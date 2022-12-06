Новые КБК, расчет стажа для больничного, ОКВЭД и актуальная информация по ЕНП

Какой механизм контроля можно считать лучшим? Тот, который незаметен и не слишком жестко регламентирует жизнь бизнеса. Вот и таможенная служба решила пойти по пути «незримости» – для российского бизнеса исчезнет одно контролирующее ведомство. Разумеется, таможня не исчезнет, но, похоже, настроена не чинить серьезных препятствий компаниям из сферы ВЭД.
Будем надеяться, что все получится. Такой подход имеет все шансы стать трендом в ближайшее время.
Вот и декларацию по СОУТ бизнес может сдать самостоятельно, по проверочному листу, не прибегая к помощи сторонних фирм. Внесены (но пока не приняты) поправки в ТК, согласно которым будут отменены ограничения для оплаты сверхурочной работы. Это позволит получать оплату за все сверхурочно отработанное время, а не ограничиваться предложенными законом 120-ю часами в год.
После сверхурочной работы захочется перекусить чем-нибудь сытным и вкусным. Предлагаем приготовить куриные «растрепки». Нам понадобится 500 г куриного филе, 1 яйцо, 50 гр. твердого сыра, 1 лукавица, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, щепотка порошка карри, соль и черный молотый перец по вкусу, растительное масло для жарки.
Куриное филе нарезаем очень мелкими кусочками либо измельчаем в блендере. Очень мелко нарезаем чеснок, лук натираем на мелкую терку. Твердый сыр также натираем на терке. Выкладываем в миску измельченное куриное мясо, лук, чеснок, сыр, немного порошка карри, майонез, муку, добавляем одно яйцо, солим и перчим. Хорошо вымешиваем тесто и даем ему постоять 20 минут.
В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем ложкой тесто для растрепок. Обжариваем оладушки с обеих сторон по 3-4 минуты каждую сторону. Готовые «растрепки» выкладываем на бумажное полотенце и даем лишнему маслу стечь. Подаем куриные «растрепки» как основное блюдо с картофелем, рисом или овощами. Вкусно?
А теперь к новостям.
Важно
- Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому.
- Будут новые КБК по НДФЛ, страховым взносам, налогу на прибыль.
- Стало известно, как теперь уничтожать персональные данные сотрудников.
- Стаж для больничного будут считать по-новому.
- График отпусков на 2023 год надо утвердить до 16 декабря.
- За несдачу уведомлений по ЕНП будут штрафовать. Но в 2023 году вместо них можно применять платежки.
- Поздно сданное уведомление по ЕНП не приведет к недоимке.
- Систему ОКВЭД реформируют.
- Бухгалтерам напомнили, что делать с остатками отпуска.
Из первых рук
- Пособие из маткапитала будут платить не только за второго, но и за первого ребенка до 3 лет.
- Прожиточный минимум в 2023 году будет 14 375 рублей. Внимание! Это не МРОТ.
- Стало известно, из-за каких ошибок увеличиваются сроки выпуска деклараций на товары.
- Утвердили новый бланк на раскрытие налоговой тайны с электронным форматом 5.03.
- В правительство направили проект стратегии развития финрынка до 2030 года.
- Работа в отпуске по уходу за ребенком входит в стаж для отпуска.
- Негодную продукцию можно списать и включить в расходы.
Обращаем внимание
- Утвердили новые правила заполнения статотчета № П-4 «Сведения о численности и зарплате».
- Казначейство внесло новые ошибки в классификатор нарушений и рисков в учреждениях.
- В разделе 3 РСВ категория сотрудников из ЛНР и ДНР идет без аббревиатуры «ВЖ» или «ВП».
- ФНС обновила информацию о долгах и штрафах организаций.
- Путевые листы больше не надо будет регистрировать в журнале.
- С 2023 года в новых регионах бизнес сможет применять НПД, ПСН, УСН с низкими ставками.
- Зарплату и дивиденды для расчета НДФЛ суммировать нельзя!
- Если НДС по сроку 25.01.23 заплатить заранее, его могут зачесть в счет долга по другому налогу.
