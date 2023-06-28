«Утренний бухгалтер» № 5420. Власти снова заговорили об отмене НДФЛ для тех, кто мало зарабатывает

Депутаты подготовили проект закона об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей.
ИП на патенте должен регистрировать онлайн-кассу по адресу из патента, иначе будут проблемы. Ситуацию разбирают подписчики нашего канала.
До 1 января 2026 года банки и МФО не будут взыскивать долги по кредитам жителей новых регионов: Госдума приняла законопроект во втором чтении.
Какой код периода указывать в платежке на уплату взносов ИП за 2023 год, смотрите в таблице.
Страховые компании возместят ущерб за кражу денег с банковской карты: вернут до 100 тыс. рублей.
Сверхурочные нужно начислять на всю зарплату, а не только на оклад: так определил Конституционный суд.
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Документы
Верховный Суд РФ: Определение № 301-ЭС21-784 от 24.05.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/29799 от 23.06.2014
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/9909 от 20.02.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/42725 от 11.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Договорные неустойки не включают в резерв по сомнительным долгам
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/32714 от 21.04.2020
Конституционный Суд РФ: Определение № 23-О-О от 29.01.2009
Подробнее о документе мы писали в новости Принуждение к заявлению по собственному
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14105@ от 19.07.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/104263 от 30.11.2020
Подробнее о документе мы писали в новости НДС и отчетность при импорте из стран ЕАЭС в 2023 году
Федеральный закон № 327-ФЗ от 14.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Нововведения в систему ОСАГО: чего ожидать автовладельцам уже этим летом
Минтранс России: Приказ № 159 от 05.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как правильно заполнить путевой лист для обоснования расходов в налоговой
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