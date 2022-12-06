«Утренний бухгалтер». Новые КБК по налогам и взносам заработают с 2023 года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С 2023 года меняются некоторые КБК – например, по дивидендам по ставке 13% и 15%, по страховым взносам, в том числе фиксированным взносам ИП.

IT-компании жалуются, что не могут взять льготный кредит без залога имущества. Банки отказывают один за другим.

Власти заморозили накопительную пенсию до 2025 года. Путин подписал закон.

Короткая и удобная напоминалка, что бухгалтеру успеть до Нового года. Забирайте себе!

Как иностранным заказчикам платить фрилансерам из России? Важный и полезный обзор.

Что такое МЧД и что будет, если не перейти на них вовремя? Обязательное использование машиночитаемых доверенностей (МЧД) планируют перенести с января на сентябрь 2023 года. Но когда все заработает, сотрудники смогут подписывать документы только при наличии КЭП физлица и машиночитаемой доверенности от руководителя. Рассказываем, что делать, чтобы соблюсти все условия, в статье.

Как производству выйти на маркетплейсы

Эксперты из МоегоСклада расскажут об этом 8 ноября в 11:00 мск на вебинаре:

🔥Тренды производства в 2023: как перестроиться под D2C-продажи;

🔥Как без дорогого внедрения автоматизировать производство и торговлю на нескольких маркетплейсах сразу;

🔥Как анализировать продажи и расходы, чтобы производить то, что нужно и выгодно.

Также узнаете, как объединить производство, склад, продажи и закупки в единую систему. Без дорогого внедрения и специальных навыков.

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Новости

1 🚧 Жизнь удаленщиков, которые трудятся из-за границы, усложнят

2 IT-компания не учитывает субсидию для расчета 70% доли доходов

3 Стало известно, кому будут давать допотпуск за особый характер работы

4 Утвердили новый бланк на раскрытие налоговой тайны с электронным форматом 5.03

5 Стаж для больничного будут считать по-новому

6 При продаже земельного участка после межевания бухгалтеры советуют прикладывать к декларации 3-НДФЛ расчет стоимости

7 💡 Бухгалтерам расскажут, как составить финмодель на 2023 год и подсказать директору пути развития компании

8 Отцов детей с инвалидностью могут освободить от мобилизации

9 📅 Смотрите сейчас в прямом эфире: как вам отчитаться в Федресурс

10 👆👇 Выплаты старшим по дому предложили освободить от НДФЛ и взносов. Реакция Минфина пока неизвестна

11 Кудрин стал советником по корпоративному развитию «Яндекса»

12 Право на досрочную пенсию расширят

13 🔝 «Клерк» вошел в ТОП-20 финансовых СМИ страны

14 При загранкомандировках суточные в размере 2 500 руб. не облагаются НДФЛ

15 Генпрокуратуру просят заблокировать YouTube

16 Работников бюджетных учреждений ДНР переведут на удаленку

17 В ЕГРЮЛ внесли сведения о компаниях из реестров новых регионов

18 Утвердили новые правила заполнения статотчета № П-4 «Сведения о численности и зарплате»

19 В Казани появился первый офис исламского банкинга

20 Легализуют криптовалюту не раньше 2023 года

21 При переводе сотрудника из одной обособки в другую взносы считают с учетом общего дохода

22 Мосбиржа разрешила сделки с облигациями в юанях

23 Обзор финансовой стабильности: кто больше всех пострадал от санкций

24 Посылки от «Почты России» можно получить в ближайшем магазине, пункте выдачи заказов или в кофейне

25 💥 Будут новые КБК по НДФЛ, страховым взносам, налогу на прибыль

26 Деловая активность выросла

27 ЦБ: малый бизнес отказывается от кредитов, даже одобренных банком

28 Газпромбанк запустил переводы в юанях

29 Путин подписал закон о бюджете

30 ⚡ Прожиточный минимум в 2023 году будет 14 375 рублей. Внимание! Это не МРОТ

31 За личные налоги можно получить кэшбэк

32 Мобилизованные госслужащие после возвращения займут прежнюю должность – новый закон

33 Пособие из маткапитала будут платить не только за второго, но и за первого ребенка до 3 лет

34 Азербайджан может подключиться к платежной системе «Мир»

35 IT-компании не могут взять льготный кредит без залога имущества

36 Накопительную пенсию заморозили до 2025 года

37 Строители отправятся в Мариуполь с бизнес-миссией

38 Подать заявление на выпуск карты москвича можно только в электронном виде

39 📒 Главные новости 5 декабря одной строкой

40 Через «Тинькофф инвестиции» можно будет торговать заблокированными акциями

41 У Сбера новый бонус для малого бизнеса

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События

Новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»: готовимся к применению

Дата проведения: 12 декабря, понедельник

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Новые ФСБУ и изменения в Налоговом кодексе 2023 г.

