«Утренний бухгалтер». Сравнивать зарплату в 6-НДФЛ и РСВ в налоговой больше не будут

Два контрольных соотношения по зарплате в 6-НДФЛ отменили: они стали неактуальными из-за введения ЕНП. Поэтому сравнивать зарплатв в этом отношении налоговики больше не будут.
Занимательная статистика по пресловутому ЕНП: из-за него упали поступления налогов в бюджет. Минфин считает, что поэтому не стоит даже сравнивать данные с прошлым годом.
У бухгалтеров много вопросов по сдаче ЕФС-1. Держите напоминалку по разделам и срокам сдачи этого сложного отчета.
Кадровику на заметку. Оповещение сотрудника об отпуске можно «вшить» в график отпусков: то есть поставить в нем отметку об ознакомлении с датой начала отпуска.
Интересный обзор по переводу сотрудника к другому работодателю написал один из наших блогеров. Заходите почитать.
Сдаем годовую отчетность без ошибок и рисков: бесплатный вебинар с инструкциями
Начинается пора годовой отчетности и надо подготовиться к ее составлению. Изменений в учете и налогах очень много и надо все их учесть.
Также необходимо учесть переход на новые ФСБУ и не допустить ошибок.
Многие ошибки находит аудит. На вебинаре 9 февраля разберем топ ошибок при составлении бухгалтерской отчетности по результатам аудита, которые сделают ее недостоверной. Получите практические рекомендации, чтобы сдать отчетность правильно и без штрафов.
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События
Иностранные работники. а также граждане ЕВРАЗЭС в 2023 г: экспертный анализ кадровых, правовых и налоговых сторон вопроса.
Дата проведения: 13 февраля, понедельник
Начало 11 февраля! Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно.
Дата проведения: 11 февраля, суббота
Все об учете и налогах на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Дата проведения: 10 февраля, пятница
Налог на прибыль-2023: изменения и сложные вопросы
Дата проведения: 10 февраля, пятница
Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.
Дата проведения: 10 февраля, пятница
Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.
Дата проведения: 10 февраля, пятница
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Дата проведения: 10 февраля, пятница
Годовая отчетность: изменения, рекомендации аудиторов, ФСБУ. Помощь Сообщества профбухов
Дата проведения: 9 февраля, четверг
Маркировка воды, табака, одежды и обуви в 2023: как подготовиться
Дата проведения: 9 февраля, четверг
Годовой отчет за 2022 год – бухгалтерская и налоговая отчетность
Дата проведения: 9 февраля, четверг
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Документы
Роспотребнадзор: Письмо № 09-22204-2022-40 от 28.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятым рекомендовали оформить уголок потребителя
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1010@ от 30.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 💥 Налоговики больше не будут сравнивать зарплату в 6-НДФЛ и РСВ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/125960 от 22.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Оплата такси работникам ночной смены не облагается НДФЛ и взносами
ФНС РФ: Письмо № КЧ-4-8/105@ от 11.01.2023
ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/13774@ от 14.10.2022
ЦБ РФ: Письмо № 019-12-4/1210 от 28.02.2022
ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-019-12/70 от 20.05.2022
ЦБ РФ: Инструкция № 181-И от 16.08.2017
Госкомстат РФ: Постановление № 7 от 21.01.2003
ВАС РФ: Определение № ВАС-11429/11 от 01.12.2011
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