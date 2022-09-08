Изменения в учете НДС по аренде, форме РСВ и платежках на уплату налогов, а также регистрация обособки в ФСС, подключение кадрового ЭДО к Госуслугам

Иногда, читая новости, чувствуешь себя почти разведчиком в тылу врага. Вот только несколько новостей недели.
Банки раскроют информацию. Но не всем, а только участникам рынка, поднадзорным Банку России. Поэтому, что творится внутри банковской «кухни» для независимых аналитиков и журналистов, а значит, и для нас с вами, останется тайной.
На этом фоне радует, что сократят число компаний, которым разрешено прятать бухотчетность. Хотелось бы, знаете, видеть финансовую информацию своего контрагента прежде, чем заключить договор. Но все эти ограничения и тайны не касаются ФНС, инспекторы которой имеют возможность разузнать, например, чем занимается российский бизнес в ДНР и ЛНР.
У нас нет секретов от читателей нашего блога. Поэтому сегодня мы делимся рецептом янтарного пирога с тыквой. Нам понадобится 600 гр. тыквы, ½ стакана сахара, по 1 апельсину и лимону, 200 гр. пшеничной муки, 2 ст. л. меда, 1 стакан изюма без косточек, 1 ч. л. молотой корицы и 2 ч. л. разрыхлителя.
Тыкву нарезать на маленькие кубики. Добавить сахар, мед, цедру апельсина (лимона), сок лимона, корицу. Добавить изюм и оставить на полчаса, чтобы тыква дала сок и сахар немного растворился, периодически смесь перемешивать. После чего добавить разрыхлитель, муку и перемешать. Выложить в форму, предварительно смазав ее сливочным или растительным маслом. Поставить пирог в предварительно разогретую до 180°C духовку на 40–60 минут.
Теперь можно и к новостям.
Важно
- С 7 августа по-новому учитывают НДС по аренде.
- Будет новый бланк для истребования документов по налоговой проверке.
- Будет новая форма РСВ и новый ежемесячный отчет с ИНН, СНИЛС и зарплатой.
- Работодатели должны подключить свою систему для кадрового ЭДО к Госуслугам.
- Формально уже с 1 сентября интернет-рекламу нужно маркировать. Но исполнить закон пока невозможно.
- Уведомление об обработке персданных не обязательно было сдавать до 1 сентября.
- ИП без наемных работников не избежать участи перехода на ЕНП.
- Налоговики грозятся заблокировать счет предпринимателям без работников, которые не сдали РСВ.
- Сумма госконтракта с упрощенцами не уменьшается на НДС.
- С 13 сентября меняют тарифы на ОСАГО.
- В платежках на уплату налогов не будет статусов 01, 02, 13 и будет много нулей.
- С 1 октября вступят в силу изменения для налоговых агентов по НДС.
Обращаем внимание
- Уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы будущего года нельзя.
- ИП на НПД не может нанимать сотрудников.
- СФР будет оформлять СНИЛС на иностранцев по данным с Госуслуг.
- С 13 сентября работодатели сдают в ФСС новое заявление для пособий на погребение.
- Подтверждать соответствие продукции в упрощенном порядке можно будет еще год.
- Из-за новых правил обучения по ОТ с 1 сентября не надо проводить внеочередное обучение.
- Если деятельность не велась, СЗВ-М все равно нужно сдать.
- 1 сентября заработает ГИС ЭПД для электронных транспортных накладных.
- Не всякую обособку надо регистрировать в ФСС.
Из первых рук
- За бесплатное устранение недостатков в гарантийный срок надо заплатить НДС, считает Минфин.
- Самозанятым разрешили торговать на ярмарках.
- ИП на ПСН платит фиксированные взносы в ИФНС по месту прописки.
- Чтобы уйти на пенсию в 45 лет, женщине нужно 7,5 лет провести под землей, объяснил ПФР.
- Акцизы на бензин и транспортный налог между собой не связаны.
