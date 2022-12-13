Все про ЕНП, новые штрафы, форма для графика отпусков, изменения в ЕГРЮЛ

На неделе соответствующие министерства вдруг озаботились проблемой гендерного равенства. К чему бы? Так, Министерство труда и социальной защиты с гордостью сообщило, что сократилась разница между зарплатами женщин и мужчин. Можно только порадоваться за соотечественниц.

Однако партия «Новые люди» в Госдуме решила пойти дальше и предложила отменить статью 253 ТК «Обеспечение охраны здоровья женщин на отдельных работах». Дескать, она мешает женщинам зарабатывать больше, «вкалывая» на вредных и опасных работах, что создает правовую основу для профессиональной и экономической дискриминации женщин.

«Новым людям», конечно, виднее, каким должно быть светлое будущее, в котором хорошо бы найти место и для комфортной жизни пенсионеров. Например, решить уже проблему прибавки к пенсии для работающих пенсионеров. А то многие даже не заметили ежегодный перерасчет пенсий.

И дело не в возрастных изменениях зрения – сумма прибавки составила от 74 руб. до 354 руб. На этом фоне борьба с дискриминацией женщин – задача буквально первостепенной важности.

Ну, а пока прекрасная половина еще не работает пожарными или водолазами, предлагаем приготовить куриные отбивные с авокадо. Нам понадобится: 700 гр. куриного филе, 2 яйца, 80 гр. муки, 1 авокадо, 50 гр. твердого сыра, 1 ст.л. горчицы, 1 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. лимонного сока, специи. Разрезать на порционные куски и отбить куриное филе. Приправить специями по вкусу. Обмакнуть в муку, взбитые яйца и снова в муку, а потом обжарить с двух сторон. Смешать горчицу, растительное масло и лимонный сок, смазать отбивные. Сверху выложить дольки авокадо и посыпать тертым сыром. Отправить отбивные в духовку на 10-15 минут при 180 градусах. Быстро, просто, вкусно – все, как мы любим.

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