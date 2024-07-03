Утренний бухгалтер № 5671. ФНС: два уведомления по НДФЛ ввели по просьбе бизнеса

ФНС в письме сообщает, что два уведомления по НДФЛ в месяц — удобно для бизнеса. И в целом уведомления по ЕНП гораздо удобнее платежек.

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Работодатели смогут передавать в военкоматы информацию для воинского учета через Госуслуги и реестр воинского учета: одобрен законопроект.

Кассационный суд: налоговики не имеют право наложить арест на дебиторскую задолженность.

Ко второму чтению проекта о поправках-2025 налоговики скорректирует механизм амнистии за дробление, но устанавливать детальные критерии дробления не будут.

Важные даты: до 3 июля не забудьте сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ. 25 июля – крайний срок сдачи уведомлений по ЕНП, в котором будет аванс по УСН за 2 квартал, не забудьте отчитаться.

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