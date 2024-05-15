Утренний бухгалтер № 5634. Налоговики напомнили, как зачесть переплату на ЕНС

ФНС: для зачета переплаты по налогам нужно сдать заявление установленной формы по ТКС или через личный кабинет.
Утренний бухгалтер
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Разборы законов
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В 2024 году штрафы за нарушение работы с персональными данными могут составлять до 1,5 млн руб., появились и новые составы правонарушений. Рассмотрим, как и на что обратить внимание, чтобы избежать миллионных санкций.
— Сверхурочные в 2024 году: как оплачивать по новым правилам
Порядок оплаты сверхурочных работ закреплен в обновленной ст. 152 ТК во исполнение поручения, которое дал законодателям КС в постановлении от 27.06.2023 № 35-П. Теперь при оплате сверхурочной работы необходим принимать во внимание все компенсационные и стимулирующие выплаты.
— Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, какие ключевые отличия между трудовыми договором и договором ГПХ нужно знать, чтобы не возникло вопросов от налоговой.
— Поправки в НК–2024: что изменится в НДФЛ
Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал.
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Коллаборация — популярный формат взаимодействия у бизнеса совершенно разного уровня: от миллиардных корпораций до локальных компаний. Основная задача таких интеграций – расширение аудитории за счет ее пересечения у разных фирм.
— Что важно учесть при переходе на новые форматы УПД и счета-фактуры
ФНС утвердила новые форматы УПД и счет-фактуры, о чем говорится в приказе от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@. Прежние форматы, утвержденные приказом ведомства от 19.12.2018 № MMB-7-15/820@ были добавлены в Приложение №2 к новому приказу 970, а сам приказ 820 утратил силу.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/4900 от 23.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Отменять фиксированные взносы для ИП-пенсионеров не будут
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/6036 от 26.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости С 2024 года надбавка вахтовикам по-новому облагается НДФЛ и взносами
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/38086 от 23.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/16209 от 26.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин запрещает льготную ставку НДС для семян. На этот раз под раздачу попала горчица
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/6213 от 26.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При каком сроке владения недвижимость можно продать без НДФЛ в 2024 году: таблица на все ситуации + примеры и пояснения
Минфин РФ: Приказ № 157н от 04.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/6856 от 29.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Сдача в аренду жилья не облагается НДС. А компенсация коммуналки?
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/22634 от 14.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Отгрузку в валюте для НДС не всегда надо пересчитывать по курсу ЦБ
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/111251 от 21.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Услуги застройщиков не облагаются НДС
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