«Утренний бухгалтер» № 5420. Власти снова заговорили об отмене НДФЛ для тех, кто мало зарабатывает

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5419. Власти хотят отменить мораторий на проверки общепита

Всему виной массовые отравления.

— Как застраховать дом или квартиру при сдаче в аренду посуточно

Сдача квартиры или дома в аренду всегда предполагает не только доход, но и издержки, которые обычно возрастают, если жилье сдается посуточно. Разбираем, можно ли застраховать недвижимость, если вы решили ее сдавать на короткий срок.

— Как теперь назначаются субсидии на оплату коммунальных услуг: что изменилось в правилах

Жилищный кодекс предусматривает право граждан получать от государства субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если их расходы по этой статье превышают максимально допустимую долю расходов в общем доходе семьи.

— Подраздел 2.2 ЕФС-1: кто заполняет

Подраздел 2.2 ЕФС-1 - кто заполняет, четко прописано в НПА. Разберем порядок далее и приведем образец заполнения данного подраздела.

— Чем контракт отличается от трудового договора

Контракт и договор нередко считают синонимами. В трудовом праве используется понятие «трудовой договор». В законодательстве также есть термины «служебный контракт» и «эффективный контракт». О соотношении этих понятий с трудовым договором пойдет речь в нашей статье.

— Отказ от УСН без уведомления и работа на ОСН: снимут ли вычеты НДС

Если бывший упрощенец без уведомления ИФНС с начала года работал и отчитывался по правилам, установленным для общей системы налогообложения, он вправе заявлять НДС-вычеты.

— ВЭД: как покупать за рубежом и вести расчеты

Несмотря на перестройку логистических маршрутов, работа с ВЭД еще несет отдельные риски и трудности для бизнеса. Самые сложные вопросы связаны с расчетами, ограниченными санкциями и валютным контролем. Как бухгалтеру, так и руководителю нужно учесть нюансы составления контракта и работы по инвойсам. Расскажем, как сделать работу с ВЭД максимально удобной.

🔒 Безнадежная дебиторская задолженность: списание, проводки, бухгалтерский и налоговый учет. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что такое безнадёжная задолженность, как ее списывать и погашать.

— Как рознице подготовить кассу к продаже подакцизной газировки и энергетиков

С 1.07.2023 некоторые сладкие напитки станут подакцизными (закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ). К этой дате некоторым магазинам обязательно перерегистрировать кассу и заменить фискальный накопитель (ФН). Как подготовиться к изменениям и что будет, если этого не сделать?

— Опасность переводов физлицам по 115-ФЗ для ИП и ООО

Переводы на счета физических лиц — категория востребованных операций среди предпринимателей, в которую входят вывод доходов от бизнеса, выплата зарплаты персоналу, вознаграждения за оказание услуг или поставку товаров, расчеты с подотчетными лицами и прочее. Но за внешней безобидностью операций, могут иметь признаки сомнительности.

🔒 Как платить фиксированные взносы, чтобы уменьшить аванс по УСН за 2 квартал: три способа

Если до 30 июня уплатить фиксированные взносы, то их можно учесть при расчете налога по УСН за полугодие. С введением ЕНС главная интрига – как зафиксировать факт уплаты именно взносов, ведь деньги на ЕНС обезличены. Рассказываем, какие способы есть на сегодняшний день.