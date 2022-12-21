«Утренний бухгалтер». Утверждена форма ЕФС-1. Ее надо будет сдавать вместо четырех других форм 

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
ПФР утвердил форму ЕФС-1. Она заменит СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, ДСВ-3. Но сдавать отчетность за 2022 год надо будет еще по старой форме.
Около 80 тысяч российских айтишников уехали за границу, продолжив работать в российских компаниях. Такой статистикой поделились в Минцифры.
Не все работодатели смогут выплатить зарплату за декабрь в декабре. А раз так, значит, она будет считаться уже доходом 2023 года, как и аванс, рассуждают бухгалтеры.
Избежать кассовых разрывов? Легко, если вы знаете про факторинг. Вот классная статья об этом.
Редакция Клерка продолжает рассказывать о себе: ловите новый выпуск крутейшего подкаста «Здесь на ты».
Спасите свой бизнес от антироссийских санкций
Юристы из АКГ «Созидание и Развитие» расскажут на вебинаре 26 декабря в 15:00 по МСК:
- как обезопасить себя и зарубежных партнеров от проблем;
- как снизить издержки, если проблемы из-за санкций все же наступили;
- что говорят по поводу санкций российские суды;
- как санкции влияют на исполнение договора с зарубежным контрагентом.
В конце получите сертификат и запись вебинара – записывайтесь.
Новости
1 🔒 Внесут поправки в ТК о запрете удаленки для россиян из-за границы
2 🚩 Утвердили электронный формат нового отчета ЕФС-1
3 Как изменился рынок труда из-за мобилизации и ухода иностранных компаний?
4 Если жена предпринимателя хочет торговать на его складе, она тоже должна стать ИП
5 Лишняя квартира, дача или автомобиль лишат права на детское пособие
6 Завтра смотрите бесплатный вебинар по ФСБУ
7 Разведенный мужчина, который платит алименты, может оформить стандартный вычет по НДФЛ
8 Ищем бухгалтеров, руководителей и предпринимателей из сферы общепита
9 ЦБ заблокировал больше 110 тысяч мошенников
10 📑 Уведомление по ЕНП: обзор новостей
11 Будут ли выпускать золотую криптовалюту?
12 🚫 У многих в справке 2-НДФЛ строчка с декабрем будет пустая
13 Курьеры объявляют пятидневную забастовку
14 Аннулировать украинский паспорт будет можно со дня подачи заявления в МВД
15 🎄 Не дарите бухгалтеру Налоговый кодекс. Дарите доступ к Клерк.Премиум по новогодней цене
16 За осквернение георгиевской ленты придется заплатить штраф до 5 миллионов
17 Малый бизнес выбирает кредиты в рублях
18 Приняли закон о производстве и продаже алкоголя в новых регионах
19 При расчете НДФЛ с ценных бумаг будут учитывать расходы у другого депозитария по данным ЭДО
20 Маркетплейсам могут разрешить продавать вино
21 ❗ За 2022 год надо сдавать в ПФР и ФСС отчеты по старым формам в старые сроки
22 Увеличился размер максимальной выплаты по больничному
23 Курс «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы»: берем только четыре человека
24 Минфин изменил условия льготной ипотеки
25 Мосбиржа начнет торговать дирхамом, манатом и египетским фунтом
26 Введут новые требования для продажи игрушек «Хагги Вагги»
27 Увеличат лимит для покупки ювелирки без паспорта
28 💡 Ваше резюме бухгалтера открыто всем работодателям страны
29 Что будет в новом законе о занятости?
30 Какие действуют правила начисления пеней при подаче уточненных деклараций со сроком уплаты до 31 декабря
31 ❗❗❗ Официально утвердили форму ЕФС-1
32 Запретили принудительный сбор биометрических данных
33 100 тысяч российских IT-специалистов уехали за границу
34 С 2023 года отсрочку по налогам будут давать по новым правилам
35 Долги перечислят на иностранные счета, но не сразу
36 Утвердили квоты на вылов биоресурсов
37 Банкам запретят брать процент с переводов между счетами одного клиента
38 «Тинькофф» наладил международные переводы в евро
39 Компании и ИП будут получать субсидии по единым правилам
40 Повысят финансовый порог для идентификации при покупке ювелирных изделий
41 Если истек срок ключа ФН, налоговики автоматически оповестят о снятии ККТ с учета
42 Негосударственную пенсию за счет взносов родственников освободили от НДФЛ
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События
ВЭД-2023: УЧЕТ, НАЛОГИ. НОВОЕ В РЕГУЛИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Дата проведения: 27 декабря, вторник
Аудит «первички»: анализ типичных ошибок и их последствия. Как минимизировать налоговые риски. Применение ФСБУ 27/2021
Дата проведения: 27 декабря, вторник
Как преодолеть санкционные препятствия при исполнении договора
Дата проведения: 26 декабря, понедельник
Начните бесплатно! СПЕЦКУРС «Учет продаж на маркетплейсах»
Дата проведения: 26 декабря, понедельник
Авторский курс Надежды Самковой «Переворот в работе с 2023 года: ЕНС, отчетность, пособия»
Дата проведения: 26 декабря, понедельник
«Изменения в трудовом законодательстве: в связи мобилизацией и новое с 2023 г.: толкование и применение» Андреева Валентина Ивановна
Дата проведения: 26 декабря, понедельник
Заработная плата, налоги и отчетность с 2023 года по-новому. Единый налоговый платеж. Реформирование страховых взносов
Дата проведения: 26 декабря, понедельник
Имущественные налоги: вопросы подготовки к отчетности за 2022 год
Дата проведения: 26 декабря, понедельник
1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023
Дата проведения: 26 декабря, понедельник
МСФО и РСБУ: сравнение и сближение учетной политики
Дата проведения: 26 декабря, понедельник
Статьи
– Ограниченная заграницей. Запретят ли удаленку из-за рубежа и стоит ли спешить домой прямо сейчас
Тревожные новости приходят из Госдумы. Похоже, что удаленную работу за пределами России всерьез собираются ограничить. Попытались разобраться, насколько стоит из-за этого переживать.
