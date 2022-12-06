Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Новые КБК по налогам и взносам заработают с 2023 года

Например, по дивидендам по ставке 13% и 15%, по страховым взносам, в том числе фиксированным взносам ИП.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С 2023 года меняются некоторые КБК – например, по дивидендам по ставке 13% и 15%, по страховым взносам, в том числе фиксированным взносам ИП.

IT-компании жалуются, что не могут взять льготный кредит без залога имущества. Банки отказывают один за другим. 

Власти заморозили накопительную пенсию до 2025 года. Путин подписал закон

Короткая и удобная напоминалка, что бухгалтеру успеть до Нового года. Забирайте себе!

Как иностранным заказчикам платить фрилансерам из России? Важный и полезный обзор

Что такое МЧД и что будет, если не перейти на них вовремя?

Обязательное использование машиночитаемых доверенностей (МЧД) планируют перенести с января на сентябрь 2023 года.

Но когда все заработает, сотрудники смогут подписывать документы только при наличии КЭП физлица и машиночитаемой доверенности от руководителя.

Рассказываем, что делать, чтобы соблюсти все условия, в статье

Как производству выйти на маркетплейсы

Эксперты из МоегоСклада расскажут об этом 8 ноября в 11:00 мск на вебинаре:

🔥Тренды производства в 2023: как перестроиться под D2C-продажи;

🔥Как без дорогого внедрения автоматизировать производство и торговлю на нескольких маркетплейсах сразу;

🔥Как анализировать продажи и расходы, чтобы производить то, что нужно и выгодно.

Также узнаете, как объединить производство, склад, продажи и закупки в единую систему. Без дорогого внедрения и специальных навыков.

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Новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»: готовимся к применению

Дата проведения: 12 декабря, понедельник

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Дата проведения: 12 декабря, понедельник

Эффективная деловая коммуникация

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Идёт набор в группу с 04 декабря по воскресеньям! Финансовая отчетность по МСФО . Очно или дистанционно.

Дата проведения: 11 декабря, воскресенье

Франшиза: схема дробления или модель бизнеса?

Дата проведения: 9 декабря, пятница

Вебинар c Ольгой Антошиной «Ошибки бухгалтера при применении новых ФСБУ: разбираем и даём рекомендации по исправлению»

Дата проведения: 9 декабря, пятница

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Дата проведения: 9 декабря, пятница

Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 9 декабря, пятница

Начался набор! Финансовый английский для работы в международных компаниях.Очно или дистанционно. CPA.Записаться можно в любое удобное время.

Дата проведения: 9 декабря, пятница

Учетная политика 2023: что внести из-за ЕНП и ФСБУ

Дата проведения: 8 декабря, четверг

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Коды доходов и вычетов для годового расчета 6-НДФЛ

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Цифра дня. Про социальное

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Документы

Минприроды: Приказ № 792 от 30.09.2011

Минприроды: Приказ № 399 от 11.06.2021

Центральный банк РФ: Положение № 448-П от 22.12.2014

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/15313@ от 29.10.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/76651 от 01.09.2020

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Отказ в приеме заявления на патент ИП

Переход права собственности на товар при импорте

Расчет авансового платежа НДФЛ ИП на ОСНО

Право собственности на товар Интернет торговля)

Отпускные и налог на прибыль

Протокол ИФНС по итогам заседания рабочей группы

Лимит по выручке у ИП на ОСНО

Недоимка по налогам

Передача дел новому главному бухгалтеру

Как нужно распределять оплату клиента относящиеся к разным системам налогообложения?

Комплектация номенклатуры, номер ГТД

Запрос ПФ

SOS ! КВПД для Патента на 2023

Амортизация ППА

Учредитель заграницей - как сменить директора

Договор между российскими фирмами в у.е

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НДС и налог на прибыль с услуг посредника Казахстан

Розничная торговля ювелирными изделиями. Переход ИП на ОСНО

Отчет в ФТС экспорт

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ЕНП (единый налоговый платеж)

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Сергей Панов, основатель и генеральный директор онлайн-бухгалтерии «Мое дело» рассказывает об уходе из «Актиона», о том, как появилась идея создания проекта, сколько клиентов ведет один бухгалтер, почему на сайте нет цен и многое другое.

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