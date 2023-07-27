«Утренний бухгалтер» № 5441. Уже пошли требования пояснений по отчетности за полугодие

С отчетностью на время закончили, и, казалось бы, бухгалтеры должны облегченно вздохнуть. Но, нет! Уже начали приходить требования.
Пониженные страховые взносы для малого бизнеса – это обязанность, а не право, поясняет ФНС.
Бухгалтеры не понимают, как платить налог на прибыль, который и уменьшен, и начислен одновременно. Проблему обсуждают на форуме.
Компания с филиалом не может применять УСН, а с обособкой – может: Минфин выпустил разъяснения.
Стандартный вычет по НДФЛ предложили увеличить с 500 до 3 500 рублей и давать его участникам СВО.
Исследование ученых из Беркли: ChatGPT глупеет от общения с людьми.
Алименты можно удерживать из зарплаты сотрудника по его заявлению, даже если нет исполнительного листа.
Разборы законов
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/60092 от 28.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Оплату жилья работников можно учитывать в расходах для налога на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/59552 от 15.09.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Актуальные вопросы налогообложения застройщиков
Правительство РФ: Постановление № 897 от 01.08.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Актуальные вопросы налогообложения застройщиков
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/64518 от 11.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Некоммерческие организации платят НДС при реализации товаров
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/30040 от 29.07.2013
Подробнее о документе мы писали в новости Актуальные вопросы налогообложения застройщиков
Верховный Суд РФ: Определение № 309-ЭС20-17578 от 22.03.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Актуальные вопросы налогообложения застройщиков
Верховный Суд РФ: Определение № 303-КГ17-5474 от 05.06.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Актуальные вопросы налогообложения застройщиков
Минфин РФ: Письмо № 03-11-10/101807 от 23.11.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Актуальные вопросы налогообложения застройщиков
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/9225 от 11.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Актуальные вопросы налогообложения застройщиков
Минтруд РФ: Письмо № 27-3/ООГ-7317 от 12.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Алименты можно удерживать из зарплаты сотрудника по его заявлению, даже если нет исполнительного листа
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