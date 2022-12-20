«Утренний бухгалтер». Пожаловаться в Роструд теперь можно через мобильное приложение

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Роструд сделал новое мобильное приложение. Через него можно подать электронное обращение в инспекцию труда и получить ответы на собственные вопросы.

Уменьшать сотруднику зарплату, ссылаясь на финансовые трудности компании, нельзя. Такой вывод сделали эксперты Онлайнинспекции.рф.

Подписывать бухотчетность за руководителя, который релоцировался, может уполномоченное лицо. Прописать такого можно в доверенности.

Отец основателя Клерка Бориса Мальцева был агрономом. Может, поэтому так много зелени в нашем офисе? Читайте подробности тут.

Топовый обзор обо всем, что случится со страховыми взносами в 2023 году: ловите ссылочку.

🔥Энциклопедия по НДПИ – 150 юридических комментариев по вопросам исчисления налога на добычу полезных ископаемых + каждую среду добавляется 1 новая статья. Бесплатная подписка.

Маркетплейсы завоевывают бизнес, а работа с ними легче не становится

Расскажем, как бухгалтеру стать гуру учета в работе с Ozon, Wildberries и другими площадками. Ответим на самые сложные вопросы.

Например:

Что регистрировать ООО или ИП для работы на маркетплейсе и как это сделать через банк?

Какие документы кроме КУДиР может потребовать налоговая у продавца маркетплейса?

Нужно ли вести строгий товарный учет на УСН 6%?

и многое другое. Вебинар уже 22 декабря: ждем вас!

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Эффективность и экономия. Бизнес – 2023 с ОФД Кассы, ОФД, законы. Что важного для бизнеса в этой сфере было в уходящем году, что ждет в наступающем? На какие особенности работы с чеками и кассами обращать внимание? Как грамотно вести бизнес в 2023 году с учетом новой ситуации и изменений закона? Об этом расскажут на вебинаре эксперты Платформы ОФД. Записаться

Новости

1 Утвердили бланки уведомлений об обработке персональных данных

2 С 2023 года работники по договорам ГПХ будут получать больничные. Утвердили правила

3 Подростки тоже могут быть самозанятыми

4 Педагогам разрешат работать по совместительству полный рабочий день

5 Для перехода на УСН компании должны соблюдать лимит по доходу за 9 месяцев

6 Промсвязьбанк откроет 500 отделений в новых регионах

7 Пока СФР не выдаст работодателям новые регномера, будет действовать номер от ПФР

8 🎃 Уведомление по ЕНП после сдачи декларации теряет свою актуальность

9 Бухгалтеры не знают упрощенные способы учета основных средств и капвложений

10 SAP прекращает технически поддерживать пользователей

11 Курс евро превысил 70 рублей. Курс доллара впервые с конца мая поднялся выше 65 рублей

12 Объявлены имена лучших компаний и проектов социальной и экологической ответственности

13 С 1 января 2023 года в новых регионах вводят акцизы на табак и алкоголь

14 📢 За выходные Сообщество профессиональных бухгалтеров выросло в четыре раза

15 Беременным дадут больше, вторых детей не будут обделять, на детей до 3 лет будет две выплаты: шесть тезисов о новом детском пособии

16 Путин утвердил размер МРОТ в 16 242 рубля

17 Ввели льготу по налогу на прибыль для химической продукции

18 ВТБ первым запустил переводы в Иран

19 Малые и средние предприятия получат поддержку быстрее

20 Применяете ли вы эту норму из стандарта об учетной политике? Мы знаем, что нет

21 Московские полицейские задержали подозреваемого в подделке паспорта

22 С 2023 года заработают поправки в план счетов бюджетного учета

23 Белорусские «Альфа-Банк» и «Банк Дабрабыт» начнут выдавать банковские гарантии в сфере госзакупок

24 Кто теперь может подписывать бухотчетность за руководителя, который релоцировался

25 Huawei перестанет продавать телеком-оборудование корпоративным клиентам

26 ПО военного назначения освободили от НДС

27 ⛹🏻♀️⚽Как стать Месси бухучета

28 Дети отправляют письма Деду Морозу, а бухгалтеры – «Клерку»

29 Бесконтактная оплата через Mir Pay станет доступна в онлайн-магазинах

30 Бухгалтеры уходят в аутсорс реже, чем юристы. Многие все еще боятся

31 Путин подписал закон о нулевом НДС для экспортеров

32 Роструд не разрешает уменьшать зарплату, ссылаясь на финансовые трудности компании

33 Участникам промышленных кластеров установят единый страховой взнос

34 В 2023 году взносы на травматизм будут от 0,2% до 8,5%. Для инвалидов – скидка к тарифу 60%

35 Роструд создал новое мобильное приложение

36 Росбанк приостановил переводы в иностранных валютах

37 Для соискателей пройдут открытые отборы на промышленные предприятия Москвы

38 Депутаты согласовали больше ста поправок в закон о такси

39 ФНС оценила налоговый мониторинг за прошлый год

40 Гендиректор не может сам себе назначить премию

41 На льготный лизинг для МСП выделили больше миллиарда рублей

42 К марту 2023 года в интернет-магазинах можно будет платить с помощью Mir Pay

Что относится теперь к НМА? 🔥Об этом и многих других важных пунктах нового ФСБУ подробно рассказывают преподаватели на курсе повышения квалификации «Клерка» «Шесть новых ФСБУ». Разбираем ФСБУ НМА, сложности с не менее тяжелым ФСБУ «Аренда», говорим, что поменялось в ФСБУ «Капитальные вложения».

