«Утренний бухгалтер» № 5528. Чиновники недовольны, что бухгалтеры мухлюют с ФСБУ: лазейку закроют

Организации снижают налог на имущество, применяя норму ФСБУ 6/2020 про обесценение ОС. Эту схему хотят пресечь.

Переименование должности в форме ЕФС-1 нужно проводить через перевод.

СФР: пособие на погребение можно выплатить родственникам сотрудника наличными.

Что делать, если бизнес попал в кассовый разрыв, а банк отказывает в кредите, узнаете здесь.

На авансовые платежи налога по УСН нужно сдавать уведомления, а на годовой налог – не нужно. Сроки по УСН смотрите в таблице.

СФР разъяснил, какие данные надо передать на работника по ГПХ для отпуска по уходу за ребенком.

Что выбрать для автоматизации интернет-магазинаи 1С:УНФ или 1С:УТ, узнаете из обзора.

С 1 апреля 2024 года на кассах нужно будет установить дополнительное ПО, которое не позволит пробить нелегальный или просроченный товар.

Если ИП хочет с 1 января 2024 года быть на патенте, подать заявление на его получение надо до 15 декабря 2023 года. Смотрите таблицу с кодами объекта.

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Разборы законов

— Что будет, если бухгалтер не ходит в отпуск

Любой трудящийся имеет право на ежегодный отпуск в 28 календарных дней. Запрещено не отпускать человека отдыхать более 2 лет подряд. Но это правило часто нарушают, особенно в отношении бухгалтера, когда сдать отчетность без него просто некому. Что грозит работодателю?

— Как списать недостачу в бухгалтерском учете. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как списать недостачу в бухгалтерском учете.

— Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

— Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году

Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.

— График отпусков на 2024 год: бланк + образец

2023 год подходит к концу. Для работодателей это означает, что приближается дедлайн для утверждения графика отпусков на 2024 год. Рассказываем, как, когда, в какой форме, и с учетом каких нюансов составить график отпусков, чтобы не нарваться на штрафы.

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Новости

1 ❗ Излишнее уменьшение налога по ПСН на взносы пересчитают. Форма для пересчета уже готова

2 Компенсацию за вынужденный прогул платят только за рабочие дни

3 🔥 Бюджетникам надо досрочно уплатить налоги и сдать уведомления по ЕНП: таблица с новыми сроками от Минфина на декабрь

4 Чтобы применять патент с 1 января, ИП надо подать заявление до 15 декабря: таблица с кодами объекта

5 Власти увеличат лимиты по льготной ипотеке

6 Какие отчеты сдавать и какие налоги платить в ноябре

7 С весны 2024 будет нельзя купить просрочку и табак без маркировки

8 СПБ Биржа подала заявление о банкротстве и опровергла эту информацию

9 🎓Вебинар. Что обязаны размещать в Федресурсе, если провели аудит: 2 обязательных сообщения о финансовой отчетности до 31 декабря. 7 декабря в 11:00 мск!

10 Мосбиржа запустила дискретный аукцион по ценным бумагам СПБ Биржи

11 Уведомление по ЕНП на взносы за декабрь налоговики ждут от бизнеса до 28 декабря

12 Кого будут проверять по НДС в новом году

13 Что надо сделать по воинскому учету до конца года. Забирайте чек-лист

14 Совет Федерации хочет сажать на семь лет за контрабанду жидкостей для вейпов

15 Торгово-промышленная палата: бизнес заплатит 225 млрд рублей разового налога на сверхприбыль по ставке в 5%

16 Бухгалтеры мухлюют с ФСБУ 6/2020. Но схемы будут пресекать

17 На рынке труда вырос спрос на многозадачных сотрудников

18 ФСБ проводит обыски у производителя «Живого» пива

19 СПБ Биржа запретила подавать заявки на торги по ценным бумагам в четырех иностранных валютах

20 Приглашаем на форум в Екатеринбурге «Я – бухгалтер, я так считаю!»

21 Договорная неустойка не облагается НДС, если это действительно неустойка

22 Депутаты ужесточат наказание за мелкие взятки до 10 тысяч рублей

23 Как обмениваться договорами с контрагентами по ЭДО в 1С:Бухгалтерии 8

24 Госдума пересмотрит критерии квалифицированных инвесторов

25 «Мегамаркет» будет принимать жалобы на товары без маркировки

26 👉 Какие данные надо передать в СФР на работника по ГПХ для отпуска по уходу за ребенком

27 На годовой налог по УСН уведомление по ЕНП не нужно

28 🚀 Не пропустите! Подписка на «Клерк.Разборы» за 199 рублей

29 «Дачную амнистию» могут продлить до 2031 года

30 Пособие на погребение можно выплатить родственникам сотрудника наличными

31 Председатель комитета Госдумы по финрынку: Слухи о банкротстве СПБ Биржи преувеличены

32 Как провести переименование должности в форме ЕФС-1: инструкция

33 Больше четверти сотрудников жалуются на гендерную дискриминацию на работе

34 Банки не позволили мошенникам украсть 1,7 трлн рублей

Мероприятия

Итоги‑2023. Перспективы‑2024. Практические рекомендации для бухгалтера

Дата проведения: 28 ноября, вторник

Что нужно знать субъекту 115-ФЗ о проверках регулятора?

