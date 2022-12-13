Все про ЕНП, новые штрафы, форма для графика отпусков, изменения в ЕГРЮЛ

На неделе соответствующие министерства вдруг озаботились проблемой гендерного равенства. К чему бы? Так, Министерство труда и социальной защиты с гордостью сообщило, что сократилась разница между зарплатами женщин и мужчин. Можно только порадоваться за соотечественниц.
Однако партия «Новые люди» в Госдуме решила пойти дальше и предложила отменить статью 253 ТК «Обеспечение охраны здоровья женщин на отдельных работах». Дескать, она мешает женщинам зарабатывать больше, «вкалывая» на вредных и опасных работах, что создает правовую основу для профессиональной и экономической дискриминации женщин.
«Новым людям», конечно, виднее, каким должно быть светлое будущее, в котором хорошо бы найти место и для комфортной жизни пенсионеров. Например, решить уже проблему прибавки к пенсии для работающих пенсионеров. А то многие даже не заметили ежегодный перерасчет пенсий.
И дело не в возрастных изменениях зрения – сумма прибавки составила от 74 руб. до 354 руб. На этом фоне борьба с дискриминацией женщин – задача буквально первостепенной важности.
Ну, а пока прекрасная половина еще не работает пожарными или водолазами, предлагаем приготовить куриные отбивные с авокадо. Нам понадобится: 700 гр. куриного филе, 2 яйца, 80 гр. муки, 1 авокадо, 50 гр. твердого сыра, 1 ст.л. горчицы, 1 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. лимонного сока, специи. Разрезать на порционные куски и отбить куриное филе.
Приправить специями по вкусу. Обмакнуть в муку, взбитые яйца и снова в муку, а потом обжарить с двух сторон. Смешать горчицу, растительное масло и лимонный сок, смазать отбивные. Сверху выложить дольки авокадо и посыпать тертым сыром. Отправить отбивные в духовку на 10-15 минут при 180 градусах. Быстро, просто, вкусно – все, как мы любим.
И возвращаемся к новостям.
Важно
- СФР будет проверять, соответствует ли деятельность компании кодам ОКВЭД в ЕГРЮЛ.
- При переходе на АУСН уведомление об отказе от УСН не нужно.
- В 2023 году бизнес последний раз сдаст в СФР подтверждение кода ОКВЭД.
- Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому.
- В 2023 году бухгалтерам по-прежнему придется считать НДФЛ 15% отдельно по зарплате и дивидендам.
- Бизнес может не бояться плановых пожарных проверок.
- Роструд пояснил, по какой форме составлять график отпусков.
- Для перехода на АУСН с 2023 года надо направить уведомление до 9 января.
- В ЕГРЮЛ будут не только коды ОКВЭД, но и процентная доля по ним.
- Госдума одобрила повышение МРОТ до 16 242 рублей.
Все про ЕНП
- Какой код периода указывать в уведомлении по ЕНП: таблица.
- Итак, почему Тула (!) будет принимать ЕНП.
- Уведомления по ЕНП можно корректировать.
- Если не сдать уведомление по ЕНП, налоговики начислят пени.
- В 2023 году вместо уведомлений по ЕНП можно использовать платежки. Но налоговики не советуют это делать.
- Налоговики объяснили, как заполнить платежку на уплату ЕНП. Образец.
- Утвердили уведомление по ЕНП. И в нем есть коды для налогов за октябрь, ноябрь, декабрь.
Из первых рук
- За дистанционщика-россиянина надо платить страховые взносы, даже если он работает из заграницы.
- От налоговой льготы можно отказаться, а от пониженной ставки налога – нельзя.
- При продаже недвижимости базу по НДФЛ можно уменьшить на 1 млн или на 250 тыс. рублей.
- Топ-менеджеров госкомпаний будут депремировать за плохие показатели.
- Стало известно, как налоговики считают среднюю зарплату IT-компаний для аккредитации.
