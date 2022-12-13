«Утренний бухгалтер». Новые КБК для страховых взносов за декабрь 2022 года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Для страховых взносов ДО 2023 года будут новые КБК. Приказ о них уже на регистрации в Минюсте. При этом за 2023 год КБК будут другие.

Читатели все чаще спрашивают, как бухгалтеру уместить в голове все изменения последнего времени. Отвечаем: пройти повышение квалификации. Здесь рассказали, как именно.

Полезный гайд о том, как платить внештатным сотрудникам в Россию и другие страны. Забирайте, если работаете с такими.

Кстати, о внештатниках, штатниках и удаленке. Любопытное, но тревожное мнение эксперта об этом.

Wildberries и Ozon. Где еще, кроме этих площадок, вы покупаете в интернете? Сделали большой обзор, ловите на заметку.

Что там с отчетами и налогами – разбираемся на Едином онлайн-семинаре 1С 14 декабря Профи из ФНС, Минфина, Минцифры, фирмы 1С и 1С:Апрель Софт расскажут для бухгалтеров и руководителей о: едином налоговом платеже: с 1 января обязателен для всех, эксперимент для желающих завершился;

объединении фондов ПФР и ФСС, сдаче отчетности, уплате налогов по транспорту и земле;

1С-Отчетности за 2022 год – на что обратить внимание. В подарок получите журнал Бух.1С и сертификат участника. Запись докладов и презентации (впервые!!) будут доступны только для участников! Хочу на семинар!

Бесплатный обучающий курс по ФСБУ 25

Газпромбанк Лизинг запустил обучающий курс «Теория и практика ФСБУ 25». Онлайн-обучение бесплатно для всех желающих по ссылке.

Вас ждет практический разбор типичных кейсов по ФСБУ 25 в формате примеров, вопросов и готовых ответов, видео, презентаций. Формулы для расчета также представлены.

Приступить к обучению можно в любое время, пользование контентом не ограничено.

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Новости

1 Лимит дохода по ПСН в 60 млн рублей повышать не будут

2 От налоговой льготы можно отказаться, а от пониженной ставки налога – нельзя

3 За дистанционщика-россиянина надо платить страховые взносы, даже если он работает из заграницы

4 Как считать налог на землю, которую стали использовать в бизнесе после сноса дома

5 Малый бизнес просит продлить возврат комиссий за платежи через СБП

6 🤔Вы тоже думаете, что аутстаффинг персонала запрещен в ТК?

7 У мигрантов будет электронное удостоверение

8 Исключительные права на РИД освободят от НДФЛ и налога на прибыль

9 Бухгалтеры жалуются на налоговиков и ФИАС при регистрации компании

10 Обеспечительный платеж по договору аренды жилья не облагается НДС

11 В Херсоне начали досрочно менять гривны на рубли

12 Яндекс.Маркет создал для предпринимателей новый канал продаж

13 «Почта России» запустила онлайн-площадку с новогодними подарками. Продавцы – локальные производители

14 Мужчины моложе 45 лет стали реже искать работу

15 Рассчитываться в валютах стран ЕАЭС можно на льготных условиях

16 В 2023 году могут вернуться бумажные 5 и 10 рублей

17 В честь 30-летия Казначейства сняли документалку

18 🔎Работающие пенсионеры не заметили прибавки к пенсии. Возможно, плохо смотрели

19 Обновился список банков, которые могут выдать банковскую гарантию

20 Для ИП и компаний введут новые штрафы

21 ЦБ ужесточит условия страхования банковских карт от мошенников

22 Есть условия, которые нельзя навязывать покупателям

23 ❓ На фиксированные взносы не нужно уведомление по ЕНП

24 Сервис «SMS-таргетинг» будет работать с малым и крупным бизнесом

25 Роструд: зарплату надо платить после окончания месяца

26 Для производителей и импортеров открыли доступ к аналитическим данным «Честного знака»

