«Утренний бухгалтер». Новый МРОТ будет 16 242 рубля

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Госдума одобрила новое значение МРОТа на 2023 год. Он составит 16 242 рубля.

В новую статью 351.7 ТК РФ снова вносят правки. По новым правилам, уволенные мобилизованные получат право вернуться на прежнюю работу. Речь про ситуации со срочными трудовыми договорами.

Не забудьте до 9 января отправить уведомление, если собираетесь перейти на АУСН.

Как платить налоги в будущем году, в том числе на АУСН, рассказали тут.

Полезный обзор, какие товары будем маркировать в 2023 году: сохраняйте себе, если путаетесь.

Один из наших блогеров публикует классный репортаж из обновленного офиса Клерка: смотрите!

Как сверить данные по кассам с налоговым и бухгалтерским учетом, чтобы отчитаться без ошибок

Расхождения в отчетности и в кассовых данных, которые ОФД передает ФНС, могут стать поводом для налоговой проверки. Как этого избежать?

Для начала – сверить данные заранее, проанализировать, найти ошибки. Подробнее обо всем рассказываем в статье.

Новости

1 Опубликован список фитнес-центров для вычета по НДФЛ на 2023 год

2 У Сбера новый бонус для малого бизнеса

3 ✅ Утвердили перечень кодов ОКВЭД для бюджетников, которые в 2023 году ежемесячно будут сдавать ЕФС-1

4 В Петербурге можно пойти в магазин с собакой

5 Казахстан включили в список стран, которые обмениваются финансовой информацией с Россией

6 🔃 Если работник-самозанятый сдает компании в аренду автомобиль, с него надо удерживать НДФЛ

7 На Госуслугах можно проголосовать за меры поддержки рождаемости

8 Клиенты хвалят валютный контроль в Ак Барсе, но жалуются, что карточки выдают долго

9 📒 Главные новости 6 декабря одной строкой

10 Бонусные баллы от интернет-сервиса не облагаются страховыми взносами

11 Налоговые доходы регионов упали впервые после пандемии

12 На ВТБ напали хакеры. Платежи не уходили вчера, не уходят сегодня

13 По торговым точкам пройдет предновогодний рейд

14 Военных собираются лечить в гражданских больницах

15 Для льготы по страховым взносам IT-компания не должна писать никаких заявлений

16 Рекламу научат говорить по-русски

17 🔥 В ЕГРЮЛ будут не только коды ОКВЭД, но и процентная доля по ним

18 IT и телеком-компаниям в Тюменской области дали больше льгот

19 «Авито» начал брать комиссию 2% за доставку

20 Банки обязали обновить все терминалы, чтобы считывать QR-коды при оплате

21 Сроки сдачи бюджетной отчетности за декабрь 2022 года сдвинули

22 Допвыходные по уходу за детьми-инвалидами можно будет копить и взять сразу 24 дня

23 ⚡ Госдума одобрила повышение МРОТ до 16 242 рублей

24 Solar Staff разрешил самозанятым приглашать заказчиков, в том числе и зарубежных

25 «1С» запустила новые отраслевые тарифы

26 Малым высокотехнологичным компаниям окажут дополнительную поддержку

27 При переходе на АУСН уведомление об отказе от УСН не нужно

28 Стало ясно, как считать срок для заключения госконтракта после публикации в ЕИС

29 Власти Санкт-Петербурга получили право ввести в регионе курортный сбор

30 ❗ Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому

31 Уволенные мобилизованные получат право вернуться на прежнюю работу

32 Уничтожьте эти документы в январе 2023 года

33 Работодатель обязательно будет оплачивать дорогу вахтовиков до места работы

34 Чиновники признали, что пользоваться Налоговым кодексом очень трудно

35 Впервые на Мосбирже доля частных инвесторов превысила 80%

36 В 2023 году бизнесу не обойтись без консультанта по налогам. Делитесь, кого бы выбрали вы?

