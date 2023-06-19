«Утренний бухгалтер» № 5413. Специально для малого бизнеса власти сделают переходный налоговый режим

Он будет действовать для компания, которые переходят из малого в средний и крупный бизнес.
Мораторий на валютные проверки будет продлен вплоть до 2024 года. Речь про мораторий на валютные проверки по тем нарушениям, которые были допущены из-за санкций и действующий валютных ограничений.
«В 2023 году около 12 млн людей работают без трудового договора» – вице-премьер Татьяна Голикова.
Самозанятые будут предоставлять заказчикам даты и договоры. Сейчас заказчики получают от самозанятых только чеки.
Шестидневной недели не будет. Минтруд против!
🔥 Коллеги! Приглашаем провести 5 незабываемых дней в Кисловодске.
Мы обсудим все изменения 2023-2024 гг. в бухгалтерском и налоговом учете, а также в налоговой оптимизации и контроле.
Вы насладитесь интеллектуальным отдыхом, прекрасной архитектурой, минеральной водой, сможете улучшить свое здоровье. Курс состоится вблизи Кавказских гор и водопадов в комфортном бизнес-отеле Кисловодска.
Главные вопросы курса:
ЕНП в 2023 г.: как составить уведомления, по-новому платить НДФЛ, взносы, налог на прибыль и НДС
Новые ФСБУ и отчетность: разбор сложных вопросов;
Все изменения законодательства 2023-2024 гг.;
Легальные налоговые схемы, которые помогут сэкономить;
НДС и правила успешного прохождения налоговых проверок!
По окончанию курса вы с легкостью сможете воплотить новые правила в свою работу, защитить организацию от миллионных штрафов, снизить риски камеральных и выездных проверок.
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Новости
2 ФНС считает, что начислять пени по недоимкам на ЕНС не надо до 2024 года
3 Страховать деньги на ИИС пока не будут. Дума отклонила проект
4 В Россию могли привезти 100 млн фальшивых рублей. Инспекторов, которые их пропустили, сейчас проверяют
5 Минтруд против шестидневной рабочей недели
6 Законопроект об онлайн-продаже вина сняли с рассмотрения
7 В каждой 11й компании есть сотрудники, которые работают на удаленке из-за границы
8 Мошенники стали принуждать рефинансировать кредиты
9 Российские селлеры меньше продают на AliExpress, посчитали в Точке
10 Центробанк признает квалифицированными инвесторов с 25 млн рублей
11 📌Как подавать сведения об операциях возвратного лизинга: инструкция
12 Минпромторг поддержит предприятия, которые пострадали от обстрелов
13 💥На «Клерке» новый инструмент — калькулятор курса валют
14 В туризме и ресторанном бизнесе стало на 40% больше вакансий
15 ВТБ предложил передать «Яндекс» во внешнее управление, по схеме компании Fortum
16 Предприниматели хотят продлить разрешение не публиковать финансовую отчетность
17 🔥Все кодексы, письма, справочники и бланки для бухгалтера теперь на «Клерке»
18 Бухгалтеры обсуждают, как запросить сведения для расчета больничного из СФР с помощью 1С
19 🤦Новая Lada Aura на презентации не завелась с первого раза
20 Роструд запустит три новых онлайн-сервиса
21 Самозанятые будут предоставлять заказчикам акты и договоры
22 Налоговая дуэль «Бизнес vs ФНС»: кто победит? Узнаем 22 июня
23 📌Пять «красных флагов» в управленческом учете: напоминание для бухгалтеров, которые ведут УУ
24 Голикова: 12 млн сотрудников работают без трудовых договоров
25 Российский бизнес неожиданно быстро заместил иностранные компании, считает Минфин
26 Отечественные майнеры заработали 100 млрд рублей, подсчитал Минфин
27 Искусственный интеллект не понимает, зачем и куда брать взятку, считает глава Сбербанка. Может, ИИ надо предложить часть решений в управлении государством?
28 ⚡️Путин: мораторий на валютные проверки будет продлен на 2024 год
29 В 2024 году могут начать маркировку икры
30 ⚡️К 2030 году МРОТ должен вырасти в два раза, сказал Путин. А детские пособия не должны зависеть от повышения дохода
31 ⚡️⚡️Путин: для малого бизнеса будет переходный режим налогообложения
🔥 Лайфхак, который поможет увеличить прибыль
Хотите вести бухгалтерский и оперативный учет в одном программном продукте 1С?
На бесплатном вебинаре 20 июня в 11:00 расскажем, какие инструменты существуют для организации производства под заказ, и как современные разработки 1С:Апрель Софт помогут решить проблему учета в производственных компаниях.
Мероприятия
Заработная плата, НДФЛ и страховые взносы в 2023 году: обзор изменений, отчетность, практические рекомендации
Дата проведения: 19 июня, понедельник
Налоговое планирование – полный курс изменений и схем 2023 г. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки.
