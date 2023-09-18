Новое в ЕФС-1, новости для ИП, изменения в оформлении электронной подписи, штрафы за неоказание содействия военкоматам

Ключевой темой недели, судя по количеству новостей, стали изменения в ЕФС-1. Спешим успокоить коллег, что переход на новую форму случится не завтра, во всяком случае, отчет за 9 месяцев нужно сдавать по старой форме – и это, безусловно, радует. Особенно на фоне тех «нескладушек», которые уже отметили специалисты. Так, в Разделе 2 (вместо формы 4-ФСС) появилось поле «Код подчиненности». В порядке заполнения о нем не сказано ни слова. И это не единственный раздел, вызывающий вопросы. Надеемся, что итоговый документ будет максимально выверен и корректен.
Однако правильно сформировать отчет – только полдела. Нужно быть готовым, что СФР откажет в приеме новой формы ЕФС-1. Нюансы формирования отчета ЕФС-1 – в соответствующем разделе нашего дайджеста.
В отличие от СФР наши специалисты не отказывают клиентам в помощи по вопросам ведения бухучета и работы с программами 1С. Можете проверить. 😊
А еще мы всегда готовы поделиться интересным рецептом, чтобы совместить полезное с приятным. Но сначала – дайджест важных для бухгалтера новостей.
Ну, что, поехали!
Важно
ФНС запустила промо-страницу по упрощенной ликвидации бизнеса
Меняют правила оформления электронной подписи руководителей компаний и ИП
Пришли уведомления на имущественные налоги. Проверьте, все там правильно?
Обращаем внимание
Штрафы за неоказание содействия военкоматам с 1 октября 2023 года будут до 500 000 рублей
Компанию заставят заплатить НДФЛ и взносы за самозанятого, если он отдыхает в субботу и воскресенье
Неуплаченные фиксированные взносы надо указывать в строках 140 – 143 декларации по УСН
Счет-фактуру, подписанную неуполномоченным лицом, не примут к вычету по НДС.
Можно принимать на работу сотрудников без военного билета. Но надо сообщить об этом в военкомат
Новости для ИП
Вырастет база для расчета 1% взносов ИП. Не все расходы будут учитывать при расчете
ИП теряет право на ПСН задним числом с начала действия патента
Правительство уточняет требования к хранению МЧД. Что надо учесть компаниям и ИП?
Все про ЕФС-1
Смену регномера работодателя надо будет отражать в форме ЕФС-1 как отдельное кадровое мероприятие
В форме ЕФС-1 будет новое поле для льготы по взносам на травматизм
Бухгалтерам объяснили, как заполнять начальные данные в ЕФС-1 и делать пересчет по взносам на травматизм
Раздел ЕФС-1 о стаже надо будет сдавать досрочно на заболевших сотрудников
Дистанционщиков и полставочников надо будет помечать в форме ЕФС-1 специальным кодом
При приеме сотрудников в форме ЕФС-1 надо будет указывать новый код
Из первых рук
Можно запросить у налоговиков акт сверки старой формы по налогам за прошлые годы
ФНС пояснила, по какой форме сдавать заявление на акт сверки по налогам
Для ФСБУ 25/2018 арендные платежи в твердой сумме определяют по МСФО
Минфин озвучил бухгалтерские проводки для налога на сверхприбыль. Задействованы счета 68, 96, 99
Налоговики не должны начислять фиксированные взносы физлицам, уличенным в ведении бизнеса без статуса ИП
Узнайте, …
… какие отчеты бухгалтерам надо сдать в сентябре и какие налоги уплатить
… как ИП получить декретные. Успейте все оформить в 2023 году
… какие документы нужны ИП для перевыпуска электронной подписи
Для информации
Путин подписал указ о «цифровом паспорте». Что это за документ?
Не возразил — значит согласовал. Проекты, вовремя не рассмотренные чиновниками, будут согласовываться автоматически
ФНС рассылает уведомления об оплате личных налогов. Служба планирует получить 348 млрд рублей
Роструд не разрешает удерживать отпускные за несостоявшийся отпуск
Лайфхаки: берем на вооружение
Основные проводки по НДС. Проверьте, что делаете верные записи
Если хотите, чтобы возврат налога по имущественному вычету прошел быстро, включайте заявление в 3-НДФЛ
Оплатить налог по ПСН, не оплачивая налог на имущество, не получится
Компенсации удаленщику за работу на его оборудовании можно списывать как прочие расходы
Будьте внимательны при заполнении первичной декларации. Уменьшить неправильный налог теперь стало сложнее
А тем временем
Жители страны отправились на заработки в новые регионы, где платят больше
В ключевых отраслях экономики не хватает 200 тысяч сотрудников
Минфин США включил в санкционный лист почти 100 компаний и 70 физических лиц
В планах
Экспортеров могут обязать возвращать валютную выручку в страну
Немного статистики
Средняя зарплата бухгалтеров выросла с 38 до 50 тысяч рублей
У 64% компаний сотрудники работают полностью в офисе, без удаленки
О как!
20% и точка! ФНС объяснила, какую ставку НДС применять для сэндвичей, гамбургеров, чизбургеров и аналогичных изделий
Госдума: импортную электронную продукцию не освободят от НДС
«Сбер», МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Яндекс» и Avito — против сбора персональных данных в одной госсистеме
Суд признал банкротом депутата, которого арестовали за уклонение от уплаты налогов
УПС…
Обновление айфона до iOS 17 может повлиять на работу банковских приложений
Вместо налогового вычета москвич получил недоимку в размере 87 тысяч рублей
И о хорошем
ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств
Родители детей-инвалидов могут работать и не терять социальные выплаты
Итак, сегодня у нас рецепт апельсиновых блинчиков. Нам понадобится 1 ½ стакана молока, 3 куриных яйца, 1 стакан пшеничной муки, 2 ст. л. сахара, 1 щепотка соли, 2 ст. л. растительного масла и 1 апельсин.
От общего количества молока отлить половину стакана в отдельную посуду, добавить натертую цедру апельсина, сахар и довести до кипения. Накрыть крышкой и дать остыть. Апельсин разрезать пополам, выжать сок, процедить в отдельную посуду, затем туда же процедить остывшую смесь с цедрой. Отжатую цедру выбрасываем. Взбить яйца со щепоткой соли до легкой пенки, добавить процеженную смесь с соком, хорошо перемешать венчиком. Муку просеять и соединить ее с яично-апельсиновой смесью. Хорошо все перемешать венчиком до однородного густоватого теста. Добавить растительное масло и снова все хорошо перемешать. Затем влить оставшееся молоко и еще раз хорошо перемешать.
Жарим блинчики на хорошо нагретой сковороде. Готовые блинчики выкладываем на блюдо, наливаем чай и подаем блины на стол. Как вам вкус апельсиновых блинчиков?
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