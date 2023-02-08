«Утренний бухгалтер». По ЕНС будет индивидуальная сверка, чтобы не было неизвестных долгов

Для индивидуальной сверки по ЕНС вам надо посетить налоговую инспекцию: выясните, есть ли на самом деле у вас долги по налогам, и если нет, вам дадут справку об этом.

Новые нюансы по пресловутому ЕНП. Платежки со статусом 02 не корректируют друг друга, сообщили налоговики.

Любопытная статья для компаний на удаленке: собрать и организовать команду бывает непросто, но вот несколько советов, как это лучше сделать.

У патента в рознице есть много нюансов для ИП. Почитайте о самых важных из них.

А здесь инструкция для тех, кто ведет свой блог на «Клерке»: появились новые возможности по ссылкам :)

Они опять потребовали кучу документов: что делать? Новички теряются, профессионалы закатывают глаза: налоговая может завалить бухгалтера требованиями в любой момент. Как отвечать правильно, чтобы защитить свои права и одновременно не нарушить закон? Бесплатный вебинар уже сегодня, 8 февраля: все расскажем и покажем. На примерах обсудим грамотные и неграмотные ответы, покажем, когда правы вы, а когда – налоговики. Записывайтесь сейчас, времени совсем мало. Регистрация

Новости

1 Пенсионеры по-прежнему могут получить имущественный вычет за 4 года

2 Поменяли коды выплат, необлагаемых страховыми взносами у бизнеса на АУСН

3 Бумажные бухгалтерские документы надо хранить в бумажном виде

4 Сотрудники-резиденты РФ, работающие за границей, сами платят НДФЛ

5 Суточные за разъездной характер работы не облагаются НДФЛ. Но надо учитывать фактические расходы

6 Роспотребнадзор проверит, обоснована ли плата за возврат в Wildberries

7 Что компания должна выплатить сотруднику при восстановлении по суду

8 Новым регионам могут предоставить переходный период для маркировки лекарств

9 📝 Расскажем, как же отвечать на требования ИФНС о представлении документов

10 Первую партию платежных стикеров от Сбера разобрали за 3,5 часа

11 МСП получат помощь при старте продаж на Ozon

12 Минтруд обновил список профессий для альтернативной службы

13 🔥 ФНС разрешает совмещать уведомления и платежки-уведомления со статусом 02

14 Компания потеряла расходы и вычеты, потому что не оформила нормальные пропуска

15 💻 Налоговики собираются допрашивать директоров компаний дистанционно по видео

16 Малому бизнесу выдадут больше льготных кредитов на инвестиции

17 Минцифры сделало приложение для смартфона с картой болельщика

18 Для контейнеров из ЕАЭС продлили нулевую пошлину

19 🎩 Зарезервированные фиксированные взносы на ЕНС разрезервируют обратно, если будет долг по налогу

20 Хакеры атаковали госучреждения на четверть чаще

21 Теперь налоговики получают информацию о прослеживаемых товарах быстрее

22 ВТБ объединяет сеть банкоматов с Открытием и крымским РНКБ

23 Для налогов важно – у вас кабинет или офис. ВС решает судьбу плательщиков налога на имущество

24 Старое детское пособие можно продлить до 3-летия ребенка

25 🎁 Всем к подписке Клерк.Премиум приплюсуем подарок

26 Для индивидуальной сверки ЕНС надо посетить налоговую инспекцию

27 Готовят новые бланки для штрафов за отчеты в СФР

28 АвтоВАЗ купил завод Nissan за один евро

29 Студентам разрешили проходить практику у индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов

30 Продажи отечественного пива выросли на 2%

31 Банки будут принимать полисы страховых компаний с высоким рейтингом

32 Клиенты банков вернули 150 млрд рублей за покупки

33 Платежки со статусом 02 не корректируют друг друга

34 При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по основным средствам, которым более 10 лет

35 Назначение платежа в платежке для ФНС значения не имеет

События

Валютное регулирование внешнеторговых сделок в Российской Федерации в условиях санкций в 2023 г.

Дата проведения: 15 февраля, среда

Валютное регулирование внешнеторговых сделок в Российской Федерации в условиях санкций в 2023 г.