27 «Открытие» ускорил расчеты по эквайрингу

28 🎓 Выплаты ученым из гранта от Фонда науки облагаются НДФЛ

29 Страховые взносы за декабрь 2022 года в январе 2023 года надо будет платить на новые КБК

30 Бухгалтеры общаются по работе в Телеграме. Но это небезопасно

31 «Мой офис» попросил у государства больше 1 млрд рублей на доработку своего софта

32 Подумайте о налоговой оптимизации до конца года

33 В Ростове-на-Дону открылся Центр защиты прав потребителей Банка России

34 📑 Уведомление по ЕНП: обзор новостей

35 В этом году пенсионер может заявить имущественный вычет на покупку квартиры за 2018 – 2021 годы

36 Разработчики электроники попросили скрыть свои отчеты

37 В Москве открыли межотраслевой кластер электромобилестроения

38 👶🍼 Как платят алименты самозанятые

39 Минздрав научит врачей общаться с пациентами

40 🔥 Для платежек на ЕНП хотят сделать статус 01 и оставить ОКТМО до конца января. ФНС выдала рекомендации

41 💍 Бизнес спешит избавиться от ювелирных изделий в 2022 году, чтобы сохранить УСН

События

Релокация бизнеса и активов. Выход на иностранный рынок

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Вебинар c Мариной Климовой «Единый налоговый платёж-2023»

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Что надо срочно изменить в кадровом учете: обзор поправок в ТК

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Мастер-класс. Вносим записи и исправления в трудовую книжку

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Налоговое планирование – полный курс изменений и схем 2022-2023 гг. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Начните бесплатно! СПЕЦКУРС «Учет продаж на маркетплейсах»

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Курсы MBA для бухгалтеров – получите Диплом финансового директора

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Авторский курс Надежды Самковой «Переворот в работе с 2023 года: ЕНС, отчетность, пособия»

Дата проведения: 19 декабря, понедельни

Получите Диплом бухгалтера – 2023. Начните бесплатно>>

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Статьи

– Адвокат Карина Урберг: «Если не хотите налогового террора, откажитесь от жестких налоговых схем»

От однодневок и бумажного НДС надо было отказаться еще три года назад, говорит Карина Урберг. Но главное, что надо учесть в 2023 году – это переменчивость налогового законодательства. Публикуем важное интервью с советами, наблюдениями и выводами эксперта.

– Аккредитация IT-компаний в 2023 году: как считать среднюю зарплату

Для получения аккредитации IT-компания должна иметь как минимум 30% дохода от профильной деятельности и платить сотрудникам зарплату не ниже средней по стране или региону.

– «Утренний бухгалтер». Не забудьте составить график отпусков 2023

Роструд подсказал, по какой форме нужно сделать график уже на этой неделе.

– Новый порядок аттестации на право проведения СОУТ: на какие нюансы надо обратить внимание

Расскажем про изменение правил выдачи сертификата эксперта и его аннулирования.

– Кто может рассчитывать на санаторно-курортное лечение за счет ФСС

В последние годы расширился список льготников, которые вправе рассчитывать на бесплатное санаторное лечение за счет ФСС. Прежде оно полагалось только тем, кто занят на вредных и опасных производствах.

– Последствия открытия счетов за границей в 2022 году

Многие даже не задумываются о том, что у них могут существовать обязанности в случае открытия зарубежных счетов. А такие обязанности есть, и за их несоблюдение предусмотрена ответственность. Более того, в условиях стремительно меняющегося законодательства существуют различные ограничения, запреты и сложности в использовании таких счетов.

– Может ли должник заставить платить по своим обязательствам арбитражного управляющего

Учредители североосетинского ООО «Жилье 2010» предприняли еще одну попытку взыскать часть своих долгов с арбитражных управляющих. В разное время они занимались банкротным делом компании. Объясняем, чем интересна эта ситуация.

