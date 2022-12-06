«Утренний бухгалтер». Новые КБК по налогам и взносам заработают с 2023 года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
С 2023 года меняются некоторые КБК – например, по дивидендам по ставке 13% и 15%, по страховым взносам, в том числе фиксированным взносам ИП.
IT-компании жалуются, что не могут взять льготный кредит без залога имущества. Банки отказывают один за другим.
Власти заморозили накопительную пенсию до 2025 года. Путин подписал закон.
Короткая и удобная напоминалка, что бухгалтеру успеть до Нового года. Забирайте себе!
Как иностранным заказчикам платить фрилансерам из России? Важный и полезный обзор.
Что такое МЧД и что будет, если не перейти на них вовремя?
Обязательное использование машиночитаемых доверенностей (МЧД) планируют перенести с января на сентябрь 2023 года.
Но когда все заработает, сотрудники смогут подписывать документы только при наличии КЭП физлица и машиночитаемой доверенности от руководителя.
Рассказываем, что делать, чтобы соблюсти все условия, в статье.
Как производству выйти на маркетплейсы
Эксперты из МоегоСклада расскажут об этом 8 ноября в 11:00 мск на вебинаре:
🔥Тренды производства в 2023: как перестроиться под D2C-продажи;
🔥Как без дорогого внедрения автоматизировать производство и торговлю на нескольких маркетплейсах сразу;
🔥Как анализировать продажи и расходы, чтобы производить то, что нужно и выгодно.
Также узнаете, как объединить производство, склад, продажи и закупки в единую систему. Без дорогого внедрения и специальных навыков.
Новости
1 🚧 Жизнь удаленщиков, которые трудятся из-за границы, усложнят
2 IT-компания не учитывает субсидию для расчета 70% доли доходов
3 Стало известно, кому будут давать допотпуск за особый характер работы
4 Утвердили новый бланк на раскрытие налоговой тайны с электронным форматом 5.03
5 Стаж для больничного будут считать по-новому
6 При продаже земельного участка после межевания бухгалтеры советуют прикладывать к декларации 3-НДФЛ расчет стоимости
7 💡 Бухгалтерам расскажут, как составить финмодель на 2023 год и подсказать директору пути развития компании
8 Отцов детей с инвалидностью могут освободить от мобилизации
9 📅 Смотрите сейчас в прямом эфире: как вам отчитаться в Федресурс
10 👆👇 Выплаты старшим по дому предложили освободить от НДФЛ и взносов. Реакция Минфина пока неизвестна
11 Кудрин стал советником по корпоративному развитию «Яндекса»
12 Право на досрочную пенсию расширят
13 🔝 «Клерк» вошел в ТОП-20 финансовых СМИ страны
14 При загранкомандировках суточные в размере 2 500 руб. не облагаются НДФЛ
15 Генпрокуратуру просят заблокировать YouTube
16 Работников бюджетных учреждений ДНР переведут на удаленку
17 В ЕГРЮЛ внесли сведения о компаниях из реестров новых регионов
18 Утвердили новые правила заполнения статотчета № П-4 «Сведения о численности и зарплате»
19 В Казани появился первый офис исламского банкинга
20 Легализуют криптовалюту не раньше 2023 года
21 При переводе сотрудника из одной обособки в другую взносы считают с учетом общего дохода
22 Мосбиржа разрешила сделки с облигациями в юанях
23 Обзор финансовой стабильности: кто больше всех пострадал от санкций
24 Посылки от «Почты России» можно получить в ближайшем магазине, пункте выдачи заказов или в кофейне
25 💥 Будут новые КБК по НДФЛ, страховым взносам, налогу на прибыль
27 ЦБ: малый бизнес отказывается от кредитов, даже одобренных банком
28 Газпромбанк запустил переводы в юанях
29 Путин подписал закон о бюджете
30 ⚡ Прожиточный минимум в 2023 году будет 14 375 рублей. Внимание! Это не МРОТ
31 За личные налоги можно получить кэшбэк
32 Мобилизованные госслужащие после возвращения займут прежнюю должность – новый закон
33 Пособие из маткапитала будут платить не только за второго, но и за первого ребенка до 3 лет
34 Азербайджан может подключиться к платежной системе «Мир»
35 IT-компании не могут взять льготный кредит без залога имущества
36 Накопительную пенсию заморозили до 2025 года
37 Строители отправятся в Мариуполь с бизнес-миссией
38 Подать заявление на выпуск карты москвича можно только в электронном виде
39 📒 Главные новости 5 декабря одной строкой
40 Через «Тинькофф инвестиции» можно будет торговать заблокированными акциями
41 У Сбера новый бонус для малого бизнеса
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События
Новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»: готовимся к применению
Дата проведения: 12 декабря, понедельник
Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Новые ФСБУ и изменения в Налоговом кодексе 2023 г.
