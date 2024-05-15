Утренний бухгалтер № 5634. Налоговики напомнили, как зачесть переплату на ЕНС

ФНС: для зачета переплаты по налогам нужно сдать заявление установленной формы по ТКС или через личный кабинет.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Минфин: товары, приобретенные на УСН, можно взять в расходы на ОСНО после их продажи.

С 20 мая начнется эксперимент по маркировке отдельных видов кабельно-проводниковой продукции.

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Запретили применять льготную ставку НДС для семян. На этот раз под раздачу попала горчица.

Эксперт: бухгалтера могут уволить за разглашение зарплат персонала. Если было оформлено обязательство о неразглашении.

Как начать торговлю на Мегамаркете и получить бонусы для себя и клиентов, узнаете здесь.

ФНС: у бизнеса снизились издержки при получении копий учредительных документов.

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