Дата проведения: 19 июня, понедельник
Субсидии от государства для франшиз и маркетплейсов
Дата проведения: 19 июня, понедельник
ОТПУСКА - 2023. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И НДФЛ В 2023 ГОДУ: НОВЫЕ ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ, УПЛАТЫ, ОТЧЕТНОСТИ
Дата проведения: 20 июня, вторник
Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.
Дата проведения: 20 июня, вторник
Началась регистрация! Расписание квалификационных экзаменов CPA на 2023г. в очном и дистанционном формате.
Дата проведения: 20 июня, вторник
СPA: Важные изменения в налоговом законодательстве 2023г. Очное, дистанционное, в записи. Удостоверение вносится в Федеральный реестр.
Дата проведения: 20 июня, вторник
КАК ИЗБЕЖАТЬ БЛОКИРОВОК РАСЧЁТНОГО СЧЁТА И НЕ ПОПАСТЬ В «ЧЁРНЫЙ СПИСОК»: МИФЫ И ПРАВДА О БАНКОВСКОМ ФИНМОНИТОРИНГЕ И ЗАКОНЕ 115-ФЗ
Дата проведения: 20 июня, вторник
НМА В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ К УЧЕТУ IT-ПРОДУКТОВ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОВЫХ НОРМ ФСБУ 14/2022
Дата проведения: 20 июня, вторник
Мастер-класс Игоря Манна "60 новых и лучших инструментов маркетинга без бюджета"
Дата проведения: 20 июня, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5412. Пеней по ЕНС не будет до 2024 года
Налоговики считают, что так будет правильно.
— Анализ показателей эффективности капитальных вложений
Показатели эффективности капитальных вложений имеют определяющее значение с точки зрения оценки перспектив развития предприятия как участника рынка, самостоятельного хозяйствующего субъекта. Какие из них можно отнести к наиболее часто применяемым?
— Что может произойти, если наследник не оформит наследство у нотариуса: разберем три варианта
Даже если наследник искренне считает, что наследство его близкого родственника и так ему принадлежит, без нотариального свидетельства ему не удастся подтвердить свое право собственности на имущество наследодателя. Чем это грозит впоследствии?
— Ужесточение условий по кредитам: что ждет всех заемщиков с 1 июня
С первого июня этого года рядовому российскому гражданину взять кредит в банке на приемлемых условиях будет значительно сложнее из-за новых более жестких правил регулирования, которые ЦБ установил для кредитных организаций, в том числе в сфере ипотечного кредитования. Так, Банк России решил бороться с ростом долговой нагрузки граждан и раздуванием «ипотечного пузыря».
— Потекла крыша или прорвало трубу: какой ремонт управляющая компания должна выполнить за свой счет
Закон обязывает управляющие компании следить за состоянием общего имущества в домах и вовремя проводить ремонт. Главное в этом вопросе разобраться: что относится к общему имуществу, а что является собственностью жильца. Мы собрали основные моменты, в том числе спорные.
— Компьютерные навыки в резюме
Разбираемся, что скрывается за терминами «слабый пользователь» и «продвинутый пользователь» и с каких программ стоит начать освоение компьютера.
— Что писать в трудовом договоре при приеме работника, если СОУТ не проводилась
На вновь организованное рабочее место, на котором оценка условий труда не проводилась, принят гражданин. Что в данном случае должно быть написано в трудовом договоре?
— Новое в ЕНП, выгодные субсидии для бизнеса и работа с самозанятыми
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🔒 Можно ли выплатить зарплату в выходной день?
Компания выплатила зарплату не накануне выходного дня, а в сам выходной день. Разбираемся, является ли это нарушением закона.
— Покупка основных средств бывших в употреблении согласно ФСБУ 6/2020 в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Организации нередко покупают основные средства, которые ранее уже были в употреблении у других юридических или физических лиц: оборудование, автомобили, здания, офисы и т.д. При принятии к учету таких основных средств у бухгалтеров и раньше возникали вопросы с их классификацией, установлением срока полезного использования, возможностью уменьшения срока их использования на срок эксплуатации предыдущим собственником.
— Икру промаркируют, а госуправление отдадут ИИ - он взяток не берет! Ночной бухгалтер» № 1458
Продолжаем обзор ПМЭФ. Расскажем, чем нас порадовали власти сегодня.
— Камеральная проверка или новые «Разборы»? Что выберете вы?
Свежий выпуск дайджеста «Разборов». Статьи от экспертов в помощь бухгалтеру с образцами документов, таблицами для скачивания и удобными памятками.
— Какие сделки по недвижимости уже перешли в «цифру»
Выбрать квартиру с помощью шоурума в виртуальной реальности, заключить сделку удаленно, подписать договор цифровой подписью, а потом управлять всей инфраструктурой квартиры со смартфона.
Блоги компаний
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Как настроить раздельный учет НДС в 1С без ошибок (1)
ИП и лицензии в реестре Федресурсе. Индивидуальные предприниматели обязаны публиковать лицензии на сайте Федресурс или получат штраф (745210)
Клерк.Работа
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СА-17-2/229@ от 22.08.2019
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