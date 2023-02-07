«Утренний бухгалтер». Сколько периодов за год будет в уведомлении по НДФЛ

Это именно по НДФЛ, потому что в декабре два срока уплаты этого налога.

У Яндекса вчера был глобальный (но вроде бы совсем короткий) сбой. У вас как, все восстановилось?

Проверьте, правильно ли вы платите авансы работникам и не нарушаете ли ТК. Вот удобный гайд для этого.

Для льготной ипотеки айтишникам поменялись требования. Обзорная статья нашего эксперта о том, каким условиям теперь надо соответствовать.

ЕНП заслонил собой для бухгалтеров все, но другие формы новой отчетности никто не отменял. Например, ЕФС-1: все ли вы помните про этот отчет?

Сдаем годовую отчетность без ошибок и рисков: бесплатный вебинар с инструкциями Начинается пора годовой отчетности и надо подготовиться к ее составлению. Изменений в учете и налогах очень много и надо все их учесть. Также необходимо учесть переход на новые ФСБУ и не допустить ошибок. Многие ошибки находит аудит. На вебинаре 9 февраля разберем топ ошибок при составлении бухгалтерской отчетности по результатам аудита, которые сделают ее недостоверной. Получите практические рекомендации, чтобы сдать отчетность правильно и без штрафов. Записаться

Новости

1 При отрицательном сальдо на ЕНС уменьшить налог на фиксированные взносы не получится

2 Самозанятым рекомендовали оформить уголок потребителя

3 При продаже унаследованной квартиры можно учесть вычет в 1 млн рублей или расходы наследодателя

4 На уплаченный НДФЛ будут идти пени, если не сдать уведомление

5 Подаренное имущество дороже 5 млн рублей облагается НДФЛ по ставке 13%

6 Подозрительные переводы задержат на два дня

7 Бизнесмены стали реже открывать ПВЗ маркетплейсов в крупных городах

8 Сайты просят установить сертификат от Минцифры для оплаты покупок

9 ✅ ФНС откроет центры поддержки для решения проблем бизнеса с ЕНС

10 Подрабатывают почти 30% сотрудников

11 Новая схема мошенничества: деньги списывают через QR-коды на улице

12 Сбер тоже запустил платежный стикер для бесконтактной оплаты

13 💡 Запишитесь на вебинар, который поможет с годовой отчетностью: рекомендации аудиторов, новые ФСБУ, изменения

14 Депутаты собирают список мер против дискредитирующих страну релокантов

15 Финансовый уполномоченный признал 16 нарушений со стороны банков

16 📅 Сверьтесь, какие отчеты вам сдавать в феврале

17 Юрлица смогут дистанционно открыть расчетные счета в банке Дом.РФ

18 Путин разрешил парламентариям не публиковать декларации

19 Ситибанк будет брать комиссию на остаток по счету

20 За угрозы и насилие коллекторов лишат свободы на срок до 10 лет

21 Visa будет проводить платежи в стейблкоинах

22 📛 Из-за ЕНП и новых правил по фиксированным взносам будут проблемы с декларацией по УСН

23 🔥 Сообщество профессиональных бухгалтеров – новая площадка для вас. Входите – открыто

24 Минцифры расскажет, где скачать сертификаты безопасности

25 В уведомлении по ЕНП на НДФЛ будет 13 отчетных периодов в год

26 В январе выдали на 6% больше автокредитов

27 Через СБП прошло больше трех миллиардов финансовых операций

28 🎥 Смотрите видеоинструкцию, как перенастроить 1С для работы с единым налоговым счетом в 2023 году

29 Как считать срок владения недвижимостью для НДФЛ по решению суда

30 Фермерам увеличили господдержку до 14 млрд рублей

31 Яндекс восстанавливает доступ после сбоя

32 Универсальное пособие уже получили более двух миллионов детей

33 Нестраховой несчастный случай тоже отражается в статотчете № 7-травматизм

34 Путин назначил зарплату главам Соцфонда и ФОМС

События

Иностранные работники. а также граждане ЕВРАЗЭС в 2023 г: экспертный анализ кадровых, правовых и налоговых сторон вопроса.

