«Утренний бухгалтер» № 5413. Специально для малого бизнеса власти сделают переходный налоговый режим

Он будет действовать для компания, которые переходят из малого в средний и крупный бизнес.

Мораторий на валютные проверки будет продлен вплоть до 2024 года. Речь про мораторий на валютные проверки по тем нарушениям, которые были допущены из-за санкций и действующий валютных ограничений.

«В 2023 году около 12 млн людей работают без трудового договора» – вице-премьер Татьяна Голикова.

Самозанятые будут предоставлять заказчикам даты и договоры. Сейчас заказчики получают от самозанятых только чеки.

Шестидневной недели не будет. Минтруд против!