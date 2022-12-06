Новые КБК, расчет стажа для больничного, ОКВЭД и актуальная информация по ЕНП

Какой механизм контроля можно считать лучшим? Тот, который незаметен и не слишком жестко регламентирует жизнь бизнеса. Вот и таможенная служба решила пойти по пути «незримости» – для российского бизнеса исчезнет одно контролирующее ведомство. Разумеется, таможня не исчезнет, но, похоже, настроена не чинить серьезных препятствий компаниям из сферы ВЭД.

Будем надеяться, что все получится. Такой подход имеет все шансы стать трендом в ближайшее время.

Вот и декларацию по СОУТ бизнес может сдать самостоятельно, по проверочному листу, не прибегая к помощи сторонних фирм. Внесены (но пока не приняты) поправки в ТК, согласно которым будут отменены ограничения для оплаты сверхурочной работы. Это позволит получать оплату за все сверхурочно отработанное время, а не ограничиваться предложенными законом 120-ю часами в год.

После сверхурочной работы захочется перекусить чем-нибудь сытным и вкусным. Предлагаем приготовить куриные «растрепки». Нам понадобится 500 г куриного филе, 1 яйцо, 50 гр. твердого сыра, 1 лукавица, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, щепотка порошка карри, соль и черный молотый перец по вкусу, растительное масло для жарки. Куриное филе нарезаем очень мелкими кусочками либо измельчаем в блендере. Очень мелко нарезаем чеснок, лук натираем на мелкую терку. Твердый сыр также натираем на терке. Выкладываем в миску измельченное куриное мясо, лук, чеснок, сыр, немного порошка карри, майонез, муку, добавляем одно яйцо, солим и перчим. Хорошо вымешиваем тесто и даем ему постоять 20 минут. В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем ложкой тесто для растрепок. Обжариваем оладушки с обеих сторон по 3-4 минуты каждую сторону. Готовые «растрепки» выкладываем на бумажное полотенце и даем лишнему маслу стечь. Подаем куриные «растрепки» как основное блюдо с картофелем, рисом или овощами. Вкусно?

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