– Как заполнить график отпусков на 2023 год: образец

График отпусков на 2023 год надо утвердить до 16 декабря 2022 года. Можно разработать свою форму графика, а можно применять унифицированную форму Т-7. Расскажем, как заполнить этот бланк.

– Что изменится в налогах и взносах в 2023 году

Бухгалтеры переживают за ЕНП и ЕНС, про новые сроки и формы отчетности. Однако законодатели внесли в НК не только эти изменения. Чтобы вы не пропустили важные правки и новации, мы подготовили для вас небольшую таблицу.

– Транспортный налог за 4 квартал: когда платить

Транспортный налог за 4 квартал – кто его платит? Как рассчитать транспортный налог? Куда и в какие сроки его уплачивать? Спойлер: в 2023 году сроки меняются. Ответы на эти и другие вопросы – в нашем материале.

– Что такое налоговая оговорка про НДС и выгодоприобретателя

Ответим сразу, что требования о включении налоговых оговорок в договор законодательством не установлено.

– Цифра дня. Сколько довольных ЕНП

ЕНП отменять не будут, но не только потому что в НК уже готовы поправки, а еще и потому, что добровольцы, которые уже работают на этой системе, всем довольны.

– Десять онлайн-магазинов, которые составляют конкуренцию маркетплейсам. Обзор 2022-2023

Самыми популярными торговыми площадками 2022 года стали маркетплейсы Wildberries и Ozon. По подсчетам аналитиков Data Insight, оборот Wildberries составил 805 700 млн рублей, а доходы Ozon достигли 446 700 млн рублей. Их ценят за возможность купить разные товары в одном месте и получить их в короткий срок. Однако есть интернет-магазины, которые по этим пунктам не уступают акулам рынка e-commerce.

– Евгений Сивков, налоговый консультант: «Задача – доказать инспекторам, что ты никаких схем не используешь, а весь учет ведешь, как твоя бабушка»

Интервью «Клерка» с кандидатом экономических наук, аудитором, автором по налогам и бухгалтерскому учету Евгением Сивковым о том, как оптимизировать налоги правильно, почему не стоит дразнить налоговиков и зачем бухгалтеру в офисе нужен турник.

– «Ночной бухгалтер». Налоговики нафантазируют, сколько у вас должно быть сотрудников. И на этой основе доначислят налоги

Ясновидящие? Телепаты? Нет, просто какие-то гениальные мытари. Составили протокол без единой статьи НК, эксперты советуют жаловаться.

🔒 Коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут с процентной долей

До 15.05.2024 бизнес массово будет вносить в ЕГРЮЛ и ЕГРИП долю по каждому своему виду деятельности. А потом ежегодно до 15 апреля корректировать данные, если они поменялись.

– Где и как бухгалтеру повысить квалификацию в 2023 году

Несколько полезных тезисов, чтобы вы заранее спланировали, зачем и какие именно знания подтянуть.

– Как проверить кандидата при трудоустройстве в два клика и избежать рисков

Проверка физических лиц при приеме на работу позволяет отбирать не просто квалифицированных сотрудников, но надежных людей, которым можно доверить коммерческую тайну или ценное имущество работодателя.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-25-8/526@ от 25.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости 🔥 Для платежек на ЕНП хотят сделать статус 01 и оставить ОКТМО до конца января. ФНС выдала рекомендации

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110057 от 11.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости В этом году пенсионер может заявить имущественный вычет на покупку квартиры за 2018 – 2021 годы

МВД России: Приказ № 994 от 31.12.2019

Конституционный Суд РФ: Определение № 199-О от 05.10.2000

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/111434 от 16.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости 🎓 Выплаты ученым из гранта от Фонда науки облагаются НДФЛ

Верховный Суд РФ и Высший арбитражный суд РФ: Определение № 66-КГ18-6 от 07.05.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/59243 от 23.07.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/6563 от 05.02.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/50306 от 08.07.2019

Верховный Суд РФ: Определение № 304-КГ15-5008 от 16.09.2015