Новое в ЕФС-1, новости для ИП, изменения в оформлении электронной подписи, штрафы за неоказание содействия военкоматам

Ключевой темой недели, судя по количеству новостей, стали изменения в ЕФС-1. Спешим успокоить коллег, что переход на новую форму случится не завтра, во всяком случае, отчет за 9 месяцев нужно сдавать по старой форме – и это, безусловно, радует. Особенно на фоне тех «нескладушек», которые уже отметили специалисты. Так, в Разделе 2 (вместо формы 4-ФСС) появилось поле «Код подчиненности». В порядке заполнения о нем не сказано ни слова. И это не единственный раздел, вызывающий вопросы. Надеемся, что итоговый документ будет максимально выверен и корректен.

Однако правильно сформировать отчет – только полдела. Нужно быть готовым, что СФР откажет в приеме новой формы ЕФС-1. Нюансы формирования отчета ЕФС-1 – в соответствующем разделе нашего дайджеста.

В отличие от СФР наши специалисты не отказывают клиентам в помощи по вопросам ведения бухучета и работы с программами 1С. Можете проверить. 😊

А еще мы всегда готовы поделиться интересным рецептом, чтобы совместить полезное с приятным. Но сначала – дайджест важных для бухгалтера новостей.

Ну, что, поехали!

Важно

Обращаем внимание

Новости для ИП

Все про ЕФС-1

Из первых рук

Узнайте, …

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

А тем временем

В планах

Немного статистики

О как!

УПС…

И о хорошем

Итак, сегодня у нас рецепт апельсиновых блинчиков. Нам понадобится 1 ½ стакана молока, 3 куриных яйца, 1 стакан пшеничной муки, 2 ст. л. сахара, 1 щепотка соли, 2 ст. л. растительного масла и 1 апельсин. От общего количества молока отлить половину стакана в отдельную посуду, добавить натертую цедру апельсина, сахар и довести до кипения. Накрыть крышкой и дать остыть. Апельсин разрезать пополам, выжать сок, процедить в отдельную посуду, затем туда же процедить остывшую смесь с цедрой. Отжатую цедру выбрасываем. Взбить яйца со щепоткой соли до легкой пенки, добавить процеженную смесь с соком, хорошо перемешать венчиком. Муку просеять и соединить ее с яично-апельсиновой смесью. Хорошо все перемешать венчиком до однородного густоватого теста. Добавить растительное масло и снова все хорошо перемешать. Затем влить оставшееся молоко и еще раз хорошо перемешать. Жарим блинчики на хорошо нагретой сковороде. Готовые блинчики выкладываем на блюдо, наливаем чай и подаем блины на стол. Как вам вкус апельсиновых блинчиков?

Реклама: ООО «Зубр Текнолоджис», ИНН: 7720687654