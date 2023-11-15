Новая форма счет-фактуры и обновленная отчетность для Росстата, исключение высокорисковых компаний из госреестров, изменения периодов по НДФЛ

Неделя была настолько информационно-насыщенной, что к концу хотелось, чтобы горшочек уже не варил. Начнем с важного.
Новости про воинский учет мы выделили в отдельный подраздел, читайте ниже.
Никак не определятся с формой 6-НДФЛ: оказалось, что новая не годится, поэтому пока нет официальной, будет рекомендованная. Меняются периоды по НДФЛ. И вводят обязательное второе уведомление. Бухгалтеров ожидает новая форма счет-фактуры, обновленная форма отчета СЗВ-ДСО и обновленная отчетность для Росстата о численности, условиях и оплате труда работников. Уфффф…
И только наши специалисты по-прежнему готовы помочь с вопросами по работе с программами 1С и ведению бухучета. Иногда стабильность — это неплохо.:-)
В нашем дайджесте — все самое важное для бухгалтера. И, традиционно, новый, очень ноябрьский рецепт.
Ну, что, поехали!
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А теперь к ноябрьскому рецепту. Предлагаем приготовить куриные ножки в паприке, запеченные с картофелем и помидорами.
Нам понадобится:
6 куриных бедер,
2 столовые ложки дижонской горчицы,
сок 1 лимона,
2 чайные ложки паприки,
4 столовые ложки оливкового масла,
700 гр. картофеля,
1 красный лук,
6 зубчиков чеснока,
500 гр. помидоров черри,
розмарин, соль, перец.
Куриные бедра помойте, просушите бумажным полотенцем, острым ножом срежьте излишки жира и кожицы. Посолите и поперчите со всех сторон. В большой миске смешайте горчицу, лимонный сок, паприку, 2 столовые ложки оливкового масла, а также соль и перец по вкусу. Добавьте куриные бедра и тщательно перемешайте. Отставьте в сторону и займитесь овощами.
Клубни картофеля тщательно помойте, не снимая кожуру разрежьте их пополам (или на 4 части, если картофель крупный). Разрежьте красный лук на 4 равные дольки. Зубчики чеснока отделите друг от друга, помойте, но не снимайте кожуру. Помидоры черри разрежьте пополам, но держите их отдельно от других овощей.
В большой форме для запекания смешайте нарезанный картофель, лук и чеснок. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла. Равномерно распределите овощи по дну формы для запекания, сверху выложите веточки розмарина. Сверху выложите маринованные в соусе куриные бедра и остатки соуса. Запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 30 минут.
Достаньте форму для запекания из духовки, добавьте помидоры черри, верните в духовку и продолжайте запекать в течение 20-25 минут или до полной готовности овощей и курицы. Слегка остудите и подавайте к столу. Понравилось? :-)
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