– «Утренний бухгалтер». Пожаловаться в Роструд теперь можно через мобильное приложение
Там же можно и получить ответы на свои вопросы.
– Как выплачивать зарплату дистанционщикам в 2022-2023 годах
Трудовое законодательство предоставляет работникам право трудиться удаленно: не выходя из дома. С такими сотрудниками заключается трудовой договор о дистанционной работе, в котором прописываются условия, в том числе о заработной плате. Разберемся, существуют ли особенности в оплате труда удаленных сотрудников и если да, то какие.
– Статьи движения денежных средств в 1С
Статьи движения денежных средств в программе 1С – весьма важный справочник данных. Их используют в разных целях: в первую очередь для автоматического заполнения «Отчета о движении денежных средств», который входит в состав полной годовой бухгалтерской отчетности.
🔒 Как платить налог на имущество после сноса жилья
До сих пор остаются вопросы, которые НК вообще не урегулировал. Например, как считать земельный налог, если в течение года исчез объект для применения льготы. В части земельных участков налоговики приняли собственное решение. Подробности – в статье.
– На какие нюансы обратить внимание бухгалтеру при оплате длительного больничного
Длительный больничный – оплата такого листка нетрудоспособности имеет ряд нюансов, связанных как с правилами выдачи самих больничных листов, так и с максимальной продолжительностью оплаты пособий по разным причинам нетрудоспособности. Об этих нюансах пойдет речь в статье.
– В Грузии меньше улыбок. История одной релокации из Краснодара в Тбилиси
Полина Ермакова рассказала Кублогу, как уехала из Краснодара в Грузию за своим парнем в начале сентября-2022. Тбилиси рассматривает как перевалочный пункт и верит, что человек – такая скотина, что ко всему привыкает.
– Когда можно амортизировать квартиру. Две ситуации
Жилой фонд можно использовать в коммерческих целях. Соответственно, он изнашивается. Для собственника это амортизация. Финансисты, в принципе, не против. Подробности – в статье.
– ЦБ хочет включить в страховку карт защиту от телефонных мошенников. Почему это вряд ли сработает?
ЦБ хочет включить в страховки по картам случаи применения социальной инженерии. СИ – это когда жертву вводят в заблуждение и она сама сообщает преступникам информацию для кражи денег. Например, коды из смс или CVC-код карты.
– Как исключить должность из штатного расписания и ввести новую
Работодатель формирует штатное расписание, устанавливает перечень должностей работников и количество штатных единиц исходя из своих потребностей. Расскажем, как внести изменение в штатное расписание.
🔒 Выгодно ли ИП продавать имущество как физлицо, зависит от кадастровой стоимости
Предприниматели нередко пытаются выбрать, под каким видом продать недвижимость. Как физлицо с НДФЛ, или как ИП – по спецрежиму. И забывают про тонкости налоговой базы по НДФЛ при продаже недвижимости.
– Самозанятые в ретейле: плюсы и минусы
2022 год показал взрывной рост самозанятости. Все больше компаний стали привлекать к сотрудничеству самозанятых. Ретейл, как и другие бизнесы, оценил преимущества работы со специалистами вне штата и нанимает людей для решения определенных задач.
– Новогодние распродажи! Где купить подарки со скидкой до 90%
Согласно исследованиям консалтинговой компании Deloitte, на празднование Нового Года россияне тратят около 27 000 рублей. И это в среднем! Основная часть бюджета идет на подарки и праздничный стол. Рассказываем, как сэкономить деньги, не испортив праздник.
– «Ночной бухгалтер». Больничных будут платить больше. Бухгалтерам показали новую ЕФС-1
Чем ближе конец года, тем быстрее скорость бешеного поезда под названием «изменения 2023». Сегодня новости про отчетность в будущий Социальный фонд России.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/16827@ от 13.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если истек срок ключа ФН, налоговики автоматически оповестят о снятии ККТ с учета
ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-15/23367@ от 03.12.2018
Минздрав РФ: Приказ № 1183н от 20.12.2012
Конституционный Суд РФ: Определение № 477-О от 28.03.2017
Конституционный Суд РФ: Определение № 1437-О от 19.07.2016
Верховный Суд РФ: Определение № КАС 04-198 от 18.05.2004
Верховный Суд РФ: Решение № ГКПИ 2004-170 от 14.04.2004
Роструд: Письмо № ПГ/13229-6-1 от 21.01.2014
Роструд: Письмо № ПГ/4653-6-1 от 15.05.2014
Пенсионный фонд РФ: Письмо № В-109546-19/143909-22 от 14.12.2022