Дата проведения: 15 февраля, среда

Изменения в трудовом законодательстве: Самое актуальное для кадровиков в 2023 г" Андреева Валентина Ивановна

Дата проведения: 15 февраля, среда

Топ вопросов бухгалтеров по ЕНП, Соцфонду, отчетности в Клерк.Премиум

Дата проведения: 14 февраля, вторник

Как повысить эффективность хлебобулочного производства

Дата проведения: 14 февраля, вторник

Как управленческий учет поможет снизить издержки компании. Мастер-класс

Дата проведения: 14 февраля, вторник

Порядок ведения кассовых операций и работы с наличными в 2023 г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2023 года

Дата проведения: 14 февраля, вторник

Договоры ГПХ и их отражение в ЕФС-1 в 2023 году

Дата проведения: 13 февраля, понедельник

Мастер-класс для арендатора по ФСБУ 25/2018

Дата проведения: 13 февраля, понедельник

Статьи

– «Увольняйте бухгалтеров: останутся только те, кто считает налоги». Анонимное интервью с начальником отдела УФНС про Единый налоговый платеж

Такого еще никто не делал: «Клерк» поговорил с налоговиком о том, как сами инспекторы оценивают ЕНП и о том, не хотят ли они уволиться. Спойлер: увольняться не хотят. И уверены, что все будет круто.

– «Утренний бухгалтер». Сколько периодов за год будет в уведомлении по НДФЛ

Спойлер: тринадцать. Это из-за новых сроков уплаты НДФЛ.

– Бухгалтерские проводки по депозитам и процентам: что важно знать

Бухгалтерские проводки по депозитам и процентам, как и по всем другим учетным операциям, должны быть составлены корректно. Ведь от этих записей зависит достоверность бухгалтерской отчетности и даже правильность исчисления налогов.

– Кому в общепите можно перейти на ПСН в 2023 году

ПСН можно применять при оказании услуг общепита, но эта общая формулировка не дает точного ответа.

– Управление удалённой командой: как ставить задачи, чтобы сотрудники их понимали и выполняли в срок

Применив способы, описанные ниже, вы удивитесь, как можно сократить время, проведённое за обсуждением задачи и сроки на её выполнение. Сохранённые нервы и отношения в команде идут бонусом.

– Каким может быть вред от императивных норм в уставе ООО: пример

«Дело «Стилхеда» – яркий пример логических манипуляций на разных уровнях. Умение судов читать устав между строк и находить в нём то чего в нём нет и никогда не было.

– Корректировка отчета «Персонифицированные сведения о физических лицах» в программах 1С: что важно учитывать

С 1 января 2023 года вместо СЗВ-М мы теперь сдаем новый отчет под названием «Персонифицированные сведения о физических лицах».

– «Ночной бухгалтер». Как только систему с ЕНС отладят, бухгалтеров можно будет увольнять. Так считают в ФНС

«Клерк» взял анонимное интервью у начальницы отдела одного из региональных УФНС. Наше интервью длилось, конечно, не четыре часа, но от этого разозлило бухгалтеров не меньше.

– Пять топовых вакансий для бухгалтера с зарплатой от 100 тысяч рублей

Согласно исследованию SuperJob, каждый четвертый россиянин не любит свою работу. Но есть и другая статистика – больше половины людей с зарплатой от 80 тыс. руб. ходят в офис с удовольствием. Мы решили помочь вам в поиске идеальной работы – прошлись по нашему телеграм-каналу Бух.Джоб и нашли 5 вакансий с интересными задачами и зарплатой от 100 тыс. руб.

– Какие законы вступают в силу в феврале

В феврале 2023 года в силу войдут законы об индексация ряда социальных выплат и материнского капитала, наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете» и ответные меры на введение западом потолка цен на российскую нефть.

Блоги компаний

Трибуна

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-10/129564 от 29.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по основным средствам, которым более 10 лет

Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.10.2008

Минфин РФ: Приказ № 81н от 23.05.2022

ФНС РФ: Письмо № 8-7-02/0001@ от 30.12.2022

Федеральный закон № 61-ФЗ от 12.04.2010

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-15/636@ от 08.07.2022

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/В-177 от 20.03.2019

Федеральный закон № 129-ФЗ от 08.08.2001

Федеральный закон № 248-ФЗ от 31.07.2020

Федеральный закон № 54-ФЗ от 22.05.2003

Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС19-6351 от 08.05.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/74565 от 25.08.2020

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2355@ от 25.02.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/19095 от 17.03.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/8265 от 09.02.2021