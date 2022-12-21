Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Утверждена форма ЕФС-1. Ее надо будет сдавать вместо четырех других форм 

Но сдавать отчетность за 2022 год надо будет еще по старой форме.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

ПФР утвердил форму ЕФС-1. Она заменит СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, ДСВ-3. Но сдавать отчетность за 2022 год надо будет еще по старой форме.

Около 80 тысяч российских айтишников уехали за границу, продолжив работать в российских компаниях. Такой статистикой поделились в Минцифры.

Не все работодатели смогут выплатить зарплату за декабрь в декабре. А раз так, значит, она будет считаться уже доходом 2023 года, как и аванс, рассуждают бухгалтеры.

Избежать кассовых разрывов? Легко, если вы знаете про факторинг. Вот классная статья об этом.

Редакция Клерка продолжает рассказывать о себе: ловите новый выпуск крутейшего подкаста «Здесь на ты».

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События

ВЭД-2023: УЧЕТ, НАЛОГИ. НОВОЕ В РЕГУЛИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Аудит «первички»: анализ типичных ошибок и их последствия. Как минимизировать налоговые риски. Применение ФСБУ 27/2021

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Как преодолеть санкционные препятствия при исполнении договора

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Начните бесплатно! СПЕЦКУРС «Учет продаж на маркетплейсах»

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Авторский курс Надежды Самковой «Переворот в работе с 2023 года: ЕНС, отчетность, пособия»

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

«Изменения в трудовом законодательстве: в связи мобилизацией и новое с 2023 г.: толкование и применение» Андреева Валентина Ивановна

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Заработная плата, налоги и отчетность с 2023 года по-новому. Единый налоговый платеж. Реформирование страховых взносов

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Имущественные налоги: вопросы подготовки к отчетности за 2022 год

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

МСФО и РСБУ: сравнение и сближение учетной политики

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Статьи

– Ограниченная заграницей. Запретят ли удаленку из-за рубежа и стоит ли спешить домой прямо сейчас

Тревожные новости приходят из Госдумы. Похоже, что удаленную работу за пределами России всерьез собираются ограничить. Попытались разобраться, насколько стоит из-за этого переживать.

– «Утренний бухгалтер». Пожаловаться в Роструд теперь можно через мобильное приложение

Там же можно и получить ответы на свои вопросы.

– Как выплачивать зарплату дистанционщикам в 2022-2023 годах

Трудовое законодательство предоставляет работникам право трудиться удаленно: не выходя из дома. С такими сотрудниками заключается трудовой договор о дистанционной работе, в котором прописываются условия, в том числе о заработной плате. Разберемся, существуют ли особенности в оплате труда удаленных сотрудников и если да, то какие.

– Статьи движения денежных средств в 1С

Статьи движения денежных средств в программе 1С – весьма важный справочник данных. Их используют в разных целях: в первую очередь для автоматического заполнения «Отчета о движении денежных средств», который входит в состав полной годовой бухгалтерской отчетности.

🔒 Как платить налог на имущество после сноса жилья

До сих пор остаются вопросы, которые НК вообще не урегулировал. Например, как считать земельный налог, если в течение года исчез объект для применения льготы. В части земельных участков налоговики приняли собственное решение. Подробности – в статье.

– На какие нюансы обратить внимание бухгалтеру при оплате длительного больничного

Длительный больничный – оплата такого листка нетрудоспособности имеет ряд нюансов, связанных как с правилами выдачи самих больничных листов, так и с максимальной продолжительностью оплаты пособий по разным причинам нетрудоспособности. Об этих нюансах пойдет речь в статье.

– В Грузии меньше улыбок. История одной релокации из Краснодара в Тбилиси

Полина Ермакова рассказала Кублогу, как уехала из Краснодара в Грузию за своим парнем в начале сентября-2022. Тбилиси рассматривает как перевалочный пункт и верит, что человек – такая скотина, что ко всему привыкает.

– Когда можно амортизировать квартиру. Две ситуации

Жилой фонд можно использовать в коммерческих целях. Соответственно, он изнашивается. Для собственника это амортизация. Финансисты, в принципе, не против. Подробности – в статье.

– ЦБ хочет включить в страховку карт защиту от телефонных мошенников. Почему это вряд ли сработает?

ЦБ хочет включить в страховки по картам случаи применения социальной инженерии. СИ – это когда жертву вводят в заблуждение и она сама сообщает преступникам информацию для кражи денег. Например, коды из смс или CVC-код карты.

– Как исключить должность из штатного расписания и ввести новую

Работодатель формирует штатное расписание, устанавливает перечень должностей работников и количество штатных единиц исходя из своих потребностей. Расскажем, как внести изменение в штатное расписание.

🔒 Выгодно ли ИП продавать имущество как физлицо, зависит от кадастровой стоимости

Предприниматели нередко пытаются выбрать, под каким видом продать недвижимость. Как физлицо с НДФЛ, или как ИП – по спецрежиму. И забывают про тонкости налоговой базы по НДФЛ при продаже недвижимости.

– Самозанятые в ретейле: плюсы и минусы

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– Новогодние распродажи! Где купить подарки со скидкой до 90%

Согласно исследованиям консалтинговой компании Deloitte, на празднование Нового Года россияне тратят около 27 000 рублей. И это в среднем! Основная часть бюджета идет на подарки и праздничный стол. Рассказываем, как сэкономить деньги, не испортив праздник.

– «Ночной бухгалтер». Больничных будут платить больше. Бухгалтерам показали новую ЕФС-1

Чем ближе конец года, тем быстрее скорость бешеного поезда под названием «изменения 2023». Сегодня новости про отчетность в будущий Социальный фонд России.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/16827@ от 13.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если истек срок ключа ФН, налоговики автоматически оповестят о снятии ККТ с учета

ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-15/23367@ от 03.12.2018

Минздрав РФ: Приказ № 1183н от 20.12.2012

Конституционный Суд РФ: Определение № 477-О от 28.03.2017

Конституционный Суд РФ: Определение № 1437-О от 19.07.2016

Верховный Суд РФ: Определение № КАС 04-198 от 18.05.2004

Верховный Суд РФ: Решение № ГКПИ 2004-170 от 14.04.2004

Роструд: Письмо № ПГ/13229-6-1 от 21.01.2014

Роструд: Письмо № ПГ/4653-6-1 от 15.05.2014

Пенсионный фонд РФ: Письмо № В-109546-19/143909-22 от 14.12.2022

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