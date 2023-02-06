«Утренний бухгалтер». Сравнивать зарплату в 6-НДФЛ и РСВ в налоговой больше не будут

Два контрольных соотношения по зарплате в 6-НДФЛ отменили: они стали неактуальными из-за введения ЕНП. Поэтому сравнивать зарплатв в этом отношении налоговики больше не будут.

Занимательная статистика по пресловутому ЕНП: из-за него упали поступления налогов в бюджет. Минфин считает, что поэтому не стоит даже сравнивать данные с прошлым годом.

У бухгалтеров много вопросов по сдаче ЕФС-1. Держите напоминалку по разделам и срокам сдачи этого сложного отчета.

Кадровику на заметку. Оповещение сотрудника об отпуске можно «вшить» в график отпусков: то есть поставить в нем отметку об ознакомлении с датой начала отпуска.

Интересный обзор по переводу сотрудника к другому работодателю написал один из наших блогеров. Заходите почитать.

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Иностранные работники. а также граждане ЕВРАЗЭС в 2023 г: экспертный анализ кадровых, правовых и налоговых сторон вопроса.

Дата проведения: 13 февраля, понедельник

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Дата проведения: 11 февраля, суббота

Все об учете и налогах на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Дата проведения: 10 февраля, пятница

Налог на прибыль-2023: изменения и сложные вопросы

Дата проведения: 10 февраля, пятница

Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 10 февраля, пятница

Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 10 февраля, пятница

Идет набор!"Финансовый директор". Финансовый анализ и диагностика бизнеса. EBITDA, NOPAT, EVA, ROE, ROA. Новейший курс от СPA. Очно. Для приезжих скидка 50%.

Дата проведения: 10 февраля, пятница

Годовая отчетность: изменения, рекомендации аудиторов, ФСБУ. Помощь Сообщества профбухов

Дата проведения: 9 февраля, четверг

Маркировка воды, табака, одежды и обуви в 2023: как подготовиться

Дата проведения: 9 февраля, четверг

Годовой отчет за 2022 год – бухгалтерская и налоговая отчетность

Дата проведения: 9 февраля, четверг

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Документы

Роспотребнадзор: Письмо № 09-22204-2022-40 от 28.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятым рекомендовали оформить уголок потребителя

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1010@ от 30.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 💥 Налоговики больше не будут сравнивать зарплату в 6-НДФЛ и РСВ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/125960 от 22.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Оплата такси работникам ночной смены не облагается НДФЛ и взносами

ФНС РФ: Письмо № КЧ-4-8/105@ от 11.01.2023

ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/13774@ от 14.10.2022

ЦБ РФ: Письмо № 019-12-4/1210 от 28.02.2022

ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-019-12/70 от 20.05.2022

ЦБ РФ: Инструкция № 181-И от 16.08.2017

Госкомстат РФ: Постановление № 7 от 21.01.2003

ВАС РФ: Определение № ВАС-11429/11 от 01.12.2011

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