«Утренний бухгалтер». У бухгалтеров пошли первые сложности с годовой отчетностью

Бухгалтеры в Сообществе профессиональных бухгалтеров все чаще жалуются то на 1С, то на сложности с заполнением деклараций. "Клерк", кстати, нашел способ помочь вам в такой ситуации.

Осторожно, мошенники. Новая схема: злоумышленники представляются работодателями и просят назвать код из СМС для зачисления зарплаты. Будьте осторожны.

Для борьбы с такими кадрами, кстати, власти хотят ввести самозапрет на получение кредитов.

Бухгалтеру-бюджетнику: помните, что важно учесть при переходе на обязательный ЭДО в 2023 году? Увы, мероприятия никак не избежать, так что забирайте чек-лист.

🔥ЕНП в 1С: что надо сделать срочно Главной бухгалтерской темой 2023 года является переход на ЕНП и ЕНС. В связи с этим в программе 1С произошли изменения. Записывайтесь на важный курс о том, как реализованы нововведения в программе «1С Бухгалтерия 8.3».

Новости

1 ❗ Поменяли декларацию по НДС

2 ИП-таксистам потребуется справка о несудимости

3 Какой ОКТМО надо указывать в платежках по новым правилам, которые вот-вот примут

4 Компаниям, которые берут на работу женщин с детьми, предложат налоговые льготы

5 На получение кредитов хотят ввести самозапрет

6 НДС по аренде возникает в последний день квартала

7 Чтобы выехать за границу на авто, придется резервировать дату и время

8 🚀 Узнайте, как усилить свое влияние в компании: зоны успеха и продвижения

9 Покупать на маркетплейсах стали в 1,5 раза больше

10 Полученное от учредителя имущество не облагается налогом на прибыль, если его доля больше 50%

11 Минфин открыл комментарии к публикациям Telegram. Все пишут про ЕНС и ювелиров

12 Вы знаете, сколько согласий нужно получить от работника на обработку персональных данных

13 ВС признал работу без договора трудовыми отношениями

14 Большинство поддерживает запрет коллекторов

15 Отечественный банкомат получил сертификат Центробанка

16 🏗️ Станьте бухгалтером строительной компании: открыли курс повышения квалификации

17 Продажи продуктов питания упали на 5%

18 У отечественной продукции будет приоритет при госзакупках

19 ⚡ Роструд назвал работодателей, которых проверит в 2023 году. В плане 1 тыс. компаний и ИП

20 Обновление Apple не повлияло на работу банковских приложений

21 Легковым автомобилям не нужно резервировать время проезда через границу

22 ‼️ ‼️ Все, что нужно знать про ЕНС и ЕНП бухгалтеру, который работает в 1С

23 В налоговом мониторинге будут участвовать 445 компаний

24 Перевозчики одобрили идею сделать электронную очередь на границе

25 Неудержанный налоговым агентом НДФЛ надо уплатить самостоятельно

26 «Детский мир» не будет поднимать цены на одежду и обувь

27 ✔️«Клерк» – в годовом рейтинге финансовых СМИ страны!

28 Мошенники представляются работодателями и просят назвать код из СМС для зачисления зарплаты

29 Госдума изучает вопрос о конфискации имущества за оскорбление страны

30 ❓❌ Отчетность не сходится с базой 1С и другие сложности годовой

31 Депутаты начнут сообщать о выезде за границу

32 Негосударственные пенсионные фонды будут консультировать по финансовым вопросам

33 Осужденным будет проще найти работу

34 Декларации депутатов опубликуют без личных данных

35 У подозреваемых и осужденных будут брать геномную информацию

36 По доходам от продажи авто дадут стандартный вычет, но только за один месяц

37 Роспатент получил заявку на регистрацию товарного знака Rostic`s

38 Туристических операторов предлагают освободить от НДС

39 Дальневосточный бизнес будет применять пониженные взносы по уведомлению

40 Если вы в январе платили зарплату, не забудьте сдать уведомление по ЕНП

41 🙈ФНС путает ИП с фиксированными взносами за 2023 год

События

Изменения в Бухгалтерском учете: сложные вопросы применения новых норм в 2023 году. ПБУ 18/02, ПБУ 1/2008, ПБУ 22/2010, ПБУ 16/02

