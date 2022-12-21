Актуальное про ЕНП, больничные по ГПД, декларацию по УСН и сроки сдачи РСВ

Сегодня подводим итоги конкурса «Аттракцион невиданной щедрости» по результатам прошлой недели. В тройке призеров: новая законодательная инициатива депутатов Госдумы – депутаты предложили освободить микропредприятия от уплаты налогов. Они их и так не платят, но кто из народных избранников обращает внимания на такие мелочи?
Пенсионный фонд решил не отставать от коллег и создал Декларацию ценностей клиентоцентричности. Теперь работающие пенсионеры смогут спокойно выдохнуть: поскольку декларируется, что во главу угла ведомство будет ставить проблемы конкретного человека, справедливая индексация их пенсий уже не за горами. Или нет?
Смелую инициативу предлагает Верховный суд: согласно проекту, долги по алиментам обвиняемого смогут гасить его друзья и родственники. Тут главное, чтобы они не затолкали друг друга в очередях из желающих помочь бедным детям нерадивых папаш.
Мы тоже решили поддержать хорошее начинание и щедро делимся сегодня рецептом салата «Дамский каприз». Нам понадобится 200 гр. копченой курицы, 2 банки консервированных ананасов (кольцами), 2 куриный яйца, 50 гр. сыра Чеддер, 50 гр. грецких орехов, майонез и петрушка. Копченую курятину порезать мелкими кубиками.
Ананасы достать из сиропа, часть колец оставить нетронутыми, а часть – порезать мелкими кубиками. Натереть отваренные яйца и Чеддер (часть оставить для декора). Смешать копченую курятину, ананасовые кубики, орехи, яйца и сыр – приправить майонезом. Если требуется – посолить.
Из получившейся массы сформировать шарики. На порционное блюдо выложить по 4 кольца ананаса, сверху – шарики салата, присыпать тертым сыром, поставить в холодильник минут на 15. При подаче украсить свежей зеленью.
Теперь, когда приятное закончилось, перейдем к полезному.
Важно
С 2023 года работники по договорам ГПХ будут получать больничные. Утвердили правила.
С 28 декабря начнут принимать заявления на новое детское пособие.
Для перехода на АУСН надо подать уведомление через личный кабинет. По ТКС нельзя.
Пенсия ИП копится очень медленно: таблица пенсионных баллов с 2015 по 2022 годы.
Сдавать РСВ за 2022 год надо по старой форме, но в новый срок.
Утвердили бланки уведомлений об обработке персональных данных.
Для отсроченных страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года дополнительно введут еще и рассрочку на один год.
Декларацию по УСН за 2022 год надо будет сдавать в новые сроки. И налог платить тоже по новому сроку.
Все про ЕНП
Для платежек на ЕНП хотят сделать статус 01 и оставить ОКТМО до конца января. ФНС выдала рекомендации.
Уведомление по ЕНП после сдачи декларации теряет свою актуальность.
С уведомлением по ЕНП на фиксированные взносы пока ясности нет. ФНС ждет ответ от Минфина.
Из первых рук
В 2023 году взносы на травматизм будут от 0,2% до 8,5%. Для инвалидов – скидка к тарифу 60%.
С 2023 года заработают поправки в план счетов бюджетного учета.
Ожидаемый период для накопительной пенсии в 2023 году останется на уровне этого года.
Нематериальный актив должен отвечать требованиям из ПБУ 14/2007.
Обращаем внимание
Роструд не разрешает уменьшать зарплату, ссылаясь на финансовые трудности компании.
Клиенты Точки смогут напрямую общаться с ФНС, ФСС, ПФР и Росстатом и обмениваться документами с контрагентами.
Аккредитованные IT-компании могут попасть под внеплановые проверки, если допустили утечку информации.
Объявили размер прожиточного минимума на новых территориях РФ в 2023 году.
Январские пенсии, которые приходят на карты, выплатят в конце декабря.
Пока СФР не выдаст работодателям новые регномера, будет действовать номер от ПФР.
Для информации
С 1 января 2023 года в новых регионах вводят акцизы на табак и алкоголь.
Для перехода на УСН компании должны соблюдать лимит по доходу за 9 месяцев.
У МСП будет преимущественное право на выкуп арендованного имущества.
Переход на МЧД и электронные подписи от ФНС отложили до 31 августа 2023 года.
Беременным дадут больше, вторых детей не будут обделять, на детей до 3 лет будет две выплаты: шесть тезисов о новом детском пособии.
Лайфхаки: берем на вооружение
Если у вас нет денег на НДФЛ за проданную квартиру, можно попросить рассрочку.
Московская МИ ФНС № 46 отказывает в регистрации адреса с номером офиса, если его нет в ФИАС.
Пониженный тариф взносов работодателя не уменьшает пенсионные баллы работников.
Кто теперь может подписывать бухотчетность за руководителя, который релоцировался.
ФНС тоже хочет подарок: супруга экс-депутата не заплатила НДФЛ за подарок стоимостью 17,5 миллионов рублей.
Из-за того, что с 2023 года с аванса надо удерживать НДФЛ, бухгалтеры думают, как его рассчитывать.
Как по ФСБУ 28/2022 надо будет учитывать пересортицу при инвентаризации.
НДС с возвращенного аванса можно поставить на вычет, даже если возврат был через взаимозачет.
В планах
Минцифры поборется за удаленщиков. Там не поддерживают проект ограничений для релоцированных.
Ограничение в 3 балла для пересчета пенсии работающих пенсионеров хотят убрать.
А тем временем...
Huawei перестанет продавать телеком-оборудование корпоративным клиентам.
Немного статистики
О как!
Минфин пожурил бухгалтеров за небрежную отчетность в ГИР БО. Может, хватит?!
Сбер предложил маркетплейсам, банкам и мобильным операторам обмениваться данными пользователей.
УПС
Минцифры предупреждает о массовых угонах аккаунтов в Telegram.
Компаниям введут штраф за утечку персональных данных. 3% от оборота.