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Все про самозанятых-иностранцев: кто может быть самозанятым, регистрация в ФНС, уведомление МВД и нюансы расчетов

Дата проведения: 28 ноября, вторник

Как встать на воинский учет без штрафов и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний

Дата проведения: 28 ноября, вторник

Трудности перевода

Дата проведения: 28 ноября, вторник

Как бухгалтеру частной практики вырасти в доходе: делаем первые шаги и анализируем ошибки

Дата проведения: 29 ноября, среда

Машиночитаемые доверенности в 2023 году: форматы, особенности, нововведения

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Шаблоны документов и маршруты согласования в КЭДО

Дата проведения: 29 ноября, среда

Обзор возможностей модуля «Ортикон: Ф3 115» Вахрулина О.

Дата проведения: 29 ноября, среда

Воинский учет: последние новости + образцы документов

Дата проведения: 29 ноября, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5527. В новой ЕФС-1 будут спецкоды для совместителей

При приеме совместителя на работу в ЕФС-1 надо будет указать специальные коды.

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— ФСБУ 28/2023: новые правила инвентаризации

В новом стандарте описано, когда проводить инвентаризацию, как учитывать излишки, недостачи, пересортицу.

🔒 Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

— Какие программы господдержки бизнеса будут работать в 2024 году

В кризисных условиях наряду с действующими программами вводятся дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу. В 2024 году помощь будет предоставляться как зарегистрированным субъектам предпринимательства, так и лицам, только планирующим открытие своего дела. Поддержка не ограничивается финансовыми ресурсами и льготами, а распространяется на созданные инструменты в информационном пространстве.

— Сроки сдачи и правила заполнения отчета о финансовых результатах в 2024 году

По итогам прошедшего периода бухгалтеры формируют отчет о финансовых результатах (ОФР). Документ отражает все доходы и расходы организации, прибыли и убытки от ведения деятельности. Отчет необходим для анализа финансовых показателей компании, для разработки, планирования экономической политики предприятия. Документ ежегодно предоставляется в налоговую.

— План работы по воинскому учету

Все компании, вне зависимости от их формы бизнеса и направленности, должны вести воинский учет граждан. Многие юридические лица также производят бронирование россиян, находящихся в запасе. Организации-работодателю нужно подготовить и утвердить план такой работы, а затем заверить этот документ у военного комиссариата. Данным вопросам посвящена наша статья

— Перечень товаров, не подлежащих возврату в 2023 году

Статья 502 ГК наделяет потребителя правом обменять не подошедший ему качественный непродовольственный товар на аналогичный. При отсутствии замены товар можно вернуть. На эти манипуляции покупателю отведено 14 дней, начиная со дня, следующего за днем покупки. Аналогичное положение закреплено в статье 25 Закона от 07.02.1992 № 2300-1.

🔒 Как списать недостачу в бухгалтерском учете. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как списать недостачу в бухгалтерском учете.

🔒 Что будет, если бухгалтер не ходит в отпуск

Любой трудящийся имеет право на ежегодный отпуск в 28 календарных дней. Запрещено не отпускать человека отдыхать более 2 лет подряд. Но это правило часто нарушают, особенно в отношении бухгалтера, когда сдать отчетность без него просто некому. Что грозит работодателю?

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 02-07-07/112756 от 23.11.2023

Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 14-02/110522л от 23.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 👉 Какие данные надо передать в СФР на работника по ГПХ для отпуска по уходу за ребенком

ОСФР по г. Москве и Московской области: Письмо № 08-09/173361л от 16.10.2023

Верховный Суд РФ: Определение № 78-КГ17-102 от 27.03.2018

Подробнее о документе мы писали в новости Перечень товаров, не подлежащих возврату в 2023 году

ФСБ: Приказ № 378 от 10.07.2014

Подробнее о документе мы писали в новости Обработка персональных данных: документы 2024 по новым требованиям Роскомнадзора и закона №152-ФЗ «О персональных данных»

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю: Приказ № 21 от 18.02.2013

Подробнее о документе мы писали в новости Обработка персональных данных: документы 2024 по новым требованиям Роскомнадзора и закона №152-ФЗ «О персональных данных»

Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/79816 от 06.11.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/94106 от 04.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Договорная неустойка не облагается НДС, если это действительно неустойка

Минфин РФ: Письмо № 23-01-08/35165 от 24.05.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-13-15/87751 от 04.12.2018

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