- ФНС разъяснила, как применять ККТ в новых регионах РФ: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
- На обучение и фитнес по публичной оферте можно оформить соцвычет по НДФЛ.
- Выходное пособие в размере трех окладов не облагается НДФЛ.
Обращаем внимание
- Роструд: зарплату надо платить после окончания месяца.
- Для ИП и компаний введут новые штрафы.
- Для льготы по страховым взносам IT-компания не должна писать никаких заявлений.
- На ипотечные проценты после рефинансирования можно получить имущественный вычет.
- Предпринимателям теперь доступны экспресс-кредиты без залога на семь лет.
- Подать заявление на скидку к тарифу по взносам на травматизм можно через Госуслуги.
- Утвердили перечень кодов ОКВЭД для бюджетников, которые в 2023 году ежемесячно будут сдавать ЕФС-1.
- «1С» ограничивает функционал.
- Сроки сдачи бюджетной отчетности за декабрь 2022 года сдвинули.
- Маломобильные предприниматели будут подписывать документы бесплатной государственной ЭЦП.
Для информации
- «Открытие» ускорил расчеты по эквайрингу.
- Для производителей и импортеров открыли доступ к аналитическим данным «Честного знака».
- Рассчитываться в валютах стран ЕАЭС можно на льготных условиях.
- «Почта России» запустила онлайн-площадку с новогодними подарками. Продавцы – локальные производители.
- Яндекс.Маркет создал для предпринимателей новый канал продаж.
- Участвовать в электронный торгах по реализации госимущества можно без регистрации в ГИС Торги.
- Обновился список банков, которые могут выдать банковскую гарантию
- Уничтожьте эти документы в январе 2023 года.
- «1С» запустила новые отраслевые тарифы.
Лайфхаки: берем на вооружение
- Обеспечительный платеж по договору аренды жилья не облагается НДС.
- Высокая стоимость основных средств не лишит НКО права на УСН, если ОС – это пожертвование.
- Если продать квартиру слишком дешево, НДФЛ надо будет считать с 70% кадастровой стоимости.
- Должен ли работодатель перенести сотруднику-донору дни отдыха, если они совпали с больничным.
- Если ФНС с вас требует НДФЛ за доход, который вы не получали, разбирайтесь с налоговым агентом.
- Сколько взносов в 2023 году пойдет на вашу пенсию из общего тарифа 30%.
В планах
- Исключительные права на РИД освободят от НДФЛ и налога на прибыль.
- ЦБ сделает доступными кредиты для малого и среднего бизнеса.
- Лимит дохода по ПСН в 60 млн рублей повышать не будут.
- Введут добровольную программу сбережений.
- Росреестр отправится на кладбище: захоронения внесут в электронный реестр.
- ЦБ ужесточит условия страхования банковских карт от мошенников.
- Можно будет бесплатно запросить из ЕГРЮЛ копии учредительных документов.
- У мигрантов будет электронное удостоверение.
- Инвестиционных советников освободят от обязательного аудита.
А тем временем...
- Крупнейший в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание карт «Мир».
- Импортную мебель, фанеру и упаковку могут запретить.
Немного статистики
- Мужчины моложе 45 лет стали реже искать работу.
- В 2023 году норматив стоимости жилья вырастет на 6,4%.
- Москва пополнила бюджет на 3 триллиона рублей.
О как!
- «Мой офис» попросил у государства больше 1 млрд рублей на доработку своего софта.
- Если умолчать об открытии счета в иностранном банке, оштрафуют на 5 тыс. рублей.
- Правительство будет сильнее контролировать IT-компании.
- САР – русские офшоры – разрослись трехкратно.
УПС
- Ввели пошлины на ввоз ряда товаров из недружественных стран.
- HeadHunter теперь обязан передавать ФСБ данные о пользователях.
- Wildberries заставляет предпринимателей платить за воздух.