«Утренний бухгалтер». По ЕНС будет индивидуальная сверка, чтобы не было неизвестных долгов

Для индивидуальной сверки по ЕНС вам надо посетить налоговую инспекцию: выясните, есть ли на самом деле у вас долги по налогам, и если нет, вам дадут справку об этом.
Новые нюансы по пресловутому ЕНП. Платежки со статусом 02 не корректируют друг друга, сообщили налоговики.
Любопытная статья для компаний на удаленке: собрать и организовать команду бывает непросто, но вот несколько советов, как это лучше сделать.
У патента в рознице есть много нюансов для ИП. Почитайте о самых важных из них.
А здесь инструкция для тех, кто ведет свой блог на «Клерке»: появились новые возможности по ссылкам :)
Они опять потребовали кучу документов: что делать?
Новички теряются, профессионалы закатывают глаза: налоговая может завалить бухгалтера требованиями в любой момент. Как отвечать правильно, чтобы защитить свои права и одновременно не нарушить закон?
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Новости
1 Пенсионеры по-прежнему могут получить имущественный вычет за 4 года
2 Поменяли коды выплат, необлагаемых страховыми взносами у бизнеса на АУСН
3 Бумажные бухгалтерские документы надо хранить в бумажном виде
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5 Суточные за разъездной характер работы не облагаются НДФЛ. Но надо учитывать фактические расходы
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7 Что компания должна выплатить сотруднику при восстановлении по суду
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10 Первую партию платежных стикеров от Сбера разобрали за 3,5 часа
11 МСП получат помощь при старте продаж на Ozon
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13 🔥 ФНС разрешает совмещать уведомления и платежки-уведомления со статусом 02
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15 💻 Налоговики собираются допрашивать директоров компаний дистанционно по видео
16 Малому бизнесу выдадут больше льготных кредитов на инвестиции
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18 Для контейнеров из ЕАЭС продлили нулевую пошлину
19 🎩 Зарезервированные фиксированные взносы на ЕНС разрезервируют обратно, если будет долг по налогу
20 Хакеры атаковали госучреждения на четверть чаще
21 Теперь налоговики получают информацию о прослеживаемых товарах быстрее
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23 Для налогов важно – у вас кабинет или офис. ВС решает судьбу плательщиков налога на имущество
24 Старое детское пособие можно продлить до 3-летия ребенка
25 🎁 Всем к подписке Клерк.Премиум приплюсуем подарок
26 Для индивидуальной сверки ЕНС надо посетить налоговую инспекцию
27 Готовят новые бланки для штрафов за отчеты в СФР
28 АвтоВАЗ купил завод Nissan за один евро
29 Студентам разрешили проходить практику у индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов
30 Продажи отечественного пива выросли на 2%
31 Банки будут принимать полисы страховых компаний с высоким рейтингом
32 Клиенты банков вернули 150 млрд рублей за покупки
33 Платежки со статусом 02 не корректируют друг друга
34 При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по основным средствам, которым более 10 лет
35 Назначение платежа в платежке для ФНС значения не имеет
События
Валютное регулирование внешнеторговых сделок в Российской Федерации в условиях санкций в 2023 г.
Дата проведения: 15 февраля, среда
Валютное регулирование внешнеторговых сделок в Российской Федерации в условиях санкций в 2023 г.
Дата проведения: 15 февраля, среда
Изменения в трудовом законодательстве: Самое актуальное для кадровиков в 2023 г" Андреева Валентина Ивановна
Дата проведения: 15 февраля, среда
Топ вопросов бухгалтеров по ЕНП, Соцфонду, отчетности в Клерк.Премиум
Дата проведения: 14 февраля, вторник
Как повысить эффективность хлебобулочного производства
Дата проведения: 14 февраля, вторник
Как управленческий учет поможет снизить издержки компании. Мастер-класс
Дата проведения: 14 февраля, вторник
Порядок ведения кассовых операций и работы с наличными в 2023 г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2023 года
Дата проведения: 14 февраля, вторник
Договоры ГПХ и их отражение в ЕФС-1 в 2023 году
Дата проведения: 13 февраля, понедельник
Мастер-класс для арендатора по ФСБУ 25/2018
Дата проведения: 13 февраля, понедельник
Статьи
– «Увольняйте бухгалтеров: останутся только те, кто считает налоги». Анонимное интервью с начальником отдела УФНС про Единый налоговый платеж
Такого еще никто не делал: «Клерк» поговорил с налоговиком о том, как сами инспекторы оценивают ЕНП и о том, не хотят ли они уволиться. Спойлер: увольняться не хотят. И уверены, что все будет круто.
– «Утренний бухгалтер». Сколько периодов за год будет в уведомлении по НДФЛ
Спойлер: тринадцать. Это из-за новых сроков уплаты НДФЛ.
– Бухгалтерские проводки по депозитам и процентам: что важно знать
Бухгалтерские проводки по депозитам и процентам, как и по всем другим учетным операциям, должны быть составлены корректно. Ведь от этих записей зависит достоверность бухгалтерской отчетности и даже правильность исчисления налогов.
– Кому в общепите можно перейти на ПСН в 2023 году
ПСН можно применять при оказании услуг общепита, но эта общая формулировка не дает точного ответа.
– Управление удалённой командой: как ставить задачи, чтобы сотрудники их понимали и выполняли в срок
Применив способы, описанные ниже, вы удивитесь, как можно сократить время, проведённое за обсуждением задачи и сроки на её выполнение. Сохранённые нервы и отношения в команде идут бонусом.
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– Корректировка отчета «Персонифицированные сведения о физических лицах» в программах 1С: что важно учитывать
С 1 января 2023 года вместо СЗВ-М мы теперь сдаем новый отчет под названием «Персонифицированные сведения о физических лицах».
– «Ночной бухгалтер». Как только систему с ЕНС отладят, бухгалтеров можно будет увольнять. Так считают в ФНС
«Клерк» взял анонимное интервью у начальницы отдела одного из региональных УФНС. Наше интервью длилось, конечно, не четыре часа, но от этого разозлило бухгалтеров не меньше.
– Пять топовых вакансий для бухгалтера с зарплатой от 100 тысяч рублей
Согласно исследованию SuperJob, каждый четвертый россиянин не любит свою работу. Но есть и другая статистика – больше половины людей с зарплатой от 80 тыс. руб. ходят в офис с удовольствием. Мы решили помочь вам в поиске идеальной работы – прошлись по нашему телеграм-каналу Бух.Джоб и нашли 5 вакансий с интересными задачами и зарплатой от 100 тыс. руб.
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В феврале 2023 года в силу войдут законы об индексация ряда социальных выплат и материнского капитала, наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете» и ответные меры на введение западом потолка цен на российскую нефть.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-10/129564 от 29.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по основным средствам, которым более 10 лет
Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.10.2008
Минфин РФ: Приказ № 81н от 23.05.2022
ФНС РФ: Письмо № 8-7-02/0001@ от 30.12.2022
Федеральный закон № 61-ФЗ от 12.04.2010
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-15/636@ от 08.07.2022
Минтруд РФ: Письмо № 14-1/В-177 от 20.03.2019
Федеральный закон № 129-ФЗ от 08.08.2001
Федеральный закон № 248-ФЗ от 31.07.2020
Федеральный закон № 54-ФЗ от 22.05.2003
Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС19-6351 от 08.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/74565 от 25.08.2020
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2355@ от 25.02.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/19095 от 17.03.2021