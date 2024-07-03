Утренний бухгалтер № 5671. ФНС: два уведомления по НДФЛ ввели по просьбе бизнеса

ФНС в письме сообщает, что два уведомления по НДФЛ в месяц — удобно для бизнеса. И в целом уведомления по ЕНП гораздо удобнее платежек.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Работодатели смогут передавать в военкоматы информацию для воинского учета через Госуслуги и реестр воинского учета: одобрен законопроект.
Кассационный суд: налоговики не имеют право наложить арест на дебиторскую задолженность.
Ко второму чтению проекта о поправках-2025 налоговики скорректирует механизм амнистии за дробление, но устанавливать детальные критерии дробления не будут.
Важные даты: до 3 июля не забудьте сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ. 25 июля – крайний срок сдачи уведомлений по ЕНП, в котором будет аванс по УСН за 2 квартал, не забудьте отчитаться.
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Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2024 года
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Налог на прибыль — это прямой налог, величина которого зависит от финансового результата компании. Рассказываем, как правильно рассчитывать и перечислять авансовые платежи по этому налогу.
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— Как оспорить сделки банкрота
Разберем, какие рычаги воздействия имеют кредиторы на недобросовестного должника и как их применять.
— Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс
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Новости
1 ФНС: предбанкротных компаний стало в два раза меньше
2 Близится налоговая реформа-2025. Уже сегодня проверьте, под угрозой ли ваш бизнес!
3 Роструд высказался о допустимой периодичности и продолжительности командировок
4 До 3 июля не забудьте сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ
5 ФНС: детальных критериев дробления в НК не будет
6 Россия вошла в категорию стран с высоким доходом населения
7 Оплата гостиницы разъездным сотрудникам не облагается НДФЛ
8 Создатели зарядных станций для электромобилей получат дополнительную поддержку государства
9 В июле надо сдать ЕНП-уведомление на аванс по УСН
10 Власти пересмотрят условия предоставления IT-льгот
11 Госдума перенесет второе чтение налоговых поправок на 9 июля
12 ФНС не имеет права арестовывать дебиторскую задолженность
13 Роскомнадзор заблокировал почти 34 тысячи фишинговых сайтов
14 Российские компании заплатили налог на прибыль в 7,9 трлн рублей
15 Взносы жильцов для выплат старшему по дому не облагается налогом у управляющей компании на УСН
16 🎁 Дарим пакет из пяти консультаций экспертов при покупке онлайн-курсов
17 Многодетные семьи получат удостоверение единого образца
18 😘 Уведомления по ЕНП гораздо удобнее платежек, считает ФНС. Налоговый консультант: 2 отчета в месяц по одному налогу — это нонсенс
19 Банкам запретят самостоятельно повышать кредитный лимит
20 🙏 ФНС: два ЕНП-уведомления на НДФЛ ввели по просьбе бизнеса. Налоговый консультант сильно сомневается в этом
21 Число виртуальных SIM-карт увеличилось на 81%
22 🏠🙋 Платить налоги и сдавать отчеты за старшего по дому может не УК, а кто-то из жильцов
23 Центробанк спрашивает: нужно ли давать банкам согласие на запрос кредитной истории?
24 За продажу квартиры по заниженной цене можно получить уголовное наказание
25 С 25 июля даже добровольно переведенные мошенникам средства можно вернуть
26 При смене банковского счета сотрудник должен оповестить работодателя, а работодатель – СФР
27 Многодетному москвичу не положена льгота по транспортному налогу, если он развелся с женой
28 🛴 За ДТП с участием электросамокатов могут ввести штраф от 30 тысяч рублей
29 Минтруд планирует освободить от НДФЛ и НПД инвалидов первой группы
30 При продаже нежилой бизнес-недвижимости минимальный срок владения не имеет значения
31 Google выплатит российской «дочке» 10 млрд рублей
32 Работодатели будут сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета
33 Руководитель аппарата правительства: цель ФНС — цифровизация налогового администрирования
34 В России появятся цифровые паспорта промышленной продукции
35 Налоги за имущество детей должны платить их родители
36 Совет Федерации рассмотрит поправки к проекту о донастройке налоговой системы 10 июля
Мероприятия
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Дата проведения: 3 июля, среда
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Дата проведения: 4 июля, четверг
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Дата проведения: 4 июля, четверг
Будущее все ближе: автоматизация перевозочных документов и предрейсовых медицинских осмотров
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Уголовно-правовой аудит предприятия
Дата проведения: 4 июля, четверг
Что нужно знать о налоговом мониторинге в 2024 году
Дата проведения: 8 июля, понедельник
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🔒 Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль
Налог на прибыль — это прямой налог, величина которого зависит от финансового результата компании. Рассказываем, как правильно рассчитывать и перечислять авансовые платежи по этому налогу.
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Документы
Ростехнадзор: Приказ № 528 от 15.12.2020
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 74-КГ17-13 от 14.08.2017
Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-1398 от 28.02.2019
Центральный банк РФ: Письмо № 12-4-2/4050 от 07.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/53916 от 11.06.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/9312@ от 24.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Налоги за имущество детей должны платить их родители
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/7156@ от 25.06.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7351@ от 28.06.2024
Госстандарт СССР: Постановление № 491 от 21.02.1975
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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