- У банков можно будет требовать каникулы по потребкредитам, если доход упал на 30%.
Для информации
- Обзор финансовой стабильности: кто больше всех пострадал от санкций.
- В ЕГРЮЛ внесли сведения о компаниях из реестров новых регионов.
- Работников бюджетных учреждений ДНР переведут на удаленку.
- В Казани появился первый офис исламского банкинга.
- Стало известно, кому будут давать допотпуск за особый характер работы.
- В ДНР с 1 января можно обменять сбережения в гривнах на рубли.
- Компания с обособками сдает уведомление по ЕНП по месту учета «головы».
- Уведомления на уплату налогов будут приходить в личные кабинеты на Госуслугах.
Лайфхаки: берем на вооружение
- При переводе сотрудника из одной обособки в другую взносы считают с учетом общего дохода.
- Госпаблики могут подтвердить подлинность страницы в соцсетях.
- Бизнес может воспользоваться новым сервисом Росимущества для аренды недвижимости.
- При продаже земельного участка после межевания бухгалтеры советуют прикладывать к декларации 3-НДФЛ расчет стоимости.
- Уволили, сократили: как получать пособие по безработице в ЦЗ.
- Старый работодатель не считает сотрудника для формы № П-4 при его временном переводе к новому работодателю.
- Если работник принципиально не подписывает никакие кадровые документы, ему их надо зачитывать вслух при свидетелях.
О мобилизации
- Мобилизованные госслужащие после возвращения займут прежнюю должность – новый закон.
- Отцов детей с инвалидностью могут освободить от мобилизации.
- Банки отправили на кредитные каникулы больше 100 тыс. военнослужащих.
- Деньги на счетах участников спецоперации не будут арестовывать. В том числе мобилизованных ИП.
- В трудовой книжке мобилизованных не надо делать запись о приостановке договора.
В планах
- Право на досрочную пенсию расширят.
- Еще одну выплату освободят от НДФЛ.
- Жизнь удаленщиков, которые трудятся из-за границы, усложнят.
- Окладную часть в зарплате бюджетников хотят закрепить на уровне не ниже 70%.
- Через систему быстрых платежей можно будет платить налоги, штрафы и пошлины.
А тем временем...
- Азербайджан может подключиться к платежной системе «Мир».
- Логистику в Европу и Китай построят через Узбекистан.
- Через Модульбанк можно делать переводы в турецких лирах.
- Крупные банки Киргизии больше не работают с картами «Мир».
- Таиланд отказался, карты «Мир» там выпускать не будут.
Немного статистики
- Достойная пенсия должна быть больше 46 тыс. рублей.
- Деловая активность выросла.
- Вышла статистика, как контрагенты оплачивают счета, выставленные самозанятыми.
- ФОМ: материальным положением довольны 23% населения.
Жизнь в ИТ
- IT-компании не могут взять льготный кредит без залога имущества.
- IT-компания не учитывает субсидию для расчета 70% доли доходов.
- Рекламные услуги с помощью собственного ПО входят в доходы IT-компании для налоговых льгот.
- IT-компании получают отказы в аккредитации из-за ошибок в бланке на раскрытие налоговой тайны.
О как!
- Посылки от «Почты России» можно получить в ближайшем магазине, пункте выдачи заказов или в кофейне.
- За личные налоги можно получить кэшбэк.
- В общепите переизбыток рабочей силы. Соискатели хотят быть официантами.
- «Дочкам» иностранных компаний запретили платить налоги.
- Банки будут по видеозвонкам открывать новым клиентам счета.
- Налоговики хотят от бизнеса информацию о «всплесковой» уплате будущих налогов.
УПС
- Накопительную пенсию заморозили до 2025 года.
- ЦБ: малый бизнес отказывается от кредитов, даже одобренных банком.
- Льготную ипотеку могут отменить.
- Пошли пени за неуплаченные имущественные налоги.
- С пенсионеров-должников теперь будут удерживать не 20%, а 50% пенсии.
- Самозанятым могут запретить оказание услуг юрлицам.