37 Для перехода на АУСН с 2023 года надо направить уведомление до 9 января

38 Путин сделает покупку автомобилей доступнее

39 Штрафы за отсутствие ОСАГО хотят увеличить в шесть раз

40 Минфин и ЦБ так и не решили вопрос о майнинге криптовалют

События

Идет набор: Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA. Запись на любое удобное время.

Дата проведения: 14 декабря, среда

Внимание! Новое для бухгалтера. Актуальные изменения налогового и бухгалтерского законодательства в 2023 году

Дата проведения: 14 декабря, среда

Как легально и выгодно вывести деньги из бизнеса. Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты и других доходов физических лиц в новых реалиях

Дата проведения: 14 декабря, среда

Идет набор!"Финансовый директор«. Финансовый анализ и диагностика бизнеса. EBITDA, NOPAT, EVA, ROE, ROA. Новейший курс от СPA. Очно. Для приезжих скидка 50%.

Дата проведения: 14 декабря, среда

Критическое мышление

Дата проведения: 14 декабря, среда

Новое в воинском учете-2023: какие документы составить в компании

Дата проведения: 13 декабря, вторник

Финансовое моделирование в MS Excel

Дата проведения: 13 декабря, вторник

Объединение ФСС И ПФР. Заработная плата в 2022 – 2023 годах: теория и практика, проблемы и решения, разъяснения и рекомендации

Дата проведения: 13 декабря, вторник

Бесплатно подберем высококвалифицированных финансистов и руководителей, подтвердивших свою квалификацию. CPA, СAP, ДипИФР (АССА), ICFE, SAP/ERP

Дата проведения: 13 декабря, вторник

Новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»: готовимся к применению

Дата проведения: 12 декабря, понедельник

Статьи

– «Утренний бухгалтер». Новые КБК по налогам и взносам заработают с 2023 года

Например, по дивидендам по ставке 13% и 15%, по страховым взносам, в том числе фиксированным взносам ИП.

– Как построить миллиардный бизнес на онлайн-бухгалтерии

Сергей Панов, основатель и генеральный директор онлайн-бухгалтерии «Мое дело» рассказывает об уходе из «Актиона», о том, как появилась идея создания проекта, сколько клиентов ведет один бухгалтер, почему на сайте нет цен и многое другое.

– Зачем проверять контрагентов и как это сделать

Российская экономика находится в процессе структурной трансформации, неоднократно отмечал Банк России. Это значит, что обостряется необходимость более тщательного планирования, расчетов возможных рисков и их последствий, в том числе и при заключении сделок с контрагентами.

– Как внести сведения о зарплате от предыдущего работодателя в 1С

В комплекте документов нового сотрудника, устраивающегося к вам на работу, практически всегда есть справки о заработной плате от предыдущего работодателя. Это может быть справка 2-НДФЛ или справка по ф.182-н. Данные этих документов необходимы для расчета пособий. Разберем, как внести эти документы в программы 1С.

– Сезон простуд: как и кем временно заменить работника

В осенние и зимние месяцы сотрудники чаще всего подвержены заболеваниям. На время болезни руководству приходится решать вопрос, кому передать их полномочия. Чтобы не было претензий ни от сотрудника, ни от ГИТ, работодателю важно соблюдать правила замещения.

– Как платить УСН за 2022 год

Особенности уплаты единого налога на УСН за 2022 году связаны с тем, что авансовые платежи уплачивались в 2022 году, а сдача декларации произойдет уже в 2023, когда начнет действовать ЕНС. Что надо учесть упрощенцам в такой ситуации, расскажем в статье.

🔒 Закрываем резерв по сомнительным долгам. Что надо проверить в конце года

Перед тем, как составить итоговую налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2023 год, надо уточнить суммы всех резервов, которые создавали в налоговом учете. В том числе – резерва по сомнительным долгам. Как его правильно проверить, расскажем в разборе.

– Компенсация морального вреда: могут ли передать автомобиль пострадавшему или заставить сделать какую-либо услугу

В ноябре 2022 года Верховный Суд дал разъяснения о способе и размере суммы компенсации морального вреда. Приводим их в статье.