События

ВЭД-2023: УЧЕТ, НАЛОГИ. НОВОЕ В РЕГУЛИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Как преодолеть санкционные препятствия при исполнении договора

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Начните бесплатно! СПЕЦКУРС "Учет продаж на маркетплейсах"

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Авторский курс Надежды Самковой "Переворот в работе с 2023 года: ЕНС, отчетность, пособия"

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

«Изменения в трудовом законодательстве: в связи мобилизацией и новое с 2023 г.: толкование и применение» Андреева Валентина Ивановна

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Заработная плата, налоги и отчетность с 2023 года по-новому. Единый налоговый платеж. Реформирование страховых взносов

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Имущественные налоги: вопросы подготовки к отчетности за 2022 год

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

1С: Бухгалтерия 8»: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

МСФО и РСБУ: сравнение и сближение учетной политики

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Мега-вебинар для бухгалтеров-2023: ЕНП, новые взносы, годовая отчетность

Дата проведения: 23 декабря, пятница

Статьи

— Бухгалтерские елки 2023, или Как клерки встречают Новый Год

Пора создавать новогоднее настроение, ставить елки, украшать офисы и дома гирляндами, а потом делать фото и присылать их нам! «Клерк», как самый настоящий Дед Мороз, раздаст подарки за самые интересные и креативные бухгалтерские елочки. Читайте в посте подробные правила.

— «Утренний бухгалтер». Стартовало Сообщество профессиональных бухгалтеров на «Клерке»

За пару дней в него вступило несколько десятков человек. Присоединяйтесь и вы!

— В чем опасность коллективного договора для работников

Коллективный договор давно уже превратился из своеобразной дани моде в рабочий инструмент по выбиванию из работодателя дополнительных льгот и преференций. Здесь и дополнительный отпуск, и кофемашина, и оплата проезда к месту отдыха или лечения – в общем, любой каприз за деньги работодателя.

— Что такое ОКПО и зачем нужен этот код

Код ОКПО не изменяется на протяжении деятельности организации, только в случае смены отрасли предприятия. Расскажем более подробно об этом.

— Как заставить работодателя организовать перерыв для отдыха и питания

Еда и отдых – не менее важный атрибут нормальной работы, чем трудовые обязанности и зарплата. Однако не все работодатели предоставляют перерыв на обед по умолчанию – из некоторых положенное по закону право приходится выбивать силком.

— Как отразить МПЗ в ЖКХ: налоговый и бухгалтерский учет

Учет МПЗ в ЖКХ ведется по общим правилам, применяемым в прочих коммерческих или некоммерческих организациях. Отдельных нормативных актов для таких организаций нет. В этой статье мы расскажем, как в организациях ЖКХ учитываются материалы.

— Как заполнять форму 1-Т о численности и зарплате сотрудников

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Облигации федерального займа (ОФЗ) считаются самым консервативным инструментом инвестирования. Можно одалживать деньги государству и зарабатывать на этом больше, чем на банковском депозите. Разбираемся, что такое ОФЗ и как они работают.

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Не все выдерживают, но есть возможность заработать.

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🔒 Как исправить налоговые ошибки с помощью отчетности

Налоговую ошибку мало выявить. Надо сделать так, чтобы минимизировать негативные последствия. Для этого следует внести исправления в отчетность. Проще говоря – подать уточненки. Подробности – в статье.

— Как отчитываться по РСВ в 2023 году. Новые правила

Отчитаться по РСВ за 2022 год надо еще на старом бланке. А вот за начисления в 2023 году – уже на новом. Подробности – в статье.

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Заявление на пособие можно подавать уже с 28 декабря. Но есть, как говорится, нюанс. Даже не один.

— Какой ФСБУ появится в 2023 году и что он регламентирует

Интриги не получится: вы наверняка уже слышали про ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». У него есть и большой плюс, и большой минус. Минус в том, что это опять очень сложный ФСБУ. Плюс в том, что обязательным он станет только через год, а значит, есть целый 2023й, чтобы его изучить.

— Ограниченная заграницей. Запретят ли удаленку из-за рубежа и стоит ли спешить домой прямо сейчас

Тревожные новости приходят из Госдумы. Похоже, что удаленную работу за пределами России всерьез собираются ограничить. Попытались разобраться, насколько стоит из-за этого переживать.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/53498 от 13.09.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/61018 от 14.07.2020

Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-5690/2017 от 17.01.2018

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-7695/2021 от 05.08.2021

Верховный Суд РФ: Определение № 308-КГ18-12631 от 04.09.2018

Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС21-13958 от 24.08.2021

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-12746/2022 от 24.10.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 308-КГ18-14911 от 21.01.2019

Верховный Суд РФ: Определение № 305-КГ17-14988 от 19.01.2018

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/2142 от 18.01.2022

Обсуждаемые темы форума

— Прием денег на карту от юридических лиц

— Отказ в патенте

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— Счет в 1с Предприятие 8.3 Управление торговлей

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— Куда надо сообщить при смене фамилии у сотрудницы?

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— УСН 6% или УСН 15%

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— Перерасчет ЭЛН уволенному сотруднику

— Бухгалтерский учет конвертации акций при присоединении оного АО к другому АО

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