента и его администрацию могут вырасти

А что? А вдруг?

— Минюст разъяснил идею о конфискации подозрительных денег

— В ГД поддержали идею продлить на август выплаты по 10000 на детей

— Профсоюзы предложили резко увеличить размер пособий по безработице

Понемногу о разном...

— Правила работы по совместительству предлагают изменить

— За трудоустройство выпускников работодателям предложили давать субсидию в 3 МРОТ

— Росстат посчитал доходы граждан во время пандемии

— ФСС определил, как будет рассчитывать скидки и надбавки в 2021 году

— Однажды отказавшись от бумажной трудовой, вернуться к ней уже невозможно

— Заявление на предупредительные меры за счет ФСС можно подать до 1 октября

— Облагать налогом предлагают только вклады выше 5 млн. рублей

— Маркировка питьевой воды может стать обязательной во II квартале 2021 года

— Период выплат накопительной пенсии с 2021 года составит 22 года

— Порог для налогового резидентства в 2020 году снижен до 90 дней

— Ставку 0% для иностранных дивидендов продлят на три года

О как!

— Крупные компании остались без господдержки. Причин несколько

— Работники в возрасте 40 смогут уделить больше времени своему здоровью: 1 день в год

— Правительство расширит санкции против иностранного бизнеса

— Путин поручил проработать не учтенные в Конституции поправки и внести их в другие нормативные акты

Без комментариев

— Интересное исследование по безналичным расчетам в период пандемии

— Как малый и средний бизнес восстанавливается после коронакризиса

До чего дошел прогресс!

— Промсвязьбанк запустил бесплатный сервис по выставлению счетов с QR-кодом

— Система «Меркурий» помогает выявлять фирмы-фантомы

— Банки придумали новый способ продвигать биометрию в массы

— Visa и «Яндекс.Касса» запустили сервис по переводу зарплаты на карты любых банков

Не наступаем на чужие грабли

— 15 компаний-посредников в оптимизации НДС. И 1,1 млрд доначисленных налогов

— Уклонение от уплаты налогов на сумму в 500 млн руб. Обвиняемый использовал все возможные уловки

— Троянский конь от налоговиков: присылают простое письмо по ТКС, а внутри — требование

— Новый шедевр от налоговиков: просят вне рамок подтвердить право на льготу по НДС