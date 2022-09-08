Изменения в учете НДС по аренде, форме РСВ и платежках на уплату налогов, а также регистрация обособки в ФСС, подключение кадрового ЭДО к Госуслугам

Иногда, читая новости, чувствуешь себя почти разведчиком в тылу врага. Вот только несколько новостей недели.

Банки раскроют информацию. Но не всем, а только участникам рынка, поднадзорным Банку России. Поэтому, что творится внутри банковской «кухни» для независимых аналитиков и журналистов, а значит, и для нас с вами, останется тайной.

На этом фоне радует, что сократят число компаний, которым разрешено прятать бухотчетность. Хотелось бы, знаете, видеть финансовую информацию своего контрагента прежде, чем заключить договор. Но все эти ограничения и тайны не касаются ФНС, инспекторы которой имеют возможность разузнать, например, чем занимается российский бизнес в ДНР и ЛНР.

У нас нет секретов от читателей нашего блога. Поэтому сегодня мы делимся рецептом янтарного пирога с тыквой. Нам понадобится 600 гр. тыквы, ½ стакана сахара, по 1 апельсину и лимону, 200 гр. пшеничной муки, 2 ст. л. меда, 1 стакан изюма без косточек, 1 ч. л. молотой корицы и 2 ч. л. разрыхлителя. Тыкву нарезать на маленькие кубики. Добавить сахар, мед, цедру апельсина (лимона), сок лимона, корицу. Добавить изюм и оставить на полчаса, чтобы тыква дала сок и сахар немного растворился, периодически смесь перемешивать. После чего добавить разрыхлитель, муку и перемешать. Выложить в форму, предварительно смазав ее сливочным или растительным маслом. Поставить пирог в предварительно разогретую до 180°C духовку на 40–60 минут.

Теперь можно и к новостям.

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