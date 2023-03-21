«Утренний бухгалтер». Проценты по вкладам в 2023 году облагаются НДФЛ

Проценты по вкладам не облагали НДФЛ в 2021 и 2022 году, но за 2023 год налог придется платить.

Два пособия по уходу за ребенком смогут получить работающие мамы.

Заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов можно подать через личный кабинет ИП.

Разобраться в нюансах индексации заработной платы в 2023 году поможет гайд для бухгалтера.

Удаленщики хотят получать больше, чем офисные работники.

Коды ОКВЭД по образованию и перевозкам под запретом для ИП с судимостью: ФНС выпустила пояснения для налогоплательщиков.

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Дата проведения: 27 марта, понедельник

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Дата проведения: 24 марта, пятница

Внедрение CRM FinKoper для бухгалтерской компании

Дата проведения: 24 марта, пятница

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Дата проведения: 23 марта, четверг

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Документы

Правительство РФ: Постановление № 336 от 10.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/3772 от 20.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Учеба за границей более 6 месяцев может лишить статуса налогового резидента РФ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5767 от 25.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости В 2023 году проценты по вкладам облагаются НДФЛ

Правительство РФ: Постановление № 2425 от 23.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/5928 от 26.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация за проезд в отпуск взрослых детей северных сотрудников облагается НДФЛ и взносами

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/96128 от 05.10.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7462 от 31.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости С продажи подарочных сертификатов не надо платить налог на прибыль

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/91634 от 21.10.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/9883 от 14.02.2022

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