Дата проведения: 13 февраля, понедельник

Начало 11 февраля! Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно.

Дата проведения: 11 февраля, суббота

11 февраля начинается! Финансовые менеджеры для бизнеса. Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами. CPA. Очно или дистанционно. Запись на любое удобное время. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 11 февраля, суббота

Начало 5 февраля!-"Бухгалтер для бизнеса".Идёт набор на получение квалификации CAP/CPA для финансистов . Очно или дистанционно.

Дата проведения: 11 февраля, суббота

Все об учете и налогах на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Дата проведения: 10 февраля, пятница

Налог на прибыль-2023: изменения и сложные вопросы

Дата проведения: 10 февраля, пятница

Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 10 февраля, пятница

Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 10 февраля, пятница

Идет набор!"Финансовый директор«. Финансовый анализ и диагностика бизнеса. EBITDA, NOPAT, EVA, ROE, ROA. Новейший курс от СPA. Очно. Для приезжих скидка 50%.

Дата проведения: 10 февраля, пятница

Годовая отчетность: изменения, рекомендации аудиторов, ФСБУ. Помощь Сообщества профбухов

Дата проведения: 9 февраля, четверг

Статьи

– Что вы могли пропустить на этой неделе. Новые разъяснения по взносам ИП, налоги 2023 в 1С, нейросети и бухгалтеры, больничные на детей и анонс вебинаров

Ура! Пятница, хочется скорее расслабиться и забыть о работе до понедельника. Но сначала советуем глянуть наш дайджест – вдруг какая-то мега-крутая новость прошла мимо вас. А еще разбавляем подборку забавными, необычными и креативными постами, которые понравились читателям и редакции))

– Как получить справку о принадлежности сумм ЕНП

С 1 января 2023 года все налоговые платежи поступают на единый налоговый счет. Инспекция сама распределяет их по заявленным вами КБК. Но если есть недоимка, сначала списывается недоимка, а потом текущие налоги.

– Сокращенный ли день 22 февраля 2023 года?

Разобраться, сокращенный ли день 22 февраля 2023 года, несложно. Но для этого надо уточнить, какой у вас график работы. При обычной пятидневке или шестидневке домой обязаны отпустить пораньше. Но если режим труда и отдыха отличается от стандартного, не исключено, что придется работать весь день накануне праздника.

– «Утренний бухгалтер». Сравнивать зарплату в 6-НДФЛ и РСВ в налоговой больше не будут

Это будет из-за отмены двух контрольных соотношений в 6-НДФЛ.

– Когда и почему бухгалтеру сдавать ЕФС-1. Помогаем разобраться

Сдавать новый сложный отчет надо по разделам и у него нет одной четкой даты. В Сообществе профессиональных бухгалтеров задают много вопросов.

🔒 Поменялась форма декларации по УСН: применять надо будет с отчетности за 2023 год

За 2023 год декларацию по УСН надо будет сдавать по новой форме. Там много изменений, в том числе и из-за ЕНП.

– Когда налоговики придут в офис компании в 2023 году

Приход налоговиков в компанию – всегда стресс. Но закон дает инспекторам право посещать офисы организаций помимо их воли и желания. Об этом – в статье.

– Персонифицированные сведения о физических лицах. Как заполнить новый отчет в 1С

16 января 2023 мы в последний раз сдали привычный нам отчет СЗВ-М за декабрь 2022. Сейчас вместо этого отчета работает новый под названием «Персонифицированные сведения о физических лицах».

– Контракт подлежит оплате независимо от системы налогообложения подрядчика

Верховный суд поставил точку в вопросе необоснованного обогащения подрядчика на УСН, который заключил контракт с НДС.