Дата проведения: 1 февраля, среда

Изменения в миграционном законе 2023 - 2024 года

Дата проведения: 1 февраля, среда

Налоговая оптимизация: сколько прибыли получим и что за это будет

Дата проведения: 31 января, вторник

Лайфхаки по организации командировок

Дата проведения: 31 января, вторник

Налоговый мониторинг: новости законодательства и инструменты для взаимодействия с ФНС

Дата проведения: 31 января, вторник

Автомобиль: новое в учете расходов. Новый порядок заполнения путевых листов с 1 марта 2023 года

Дата проведения: 31 января, вторник

Заработная плата, страховые взносы и НДФЛ в 2023 году: новые правила исчисления, уплаты, отчетности Воробьева Елена Вячеславовна

Дата проведения: 31 января, вторник

Аренда у арендатора по ФСБУ 25/2018: пошаговая инструкция

Дата проведения: 30 января, понедельник

Главные вопросы бухгалтеров начала 2023: ЕНП, Соцфонд. Как помогает Клерк.Премиум

Дата проведения: 30 января, понедельник

Строительство: все изменения 2022-2023 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков

Дата проведения: 30 января, понедельник

Статьи

— Как не просрочить вычет по НДС. Уроки от Верховного суда за 2022 год

Самое обидное доначисление по НДС, когда компания имеет право на вычет, но уже не вправе им воспользоваться. Это бывает из-за ограничения на срок вычета, которое установлено в НК. Решения Верховного суда 2022 года должны подсказать организациям, где надо подстелить соломки.

— «Утренний бухгалтер». Начинайте заполнять первое уведомление по ЕНП

Уже завтра истекает срок его сдачи.

— Учет нематериальных активов в 2023 году: переход на ФСБУ 14/2022

Минфин еще больше сблизил учет НМА с правилами МСФО. Есть компании, которые не стали ждать 2024 года, и перешли на ФСБУ 14/2022 уже сейчас. Подробности учета НМА «по новому» – в статье.

— Сведения о застрахованных лицах в ФСС (СФР) в 2023 году

C 2023 года действует новый Соцфонд, созданный на базе ПФР и ФСС. В связи с этим изменились обязанности работодателей по представлению отчетности. От сдачи некоторых форм страхователей освободили, объединив их в составе единой формы расчета по страховым взносам. Но сведений о застрахованных лицах это не коснулось. Компании по-прежнему должны представлять отдельно такие данные о сотрудниках.

🔒 Декларация по НДС в январе 2023: как заполнить

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— Декларация по УСН в 2023 году: новая форма

Какой бланк декларации по УСН применять в 2023 году? Что в нем изменилось? Или сдачу декларации по УСН отменили в связи с переходом на ЕНП? Отвечаем на вопросы.

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Документы

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/000842@ от 10.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости По доходам от продажи авто дадут стандартный вычет, но только за один месяц

Верховный Суд РФ: Решение № АКПИ15-859 от 07.10.2015

Правительство РФ: Постановление № 249 от 18.03.2015

Минтруд РФ: Информационное письмо № 1199-16 от 09.06.2003

Федеральный закон № 173-ФЗ от 17.12.2001

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/117672 от 01.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Неудержанный налоговым агентом НДФЛ надо уплатить самостоятельно

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-3/958@ от 25.12.2020

ФСС РФ: Приказ № 119 от 08.04.2022

Минэкономразвития России (МЭР): Приказ № 495 от 23.07.2015

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-19/1085@ от 14.11.2022

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