- За совмещение сотруднику можно доплачивать больше, чем оклад по вакантной должности.
- Сотрудники с детьми могут работать неполный день. Но и зарплату они тоже будут получать неполную.
Для информации
- «МТС банк» запустил прямые бесплатные переводы на карты заграничного Mbank.
- ПО для бизнеса вдвое дешевле рынка. На МСП появились новые предложения.
- Для расчета компенсации дистанционным сотрудникам нужны их квитанции за свет и интернет.
- Чеки коррекции формируются по-разному на ФФД 1.05 и 1.1.
- Граждан ЛДНР можно принимать на работу без патента и после дактилоскопии.
- Переплату по ЕНП могут автоматически зачесть в счет долга по НПД.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Торговля через сайт — это не патент. Но налоговикам будет сложно доказать факт продажи.
- Частная клиника доказала в Верховном суде, что вправе лечить пациентов без прикрепления за счет средств ТФОМС.
- Когда на инвестиционную недвижимость амортизация не начисляется: разъяснение эксперта.
- Учредитель может оказывать своей фирме услуги как самозанятый.
- Когда возвращаете на счет деньги, снятые по ошибке с корпоративной карты, чек выбивать не нужно.
- Бухгалтеры торопятся зачесть переплату по налогам в счет ЕНП. Но эта участь и так не минует никого.
- Было ЗАО, стало ООО. Расчет страховых взносов надо вести «с чистого листа».
- Если налоговики не учли льготу при начислении имущественных налогов физлиц, надо подать заявление.
- По счету, выписанному на организацию, может заплатить физлицо. От покупателя нужно письмо, а от поставщика — чек ККТ.
- Из-за остатка на вспомогательном счете 000 баланс не сойдется.
Для ИТ-компаний
- Если IT-компания раньше не проходила на льготы по доле доходов, а теперь проходит, пониженные взносы будут с 1 июля.
- Налоговые льготы для инвесторов. Чтобы поддержать разработчиков технологий.
- Для пониженных взносов и 0% налога на прибыль IT-компания должна иметь 70% профильных доходов.
О соцвычетах
- Для получения соцвычета на фитнес нужен договор и чеки.
- Налоговики не отдают НДФЛ по соцвычету. Внесли его в личный кабинет ИП и списывают в счет налогов по бизнесу.
На всякого мудреца...
- Работодатель опоздал с увольнением, и договор сотрудницы из срочного превратился в бессрочный.
- Налоговая не доказала, что почта доставила требование. Суд отменил штраф.
В планах
- В организациях могут внедрить должности цеховых врачей.
- Власти задумались о повышении компенсации за использование личного авто.
А тем временем...
- Финская электротехническая компания передала бизнес в РФ топ-менеджерам.
- Huawei поймали на вывозе русских сотрудников. В теплые страны.
- UnionPay ограничила работу в России с санкционными банками.
- Из России ушли 3 тысячи иностранных компаний.
- Производитель бытовой техники Electrolux покидает Россию. Свою продукцию поставлять в страну он больше не будут.
Упс...
- Российские банки потеряли за шесть месяцев 2022 года 1,5 трлн рублей.
- В Центробанке рассказали о превращении валютных счетов россиян в де-факто рублевые.
- Россияне потеряли финансовые «подушки безопасности» и перестали копить деньги.
- Россияне спасают остатки накоплений, опустошая свои валютные вклады.
О как!
- Почта России будет доставлять вино. Беспилотниками.
- Согласие на обработку личных данных можно будет дать, а потом передумать и отозвать.
И о хорошем
- Mastercard выпустил первые карты для слепых.
- Для визитов к врачу беременной сотруднице не нужен больничный. Хватит справки.
- Бизнес снизит издержки в 10 раз благодаря упрощенному декларированию товаров.
- Сотрудников с маленькой зарплатой нельзя лишать премии.
- Людям в трудной ситуации могут списать долги за коммуналку.