– Как сделать ремонт в квартире и не разориться: на чем можно сэкономить

Тем, кому предстоит делать ремонт, обычно принято сочувствовать. Друзья хлопают по спине – мол, держись, желаю удачи выжить. Обычно от этих слов только хуже, потому что слово «ремонт» для многих действительно ассоциируется со стрессом и разорением. Но не стоит забывать, ради чего вы в это вписались: чтобы жить в комфорте и красоте.

– Для айтишников и адвокатов: важные позиции КС за 2022 год

Конституционный суд в 2022 году обновил свой рекорд по количеству вынесенных постановлений. В одном из них судьи назвали недопустимым бессрочный запрет на профессию для осужденных адвокатов, в других разрешили тратить маткапитал на ремонт квартиры и защитили авторские права программиста.

– «Ночной бухгалтер». Самозанятые, оформляйте уголок потребителя. Роспотребнадзор говорит, что иначе вас засудят

Роспотребнадзор всполошил самозанятых: сказал, что суды могут наказать за отсутствие уголка потребителя. У самозанятых, Карл! Проверка, мол, за это не оштрафует, но вот если покупателю чего не понравится – все, капут.

– Поменяли требования к работникам IT-сферы для льготной ипотеки

Сотрудники аккредитованной IT-компании (независимо от должности) в возрасте от 18 до 50 лет с зарплатой от 70 тыс. до 150 тыс. рублей (зависит от города) могут оформить ипотеку под 5% на сумму до 9 млн или до 18 млн рублей (в зависимости от региона).

– Цитата дня. Про то, что все будет хорошо

Пресловутый ЕНП выпил из бухгалтеров всю кровь, но неутомимые оптимисты все еще есть. И даже приходят в комментарии на «Клерке», чтобы пожурить коллег. Дескать, что это вы тут разнылись все.

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Трибуна

Документы

Правительство РФ: Постановление № 1862 от 19.10.2022

Федеральный закон № 536-ФЗ от 19.12.2022

Конституционный Суд РФ: Постановление № 45-П от 20.10.2022

Конституционный Суд РФ: Определение № 1135-О от 17.05.2022

Росстат: Письмо № 209/ОГ от 31.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Нестраховой несчастный случай тоже отражается в статотчете № 7-травматизм

Конституционный Суд РФ: Постановление № 19-П от 17.05.2022

Конституционный Суд РФ: Определение № 3165-О от 21.11.2022

Конституционный Суд РФ: Определение № 1176-О от 31.05.2022

Конституционный Суд РФ: Определение № 500-О от 31.03.2022

Конституционный Суд РФ: Постановление № 49-П от 10.11.2022

федеральный закон № 155-ФЗ от 11.06.2022

Федеральный закон № 240-ФЗ от 14.07.2022

Минтруд РФ: Приказ № 578н от 20.09.2022

Минфин РФ: Приказ № 55н от 11.04.2022

Федеральный закон № 63-ФЗ от 31.05.2002

Обсуждаемые темы форума

– Сделать доплату по налогу НДФЛ

– РСВ, 1С БП взносы с передельной величины

– Списание материалов

– Вопрос по аренде

– Выплаты за третьего ребенка 2023 из декрета в декрет не выходя на работу

– Персонифицированные сведения

– Ндфл за декабрь, выплаченный в 2022 в 6-ндфл 2023

– Отрицательные курсовые разницы 523-ФЗ в 1С

– Пособие на детей до 17 лет. Могут ли отказать в выплате?

– Убыток в декларации по налогу на прибыль по ставе 0%

– Подача уведомлений по единому налоговому платежу

– Увольнение п.7. ч.1 ст 77 ТК РФ сотрудница в отпуске по уходу за ребенком

– Какие документы надо выдать физ. лицу, работающему по договору оказания услуг при расторжении договора

– Возмещение НДС при отсутствующем доходе от деятельности

– Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках

– АвтоУСН (АУСН)

– КБК в платежках, в случае, если уведомление не подаем

– Возврат переплаты

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