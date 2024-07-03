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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5671. ФНС: два уведомления по НДФЛ ввели по просьбе бизнеса

Это никак не нарушает трудовые права бухгалтеров, которые каждые две недели сдают уведомление и делают платежки, считает ведомство.

ФНС в письме сообщает, что два уведомления по НДФЛ в месяц — удобно для бизнеса. И в целом уведомления по ЕНП гораздо удобнее платежек.

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Утренний бухгалтер

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Работодатели смогут передавать в военкоматы информацию для воинского учета через Госуслуги и реестр воинского учета: одобрен законопроект.

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Ко второму чтению проекта о поправках-2025 налоговики скорректирует механизм амнистии за дробление, но устанавливать детальные критерии дробления не будут.

Важные даты: до 3 июля не забудьте сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ. 25 июля – крайний срок сдачи уведомлений по ЕНП, в котором будет аванс по УСН за 2 квартал, не забудьте отчитаться.

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Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2024 года

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Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль

Налог на прибыль — это прямой налог, величина которого зависит от финансового результата компании. Рассказываем, как правильно рассчитывать и перечислять авансовые платежи по этому налогу.

Как в 2024 году заполнить уведомление по НДФЛ. Мини-курс

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Как оспорить сделки банкрота

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Новости

1 ФНС: предбанкротных компаний стало в два раза меньше

2 Близится налоговая реформа-2025. Уже сегодня проверьте, под угрозой ли ваш бизнес!

3 Роструд высказался о допустимой периодичности и продолжительности командировок

4 До 3 июля не забудьте сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

5 ФНС: детальных критериев дробления в НК не будет

6 Россия вошла в категорию стран с высоким доходом населения

7 Оплата гостиницы разъездным сотрудникам не облагается НДФЛ

8 Создатели зарядных станций для электромобилей получат дополнительную поддержку государства

9 В июле надо сдать ЕНП-уведомление на аванс по УСН

10 Власти пересмотрят условия предоставления IT-льгот

11 Госдума перенесет второе чтение налоговых поправок на 9 июля

12 ФНС не имеет права арестовывать дебиторскую задолженность

13 Роскомнадзор заблокировал почти 34 тысячи фишинговых сайтов

14 Российские компании заплатили налог на прибыль в 7,9 трлн рублей

15 Взносы жильцов для выплат старшему по дому не облагается налогом у управляющей компании на УСН

16 🎁 Дарим пакет из пяти консультаций экспертов при покупке онлайн-курсов

17 Многодетные семьи получат удостоверение единого образца

18 😘 Уведомления по ЕНП гораздо удобнее платежек, считает ФНС. Налоговый консультант: 2 отчета в месяц по одному налогу — это нонсенс

19 Банкам запретят самостоятельно повышать кредитный лимит

20 🙏 ФНС: два ЕНП-уведомления на НДФЛ ввели по просьбе бизнеса. Налоговый консультант сильно сомневается в этом

21 Число виртуальных SIM-карт увеличилось на 81%

22 🏠🙋 Платить налоги и сдавать отчеты за старшего по дому может не УК, а кто-то из жильцов

23 Центробанк спрашивает: нужно ли давать банкам согласие на запрос кредитной истории?

24 За продажу квартиры по заниженной цене можно получить уголовное наказание

25 С 25 июля даже добровольно переведенные мошенникам средства можно вернуть

26 При смене банковского счета сотрудник должен оповестить работодателя, а работодатель – СФР

27 Многодетному москвичу не положена льгота по транспортному налогу, если он развелся с женой

28 🛴 За ДТП с участием электросамокатов могут ввести штраф от 30 тысяч рублей

29 Минтруд планирует освободить от НДФЛ и НПД инвалидов первой группы

30 При продаже нежилой бизнес-недвижимости минимальный срок владения не имеет значения

31 Google выплатит российской «дочке» 10 млрд рублей

32 Работодатели будут сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета

33 Руководитель аппарата правительства: цель ФНС — цифровизация налогового администрирования

34 В России появятся цифровые паспорта промышленной продукции

35 Налоги за имущество детей должны платить их родители

36 Совет Федерации рассмотрит поправки к проекту о донастройке налоговой системы 10 июля

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Дата проведения: 3 июля, среда

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Дата проведения: 4 июля, четверг

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Дата проведения: 4 июля, четверг

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Дата проведения: 4 июля, четверг

Что нужно знать о налоговом мониторинге в 2024 году

Дата проведения: 8 июля, понедельник

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Коды ошибок ЕФС-1 с расшифровкой

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Резюме

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Ежегодное уведомление о совокупном размере обязательств по договорам подряда: требования и порядок подачи

Доверяют ли суды людям? На примере судебного решения

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Почему во время бега болит бок? Рассказывает бухгалтерам терапевт

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Могут ли привлечь к субсидиарки, если бизнес разделили на центр прибыли и убытков?

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Анализ правовых позиций ФНС по результатам рассмотрения жалоб. Обзор для бухгалтера

Календарь вебинаров для бухгалтера в июле. Выбирайте и смотрите!

Передача дел от одного бухгалтера другому. Как ее не превратить в битву за информацию и документы

Документы

Ростехнадзор: Приказ № 528 от 15.12.2020

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 74-КГ17-13 от 14.08.2017

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-1398 от 28.02.2019

Центральный банк РФ: Письмо № 12-4-2/4050 от 07.06.2024

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/53916 от 11.06.2024

ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/9312@ от 24.06.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Налоги за имущество детей должны платить их родители

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/7156@ от 25.06.2024

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7351@ от 28.06.2024

Госстандарт СССР: Постановление № 491 от 21.02.1975

Госстандарт СССР: Постановление № 3970 от 23.11.1984

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