«Утренний бухгалтер» № 5529. Принят закон против валютных нарушений: бизнес ждут новые штрафы и ужесточение контроля

Президент подписал закон, который направлен против уклонения от уплаты налогов участниками ВЭД.
С января 2024 года повысится стоимость пенсионного балла.
В 1С пояснили, как в ЗУП правильно провести разовые начисления и премии для сотрудников.
Как научиться работать в 1С: Бухгалтерии, узнаете здесь.
Роструд: при сокращении штата работникам на срочном трудовом договоре тоже положено выходное пособие.
Поясняем, как вести воинский учет компаниям с обособленными подразделениями.
Чек коррекции: для чего он нужен и как оформить, узнаете из обзора.
Роскомнадзор: более 50% банков не соблюдает требования РКН по части персональных данных.
Официально утвердили МРОТ на 2024 год: опубликован Федеральный закон.
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Разборы законов
— Сверка по ЕНС, досрочные уведомления по ЕНП и уплата налогов: задание от Минфина для бюджетников на декабрь
Бюджетным организациям надо срочно провести сверку расчетов по ЕНС и до конца декабря уплатить налоги, сдать уведомления по ЕНП и в ряде случаев – заявление о зачете. В декабре будет 5 уведомлений и 4 платежки.
— Срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг: как правильно считать. Мини-курс
Разберем в мини-курсе, как правильно считать срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг и выясним, что на него влияет.
— Форма № 6 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец
Организации, в штате которых есть военнообязанные лица, призывники, а также те, кто попал под бронь, обязаны отчитываться по форме № 6. Наряду с формой № 18, этот документ является одним из основных по воинскому учету.
— Что будет, если бухгалтер не ходит в отпуск
Любой трудящийся имеет право на ежегодный отпуск в 28 календарных дней. Запрещено не отпускать человека отдыхать более 2 лет подряд. Но это правило часто нарушают, особенно в отношении бухгалтера, когда сдать отчетность без него просто некому. Что грозит работодателю?
— Как списать недостачу в бухгалтерском учете. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, как списать недостачу в бухгалтерском учете.
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10 «Тинькофф» перестал работать с удаленщиками в странах, где нет центров разработки банка
11 Минфин: как бюджетникам провести сверку по ЕНС за год
12 Девять миллионов человек стали самозанятыми
13 При сокращении штата работникам на срочном трудовом договоре тоже положено выходное пособие
14 Переводы по СБП можно отправлять в пять стран
15 Путин принял закон против валютных нарушений. Проверять по-новому будут уже с 1 января 2024 года
16 Когда списание дебиторской и кредиторской задолженности вызовет вопросы у ФНС
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26 🚀 Не пропустите! Подписка на «Клерк.Разборы» за 199 рублей
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🔥Как подготовиться к отчетности за 2023 год за один день и узнать обо всех грядущих изменениях?
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Где взять деньги для масштабирования своего бизнеса?
Дата проведения: 1 декабря, пятница
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/93300 от 02.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Физлицам не положен вычет по НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/110834 от 20.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 💪 Расходы на офисный спортзал не уменьшают базу по налогу на прибыль
Генеральная прокуратура России: Приказ № 24.10.2023 от 24.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/23385 от 16.04.2018
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д23и-1986 от 17.04.2018
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8060 от 26.04.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/27451 от 23.04.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/28016 от 24.04.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/33288 от 17.05.2018
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