Актуальное про ЕНП, больничные по ГПД, декларацию по УСН и сроки сдачи РСВ

Сегодня подводим итоги конкурса «Аттракцион невиданной щедрости» по результатам прошлой недели. В тройке призеров: новая законодательная инициатива депутатов Госдумы – депутаты предложили освободить микропредприятия от уплаты налогов. Они их и так не платят, но кто из народных избранников обращает внимания на такие мелочи?

Пенсионный фонд решил не отставать от коллег и создал Декларацию ценностей клиентоцентричности. Теперь работающие пенсионеры смогут спокойно выдохнуть: поскольку декларируется, что во главу угла ведомство будет ставить проблемы конкретного человека, справедливая индексация их пенсий уже не за горами. Или нет?

Смелую инициативу предлагает Верховный суд: согласно проекту, долги по алиментам обвиняемого смогут гасить его друзья и родственники. Тут главное, чтобы они не затолкали друг друга в очередях из желающих помочь бедным детям нерадивых папаш.

Мы тоже решили поддержать хорошее начинание и щедро делимся сегодня рецептом салата «Дамский каприз». Нам понадобится 200 гр. копченой курицы, 2 банки консервированных ананасов (кольцами), 2 куриный яйца, 50 гр. сыра Чеддер, 50 гр. грецких орехов, майонез и петрушка. Копченую курятину порезать мелкими кубиками. Ананасы достать из сиропа, часть колец оставить нетронутыми, а часть – порезать мелкими кубиками. Натереть отваренные яйца и Чеддер (часть оставить для декора). Смешать копченую курятину, ананасовые кубики, орехи, яйца и сыр – приправить майонезом. Если требуется – посолить. Из получившейся массы сформировать шарики. На порционное блюдо выложить по 4 кольца ананаса, сверху – шарики салата, присыпать тертым сыром, поставить в холодильник минут на 15. При подаче украсить свежей зеленью.

Теперь, когда приятное закончилось, перейдем к полезному.

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