Дата проведения: 12 декабря, понедельник
Эффективная деловая коммуникация
Дата проведения: 12 декабря, понедельник
Идёт набор в группу с 04 декабря по воскресеньям! Финансовая отчетность по МСФО . Очно или дистанционно.
Дата проведения: 11 декабря, воскресенье
Франшиза: схема дробления или модель бизнеса?
Дата проведения: 9 декабря, пятница
Вебинар c Ольгой Антошиной «Ошибки бухгалтера при применении новых ФСБУ: разбираем и даём рекомендации по исправлению»
Дата проведения: 9 декабря, пятница
Революция в уплате налогов. Единый налоговый платеж: инструкция по работе в 2023 году
Дата проведения: 9 декабря, пятница
Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.
Дата проведения: 9 декабря, пятница
Начался набор! Финансовый английский для работы в международных компаниях.Очно или дистанционно. CPA.Записаться можно в любое удобное время.
Дата проведения: 9 декабря, пятница
Учетная политика 2023: что внести из-за ЕНП и ФСБУ
Дата проведения: 8 декабря, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Уведомления на уплату налогов будут приходить на Госуслуги
Как только примут новый закон, уведомления по имущественным налогам будем получать в личных кабинетах Госуслуг.
— Как правильно учесть строительные материалы в бухучете. Проверка перед отчетностью
Раньше отечественный бухгалтер привычно относил строительные материалы на счет 10. С появлением нового стандарта по МПЗ учет изменился. Главной стала цель использования имущества. Поэтому рекомендуем перед составлением годовой отчетности провести проверку.
— Выполнение гособоронзаказа: выгода и риски для компании
В рамках закупок по 275-ФЗ есть как плюсы, так и свои особенности для контрагентов.
— Как сейчас можно защититься от отключения коммунальных услуг, даже если есть долг
Если верить статистике, то сумма долгов населения по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла за последний год на 30 млрд рублей, составив в общей сложности 767 млрд рублей.
— Контроль за работниками: что можно и что нельзя делать
Дистанционный режим работы заставляет работодателей усиливать контроль за своими работниками, и современных способов, прямо скажем, для этого немало. Однако далеко не все они действенны и законны.
— Коды доходов и вычетов для годового расчета 6-НДФЛ
Каждый работодатель при составлении годового расчета 6-НДФЛ использует коды доходов и вычетов работников. Эти коды утверждены приказом ФНС. Их нужно использовать при сдаче отчета за 2022 год.
— Утилизация компьютеров-2022: как списать технику и не нарушить закон
Расскажем о документальном оформлении утилизации компьютерной техники.
— Что влияет на кошельки россиян с 1 декабря
Публикую традиционную подборку новых законов, правил и прочих событий, которые вступают в силу с 1 декабря. Поскольку у меня канал про личные финансы, то и нововведения тоже – на эту тему или около.
— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.
— Как перейти на УСН в 2023 году и о чем важно помнить
Упрощенная система налогообложения продолжает оставаться одним из самых популярных налоговых режимов для бизнеса. Расскажем, на что обратить внимание, если вы хотите выбрать именно этот режим в следующем году.
— Что бухгалтеру осталось сделать в декабре
Важный список дел, по которому можно начать проверять себя прямо сейчас.
— «Ночной бухгалтер». Правила уплаты налогов на ЕНП еще не заработали, но опять меняются
Дайте спокойно дожить до 2023 года, просят бухгалтеры. Но нет же: если правила заполнения платежек не успеют утвердить, работать надо будет по нынешним правилам.
ФОМ провел опрос о том, сколько человек в России довольны своим материальным положением сейчас.
🔒 Правила СОУТ для микробизнеса изменились + чек-лист, на что обратить внимание
Организации и ИП, отнесенные к микропредприятиям, получили послабления при проведении специальной оценки условий труда.
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Документы
Минприроды: Приказ № 792 от 30.09.2011
Минприроды: Приказ № 399 от 11.06.2021
Центральный банк РФ: Положение № 448-П от 22.12.2014
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/15313@ от 29.10.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/76651 от 01.09.2020
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