– Как составить договор доверительного управления

Выгодное распоряжение имуществом осуществляется посредством передачи активов с целью доверительного управления. На практике обязательства из договора доверительного управления имуществом соотносятся с обширным перечнем прав управляющего.

– Как налоговики будут взыскивать недоимки и блокировать счета с 2023 года

Из-за введения единого налогового платежа налоговики будут присылать новые решения о взыскании или блокировки счета. А старые будут аннулироваться. Но только решения, долги не простят.

– Кто пришел на смену зарубежным брендам одежды и обуви. Обзор модных российских магазинов 2022-2023

Эксперты отмечают рост продаж российских брендов в 2022 году. Они стали выше на 30% по отношению к ноябрю прошлого года. Например, такими наблюдениями поделилась с изданием «Известия» гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

– Декларация по НДС за 4 квартал 2022 года: как сдавать

Революционных изменений при сдаче декларации по НДС за последний квартал 2022 года нет. Но это не значит, что бухгалтеру можно расслабиться. Сдача декларации по НДС и без того дело не простое.

– Цитата дня. Про схемы и ограничения

Сенатор Андрей Клишас рассказал, как власти планируют быть с удаленщиками из «чувствительных сфер» экономики.

– Год назад первые слушатели на «Клерке» прошли курс по управленческому учету. Лена Ярушкина рассказала, как это было и почему бухгалтеры учатся даже в Новый Год

Лена – наша зажигалочка, методолог Клерк.Обучения, спикер, ведущая знакомых вам мини-курсов и Бух.Стрима и просто хороший человек. Она поделилась своими впечатлениями от первого потока, рассказала, откуда у курса до сих пор такая популярность среди бухгалтеров и оставила пожелания будущим ученикам.

– Налоговые каникулы в 2023 году

Выгоднее всего зарегистрироваться и начать работать на «упрощенке» или ПСН не с конца, а с начала календарного года, чтобы не сокращать «каникулярный» период.

– «Ночной бухгалтер». Подтверждать ОКВЭД по новой системе будет не надо, но надо. Такие сделают правила

Власти, похоже, всерьез взялись за коды ОКВЭД: появились первые подробности о том, как изменят систему. Если коротко, то подтверждение кодов деятельности отменят. Но при этом к налоговикам все равно надо будет приходить уточняться.

– Что надо будет маркировать в 2023 году

Коротко расскажем, на что будет действовать обязательная маркировка, а где пока продолжится эксперимент.

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Документы

УФНС РФ по Московской обл.: Письмо № 16-12/080915@ от 30.11.2022

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № А40-115391/2019 от 15.07.2020

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-4047/16 от 08.06.2016

ФАС Уральского округа: Постановление № Ф09-3639/13 от 30.08.2013

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-22391/2022 от 20.06.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 302-ЭС19-9896 от 10.07.2019

Шестой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-6430/2022 от 07.04.2022

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 22 от 27.06.2017

Правительство РФ: Постановление № 354 от 06.05.2011

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7571@ от 01.06.2021

Обсуждаемые темы на форуме

– Ооо принимает деньги от физлица по безналичной оплате. какой надо выдать чек?

– SOS ! КВПД для Патента на 2023

– Счет-фактуры

– НПЗ или убытки

– Безвозмездная аренда

– ФСБУ 25/2018 срок аренды не определен

– Вычет по НДС с выданного аванса, если договор не заключался

– Платежное поручение по исполнительному листу

– Какие нюансы учета и налогообложения у резидентов Сколково?

– Право собственности на товар Интернет торговля)

– Документооборот в ИП Грузоперевозки

– ИП на УСН принимала оплату без онлайн кассы

– Агентский договор на покупку услуг по транспортировке за пределами РФ

– Уменьшение уставного капитала в дочерней компании проводки в учете материнской компании

– Курс возврата денежных средств покупателю

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