Дата проведения: 12 декабря, понедельник

Эффективная деловая коммуникация

Дата проведения: 12 декабря, понедельник

Идёт набор в группу с 04 декабря по воскресеньям! Финансовая отчетность по МСФО . Очно или дистанционно.

Дата проведения: 11 декабря, воскресенье

Франшиза: схема дробления или модель бизнеса?

Дата проведения: 9 декабря, пятница

Вебинар c Ольгой Антошиной «Ошибки бухгалтера при применении новых ФСБУ: разбираем и даём рекомендации по исправлению»

Дата проведения: 9 декабря, пятница

Революция в уплате налогов. Единый налоговый платеж: инструкция по работе в 2023 году

Дата проведения: 9 декабря, пятница

Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 9 декабря, пятница

Начался набор! Финансовый английский для работы в международных компаниях.Очно или дистанционно. CPA.Записаться можно в любое удобное время.

Дата проведения: 9 декабря, пятница

Учетная политика 2023: что внести из-за ЕНП и ФСБУ

Дата проведения: 8 декабря, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Уведомления на уплату налогов будут приходить на Госуслуги

Как только примут новый закон, уведомления по имущественным налогам будем получать в личных кабинетах Госуслуг.

— Как правильно учесть строительные материалы в бухучете. Проверка перед отчетностью

Раньше отечественный бухгалтер привычно относил строительные материалы на счет 10. С появлением нового стандарта по МПЗ учет изменился. Главной стала цель использования имущества. Поэтому рекомендуем перед составлением годовой отчетности провести проверку.

— Выполнение гособоронзаказа: выгода и риски для компании

В рамках закупок по 275-ФЗ есть как плюсы, так и свои особенности для контрагентов.

— Как сейчас можно защититься от отключения коммунальных услуг, даже если есть долг

Если верить статистике, то сумма долгов населения по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла за последний год на 30 млрд рублей, составив в общей сложности 767 млрд рублей.

— Контроль за работниками: что можно и что нельзя делать

Дистанционный режим работы заставляет работодателей усиливать контроль за своими работниками, и современных способов, прямо скажем, для этого немало. Однако далеко не все они действенны и законны.

— Коды доходов и вычетов для годового расчета 6-НДФЛ

Каждый работодатель при составлении годового расчета 6-НДФЛ использует коды доходов и вычетов работников. Эти коды утверждены приказом ФНС. Их нужно использовать при сдаче отчета за 2022 год.

— Утилизация компьютеров-2022: как списать технику и не нарушить закон

Расскажем о документальном оформлении утилизации компьютерной техники.

— Что влияет на кошельки россиян с 1 декабря

Публикую традиционную подборку новых законов, правил и прочих событий, которые вступают в силу с 1 декабря. Поскольку у меня канал про личные финансы, то и нововведения тоже – на эту тему или около.

— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.

— Как перейти на УСН в 2023 году и о чем важно помнить

Упрощенная система налогообложения продолжает оставаться одним из самых популярных налоговых режимов для бизнеса. Расскажем, на что обратить внимание, если вы хотите выбрать именно этот режим в следующем году.

— Что бухгалтеру осталось сделать в декабре

Важный список дел, по которому можно начать проверять себя прямо сейчас.

— «Ночной бухгалтер». Правила уплаты налогов на ЕНП еще не заработали, но опять меняются

Дайте спокойно дожить до 2023 года, просят бухгалтеры. Но нет же: если правила заполнения платежек не успеют утвердить, работать надо будет по нынешним правилам.

— Цифра дня. Про социальное

ФОМ провел опрос о том, сколько человек в России довольны своим материальным положением сейчас.

🔒 Правила СОУТ для микробизнеса изменились + чек-лист, на что обратить внимание

Организации и ИП, отнесенные к микропредприятиям, получили послабления при проведении специальной оценки условий труда.

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Документы

Минприроды: Приказ № 792 от 30.09.2011

Минприроды: Приказ № 399 от 11.06.2021

Центральный банк РФ: Положение № 448-П от 22.12.2014

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/15313@ от 29.10.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/76651 от 01.09.2020

Обсуждаемые темы форума

— Отказ в приеме заявления на патент ИП

— Переход права собственности на товар при импорте

— Расчет авансового платежа НДФЛ ИП на ОСНО

— Право собственности на товар Интернет торговля)

— Отпускные и налог на прибыль

— Протокол ИФНС по итогам заседания рабочей группы

— Лимит по выручке у ИП на ОСНО

— Недоимка по налогам

— Передача дел новому главному бухгалтеру

— Как нужно распределять оплату клиента относящиеся к разным системам налогообложения?

— Комплектация номенклатуры, номер ГТД

— Запрос ПФ

— SOS ! КВПД для Патента на 2023

— Амортизация ППА

— Учредитель заграницей - как сменить директора

— Договор между российскими фирмами в у.е

— Косвенные налоги при импорте из ЕАЭС

— НДС и налог на прибыль с услуг посредника Казахстан

— Розничная торговля ювелирными изделиями. Переход ИП на ОСНО

— Отчет в ФТС экспорт