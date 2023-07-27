«Утренний бухгалтер» № 5441. Уже пошли требования пояснений по отчетности за полугодие

С отчетностью на время закончили, и, казалось бы, бухгалтеры должны облегченно вздохнуть. Но, нет! Уже начали приходить требования.

Пониженные страховые взносы для малого бизнеса – это обязанность, а не право, поясняет ФНС.

Бухгалтеры не понимают, как платить налог на прибыль, который и уменьшен, и начислен одновременно. Проблему обсуждают на форуме.

Компания с филиалом не может применять УСН, а с обособкой – может: Минфин выпустил разъяснения.

Стандартный вычет по НДФЛ предложили увеличить с 500 до 3 500 рублей и давать его участникам СВО.

Исследование ученых из Беркли: ChatGPT глупеет от общения с людьми.

Алименты можно удерживать из зарплаты сотрудника по его заявлению, даже если нет исполнительного листа.